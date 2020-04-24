Призначення Саакашвілі може затьмарити політичне співробітництво між нашими країнами, - спікер парламенту Грузії Талаквадзе написав Разумкову. ДОКУМЕНТ

Спікер парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе відправив своєму українському колезі Дмитру Разумкову лист із попередженням про можливі наслідки призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра.

Документ є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Пане спікере, загальновідомо, що грузинські суди заочно засудили Міхеіла Саакашвілі за серйозні кримінальні звинувачення. Він був визнаний винним у грубих порушеннях усіма трьома судовими інстанціями", - пише Талаквадзе Разумкову.

Спікер парламенту Грузії перерахував злочини, в яких Саакашвілі на батьківщині визнали винним.

"Пан Саакашвілі політично відповідальний за систематичні провали щодо прав людини, зловживання владою, утиск ЗМІ, втручання в право власності і створення загрози вільним виборам під час свого президентства", - написав він.

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Голова парламенту Грузії попереджає про можливі наслідки призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра.

"Його можливе призначення підірвало би взаємну довіру між нашими державами і їх інститутами. Це призначення може затьмарити політичне співробітництво між нашими урядами і наші спільні зусилля", - вважає Талаквадзе.

При цьому Україні і Грузії "є чим поділитися в плані спільних зусиль і підтримки один одного у відновленні територіальної цілісності, а також у приєднанні до Європейського союзу і НАТО", - зазначив спікер парламенту Грузії.



