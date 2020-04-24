Міністр фінансів відмовився коментувати відставку Нефьодова: "Марченко від мене втік"

Максим Нефьодов заявив, що йому невідома причина звільнення з посади голови Державної митної служби.

Про це він сказав укоментарі виданню НВ, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, це правда. Звільнили мене і всіх моїх заступників. Причина звільнення невідома. Я про це дізнався на засіданні Кабміну, яке відбулося сьогодні ввечері. І міністр фінансів Сергій Марченко відмовився зі мною спілкуватися і втік. Але мені стало краще як людині після звільнення", - сказав Нефьодов.

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Він підтвердив, що голову Державної податкової служби Сергія Верланова і заступника голови Державної фіскальної служби Дмитра Венціковського також звільнено.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Нефьодов у Фейсбуці подякував своїй команді та опублікував фото у футболці з написом "Доббі вільний".