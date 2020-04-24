Саакашвили говорил, что будет встречаться со всеми фракциями, - Шкрум

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум рассказала, что сейчас фракция не определилась, поддержит ли Михаила Саакашвили на посту вице-премьера.

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Позиции фракции еще нет, потому что для этого должно быть обсуждение. И я надеюсь на встречу с господином Саакашвили. Поскольку этого вопроса в повестке дня не было, то на заседании фракции мы обсуждали другие вопросы", - сказала Шкрум.

"Как только этот вопрос будет в повестке дня, то он (Саакашвили, - Ред.) сказал, что будет встречаться со всеми фракциями, насколько мне известно", - добавила нардеп.

Шкрум рассказала, что училась с Саакашвили в одном университете.

"Я думаю, что он мог бы быть неплохим пинком под зад нынешнему правительству. Он точно не будет мириться со многими вещами, с ним точно не будет легко, но он будет об этом говорить, и в принципе может помочь, если у кого-то будет желание слышать", - отметила нардеп.

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