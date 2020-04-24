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Саакашвили говорил, что будет встречаться со всеми фракциями, - Шкрум

Саакашвили говорил, что будет встречаться со всеми фракциями, - Шкрум

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум рассказала, что сейчас фракция не определилась, поддержит ли Михаила Саакашвили на посту вице-премьера.

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Позиции фракции еще нет, потому что для этого должно быть обсуждение. И я надеюсь на встречу с господином Саакашвили. Поскольку этого вопроса в повестке дня не было, то на заседании фракции мы обсуждали другие вопросы", - сказала Шкрум.

"Как только этот вопрос будет в повестке дня, то он (Саакашвили, - Ред.) сказал, что будет встречаться со всеми фракциями, насколько мне известно", - добавила нардеп.

Шкрум рассказала, что училась с Саакашвили в одном университете.

"Я думаю, что он мог бы быть неплохим пинком под зад нынешнему правительству. Он точно не будет мириться со многими вещами, с ним точно не будет легко, но он будет об этом говорить, и в принципе может помочь, если у кого-то будет желание слышать", - отметила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддержка Саакашвили на пост вице-премьера среди "слуг народа" после встречи снизилась, - нардеп Потураев

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Батькивщина (2013) Шкрум Алена (14)


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Топ комментарии
+9
дурачок и сам справляется....
рассчитать на пол шага вперед для него это как звезду достать...
он же говорил - "Я не стратег, я тупой"..
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24.04.2020 16:13 Ответить
+6
я тя умаляю )))))

какое США ?

ты на время написания его комментов посмотри )))

КАЦАПИЯ
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24.04.2020 16:17 Ответить
+5
Зеленський дійсно людина одного кроку. Одного дня. Такі люди створюють проблеми з самого ранку і проводять день в боротьбі.
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24.04.2020 16:11 Ответить
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То есть Петю могут погнать по крышам?
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24.04.2020 16:07 Ответить
Петро вже рік живе у Ростові
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24.04.2020 16:09 Ответить
Нет, только тебя , тварь казломордую из США погонят, чтобы сосал напрямую в рашке у *****.
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24.04.2020 16:14 Ответить
я тя умаляю )))))

какое США ?

ты на время написания его комментов посмотри )))

КАЦАПИЯ
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24.04.2020 16:17 Ответить
Америка спала ещё когда этот суходроков строчил комменты в конце рабочего дня
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24.04.2020 16:37 Ответить
А з Аваковим буде зустрічатись?
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24.04.2020 16:08 Ответить
Жалко Зеленского что-то, опять по уши влез. Неужели думать так тяжело?
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24.04.2020 16:08 Ответить
Жалко? Это Украину жалко, а зелю вешать пора
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24.04.2020 16:59 Ответить
Лапоть. Иди щи хлебай. Или поссикай!!
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24.04.2020 16:09 Ответить
хтсь класно підставляє ЗЕ!
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24.04.2020 16:10 Ответить
дурачок и сам справляется....
рассчитать на пол шага вперед для него это как звезду достать...
он же говорил - "Я не стратег, я тупой"..
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24.04.2020 16:13 Ответить
Саакашвили говорил, что будет встречаться со всеми фракциями, - Шкрум - Цензор.НЕТ 7675
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24.04.2020 16:10 Ответить
Зеленський дійсно людина одного кроку. Одного дня. Такі люди створюють проблеми з самого ранку і проводять день в боротьбі.
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24.04.2020 16:11 Ответить
Если человек осужден, как можно его назначать на должность? И на кой? Неужто некого больше?
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24.04.2020 16:12 Ответить
Так то не должность, а очередное надувательство лохтората) просто тупые зебобы не подумали ни о законе, ни о реакции Грузии-дутая должность все равно министерская
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24.04.2020 16:57 Ответить
Саакашвили говорил, что будет встречаться со всеми фракциями, - Шкрум - Цензор.НЕТ 1381
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24.04.2020 16:16 Ответить
Саакашвілі говорив, що зустрічатиметься з усіма фракціями, - Шкрум - Цензор.НЕТ 9539
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24.04.2020 16:19 Ответить
Тебе еще осталось запостить:"меня легко потерять, но трудно найти"...)))))))
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24.04.2020 16:54 Ответить
В принципе ничего плохого в том что Саакашвили станет вице-премьером нет.
Если сломает какие-то совковые структуры - хорошо
Завалит дела и потянет за собой рейтинг Зе - хорошо
Больше будет грызни и политически х дискуссий с людьми Пороха - тоже хорошо
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24.04.2020 16:27 Ответить
сразу видно у человека в голове ТВЕРДЫЙ ЗНАК (!!)

