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Назначение Саакашвили может затмить политическое сотрудничество между нашими странами, - спикер парламента Грузии Талаквадзе написал Разумкову. ДОКУМЕНТ

Назначение Саакашвили может затмить политическое сотрудничество между нашими странами, - спикер парламента Грузии Талаквадзе написал Разумкову. ДОКУМЕНТ

Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе отправил своему украинскому коллеге Дмитрию Разумкову письмо с предупреждением о возможных последствиях назначения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность вице-премьера.

Документ есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"Господин спикер, общеизвестно, что грузинские суды заочно осудили Михаила Саакашвили за серьезные уголовные обвинения. Он был признан виновным в грубых нарушениях всеми тремя судебными инстанциями", - пишет Талаквадзе Разумкову.

Спикер парламента Грузии перечислил преступления, в которых Саакашвили на родине признали виновным.

"Г-н Саакашвили несет политическую ответственность за систематические провалы в отношении прав человека, злоупотребление властью, притеснение СМИ, вмешательство в право собственности и создание угрозы свободным выборам во время своего президентства", — написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Грузия отзовет посла, если Саакашвили назначат вице-премьером, - премьер-министр Гахария

Председатель парламента Грузии предупреждает о возможных последствиях назначения Саакашвили на должность вице-премьера.

"Его возможное назначение подорвало бы взаимное доверие между нашими государствами и их институтами. Это назначение может затмить политическое сотрудничество между нашими правительствами и наши совместные усилия", — считает Талаквадзе.

Также на Цензор.НЕТ: "Это же не США говорит: "У вас будут дипломатические проблемы". Это - Грузия. Мы - суверенная страна. И никто не будет нам рассказывать, кого назначать вице-премьером", - Арахамия. ВИДЕО

При этом Украине и Грузии "есть чем поделиться в плане совместных усилий и поддержки друг друга в восстановлении территориальной целостности, а также в присоединении к Европейскому союзу и НАТО", — отметил спикер парламента Грузии.

Назначение Саакашвили может затмить политическое сотрудничество между нашими странами, - спикер парламента Грузии Талаквадзе написал Разумкову 01
Назначение Саакашвили может затмить политическое сотрудничество между нашими странами, - спикер парламента Грузии Талаквадзе написал Разумкову 02

Автор: 

ВР (29285) Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+30
Назначение Саакашвили может затмить политическое сотрудничество между нашими странами, - спикер парламента Грузии Талаквадзе написал Разумкову - Цензор.НЕТ 6617
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24.04.2020 23:17 Ответить
+28
Саакашвілі - громадянин України. Яке діло проросійській владі Грузії до того, хто з громадян України призначається на владні посади в Україні?
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24.04.2020 23:18 Ответить
+24
Про які "прєступлєнія" Саакашвілі ти тут розпинаєшся? Це такі ж висмоктані з пальця "прєступлєнія", як у Юлії Тимошенко згідно вироку януковичського судилища. Політичні переслідування, простіше кажучи.
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24.04.2020 23:45 Ответить
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Страница 3 из 3
А кто кроме рашки признаёт етот бред???
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25.04.2020 02:43 Ответить
даже видео есть этих разгонов. потратить пять минут на ютубе
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25.04.2020 04:03 Ответить
Дії Саакашвілі під час заворушень 2011 бездоганні.
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25.04.2020 09:23 Ответить
погибло 2 человека и около 37 человек были ранены

