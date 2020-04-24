Рада не смогла отменить принятые изменения в Регламент
Верховная Рада не поддержала четыре проекта постановления об отмене своего решения о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Авторы проектов постановлений обосновывают свои требования об отмене принятого законопроекта тем, что при его принятии был нарушен Регламент Рады в части процедуры подготовки и рассмотрения законопроекта.
Согласно процедуре, председатель Верховной Рады не может подписать принятый законопроект, если в парламенте зарегистрирован хоть один проект постановления о его отмене.
Напомним, 16 апреля 2020 Рада приняла законопроект об изменениях в Регламент.
Документ предусматривает, что в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению, более 500 поправок, в парламенте может быть применена специальная процедура рассмотрения. Для запуска соответствующей процедуры народные депутаты должны собрать 150 подписей, а дальше - поддержать ее 226 голосами. Далее в течение двух дней после применения процедуры все фракции должны подать от себя по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале. Внефракционный депутат может подать одну правку.
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Вот так выглядит голосование за законопроект Дубинского. Забавно смотреть, кто дал зеленый цвет. И остальные проекты так же голосовались.
Правильно - Поляков, Дубинский, Смаглюк - то есть те, кто хотел заблокировать работу Верховной Рады подав тысячи поправок к антиколомойскому закону.
И теперь эти коломойские гниды что-то брешут про то, что к ним неуважение проявили, обрезав возможности заниматься саботажем.