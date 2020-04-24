Саакашвілі говорив, що зустрічатиметься з усіма фракціями, - Шкрум
Народний депутат від "Батьківщини" Олена Шкрум розповіла, що зараз фракція не визначилася, чи підтримає Міхеіла Саакашвілі на посаді віцепрем'єра.
Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ.
"Позиції фракції ще немає, тому що для цього має бути обговорення. І я сподіваюся на зустріч з паном Саакашвілі. Оскільки цього питання в порядку денному не було, то на засіданні фракції ми обговорювали інші питання", - сказала Шкрум.
"Як тільки це питання буде в порядку денному, то він (Саакашвілі, - Ред.) сказав, що зустрічатиметься з усіма фракціями, наскільки мені відомо", - додала нардеп.
Шкрум розповіла, що вчилася з Саакашвілі в одному університеті.
"Я думаю, що він міг би бути непоганим стусаном під зад нинішньому уряду. Він точно не буде миритися з багатьма речами, з ним точно не буде легко, але він буде про це говорити, і в принципі може допомогти, якщо у когось буде бажання чути", - зазначила нардеп.
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какое США ?
ты на время написания его комментов посмотри )))
КАЦАПИЯ
рассчитать на пол шага вперед для него это как звезду достать...
он же говорил - "Я не стратег, я тупой"..
Если сломает какие-то совковые структуры - хорошо
Завалит дела и потянет за собой рейтинг Зе - хорошо
Больше будет грызни и политически х дискуссий с людьми Пороха - тоже хорошо
сломать этот Карлсон может не "совковые структуры" а "государственные институты"
точно как супрунша это сделала с медициной .....
даже если это будет не прямым а побочным эффектом деятельности Михо