Янукович був у 50 разів "бездоганніший"
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26.04.2020 00:00 Ответить
Протесты в Грузии (2011)
Протесты начались 21 мая 2011 года, когда свыше 10,000 грузин присутствовали на демонстрации в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8 Тбилиси , требуя отставки президента Грузии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Саакашвили . В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8 Батуми также прошли демонстрации
С протестующими в Батуми произошли короткие столкновения с полициейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8_(2011)#cite_note-3 [3] .
26-го мая около 00:15 грузинская полиция начала подавлять протестантов слезоточивом газом и резиновыми пулями.
В результате погибло 2 человека и около 37 человек были ранены
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26.04.2020 00:26 Ответить
херня - дело не преходящее.
продолжаем ее нести с обеих сторон.....
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25.04.2020 02:11 Ответить
Проросийское правительство Грузии обиделось....да идите вы лесом, к @йлу!!!!
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25.04.2020 02:38 Ответить
Саака ворог пуйла,і це плюс. Назначайте!!!!
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25.04.2020 02:45 Ответить
с чего ты взял что враг?
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25.04.2020 04:04 Ответить
ТИХО ТАМ СИДИТЕ И НЕ ВЯКАЙТЕ......ВСЕ РЕШЕНО...
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25.04.2020 02:50 Ответить
Главное что грузинский народ не против, а то что там в правительстве под...уйловники сидят, так это мы знаем, - и нас...ать на них.
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25.04.2020 04:03 Ответить
У спикера Грузии страх перед толпами воров, которые ломанутся на кавказкую родину от действий Саакашвили в Украине.
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25.04.2020 06:51 Ответить
Ой,дурак ,матерый ,такие только на рф водятся...
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25.04.2020 10:46 Ответить
Обсираться со всем белым светом - это кредо нынешней власти.
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25.04.2020 07:13 Ответить
Талаквадзе пусть учит свою маму харчо варить .Украина не должна терпеть ни чьи ультиматумы .Больше всего назначение Саакашвили бесит путина и его свору псов в лаптях .А управляемая пропутинским олигархом Иванишвили грузинская элитка , хором подпевает кремлевскому карлику .
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25.04.2020 07:55 Ответить
У Головній прокуратурі Грузії заявляють, що відправили українським колегам усі необхідні для екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі матеріали і чекають остаточну відповідь Києва
Про це передає http://interfax.com.ua/news/general/478541.html Інтерфакс-Україна .
"У сторони обвинувачення є достатньо доказів, які, ми вважаємо, повинні стати підставою для позитивного рішення з питання його екстрадиції", - заявила в ефірі грузинської телекомпанії Імеді прокурор Головної прокуратури і член прокурорської ради Грузії Натіа Сонгулашвілі.
За її словами, зараз прокуратура знаходиться в режимі очікування, зокрема, чекає від української сторони остаточного рішення.
"Ми, як прокуратура, відправили всі можливі докази для створення правової основи для прийняття цього рішення", - зазначила вона.
21 СІЧНЯ, 2018
Верховный суд Грузии оставил в силе приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году.
Об этом 20 мая 2019года сообщили в пресс-службе грузинской генпрокуратуры ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ВИЗНАВ ЗАКОННИМ ВИДВОРЕННЯ СААКАШВІЛІ З УКРАЇНИ - РІШЕННЯ ОСТАТОЧНЕ
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26.04.2020 00:29 Ответить
Нельзя вмешиваться в политику чужой страны. Тем более нельзя давить и ма6ипулировать. Скорей всего - этот визг, это работа самого известного в мире реформатора по версии соевых и оппоблока. Какие отношения с Грузией будут разрушены, что будет?

А ничего не будет. Саакашвили будет назначен, а Грузия это примет. И успех Саакашвили в Украине - жизненно необходим Украине и также необходим для Михаила. Это будет лучшей рекламой его партии для предстоящих выборов в Грузии.

Такая буря поднялась, такие силы противостоят этому, что диву даёшься. Вот бы так объединились против путлера, когда он Крым захватывал! А то сидели , созерцали , иногда напрямую продавались ( как в случае бойки), командовали - не стрелять и не провоцировать. А тут объединились против Саакашвили!

Хотя б уже проголосовали его кандидатуру!

Партия президента - Слуга Народа называется, а народ именно хотел, чтобы Саакашвили стал премьером, Сакварелидзе генпрокурором. Чтоб Марушевская Юлия возглавила таможню.
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25.04.2020 08:13 Ответить
Да не будет никакого успеха сракашвили в Украине,это примерно, как 73%зедебилов проголосовали за голобородько! А теперь все увидели успех зедебильной шайки и ее клоуна главаря! На 1.01 20,падение ВВП на 2%(впервые с 2014года),недовыполнение бюджета 90 миллиардов(на 1.01.2019,перевыполнение бюджета на 130миллиардов).Это все еще началось до пандемии и тупых карантинов. И какой народ хотел этого наркомана премьером?Мандель ,вы бы лучше изучили какая столица у страны Вильнюс в Литве.
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25.04.2020 09:21 Ответить
Одного дважды ексудимого оказалось мало, вносите следующего
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26.04.2020 00:30 Ответить
один клоун заради іншого клоуна готовий відмовитися від доброго сусіда! Господи, як же я НЕНАВЕДЖУ цей ЗЕлядський цирк!
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25.04.2020 08:37 Ответить
Ти про Порошенка, який проігнорував заклики грузинів і призначив Ніколозовича головою ОДА?
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25.04.2020 09:26 Ответить
Чего добивается команда СН ?
1. Кинуть "кость" народу с целью, отвлечь от внутренних проблем.
2. Лишить поддержки Грузии в ООН, ЕС и НАТО. Это главная задача пророссийских сил.
3. Поссорить народы Грузии и Украины на пользу рашки.
И поверьте, через полгода, Михо скажет, что ему мешают работать, как это было в Одесской ОГА.
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25.04.2020 08:45 Ответить
Не поспішай. На наступних паралментських Міхо очолить список Европейської Солідарності.
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25.04.2020 09:28 Ответить
'Демократ' Міхо як 'димова завіса' для Єрмаків(ФСБ)-Арахамій(ПРОСТО АФЕРИСТІВ)...


