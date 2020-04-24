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Міністр фінансів відмовився коментувати відставку Нефьодова: "Марченко від мене втік"

Міністр фінансів відмовився коментувати відставку Нефьодова:

Максим Нефьодов заявив, що йому невідома причина звільнення з посади голови Державної митної служби.

Про це він сказав укоментарі виданню НВ, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, це правда. Звільнили мене і всіх моїх заступників. Причина звільнення невідома. Я про це дізнався на засіданні Кабміну, яке відбулося сьогодні ввечері. І міністр фінансів Сергій Марченко відмовився зі мною спілкуватися і втік. Але мені стало краще як людині після звільнення", - сказав Нефьодов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доббі вільний, - Нефьодов прокоментував звільнення з посади голови Державної митної служби

Він підтвердив, що голову Державної податкової служби Сергія Верланова і заступника голови Державної фіскальної служби Дмитра Венціковського також звільнено.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Нефьодов у Фейсбуці подякував своїй команді та опублікував фото у футболці з написом "Доббі вільний".

Автор: 

відставка (1471) митниця (1883) звільнення (2690) Нефьодов Максим (383) Марченко Сергій (584) Державна митна служба (662)


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Топ коментарі
+18
- Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
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24.04.2020 21:38 Відповісти
+13
Когда абонемент у Ермака купит!
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24.04.2020 21:36 Відповісти
+12
кто скорее сдрыснет с ЗЕльоного титаника - тот и молодец
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24.04.2020 21:36 Відповісти
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І без маски.
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24.04.2020 21:34 Відповісти
неизвестна причина увольнения/мало хозяину в клюве притаранил.
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24.04.2020 21:34 Відповісти
Ну да, теперь великий экономист Уманский может вместе с Ермаком барыжить сразу пакетом

