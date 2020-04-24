Министр финансов отказался комментировать отставку Нефьодова: "Марченко от меня убежал"

Максим Нефьодов заявил, что ему неизвестна причина увольнения с посты главы Государственной таможенной службы.

Об этом он сказал в комментарии изданию НВ, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, это правда. Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения", — сказал Нефьодов.

Он подтвердил, что глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов и заместитель главы Государственной фискальной службы Дмитрий Венциковский также уволены.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

Нефьодов в Фейсбуке поблагодарил свою команду и опубликовал фото в футболке с надписью "Добби свободен".