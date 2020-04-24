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Министр финансов отказался комментировать отставку Нефьодова: "Марченко от меня убежал"

Министр финансов отказался комментировать отставку Нефьодова:

Максим Нефьодов заявил, что ему неизвестна причина увольнения с посты главы Государственной таможенной службы.

Об этом он сказал в комментарии изданию НВ, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, это правда. Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения", — сказал Нефьодов.

Он подтвердил, что глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов и заместитель главы Государственной фискальной службы Дмитрий Венциковский также уволены.

Читайте на Цензор.НЕТ: Таможне и налоговой нужны институциональные изменения. Просто увольнение Нефьодова и Верланова ничего не даст, - Марченко

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

Нефьодов в Фейсбуке поблагодарил свою команду и опубликовал фото в футболке с надписью "Добби свободен".

Автор: 

отставка (3161) таможня (1962) увольнение (2685) Нефьодов Максим (236) Марченко Сергей (300) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+18
- Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
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24.04.2020 21:38 Ответить
+13
Когда абонемент у Ермака купит!
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24.04.2020 21:36 Ответить
+12
кто скорее сдрыснет с ЗЕльоного титаника - тот и молодец
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24.04.2020 21:36 Ответить
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І без маски.
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24.04.2020 21:34 Ответить
неизвестна причина увольнения/мало хозяину в клюве притаранил.
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24.04.2020 21:34 Ответить
Ну да, теперь великий экономист Уманский может вместе с Ермаком барыжить сразу пакетом

