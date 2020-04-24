Призначення Саакашвілі може затьмарити політичне співробітництво між нашими країнами, - спікер парламенту Грузії Талаквадзе написав Разумкову. ДОКУМЕНТ
Спікер парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе відправив своєму українському колезі Дмитру Разумкову лист із попередженням про можливі наслідки призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра.
Документ є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
"Пане спікере, загальновідомо, що грузинські суди заочно засудили Міхеіла Саакашвілі за серйозні кримінальні звинувачення. Він був визнаний винним у грубих порушеннях усіма трьома судовими інстанціями", - пише Талаквадзе Разумкову.
Спікер парламенту Грузії перерахував злочини, в яких Саакашвілі на батьківщині визнали винним.
"Пан Саакашвілі політично відповідальний за систематичні провали щодо прав людини, зловживання владою, утиск ЗМІ, втручання в право власності і створення загрози вільним виборам під час свого президентства", - написав він.
Голова парламенту Грузії попереджає про можливі наслідки призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра.
"Його можливе призначення підірвало би взаємну довіру між нашими державами і їх інститутами. Це призначення може затьмарити політичне співробітництво між нашими урядами і наші спільні зусилля", - вважає Талаквадзе.
При цьому Україні і Грузії "є чим поділитися в плані спільних зусиль і підтримки один одного у відновленні територіальної цілісності, а також у приєднанні до Європейського союзу і НАТО", - зазначив спікер парламенту Грузії.
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Янукович був у 50 разів "бездоганніший"
Протесты начались 21 мая 2011 года, когда свыше 10,000 грузин присутствовали на демонстрации в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8 Тбилиси , требуя отставки президента Грузии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Саакашвили . В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8 Батуми также прошли демонстрации
С протестующими в Батуми произошли короткие столкновения с полициейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8_(2011)#cite_note-3 [3] .
26-го мая около 00:15 грузинская полиция начала подавлять протестантов слезоточивом газом и резиновыми пулями.
В результате погибло 2 человека и около 37 человек были ранены
продолжаем ее нести с обеих сторон.....
Про це передає http://interfax.com.ua/news/general/478541.html Інтерфакс-Україна .
"У сторони обвинувачення є достатньо доказів, які, ми вважаємо, повинні стати підставою для позитивного рішення з питання його екстрадиції", - заявила в ефірі грузинської телекомпанії Імеді прокурор Головної прокуратури і член прокурорської ради Грузії Натіа Сонгулашвілі.
За її словами, зараз прокуратура знаходиться в режимі очікування, зокрема, чекає від української сторони остаточного рішення.
"Ми, як прокуратура, відправили всі можливі докази для створення правової основи для прийняття цього рішення", - зазначила вона.
21 СІЧНЯ, 2018
Верховный суд Грузии оставил в силе приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году.
Об этом 20 мая 2019года сообщили в пресс-службе грузинской генпрокуратуры ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ВИЗНАВ ЗАКОННИМ ВИДВОРЕННЯ СААКАШВІЛІ З УКРАЇНИ - РІШЕННЯ ОСТАТОЧНЕ
А ничего не будет. Саакашвили будет назначен, а Грузия это примет. И успех Саакашвили в Украине - жизненно необходим Украине и также необходим для Михаила. Это будет лучшей рекламой его партии для предстоящих выборов в Грузии.
Такая буря поднялась, такие силы противостоят этому, что диву даёшься. Вот бы так объединились против путлера, когда он Крым захватывал! А то сидели , созерцали , иногда напрямую продавались ( как в случае бойки), командовали - не стрелять и не провоцировать. А тут объединились против Саакашвили!
Хотя б уже проголосовали его кандидатуру!
Партия президента - Слуга Народа называется, а народ именно хотел, чтобы Саакашвили стал премьером, Сакварелидзе генпрокурором. Чтоб Марушевская Юлия возглавила таможню.
1. Кинуть "кость" народу с целью, отвлечь от внутренних проблем.
2. Лишить поддержки Грузии в ООН, ЕС и НАТО. Это главная задача пророссийских сил.
3. Поссорить народы Грузии и Украины на пользу рашки.
