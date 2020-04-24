Міністр фінансів відмовився коментувати відставку Нефьодова: "Марченко від мене втік"
Максим Нефьодов заявив, що йому невідома причина звільнення з посади голови Державної митної служби.
Про це він сказав укоментарі виданню НВ, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, це правда. Звільнили мене і всіх моїх заступників. Причина звільнення невідома. Я про це дізнався на засіданні Кабміну, яке відбулося сьогодні ввечері. І міністр фінансів Сергій Марченко відмовився зі мною спілкуватися і втік. Але мені стало краще як людині після звільнення", - сказав Нефьодов.
Він підтвердив, що голову Державної податкової служби Сергія Верланова і заступника голови Державної фіскальної служби Дмитра Венціковського також звільнено.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.
Нефьодов у Фейсбуці подякував своїй команді та опублікував фото у футболці з написом "Доббі вільний".
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Кто-то хорошо подымется
- Кто там
- Это я,смерть твая.
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- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
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- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
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- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
А если воры умнее всей власти вместе с ************?
Что делать тогда?
Ну нельзя же быть такими наивными!
Мы убедились что старая власть не годится, за последний год новые лица и власть доказали что они тоже не годятся.
Дальше что?
Выход есть, но осознать его а тем более принять его люди не могут.
У ЗЕ шансов нет.
Решение есть, но оно никому не нравится.
Насчёт посадки Порошенко и Медветчука. К ним нет претензий в коррупции. НЕТ! Есть просто желание посадить ну просто потому что они кому то не нравятся по разным причинам.
Посадить за политические решения, как это сделал януковищ с тимошенко и луценко очень плохо воняет и плохо кончается для страны, власти и народа. Уже проходили. Ну или такие дела расследуются годами.
Скорее Ахметов и Коломойскиё этого зелёного прихлопнут.
Что можно гарантировать точно что народ, то есть мы с вами будем жить хуже.
И сделали это своими руками. Но кто в этом признается?
Насчёт нажитых миллиардов где можно посмотреть?
И да, насчёт тарифов и курса доллара, если не можешь заработать на себя и семью то вини себя потому что ты слабый и ничтожный.
Говно забило фонтаном.
Пошло вон, жертва аборта!
Пусть другие почитают.