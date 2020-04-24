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Рада не смогла отменить принятые изменения в Регламент

Рада не смогла отменить принятые изменения в Регламент

Верховная Рада не поддержала четыре проекта постановления об отмене своего решения о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Авторы проектов постановлений обосновывают свои требования об отмене принятого законопроекта тем, что при его принятии был нарушен Регламент Рады в части процедуры подготовки и рассмотрения законопроекта.

Согласно процедуре, председатель Верховной Рады не может подписать принятый законопроект, если в парламенте зарегистрирован хоть один проект постановления о его отмене.

Напомним, 16 апреля 2020 Рада приняла законопроект об изменениях в Регламент.

Документ предусматривает, что в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению, более 500 поправок, в парламенте может быть применена специальная процедура рассмотрения. Для запуска соответствующей процедуры народные депутаты должны собрать 150 подписей, а дальше - поддержать ее 226 голосами. Далее в течение двух дней после применения процедуры все фракции должны подать от себя по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале. Внефракционный депутат может подать одну правку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наказывать за "поправочный" терроризм хотят не "слуг народа", а весь парламент, - нардеп "Голоса" Юрчишин об изменениях в Регламент Рады

Автор: 

ВР (29285) регламент (226)


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Топ комментарии
+11
Угадайте - кто авторы этих проектов постановлений?
Правильно - Поляков, Дубинский, Смаглюк - то есть те, кто хотел заблокировать работу Верховной Рады подав тысячи поправок к антиколомойскому закону.
И теперь эти коломойские гниды что-то брешут про то, что к ним неуважение проявили, обрезав возможности заниматься саботажем.
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24.04.2020 13:57 Ответить
+6
Можно было просто написать, что Рада сделала еще один, пусть маленький но шаг к принятию антиколомойского закона.
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24.04.2020 14:15 Ответить
+3
Ну и заголовок - а нельзя было нормально делать, а не по-зрадному?
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24.04.2020 13:59 Ответить
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Монобільшість фсьо?
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24.04.2020 13:53 Ответить
получилась фуйня, потому, как очень много случайных людей, например- пописяный сивохо
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24.04.2020 13:56 Ответить
Ты хоть понял, что спросил и к чему та отмена?
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24.04.2020 14:00 Ответить
а скільки з монобільшості за цей проект "про скасування" проголосували?
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24.04.2020 14:02 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68603

Вот так выглядит голосование за законопроект Дубинского. Забавно смотреть, кто дал зеленый цвет. И остальные проекты так же голосовались.
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24.04.2020 14:26 Ответить
Значит, иногда можно нарушать, когда очень нужно.
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24.04.2020 14:05 Ответить
многоходовка Путин-Коломойский-Дубинский: Парламент не место для дискуссий.
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24.04.2020 13:56 Ответить
Угадайте - кто авторы этих проектов постановлений?
Правильно - Поляков, Дубинский, Смаглюк - то есть те, кто хотел заблокировать работу Верховной Рады подав тысячи поправок к антиколомойскому закону.
И теперь эти коломойские гниды что-то брешут про то, что к ним неуважение проявили, обрезав возможности заниматься саботажем.
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24.04.2020 13:57 Ответить
Ну и заголовок - а нельзя было нормально делать, а не по-зрадному?
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24.04.2020 13:59 Ответить
Хотела, но не смогла.
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24.04.2020 14:06 Ответить
Можно было просто написать, что Рада сделала еще один, пусть маленький но шаг к принятию антиколомойского закона.
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24.04.2020 14:15 Ответить
Не маленький шаг, а ОГРОМНЫЙ скачек. Без изменения регламента этот закон не приняли в этом году.
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24.04.2020 17:25 Ответить
Что то невидно радости на этом форуме. Такая важная тема в подвале. Или Украина здесь уже никого не интересует?
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24.04.2020 17:27 Ответить
 
 