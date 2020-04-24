Рада не смогла отменить принятые изменения в Регламент

Верховная Рада не поддержала четыре проекта постановления об отмене своего решения о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Авторы проектов постановлений обосновывают свои требования об отмене принятого законопроекта тем, что при его принятии был нарушен Регламент Рады в части процедуры подготовки и рассмотрения законопроекта.

Согласно процедуре, председатель Верховной Рады не может подписать принятый законопроект, если в парламенте зарегистрирован хоть один проект постановления о его отмене.

Напомним, 16 апреля 2020 Рада приняла законопроект об изменениях в Регламент.

Документ предусматривает, что в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению, более 500 поправок, в парламенте может быть применена специальная процедура рассмотрения. Для запуска соответствующей процедуры народные депутаты должны собрать 150 подписей, а дальше - поддержать ее 226 голосами. Далее в течение двух дней после применения процедуры все фракции должны подать от себя по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале. Внефракционный депутат может подать одну правку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наказывать за "поправочный" терроризм хотят не "слуг народа", а весь парламент, - нардеп "Голоса" Юрчишин об изменениях в Регламент Рады