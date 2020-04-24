Саакашвілі говорив, що зустрічатиметься з усіма фракціями, - Шкрум

Народний депутат від "Батьківщини" Олена Шкрум розповіла, що зараз фракція не визначилася, чи підтримає Міхеіла Саакашвілі на посаді віцепрем'єра.

Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ.

"Позиції фракції ще немає, тому що для цього має бути обговорення. І я сподіваюся на зустріч з паном Саакашвілі. Оскільки цього питання в порядку денному не було, то на засіданні фракції ми обговорювали інші питання", - сказала Шкрум.

"Як тільки це питання буде в порядку денному, то він (Саакашвілі, - Ред.) сказав, що зустрічатиметься з усіма фракціями, наскільки мені відомо", - додала нардеп.

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Шкрум розповіла, що вчилася з Саакашвілі в одному університеті.

"Я думаю, що він міг би бути непоганим стусаном під зад нинішньому уряду. Він точно не буде миритися з багатьма речами, з ним точно не буде легко, але він буде про це говорити, і в принципі може допомогти, якщо у когось буде бажання чути", - зазначила нардеп.