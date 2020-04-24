Министр финансов отказался комментировать отставку Нефьодова: "Марченко от меня убежал"
Максим Нефьодов заявил, что ему неизвестна причина увольнения с посты главы Государственной таможенной службы.
Об этом он сказал в комментарии изданию НВ, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, это правда. Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения", — сказал Нефьодов.
Он подтвердил, что глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов и заместитель главы Государственной фискальной службы Дмитрий Венциковский также уволены.
Читайте на Цензор.НЕТ: Таможне и налоговой нужны институциональные изменения. Просто увольнение Нефьодова и Верланова ничего не даст, - Марченко
Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.
Нефьодов в Фейсбуке поблагодарил свою команду и опубликовал фото в футболке с надписью "Добби свободен".
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Кто-то хорошо подымется
- Кто там
- Это я,смерть твая.
- Ну и что?
- Ну, и все ...
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
А если воры умнее всей власти вместе с ************?
Что делать тогда?
Ну нельзя же быть такими наивными!
Мы убедились что старая власть не годится, за последний год новые лица и власть доказали что они тоже не годятся.
Дальше что?
Выход есть, но осознать его а тем более принять его люди не могут.
У ЗЕ шансов нет.
Решение есть, но оно никому не нравится.
Насчёт посадки Порошенко и Медветчука. К ним нет претензий в коррупции. НЕТ! Есть просто желание посадить ну просто потому что они кому то не нравятся по разным причинам.
Посадить за политические решения, как это сделал януковищ с тимошенко и луценко очень плохо воняет и плохо кончается для страны, власти и народа. Уже проходили. Ну или такие дела расследуются годами.
Скорее Ахметов и Коломойскиё этого зелёного прихлопнут.
Что можно гарантировать точно что народ, то есть мы с вами будем жить хуже.
И сделали это своими руками. Но кто в этом признается?
Насчёт нажитых миллиардов где можно посмотреть?
И да, насчёт тарифов и курса доллара, если не можешь заработать на себя и семью то вини себя потому что ты слабый и ничтожный.
Говно забило фонтаном.
Пошло вон, жертва аборта!
Пусть другие почитают.