Кто-то хорошо подымется
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24.04.2020 21:50 Відповісти
25 лярдов вкрали і козлів вигнали з городу.
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24.04.2020 21:54 Відповісти
От это отношения у пацанов. Профи Даже стучать по роялю синхронно не могут
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24.04.2020 21:34 Відповісти
Тук тук тук
- Кто там
- Это я,смерть твая.
- Ну и что?
- Ну, и все ...
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24.04.2020 21:34 Відповісти
кто скорее сдрыснет с ЗЕльоного титаника - тот и молодец
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24.04.2020 21:36 Відповісти
министр финансов Сергей Марченко участвовать в порочащих его связях отказался
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24.04.2020 21:35 Відповісти
а когда Насирова назначать будут?
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24.04.2020 21:35 Відповісти
Когда абонемент у Ермака купит!
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24.04.2020 21:36 Відповісти
аукцион "Ермаки" будет знатным - через такую посаду даже "Сотбис" рыдает
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24.04.2020 21:38 Відповісти
Брата Єрмака на таможню, він гарний продавець.
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24.04.2020 21:56 Відповісти
Да, уж там залогом в 100 млн. не отделаешся и клетчатое одеяло не прокатит.
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24.04.2020 21:58 Відповісти
теперь будет свободно ходить на гей парады целоваться с мужиками)))
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24.04.2020 21:36 Відповісти
Сашка ты уже по нём соскучился?
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24.04.2020 21:42 Відповісти
ну вот, чел герб таможни придумал а вы его метлой))) еще одной, следующей реформы таможенники не переживут
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24.04.2020 21:36 Відповісти
- Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
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24.04.2020 21:38 Відповісти
вам кажется, что вы пародируете способ управления страной зе-кодлы, но это не так - кодла просто ещё не умеет продавать должности "правильно", ещё не до конца внутри себя определила, кто нижний, а кто верхний, но аукционы идут постоянно и опыт там накапливается. Указанная вами пародия - это скорее демонстрация способа "управления" на должностях лично Нефёдова - он-то четко знает, зачем он там (изучите на досуге, кому идут доходы от прозорровских комиссий), но так как "государственную" деятельность показывать нужно - тупо включает генератор случайных чисел в своей деятельности, потому реальной пользы от его действий за почти 10 месяцев - просто НОЛЬ.
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25.04.2020 20:02 Відповісти
Бритва Оккама, не? Не нужно плодить сущности. Невозможно стать хорошим управленцем не пройдя все ступеньки, это касается и шоумена и свадебных фотографов всех мастей. А вот взятки брать, много ума не надо - да, пока "борзыми щенками", но они быстро учатся
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25.04.2020 20:12 Відповісти
Це якийсь сюр з бородатими дядьками в дитсадку...
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24.04.2020 21:38 Відповісти
Полегчало,говорит,после увольнения. Что такое? Устал грести бюджетные деньги лопатой? Ещё один "раб на галерах" блеать.
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24.04.2020 21:38 Відповісти
Потому что не был пойман с поличным. Отделался лёгким поносом.
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24.04.2020 21:41 Відповісти
А так хорошо Начал , а теперь Гари Потер как Финал.
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24.04.2020 21:42 Відповісти
Кто там ещё остался не удел с 95 квартала?
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24.04.2020 21:43 Відповісти
Барышни на подтанцовках...
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24.04.2020 21:45 Відповісти
Даёшь девчонок!
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24.04.2020 21:50 Відповісти
Кастинг у братухи ещё не прошли.
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24.04.2020 21:59 Відповісти
Дык кое-кто уже из ейных уже сидит в Раде. Губы дуют. И не только горизонтальные.
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25.04.2020 00:31 Відповісти
Рано или поздно Зеленский придёт к тому ,что САЖАТЬ ВОРОВ НАДО !!!
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24.04.2020 21:45 Відповісти
Что бы посадить вора его надо поймать и доказать что он вор.
А если воры умнее всей власти вместе с ************?
Что делать тогда?
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24.04.2020 21:49 Відповісти
Я полагаю так ,достаточно проверить что у человека есть ,какой домишко ,какая машинка и всё сразу станет ясно ,если у чинуши ,мусора, судьи ,прокурора жильё и тачки как у звёзд Голливуда, футболистов Манчестер Сити или баскетболистов НБА то сразу на нары .
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24.04.2020 21:55 Відповісти
Не держи их за идиотов. Все документы в порядке, адвокаты на месте, депутаты и менты куплены.
Ну нельзя же быть такими наивными!
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24.04.2020 21:59 Відповісти
Да-да ,в 1917 году у ОЧЕНЬ многих всё было ещё в большем порядке а у царской семьи вообще всё было в шоколаде а тут УУУПС....мы сейчас можем очень легко пойти по такому же пути ,но просто очень легко ..
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24.04.2020 22:09 Відповісти
А ты не заметил что прошло 100 лет?
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24.04.2020 22:13 Відповісти
Для истории 100 лет это мгновенье и всё в истории и всегда идёт по спирали а все основания у нас на лицо ,нищий в край народ ,кучка зажравшихся упырей ,война ..полыхнуть может где угодно в любой момент а такие пожары всегда в истории тушат только кровью .
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24.04.2020 22:16 Відповісти
А ты не подскажешь откуда коррупция пополняется кадрами?
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24.04.2020 23:00 Відповісти
Так это кланы ,дети,сватья,братья,кумовья этих упырей и пополняют ...сын или дочь грузчика дяди Пети или дочка дворника тёти Веры не пополнят ряды коррупционеров ,поэтому придётся корчевать глубоко ..
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24.04.2020 23:07 Відповісти
Кто будет корчевать?
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24.04.2020 23:12 Відповісти
Поверь мне ,желающих будет много ,вероятно даже очень много.
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24.04.2020 23:29 Відповісти
Действительно много, только для того что бы нажиться, поправить так сказать своё материальное положение. В Робин Гудов не верю.
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24.04.2020 23:37 Відповісти
Да,но и люди идейные тоже встречаются ,хотя надо сказать,что достаточно редко УВЫ ,тем не менее переход к другой системе отношений в Украине ,да и пожалуй в Мире неизбежен и чем он будет спокойней тем лучше.
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25.04.2020 08:27 Відповісти
И опять проклятый вопрос: КТО?
Мы убедились что старая власть не годится, за последний год новые лица и власть доказали что они тоже не годятся.
Дальше что?
Выход есть, но осознать его а тем более принять его люди не могут.
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25.04.2020 21:40 Відповісти
Дальше будет попытка Зеленского шугануть кое-кого из доселе неприкасаемых ,может быть даже кто-то сядет ,это его единственный шанс и он им безусловно воспользуется а вот дальше развилка на которую может повлиять любое событие ...
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25.04.2020 22:55 Відповісти
Вы ещё надеетесь на что то?
У ЗЕ шансов нет.
Решение есть, но оно никому не нравится.
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25.04.2020 23:03 Відповісти
Тут дело ни в моих надеждах ,дело в том ,что у него нет другого выхода ,он в очень узком коридоре ,места для манёвра практически нет ,идеальный вариант это загнать на нары Порошенко и Медведчука плюс порвать Ахметова или Коломойского ,лучше обоих ,но этот вариант для человека более решительного чем Зеленский ,поэтому он выберет по видимому дичь поменьше и это может сработать как ему в плюс так и в минус ,поэтому всё в тумане ...
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25.04.2020 23:22 Відповісти
А у него вообще нет выхода. Помните стадион и вопросы до Порошенко? Теперь ЗЕ придётся на них отвечать. И с него спросят жёстко.
Насчёт посадки Порошенко и Медветчука. К ним нет претензий в коррупции. НЕТ! Есть просто желание посадить ну просто потому что они кому то не нравятся по разным причинам.
Посадить за политические решения, как это сделал януковищ с тимошенко и луценко очень плохо воняет и плохо кончается для страны, власти и народа. Уже проходили. Ну или такие дела расследуются годами.
Скорее Ахметов и Коломойскиё этого зелёного прихлопнут.