Кто-то хорошо подымется
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24.04.2020 21:50 Ответить
25 лярдов вкрали і козлів вигнали з городу.
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24.04.2020 21:54 Ответить
От это отношения у пацанов. Профи Даже стучать по роялю синхронно не могут
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24.04.2020 21:34 Ответить
Тук тук тук
- Кто там
- Это я,смерть твая.
- Ну и что?
- Ну, и все ...
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24.04.2020 21:34 Ответить
кто скорее сдрыснет с ЗЕльоного титаника - тот и молодец
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24.04.2020 21:36 Ответить
министр финансов Сергей Марченко участвовать в порочащих его связях отказался
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24.04.2020 21:35 Ответить
а когда Насирова назначать будут?
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24.04.2020 21:35 Ответить
Когда абонемент у Ермака купит!
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24.04.2020 21:36 Ответить
аукцион "Ермаки" будет знатным - через такую посаду даже "Сотбис" рыдает
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24.04.2020 21:38 Ответить
Брата Єрмака на таможню, він гарний продавець.
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24.04.2020 21:56 Ответить
Да, уж там залогом в 100 млн. не отделаешся и клетчатое одеяло не прокатит.
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24.04.2020 21:58 Ответить
теперь будет свободно ходить на гей парады целоваться с мужиками)))
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24.04.2020 21:36 Ответить
Сашка ты уже по нём соскучился?
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24.04.2020 21:42 Ответить
ну вот, чел герб таможни придумал а вы его метлой))) еще одной, следующей реформы таможенники не переживут
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24.04.2020 21:36 Ответить
- Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
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24.04.2020 21:38 Ответить
вам кажется, что вы пародируете способ управления страной зе-кодлы, но это не так - кодла просто ещё не умеет продавать должности "правильно", ещё не до конца внутри себя определила, кто нижний, а кто верхний, но аукционы идут постоянно и опыт там накапливается. Указанная вами пародия - это скорее демонстрация способа "управления" на должностях лично Нефёдова - он-то четко знает, зачем он там (изучите на досуге, кому идут доходы от прозорровских комиссий), но так как "государственную" деятельность показывать нужно - тупо включает генератор случайных чисел в своей деятельности, потому реальной пользы от его действий за почти 10 месяцев - просто НОЛЬ.
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25.04.2020 20:02 Ответить
Бритва Оккама, не? Не нужно плодить сущности. Невозможно стать хорошим управленцем не пройдя все ступеньки, это касается и шоумена и свадебных фотографов всех мастей. А вот взятки брать, много ума не надо - да, пока "борзыми щенками", но они быстро учатся
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25.04.2020 20:12 Ответить
Це якийсь сюр з бородатими дядьками в дитсадку...
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24.04.2020 21:38 Ответить
Полегчало,говорит,после увольнения. Что такое? Устал грести бюджетные деньги лопатой? Ещё один "раб на галерах" блеать.
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24.04.2020 21:38 Ответить
Потому что не был пойман с поличным. Отделался лёгким поносом.
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24.04.2020 21:41 Ответить
А так хорошо Начал , а теперь Гари Потер как Финал.
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24.04.2020 21:42 Ответить
Кто там ещё остался не удел с 95 квартала?
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24.04.2020 21:43 Ответить
Барышни на подтанцовках...
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24.04.2020 21:45 Ответить
Даёшь девчонок!
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24.04.2020 21:50 Ответить
Кастинг у братухи ещё не прошли.
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24.04.2020 21:59 Ответить
Дык кое-кто уже из ейных уже сидит в Раде. Губы дуют. И не только горизонтальные.
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25.04.2020 00:31 Ответить
Рано или поздно Зеленский придёт к тому ,что САЖАТЬ ВОРОВ НАДО !!!
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24.04.2020 21:45 Ответить
Что бы посадить вора его надо поймать и доказать что он вор.
А если воры умнее всей власти вместе с ************?
Что делать тогда?
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24.04.2020 21:49 Ответить
Я полагаю так ,достаточно проверить что у человека есть ,какой домишко ,какая машинка и всё сразу станет ясно ,если у чинуши ,мусора, судьи ,прокурора жильё и тачки как у звёзд Голливуда, футболистов Манчестер Сити или баскетболистов НБА то сразу на нары .
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24.04.2020 21:55 Ответить
Не держи их за идиотов. Все документы в порядке, адвокаты на месте, депутаты и менты куплены.
Ну нельзя же быть такими наивными!
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24.04.2020 21:59 Ответить
Да-да ,в 1917 году у ОЧЕНЬ многих всё было ещё в большем порядке а у царской семьи вообще всё было в шоколаде а тут УУУПС....мы сейчас можем очень легко пойти по такому же пути ,но просто очень легко ..
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24.04.2020 22:09 Ответить
А ты не заметил что прошло 100 лет?
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24.04.2020 22:13 Ответить
Для истории 100 лет это мгновенье и всё в истории и всегда идёт по спирали а все основания у нас на лицо ,нищий в край народ ,кучка зажравшихся упырей ,война ..полыхнуть может где угодно в любой момент а такие пожары всегда в истории тушат только кровью .
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24.04.2020 22:16 Ответить
А ты не подскажешь откуда коррупция пополняется кадрами?
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24.04.2020 23:00 Ответить
Так это кланы ,дети,сватья,братья,кумовья этих упырей и пополняют ...сын или дочь грузчика дяди Пети или дочка дворника тёти Веры не пополнят ряды коррупционеров ,поэтому придётся корчевать глубоко ..
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24.04.2020 23:07 Ответить
Кто будет корчевать?
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24.04.2020 23:12 Ответить
Поверь мне ,желающих будет много ,вероятно даже очень много.
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24.04.2020 23:29 Ответить
Действительно много, только для того что бы нажиться, поправить так сказать своё материальное положение. В Робин Гудов не верю.
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24.04.2020 23:37 Ответить
Да,но и люди идейные тоже встречаются ,хотя надо сказать,что достаточно редко УВЫ ,тем не менее переход к другой системе отношений в Украине ,да и пожалуй в Мире неизбежен и чем он будет спокойней тем лучше.
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25.04.2020 08:27 Ответить
И опять проклятый вопрос: КТО?
Мы убедились что старая власть не годится, за последний год новые лица и власть доказали что они тоже не годятся.
Дальше что?
Выход есть, но осознать его а тем более принять его люди не могут.
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25.04.2020 21:40 Ответить
Дальше будет попытка Зеленского шугануть кое-кого из доселе неприкасаемых ,может быть даже кто-то сядет ,это его единственный шанс и он им безусловно воспользуется а вот дальше развилка на которую может повлиять любое событие ...
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25.04.2020 22:55 Ответить
Вы ещё надеетесь на что то?
У ЗЕ шансов нет.
Решение есть, но оно никому не нравится.
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25.04.2020 23:03 Ответить
Тут дело ни в моих надеждах ,дело в том ,что у него нет другого выхода ,он в очень узком коридоре ,места для манёвра практически нет ,идеальный вариант это загнать на нары Порошенко и Медведчука плюс порвать Ахметова или Коломойского ,лучше обоих ,но этот вариант для человека более решительного чем Зеленский ,поэтому он выберет по видимому дичь поменьше и это может сработать как ему в плюс так и в минус ,поэтому всё в тумане ...
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25.04.2020 23:22 Ответить
А у него вообще нет выхода. Помните стадион и вопросы до Порошенко? Теперь ЗЕ придётся на них отвечать. И с него спросят жёстко.
Насчёт посадки Порошенко и Медветчука. К ним нет претензий в коррупции. НЕТ! Есть просто желание посадить ну просто потому что они кому то не нравятся по разным причинам.
Посадить за политические решения, как это сделал януковищ с тимошенко и луценко очень плохо воняет и плохо кончается для страны, власти и народа. Уже проходили. Ну или такие дела расследуются годами.
Скорее Ахметов и Коломойскиё этого зелёного прихлопнут.

