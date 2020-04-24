Назначение Саакашвили может затмить политическое сотрудничество между нашими странами, - спикер парламента Грузии Талаквадзе написал Разумкову. ДОКУМЕНТ

Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе отправил своему украинскому коллеге Дмитрию Разумкову письмо с предупреждением о возможных последствиях назначения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность вице-премьера.

Документ есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"Господин спикер, общеизвестно, что грузинские суды заочно осудили Михаила Саакашвили за серьезные уголовные обвинения. Он был признан виновным в грубых нарушениях всеми тремя судебными инстанциями", - пишет Талаквадзе Разумкову.

Спикер парламента Грузии перечислил преступления, в которых Саакашвили на родине признали виновным.

"Г-н Саакашвили несет политическую ответственность за систематические провалы в отношении прав человека, злоупотребление властью, притеснение СМИ, вмешательство в право собственности и создание угрозы свободным выборам во время своего президентства", — написал он.

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Председатель парламента Грузии предупреждает о возможных последствиях назначения Саакашвили на должность вице-премьера.

"Его возможное назначение подорвало бы взаимное доверие между нашими государствами и их институтами. Это назначение может затмить политическое сотрудничество между нашими правительствами и наши совместные усилия", — считает Талаквадзе.

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При этом Украине и Грузии "есть чем поделиться в плане совместных усилий и поддержки друг друга в восстановлении территориальной целостности, а также в присоединении к Европейскому союзу и НАТО", — отметил спикер парламента Грузии.