Что можно гарантировать точно что народ, то есть мы с вами будем жить хуже.
И сделали это своими руками. Но кто в этом признается?
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25.04.2020 23:49 Відповісти
Так других вариантов не было ,вся политики уже народ достали до самых печёнок поэтому люди так и проголосовали и я голосовал за Зеленского и скажу более того и сейчас бы при таких раскладах проголосовал за него и ни я один ,поэтому он и держит такой неплохой рейтинг а закрыть Порошенко или Медведчука по закону это пара пустяков ,эти персонажи нажили миллиарды ни открытиями и изобретениями а схемами и коррупцией ,так что было-бы желание ...
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26.04.2020 00:37 Відповісти
И как вам успехи ЗЕ за год?
Насчёт нажитых миллиардов где можно посмотреть?
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26.04.2020 00:46 Відповісти
Успехи за год могли быть только в том случае ,если бы Зе был царём по приказу которого могли бы сразу головы рубить а так попав в полностью прогнившую систему заполненную исключительно ворьём ждать от человека успехов по крайней мере несерьёзно ,Слава Богу ,что он не достиг успехов которые за год достиг Порошенко с Яценюком а люди их успехи помнят и я помню как взлетели цены и тарифы в разы ,помню как доллар из 8 стал по 40, никто повторения таких успехов не хочет ..
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26.04.2020 09:38 Відповісти
Ты либо провокатор либо идиот. Я не хочу больше тратить на тебя время.
И да, насчёт тарифов и курса доллара, если не можешь заработать на себя и семью то вини себя потому что ты слабый и ничтожный.
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26.04.2020 21:56 Відповісти
Ты можешь спокойно идти НАХ ,ты кусок соевого дерьма запомни ,работать паскуда придётся идти тебе ,ибо твой нынешний работодатель барыга помножен на ноль и ему сейчас будет не до таких копеечных шестёрок как ты , так шо не трать времени ,подыскивай работу ...но может статься ещё и так ,что тебе её подыщут в принудительном порядке ...
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26.04.2020 22:41 Відповісти
Что и требовалось доказать.
Говно забило фонтаном.
Пошло вон, жертва аборта!
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26.04.2020 22:54 Відповісти
Приятно таких говнюков вытягивать на белый свет.
Пусть другие почитают.
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26.04.2020 22:55 Відповісти
Чья ты там жертва это мне по барабану а другие уже таких мудаков как ты почитали и дали вам пинка под зад ,поэтому пусть ещё почитают ,я не возражаю ..
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27.04.2020 09:08 Відповісти
Міністр фінансів відмовився коментувати відставку Нефьодова: "Марченко від мене втік" - Цензор.НЕТ 7403
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27.04.2020 22:09 Відповісти
Міністр фінансів відмовився коментувати відставку Нефьодова: "Марченко від мене втік" - Цензор.НЕТ 4522
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24.04.2020 21:46 Відповісти
не смог настричь бабла для зелиного популизма
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24.04.2020 21:49 Відповісти
Или таблицу деления плохо знал.
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24.04.2020 22:31 Відповісти
с таблицей деления там всё в порядке - изучите на досуге, кому идут прозорровские комиссии.
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25.04.2020 20:05 Відповісти
Міністр фінансів відмовився коментувати відставку Нефьодова: "Марченко від мене втік" - Цензор.НЕТ 5628
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24.04.2020 21:51 Відповісти
как же так, зеля кидает все новые лицца и невиданных в галактике прафессианалов из зеленой команды. так закрадывается мысль, может все было наемалово...
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24.04.2020 21:53 Відповісти
я всегда знал, что с таким прикидом аля бин ладен, нельзя быть вменяемым, даже для зеленой ко-манды. ещё остался любитель йоги на столе
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24.04.2020 21:57 Відповісти
Зависть наверное . Деньжища по разговорам на таможне немаленькие .
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24.04.2020 22:00 Відповісти
А при Порохе хорошую должность имел, а потом предал.
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24.04.2020 22:00 Відповісти
предать можно только свой народ а не брехливого *****.
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24.04.2020 22:16 Відповісти
Народ, не вес,коенечно, а так 73% примерно, тоже может предать человека, который вытащил страну из жопы.
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24.04.2020 22:31 Відповісти
Какая разница! Ключевое что предал!
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24.04.2020 23:02 Відповісти
Уже все давно говорили, что походы Нефедова на БДСМ-вечеринки - добром не закончатся!
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24.04.2020 22:04 Відповісти
Не тому подлизнул? Давайте фактаж в студию!
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25.04.2020 00:33 Відповісти
... о чем вообще может быть известно хипстеру?
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24.04.2020 22:40 Відповісти
похоже министр финансов - полный ноль.
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24.04.2020 22:52 Відповісти
а вообще, это так для справки, самые лучшие можно https://jackburgers.com.ua/ заказать бургеры в Одессе !!
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24.04.2020 23:13 Відповісти
Ніколи не довіряв небритим пикам. Вони в мене асоціюються з кончітою.............
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25.04.2020 06:11 Відповісти
 
 