Саакашвили говорил, что будет встречаться со всеми фракциями, - Шкрум
Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум рассказала, что сейчас фракция не определилась, поддержит ли Михаила Саакашвили на посту вице-премьера.
Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ.
"Позиции фракции еще нет, потому что для этого должно быть обсуждение. И я надеюсь на встречу с господином Саакашвили. Поскольку этого вопроса в повестке дня не было, то на заседании фракции мы обсуждали другие вопросы", - сказала Шкрум.
"Как только этот вопрос будет в повестке дня, то он (Саакашвили, - Ред.) сказал, что будет встречаться со всеми фракциями, насколько мне известно", - добавила нардеп.
Шкрум рассказала, что училась с Саакашвили в одном университете.
"Я думаю, что он мог бы быть неплохим пинком под зад нынешнему правительству. Он точно не будет мириться со многими вещами, с ним точно не будет легко, но он будет об этом говорить, и в принципе может помочь, если у кого-то будет желание слышать", - отметила нардеп.
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какое США ?
ты на время написания его комментов посмотри )))
КАЦАПИЯ
рассчитать на пол шага вперед для него это как звезду достать...
он же говорил - "Я не стратег, я тупой"..
Если сломает какие-то совковые структуры - хорошо
Завалит дела и потянет за собой рейтинг Зе - хорошо
Больше будет грызни и политически х дискуссий с людьми Пороха - тоже хорошо
сломать этот Карлсон может не "совковые структуры" а "государственные институты"
точно как супрунша это сделала с медициной .....
даже если это будет не прямым а побочным эффектом деятельности Михо