И поверьте, через полгода, Михо скажет, что ему мешают работать, как это было в Одесской ОГА.
Силён шельмец.
Случайно не Петя подкинул грузинам эту идею с этой возней?
Когда Петя назначал Михо на должность губернатора, грузины тихо молчали в тряпочку.
А сейчас, при аналогичных условиях, как с цепи из будки сорвались.
Еще скажи, что неважно за что
Да, так мы далеко уйдем. Уж один был дважды несудимый...
Иванишвили сказал, что его решение вызвано проведёнными в Грузии изменениями в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8 Конституции страны, которые явно указывают на желание президента Михаила Саакашвили остаться у власти после истечения президентских полномочий.
Также он заявил: «Во время правления Саакашвили были допущены (и продолжаются) такие малые, большие и непростительные ошибки, что на его месте любой трезво и разумно мыслящий политик ушёл бы из политики раньше срока и попросил прощения у своего народа»
Через четыре дня!!!
ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ ЗАНЯТЬСЯ ОППОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, Иванишвили и его супруга УКАЗОМ СААКАШВИЛИ БЫЛИ ЛИШЕНЫ
ГРАЖДАНСТВА ГРУЗИИ.
Это решение было расценено Иванишвили как политическая расправа.
По-моему, очередное судорожное решение господина Зеленского. С этим президентом и с этой «командой» государство Украина вообще исчезнет, а жителей ждут страдания. Их нужно менять. Движущие силы для этого гражданское общество и участники боевых действий.
И нам только для полного счастья не хватает авантюриста-психопата Сааки. И он совсем не промосковский только почему-то агитирует за русский язык в Украине.
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
Опубликовано: Суббота, 13 апреля 2019
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого он поддерживает, стоит олигарх Игорь Коломойский.
Об этом он https://www.facebook.com/watch/?v=1547900232009114 рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
В 2016 году экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство, заявил, что олигарх Игорь Коломойский будет сидеть в тюрьме.
Вот когда мы придем к власти, мы этих вкладчиков защитим, этот банк больной будет национализирован, а его владелец сядет в тюрьму.
Когда мы будем у власти. Чтобы никто не сомневался, Коломойский будет сидеть! И ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях таких, как он, я достану из Швейцарии и из Малайзии", - заявил он.
Формы и методы, которые он выбирает в политике, нацелены, как правило, на беспорядки и конфликты. У него никогда не было и нет ни правовых, ни моральных рамок во время политической деятельности. Это факт. Я считаю, сделать все, чтобы он предстал перед правосудием - это одно из наших - в этом случае я имею ввиду государства Грузии- моральных обязательств", - заявил депутат Гедеван Попхадзе.
При этом он отметил, что экстрадиция Саакашвили в Грузию зависит не только от грузинской стороны, но и от правительства Украины, которое в свое время допустило ошибку.
"Факт, что политический истеблишмент Украины в свое время совершил ошибку, затащив этого троянского коня к себе", - заявил Попхадзе журналистам.
ТСН (программа теленовостей канала "1+1") https://ru.tsn.ua/politika/kolomoyskiy-o-saakashvili-kogda-sobaka-kusaet-nuzhno-nakazyvat-i-sobaku-i-hozyaina-481797.html рассказывала , как отреагировал Коломойский. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она ответила за покусанных там людей, - заявил Коломойский. -
Я считаю, нет смысла спрашивать с грязного сопливого наркомана до тех пор, пока он не пройдет курсы реабилитации от наркозависимости".
Было это в сентябре 2015-го. Но вот прошли три с половиной года, и протеже Коломойского Зеленский уже обещает Саакашвили "самые высокие должности в стране". Тем самым Зеленский фактически "спалил" Саакашвили - оказывается, тот уже не пламенный борец с Коломойским, а его союзник.