Призначення Саакашвілі може затьмарити політичне співробітництво між нашими країнами, - спікер парламенту Грузії Талаквадзе написав Разумкову - Цензор.НЕТ 6288
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25.04.2020 10:15 Ответить
Так он сам авантюрист и аферист с судимостями
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26.04.2020 00:31 Ответить
Он наш гражданин, господин посол. Идите в зад!
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25.04.2020 08:50 Ответить
Михо одним своим появлением может развязать войну между Украиной и Грузией?
Силён шельмец.
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25.04.2020 08:51 Ответить
Какое дело грузина на то, что один гражданин Украины назначает другого гражданина Украины (не Грузии) на гос. службу?
Случайно не Петя подкинул грузинам эту идею с этой возней?
Когда Петя назначал Михо на должность губернатора, грузины тихо молчали в тряпочку.
А сейчас, при аналогичных условиях, как с цепи из будки сорвались.
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25.04.2020 09:08 Ответить
Грузини якраз не мовчали. Педро їх технічно послав.
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25.04.2020 09:27 Ответить
він вмів, а ЗЕбені обісруться
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25.04.2020 23:57 Ответить
Кого интересует мнение подстилки иванишвили?
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25.04.2020 09:42 Ответить
Спикер парламента Грузии путин написал Разумкову.
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25.04.2020 10:07 Ответить
Призначення Саакашвілі може затьмарити політичне співробітництво між нашими країнами, - спікер парламенту Грузії Талаквадзе написав Разумкову - Цензор.НЕТ 6220
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25.04.2020 11:11 Ответить
Лижите жопу России! Не отвлекайтесь! Можете забирать своего посла!
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25.04.2020 11:36 Ответить
Давайте посаду цьому неадеквату, краваткожую і обісраному полководцю Саакашвілі і посваримось із останнім сусідом - Грузією, із якою ще не посварились. А Саак, через місяць-другий, відсидівши в наметі, втече в Нідерланди. Будь- якого бомжа готові всадити, в крісло керманича країної...Даль падати нікуди.
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25.04.2020 12:12 Ответить
хочу вам напомнить что он ГРАЖДАНИН Украины и имеет все права , неважно кем и где он осужден. Он в розыске международном?
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25.04.2020 18:26 Ответить
"неважно кем и где он осужден?"