сломать этот Карлсон может не "совковые структуры" а "государственные институты"

точно как супрунша это сделала с медициной .....
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24.04.2020 19:22 Ответить
неэффективные государственные институты совестких времен должны быть разрушены
даже если это будет не прямым а побочным эффектом деятельности Михо
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24.04.2020 19:48 Ответить
ты что ли маланец будешь решать что эффективно а что нет ?
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25.04.2020 13:09 Ответить
Что конкретно будет входить в обязанности вице-премьера по реформам? Он будет ходить между министерствами и давать ценные советы министрам? Абсурд какой-то. Сериал "Слуга народа" продолжается.
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24.04.2020 16:39 Ответить
Саакашвілі говорив, що зустрічатиметься з усіма фракціями, - Шкрум - Цензор.НЕТ 1573
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24.04.2020 16:39 Ответить
депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум рассказала, что сейчас фракция не определилась, поддержит ли Михаила Саакашвили / Порошенко в отказе поддержать повторное хождение Михрютки в украинскую власть можно понять: 14 обещаний из 34 - таков показатель выполнения обещаний в должности главы Одесской областной государственной администрации Саакашвили/ Тимошенко понять сложнее: Лично я (Саакашвили) буду Юле Владимировне всю жизнь благодарен за то, что она была на границе, что она приехала ко мне в Варшаву. Мы тогда долго говорили, и она сама сказала: я тебе помогу, Миша, с переходом границы. Она гораздо более талантливый политик, чем Порошенко.
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24.04.2020 16:39 Ответить
Одно дело поодерживать кого-то как человека, другое - поддерживать на государственную должность. Саакашвили очень токсичный, не стоит с ним увязываться.
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24.04.2020 16:46 Ответить
Перед назначением министра кандидат проходил собеседование у Николая второго.Где получал одобрение - удостоение.Возможно, Тимошенко решила , что Саакашвили удостоения от Коломойского не получит./ Гончарук перед назначением встречался с Коломойским, 10 сентября, 2019, 01:12
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24.04.2020 17:02 Ответить
На хрена Украине этот использованный презерватив по имени саакашвили???
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24.04.2020 16:41 Ответить
Батькивщине еще предстоит после Зели разруливать хаос в стране. Не нужно портить отношения уже сейчас. Оставайтесь нейтральными.
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24.04.2020 16:44 Ответить
Я тоже учился не очень давно в одной академии вместе с одними ребятами. Должен заметить - это были одни из лучших на курсе. Талантливые и блестящие выпускники. Заняли адекватные руководящие должности. А потом... спустя 10 лет продали Украину и сейчас успешно за печеньки служат хйлу в Крыму и на бамбасе. Кто в фсб, кто в мвд...
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24.04.2020 16:45 Ответить
То что было с кем-то когда-то - это вовсе не показатель. Маньяки-садисты и психопаты-убийцы в детских садах и школах такими же изначально не были, так себя не вели, правда ж?
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24.04.2020 16:47 Ответить
Что то этот "пинок в зад" так унижается, что даже мне уже за него не удобно))))))
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24.04.2020 16:50 Ответить
Все просто. Студія квартал 95 бере на роботу нового клоуна Бебебетмена. Після підписання контракту чекаймо анонсу нових зашкварів.
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24.04.2020 21:41 Ответить
 
 