Что можно гарантировать точно что народ, то есть мы с вами будем жить хуже.
И сделали это своими руками. Но кто в этом признается?
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25.04.2020 23:49 Ответить
Так других вариантов не было ,вся политики уже народ достали до самых печёнок поэтому люди так и проголосовали и я голосовал за Зеленского и скажу более того и сейчас бы при таких раскладах проголосовал за него и ни я один ,поэтому он и держит такой неплохой рейтинг а закрыть Порошенко или Медведчука по закону это пара пустяков ,эти персонажи нажили миллиарды ни открытиями и изобретениями а схемами и коррупцией ,так что было-бы желание ...
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26.04.2020 00:37 Ответить
И как вам успехи ЗЕ за год?
Насчёт нажитых миллиардов где можно посмотреть?
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26.04.2020 00:46 Ответить
Успехи за год могли быть только в том случае ,если бы Зе был царём по приказу которого могли бы сразу головы рубить а так попав в полностью прогнившую систему заполненную исключительно ворьём ждать от человека успехов по крайней мере несерьёзно ,Слава Богу ,что он не достиг успехов которые за год достиг Порошенко с Яценюком а люди их успехи помнят и я помню как взлетели цены и тарифы в разы ,помню как доллар из 8 стал по 40, никто повторения таких успехов не хочет ..
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26.04.2020 09:38 Ответить
Ты либо провокатор либо идиот. Я не хочу больше тратить на тебя время.
И да, насчёт тарифов и курса доллара, если не можешь заработать на себя и семью то вини себя потому что ты слабый и ничтожный.
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26.04.2020 21:56 Ответить
Ты можешь спокойно идти НАХ ,ты кусок соевого дерьма запомни ,работать паскуда придётся идти тебе ,ибо твой нынешний работодатель барыга помножен на ноль и ему сейчас будет не до таких копеечных шестёрок как ты , так шо не трать времени ,подыскивай работу ...но может статься ещё и так ,что тебе её подыщут в принудительном порядке ...
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26.04.2020 22:41 Ответить
Что и требовалось доказать.
Говно забило фонтаном.
Пошло вон, жертва аборта!
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26.04.2020 22:54 Ответить
Приятно таких говнюков вытягивать на белый свет.
Пусть другие почитают.
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26.04.2020 22:55 Ответить
Чья ты там жертва это мне по барабану а другие уже таких мудаков как ты почитали и дали вам пинка под зад ,поэтому пусть ещё почитают ,я не возражаю ..
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27.04.2020 09:08 Ответить
Міністр фінансів відмовився коментувати відставку Нефьодова: "Марченко від мене втік" - Цензор.НЕТ 7403
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27.04.2020 22:09 Ответить
Міністр фінансів відмовився коментувати відставку Нефьодова: "Марченко від мене втік" - Цензор.НЕТ 4522
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24.04.2020 21:46 Ответить
не смог настричь бабла для зелиного популизма
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24.04.2020 21:49 Ответить
Или таблицу деления плохо знал.
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24.04.2020 22:31 Ответить
с таблицей деления там всё в порядке - изучите на досуге, кому идут прозорровские комиссии.
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25.04.2020 20:05 Ответить
Міністр фінансів відмовився коментувати відставку Нефьодова: "Марченко від мене втік" - Цензор.НЕТ 5628
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24.04.2020 21:51 Ответить
как же так, зеля кидает все новые лицца и невиданных в галактике прафессианалов из зеленой команды. так закрадывается мысль, может все было наемалово...
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24.04.2020 21:53 Ответить
я всегда знал, что с таким прикидом аля бин ладен, нельзя быть вменяемым, даже для зеленой ко-манды. ещё остался любитель йоги на столе
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24.04.2020 21:57 Ответить
Зависть наверное . Деньжища по разговорам на таможне немаленькие .
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24.04.2020 22:00 Ответить
А при Порохе хорошую должность имел, а потом предал.
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24.04.2020 22:00 Ответить
предать можно только свой народ а не брехливого *****.
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24.04.2020 22:16 Ответить
Народ, не вес,коенечно, а так 73% примерно, тоже может предать человека, который вытащил страну из жопы.
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24.04.2020 22:31 Ответить
Какая разница! Ключевое что предал!
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24.04.2020 23:02 Ответить
Уже все давно говорили, что походы Нефедова на БДСМ-вечеринки - добром не закончатся!
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24.04.2020 22:04 Ответить
Не тому подлизнул? Давайте фактаж в студию!
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25.04.2020 00:33 Ответить
... о чем вообще может быть известно хипстеру?
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24.04.2020 22:40 Ответить
похоже министр финансов - полный ноль.
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24.04.2020 22:52 Ответить
а вообще, это так для справки, самые лучшие можно https://jackburgers.com.ua/ заказать бургеры в Одессе !!
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24.04.2020 23:13 Ответить
Ніколи не довіряв небритим пикам. Вони в мене асоціюються з кончітою.............
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25.04.2020 06:11 Ответить
 
 