Еще скажи, что неважно за что
Да, так мы далеко уйдем. Уж один был дважды несудимый...
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25.04.2020 22:34 Ответить
ПОМНЮ ,как в 95 ушлепанном квартале---ИЗДЕВАЛИСЬ над вором михасем сакашвили,НУ,а сейчас--ОНО РЕФОРМАТОР-БАРИГА !!!!!!!!!
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25.04.2020 22:41 Ответить
С октября 2011 года Бидзина Иванишвили стал активно участвовать в политической жизни Грузии как оппозиционер, объявив о намерении создать партию и принять участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8_(2012) парламентских выборах в Грузии в 2012 году
Иванишвили сказал, что его решение вызвано проведёнными в Грузии изменениями в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8 Конституции страны, которые явно указывают на желание президента Михаила Саакашвили остаться у власти после истечения президентских полномочий.
Также он заявил: «Во время правления Саакашвили были допущены (и продолжаются) такие малые, большие и непростительные ошибки, что на его месте любой трезво и разумно мыслящий политик ушёл бы из политики раньше срока и попросил прощения у своего народа»
Через четыре дня!!!
ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ ЗАНЯТЬСЯ ОППОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, Иванишвили и его супруга УКАЗОМ СААКАШВИЛИ БЫЛИ ЛИШЕНЫ
ГРАЖДАНСТВА ГРУЗИИ.
Это решение было расценено Иванишвили как политическая расправа.
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25.04.2020 22:52 Ответить
Этот тот парламент Грузии, где недавно заседали депутаты из паРаши!?
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25.04.2020 18:42 Ответить
да
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25.04.2020 22:10 Ответить
не затмит
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25.04.2020 18:45 Ответить
По результатам деятельности Саакашвили в ОДА неопровержимо следует вывод: работать Саакашвили не умеет. Работать калифицированно, настойчиво, кропотливо, продуманно не способен. Не умеет контактировать с людьми, привлекать их на свою сторону. Умеет только кричать, возмущаться и любоваться собой. Он непорядочен, кроме того.
По-моему, очередное судорожное решение господина Зеленского. С этим президентом и с этой «командой» государство Украина вообще исчезнет, а жителей ждут страдания. Их нужно менять. Движущие силы для этого гражданское общество и участники боевых действий.
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25.04.2020 18:54 Ответить
ЗЕЛЕНІЙ ОМАНСКИЙ ОСЕЛ------ ЖДИ ,СРУЛЬ, УДАРА В ДУПУ !!!!!!!
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25.04.2020 19:52 Ответить
иди на х..
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25.04.2020 22:09 Ответить
Це прекрасно, що Цензор переклав лист для Разумкова
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25.04.2020 18:58 Ответить
Попиз-т и заткнутся. Туристы с Украины нужны, вино-коньяки-Боржоми продавать надо.
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25.04.2020 19:14 Ответить
Скот барыги в своем репертуаре)
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25.04.2020 19:31 Ответить
Талаквадзе Порох подговорил - 100 пудов! (инсайдерская инфа из госдепа)
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25.04.2020 19:42 Ответить
В Грузии сейчас промосковское правительство, так что тем более необходимо назначать Саакашвили.
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25.04.2020 19:43 Ответить
Нам пипец как очень важно сотрудничество с промосковским правительством Грузии!
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25.04.2020 20:27 Ответить
Какое промосковское правительство? У нас тут еще более промосковские и през, и парламент и правительство.
И нам только для полного счастья не хватает авантюриста-психопата Сааки. И он совсем не промосковский только почему-то агитирует за русский язык в Украине.

Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
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25.04.2020 22:39 Ответить
У Саакашвилли есть украинское гражданство? Есть. Он гражданин Украины и власти Украины имеют законное право его назначать куда захотят. Будет он в России или Грузии арестовывайте его по вашим законодательствам. А сейчас ПОШЛИ НА Х... и Россия и пророссийское правительство Грузии.
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25.04.2020 21:53 Ответить
как засуетелись грузинские пропутинские и промосковские проститутки!СААКАШВИЛИ-ТАК ДЕРЖАТЬ!
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25.04.2020 21:59 Ответить
ОПЗЖ и Европейская Солидарность дуэтом завыли... РФ аплодирует
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25.04.2020 22:12 Ответить
СААКАШВИЛИ ПРИЗНАЛ, ЧТО ЗА СПИНОЙ ЗЕЛЕНСКОГО СТОИТ ОЛИГАРХ КОЛОМОЙСКИЙ
Опубликовано: Суббота, 13 апреля 2019
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого он поддерживает, стоит олигарх Игорь Коломойский.
Об этом он https://www.facebook.com/watch/?v=1547900232009114 рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
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25.04.2020 22:41 Ответить
В 2016 году Саакашвили обещал посадить Коломойского
В 2016 году экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство, заявил, что олигарх Игорь Коломойский будет сидеть в тюрьме.
Вот когда мы придем к власти, мы этих вкладчиков защитим, этот банк больной будет национализирован, а его владелец сядет в тюрьму.
Когда мы будем у власти. Чтобы никто не сомневался, Коломойский будет сидеть! И ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях таких, как он, я достану из Швейцарии и из Малайзии", - заявил он.
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25.04.2020 22:43 Ответить
"Саакашвили является обыкновенным авантюристом.
Формы и методы, которые он выбирает в политике, нацелены, как правило, на беспорядки и конфликты. У него никогда не было и нет ни правовых, ни моральных рамок во время политической деятельности. Это факт. Я считаю, сделать все, чтобы он предстал перед правосудием - это одно из наших - в этом случае я имею ввиду государства Грузии- моральных обязательств", - заявил депутат Гедеван Попхадзе.
При этом он отметил, что экстрадиция Саакашвили в Грузию зависит не только от грузинской стороны, но и от правительства Украины, которое в свое время допустило ошибку.
"Факт, что политический истеблишмент Украины в свое время совершил ошибку, затащив этого троянского коня к себе", - заявил Попхадзе журналистам.
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25.04.2020 22:44 Ответить
Зеленский готов отдать премьерскую должность человеку, которого Коломойский раньше называл "грязным сопливым наркоманом"
ТСН (программа теленовостей канала "1+1") https://ru.tsn.ua/politika/kolomoyskiy-o-saakashvili-kogda-sobaka-kusaet-nuzhno-nakazyvat-i-sobaku-i-hozyaina-481797.html рассказывала , как отреагировал Коломойский. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она ответила за покусанных там людей, - заявил Коломойский. -
Я считаю, нет смысла спрашивать с грязного сопливого наркомана до тех пор, пока он не пройдет курсы реабилитации от наркозависимости".
Было это в сентябре 2015-го. Но вот прошли три с половиной года, и протеже Коломойского Зеленский уже обещает Саакашвили "самые высокие должности в стране". Тем самым Зеленский фактически "спалил" Саакашвили - оказывается, тот уже не пламенный борец с Коломойским, а его союзник.
https://www.dsnews.ua/politics/posledniy-shans-ze-komandy-pochemu-zelenskiy-spalil-saakashvili-31032019220000
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25.04.2020 22:45 Ответить
Коломойский заявляет, что Саакашвили брал у него деньги на выборы и отдыхал на его яхте в Хорватии
Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал, как финансировал избирательную кампанию Михеила Саакашвили, когда он еще был президентом Грузии
https://112.ua/obshchestvo/kolomoyskiy-zayavlyaet-chto-saakashvili-bral-u-nego-dengi-na-vybory-i-otdyhal-na-ego-yahte-v-horvatii-280316.html 112.ua/obshchestvo/kolomoyskiy-zayavlyaet-chto-saakashvili-bral-u-nego-dengi-na-vybory-i-otdyhal-na-ego-yahte-v-horvatii-280316.html
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25.04.2020 22:47 Ответить
Саакашвили помиловал убийц Гиргвлиани - прокурор Главной прокуратуры Грузии