https://www.dsnews.ua/politics/posledniy-shans-ze-komandy-pochemu-zelenskiy-spalil-saakashvili-31032019220000
Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал, как финансировал избирательную кампанию Михеила Саакашвили, когда он еще был президентом Грузии
https://112.ua/obshchestvo/kolomoyskiy-zayavlyaet-chto-saakashvili-bral-u-nego-dengi-na-vybory-i-otdyhal-na-ego-yahte-v-horvatii-280316.html 112.ua/obshchestvo/kolomoyskiy-zayavlyaet-chto-saakashvili-bral-u-nego-dengi-na-vybory-i-otdyhal-na-ego-yahte-v-horvatii-280316.html
- Натия, сейчас в Украине пытается проводить активную политическую деятельность экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Известно, что в его отношении есть ряд уголовных дел в Грузии, некоторые из которых уже завершены. О чем идет речь: сколько на сегодня уголовных дел, и в чем обвиняют Михеила Николозовича?
- В настоящее время Главная прокуратура Грузии ведет в отношении Михеила Саакашвили четыре уголовных дела, по которым завершено следствие и идет судебное разбирательство. Все эти дела сейчас рассматриваются Тбилисским городским судом.
Первое дело - очень известное в Грузии - "Дело Гиргвилиани". В этом деле Михеил Саакашвили издал акт о помиловании исполнителей, виновных в убийстве Сандро Гиргвилиани. Он, Саакашвили, заранее, еще до осуждения, дал им слово, что он их помилует. Было это где-то за два года до их осуждения и вынесения приговора.
В этом деле Саакашвили превысил свои полномочия. В 2006 году четыре исполнителя были осуждены по этому делу. Это бывшие полицейские. Семья Сандро Гиргвилиани заявляла, что исполнители - очень низкого уровня. И они требовали, чтобы государство привлекло к ответственности заказчиков преступления.
Самое главное в этом деле - мотив, почему Саакашвили дал им обещание о помиловании. Потому что они должны были молчать о том, кто стоял за этим делом, кто был заказчиком, и в чьих интересах было совершено убийство.
Началось все это из-за одного конфликта в ресторане с высшими должностными лицами МВД Грузии, близкими к Саакашвили. Тогда Сандро Гиргвилиани прямо из ресторана увезли на автомобиле, после чего нашли мертвым на кладбище города Тбилиси.
Второе дело - о растрате государственных средств. Дело касается растраты 9 миллионов грузинских лари (более 3 миллионов долларов США. - Ред.). Когда Михеил Саакашвили был президентом Грузии, началось журналистское расследование, которым было установлено, что Саакашвили пригласил в гости американского массажиста, т.н. "Доктора Дота" на государственные средства. Чтобы медиа и журналисты не узнали, как он проводит свое время и как растрачивает государственные средства, он принял решение, что все его расходы, которыми не может законно распоряжаться президент, должны проходить под грифом "Секретно".
Он дарил очень много, летал очень много (не по государственным делам), тратил очень много на свои личные нужды из средств фонда Специальной службы государственной охраны Грузии. Аренда самолетов на десятки тысяч фунтов стерлингов, процедуры ботокса, эпиляции и прочие косметические процедуры за границей для себя и для своих друзей-грузинских чиновников. Это приблизительно от 600 000 до 900 000 грузинских лари за 4 года только на косметические процедуры и т.д.
Третье дело - "Дело "Имеди". Это грузинское телевидение, которое было отобрано у владельца - Бадри Патаркацишвили. Из-за этого начались манифестации в Грузии, митинги, после чего они были разогнаны силовыми путями. По "Делу "Имеди" есть три эпизода. Между некоторыми эпизодами временный промежуток составляет 4 года. По этому делу также есть решения международных судов.
Четвертое дело. В 2005 году, если я не ошибаюсь, у нас в Грузии был такой парламентарий, который сегодня также является депутатом, Валерий Гелашвили. Он в каком-то журнале написал критическую статью о семье Саакашвили. Из-за этой статьи его очень сильно избили. У него было очень много переломов, поломана челюсть и т.д. Самое главное, что полицейские избили его по воле Саакашвили из-за критики в его адрес.
- Что касается дела об убийстве Зураба Жвании?
- По делу об убийстве Зураба Жвании сейчас мы имеем только один обвинительный приговор суда, который был вынесен где-то полтора года тому назад против членов его (Саакашвили. - Авт.) охраны. В этом деле, которое сейчас рассматривает Главная прокуратура, кроме этих людей, больше никому не предъявлено обвинение.