- Натия, сейчас в Украине пытается проводить активную политическую деятельность экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Известно, что в его отношении есть ряд уголовных дел в Грузии, некоторые из которых уже завершены. О чем идет речь: сколько на сегодня уголовных дел, и в чем обвиняют Михеила Николозовича?
- В настоящее время Главная прокуратура Грузии ведет в отношении Михеила Саакашвили четыре уголовных дела, по которым завершено следствие и идет судебное разбирательство. Все эти дела сейчас рассматриваются Тбилисским городским судом.
Первое дело - очень известное в Грузии - "Дело Гиргвилиани". В этом деле Михеил Саакашвили издал акт о помиловании исполнителей, виновных в убийстве Сандро Гиргвилиани. Он, Саакашвили, заранее, еще до осуждения, дал им слово, что он их помилует. Было это где-то за два года до их осуждения и вынесения приговора.
В этом деле Саакашвили превысил свои полномочия. В 2006 году четыре исполнителя были осуждены по этому делу. Это бывшие полицейские. Семья Сандро Гиргвилиани заявляла, что исполнители - очень низкого уровня. И они требовали, чтобы государство привлекло к ответственности заказчиков преступления.
Самое главное в этом деле - мотив, почему Саакашвили дал им обещание о помиловании. Потому что они должны были молчать о том, кто стоял за этим делом, кто был заказчиком, и в чьих интересах было совершено убийство.
Началось все это из-за одного конфликта в ресторане с высшими должностными лицами МВД Грузии, близкими к Саакашвили. Тогда Сандро Гиргвилиани прямо из ресторана увезли на автомобиле, после чего нашли мертвым на кладбище города Тбилиси.
Второе дело - о растрате государственных средств. Дело касается растраты 9 миллионов грузинских лари (более 3 миллионов долларов США. - Ред.). Когда Михеил Саакашвили был президентом Грузии, началось журналистское расследование, которым было установлено, что Саакашвили пригласил в гости американского массажиста, т.н. "Доктора Дота" на государственные средства. Чтобы медиа и журналисты не узнали, как он проводит свое время и как растрачивает государственные средства, он принял решение, что все его расходы, которыми не может законно распоряжаться президент, должны проходить под грифом "Секретно".
Он дарил очень много, летал очень много (не по государственным делам), тратил очень много на свои личные нужды из средств фонда Специальной службы государственной охраны Грузии. Аренда самолетов на десятки тысяч фунтов стерлингов, процедуры ботокса, эпиляции и прочие косметические процедуры за границей для себя и для своих друзей-грузинских чиновников. Это приблизительно от 600 000 до 900 000 грузинских лари за 4 года только на косметические процедуры и т.д.
Третье дело - "Дело "Имеди". Это грузинское телевидение, которое было отобрано у владельца - Бадри Патаркацишвили. Из-за этого начались манифестации в Грузии, митинги, после чего они были разогнаны силовыми путями. По "Делу "Имеди" есть три эпизода. Между некоторыми эпизодами временный промежуток составляет 4 года. По этому делу также есть решения международных судов.
Четвертое дело. В 2005 году, если я не ошибаюсь, у нас в Грузии был такой парламентарий, который сегодня также является депутатом, Валерий Гелашвили. Он в каком-то журнале написал критическую статью о семье Саакашвили. Из-за этой статьи его очень сильно избили. У него было очень много переломов, поломана челюсть и т.д. Самое главное, что полицейские избили его по воле Саакашвили из-за критики в его адрес.
- Что касается дела об убийстве Зураба Жвании?
- По делу об убийстве Зураба Жвании сейчас мы имеем только один обвинительный приговор суда, который был вынесен где-то полтора года тому назад против членов его (Саакашвили. - Авт.) охраны. В этом деле, которое сейчас рассматривает Главная прокуратура, кроме этих людей, больше никому не предъявлено обвинение.
- О пытках в тюрьмах Грузии в период правления Михеила Саакашвили https://www.obozrevatel.com/politics/18530-georgij-haindrava-saakashvili-politicheskij-shut-mozhet-prinesti-ukrainskomu-narodu-neschastya-i-problemyi.htm снято множество фильмов и сериалов . Из уст грузинских политиков и правозащитников мы знаем, что было больше 1000 пострадавших людей. Привлекается ли кто-либо за это к ответственности и есть ли в этих делах доля вины Михеила Саакашвили?
- Что касается фильмов и прочего, я могу говорить только как прокурор, опираясь на дела, которые есть в нашем производстве касательно сотрудников пенитенциарной системы Грузии тех годов.
Первое дело было начато примерно 4 года тому назад. Но по самому последнему делу, я могу сейчас сказать, что мы задержали и начали уголовное дело примерно 2 месяца тому назад. Точную цифру вам не назову, но приблизительно 60-70 сотрудников этой системы уже суд признал виновными, но эпизодов там куда больше, чем 70.
Самое последнее дело, которое мы сейчас раскрыли и начали уголовное производство и следствие - против шести бывших сотрудников. Там есть показания 600 бывших заключенных, которые пострадали от действий тогдашней администрации. Сегодня они получили официальный статус потерпевших. Им угрожали, что будут пытать их родственников. Их заставляли, если это входило в интересы государства, чтобы они переоформляли ночью имущество, делали дарственные. Допустим, они имели где-то дом или землю - их заставляли даровать это государству. Способы были такие.
Что касается того, что происходило в те годы в пенитенциарной системе, когда Михеил Саакашвили был президентом Грузии, можем сказать только, что есть 70 человек, которых суд признал виновными в очень тяжких уголовных преступлениях, таких, как пытки, нечеловеческое обращение с заключенными, изнасилования, психологическое воздействие на них.
Что касается обвинения Саакашвили, то, как я вам уже говорила выше, на сегодняшний день только вот эти четыре обвинения ему предъявлены.
- Хотелось бы задать вам уточняющий вопрос: какой срок в совокупности или, может быть, по каждому отдельному делу запрашивает Главная прокуратура Грузии для Михеила Саакашвили?
- Например, по делу о растрате государственных средств - от 7 до 11 лет, это самая тяжкая статья. По другим статьям - другие сроки. Но из-за того, что в 2012 году поменялось руководство Грузии, грузинский парламент внес изменения в законодательство, по которым, несмотря на количество обвинений, самая тяжкая статья поглощает остальные. Раньше сроки суммировались, и человеку можно было запрашивать 30 или 40 лет заключения. Выходило, как пожизненное. Но после либерализации законодательства, сроки не суммируются.
Из-за этого сейчас, если у человека есть 3-4 обвинения, у него будет только один срок. Таким образом, Михеилу Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы, если суд вынесет обвинительный приговор.
- Известно, что Главная прокуратура Грузии подавала Михеила Саакашвили в международный розыск по линии "Интерпола", но Международная организация уголовной полиции по каким-то причинам не приняла документы. Как сегодня обстоят с этим дела?
- Я только могу сказать, что уже примерно три года Михеил Саакашвили - не является гражданином Грузии. Это, конечно, осложняет все эти процессы.
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26.04.2020 00:47 Ответить
Придется ложиться и под Грузию, куда денешся
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26.04.2020 02:35 Ответить
Уже одного кота в мешке купили, теперь некоторые вопреки здравому смыслу, засунув голову в песок, чтоб ничего не дай Бог не узнать об этом чудовище, тащат его во власть, чтоб еще и оно поиздевалось над Украиной.
Здравому смыслу это не поддается. Это какой -то мазохизм...
И сраму и достоинства никакого. Приехал гастролер, который натворил дел в своей стране и убогие разумом и ждущие чудес на ровном месте,готовы ничего не зная о нем, доверить ему власть.
Да будет он харчеваться в Украине, не переживайте. Но вы то останетесь при бубновых интересах.
Но если эти люди будут потом через полгода, говорить, что они ничего о нем не знали, то их надо считать преступниками или предателями. А так будет...
К огромному сожалению
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26.04.2020 02:49 Ответить
Всех не нужных миру подбираем в Украину. Позорище. Нет в Украине мужиков.
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26.04.2020 03:02 Ответить
Цих прокацапських шавок, які посадили у крісло глави парламента Грузії кацапа, депутата держдуми Гаврілова, взагалі не варта слухати.... Якби тоді народ не піднявся у Тбілісі, то так би схавали цей скандал.... Та й Іванішвілі та ще Кремлівська путана ....

Інша справа для чого Зелінському цей Саак?
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26.04.2020 09:59 Ответить
після свого президенства саакашвілі перетворився на такого собі політичного Остапа Бендера - продавця себе.
чи може жити інтересами України істота, яка влаштувала незаконний ганебний для країни перетин державного кордону? ні. це істота, яка сере на мою країну заради власних амбіцій.
всім "зе" зайде на ура.
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26.04.2020 10:32 Ответить
А если по сути! К чему такие визги грузинской дипломатии? Как страна с населением в 10 раз меньше , чем Украина, и с отсутствием серьезной промышленности может существенно повлиять на экономическое и иное положение Украины? Перестанет поставлять вино, а другого ничего нет! Совершенно другое дело, как на назначение Саакашвили посмотрят основные доноры, а может это вообще их идея? Тогда Грузия тут вообще не прокатывает. Они пусть для начала восстановят в стране легковое автомобильно движение.
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26.04.2020 10:50 Ответить
Сейчас Грузия -пророссийская , но живущая по законам , которые там воплотил Михо . Кто .что то нявкает о осуждении его в Грузии ,тот просто дебил . Михо не соглашайся на должность . путь тонут .кинет Моника . как и Лолита .
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26.04.2020 10:54 Ответить
- Яке їхало, таке й здибало... И это все о нем затейном - видать изрядно нагнули. Эдак глядишь оно скоро и носки снять не сможет. (Есть такой емкий советский анекдот про Вовочку - догребется чучело, что озвучу...)
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26.04.2020 11:55 Ответить
Это как если бы в Московии назначили на подобную должность Евнуховича или Кровосисю. Какова была бы реакция Украины?
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26.04.2020 11:58 Ответить
Это тот спикер грузинского парламента который усадил расейского депутата Сирожу Гаврилова в своё кресло
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26.04.2020 12:25 Ответить
В парламенте Грузии открылась сессия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в которой принимали участие около 100 участников делегаций из 25 стран мира.
26-я Генеральная сессия МАП открылась во Дворце государственных церемоний в Тбилиси. МАП была создана по инициативе парламента Греции
Сессию ассамблеи, 20 июня, вел депутат российской Государственной Думы от Коммунистической партии Сергей Гаврилов, его присутствие и нахождение в кресле спикера парламента вызвало протест и негодование как в оппозиционном поле, так и среди членов парламентского большинства.
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29.04.2020 08:22 Ответить
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