- О пытках в тюрьмах Грузии в период правления Михеила Саакашвили https://www.obozrevatel.com/politics/18530-georgij-haindrava-saakashvili-politicheskij-shut-mozhet-prinesti-ukrainskomu-narodu-neschastya-i-problemyi.htm снято множество фильмов и сериалов . Из уст грузинских политиков и правозащитников мы знаем, что было больше 1000 пострадавших людей. Привлекается ли кто-либо за это к ответственности и есть ли в этих делах доля вины Михеила Саакашвили?
- Что касается фильмов и прочего, я могу говорить только как прокурор, опираясь на дела, которые есть в нашем производстве касательно сотрудников пенитенциарной системы Грузии тех годов.
Первое дело было начато примерно 4 года тому назад. Но по самому последнему делу, я могу сейчас сказать, что мы задержали и начали уголовное дело примерно 2 месяца тому назад. Точную цифру вам не назову, но приблизительно 60-70 сотрудников этой системы уже суд признал виновными, но эпизодов там куда больше, чем 70.
Самое последнее дело, которое мы сейчас раскрыли и начали уголовное производство и следствие - против шести бывших сотрудников. Там есть показания 600 бывших заключенных, которые пострадали от действий тогдашней администрации. Сегодня они получили официальный статус потерпевших. Им угрожали, что будут пытать их родственников. Их заставляли, если это входило в интересы государства, чтобы они переоформляли ночью имущество, делали дарственные. Допустим, они имели где-то дом или землю - их заставляли даровать это государству. Способы были такие.
Что касается того, что происходило в те годы в пенитенциарной системе, когда Михеил Саакашвили был президентом Грузии, можем сказать только, что есть 70 человек, которых суд признал виновными в очень тяжких уголовных преступлениях, таких, как пытки, нечеловеческое обращение с заключенными, изнасилования, психологическое воздействие на них.
Что касается обвинения Саакашвили, то, как я вам уже говорила выше, на сегодняшний день только вот эти четыре обвинения ему предъявлены.
- Хотелось бы задать вам уточняющий вопрос: какой срок в совокупности или, может быть, по каждому отдельному делу запрашивает Главная прокуратура Грузии для Михеила Саакашвили?
- Например, по делу о растрате государственных средств - от 7 до 11 лет, это самая тяжкая статья. По другим статьям - другие сроки. Но из-за того, что в 2012 году поменялось руководство Грузии, грузинский парламент внес изменения в законодательство, по которым, несмотря на количество обвинений, самая тяжкая статья поглощает остальные. Раньше сроки суммировались, и человеку можно было запрашивать 30 или 40 лет заключения. Выходило, как пожизненное. Но после либерализации законодательства, сроки не суммируются.
Из-за этого сейчас, если у человека есть 3-4 обвинения, у него будет только один срок. Таким образом, Михеилу Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы, если суд вынесет обвинительный приговор.
- Известно, что Главная прокуратура Грузии подавала Михеила Саакашвили в международный розыск по линии "Интерпола", но Международная организация уголовной полиции по каким-то причинам не приняла документы. Как сегодня обстоят с этим дела?
- Я только могу сказать, что уже примерно три года Михеил Саакашвили - не является гражданином Грузии. Это, конечно, осложняет все эти процессы.
Здравому смыслу это не поддается. Это какой -то мазохизм...
И сраму и достоинства никакого. Приехал гастролер, который натворил дел в своей стране и убогие разумом и ждущие чудес на ровном месте,готовы ничего не зная о нем, доверить ему власть.
Да будет он харчеваться в Украине, не переживайте. Но вы то останетесь при бубновых интересах.
Но если эти люди будут потом через полгода, говорить, что они ничего о нем не знали, то их надо считать преступниками или предателями. А так будет...
К огромному сожалению
Інша справа для чого Зелінському цей Саак?
чи може жити інтересами України істота, яка влаштувала незаконний ганебний для країни перетин державного кордону? ні. це істота, яка сере на мою країну заради власних амбіцій.
всім "зе" зайде на ура.
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