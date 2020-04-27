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Формат самоізоляції після поїздок за кордон поки працюватиме, - Криклій
Навіть після відкриття міжнародного пасажирського сполучення в Україні деякий час буде зберігатися "формат самоізоляції".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Ліга.Бізнес" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, на цей момент європейці обмежують в'їзд іноземних громадян.
"Я просто не розумію, куди ми в'їдемо. Проблем глобально не бачу. Єдине - поки у нас буде працювати формат самоізоляції. Ви виїхали, наприклад, до Польщі. Повернулися - треба буде провести 14 днів у самоізоляції", - зазначив Криклій.
Водночас міністр сумнівається, що всім буде комфортно жити в такому режимі.
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кто будет полякам собирать клубнику
итальянцам ухаживать за родителями
и прочее
попробуй найти дело дома /буде целая. семья /
дед с бабушкой дома на клубнике 70 лет
за сезон в 70 года зарабатывали на Жигули
В Черновицкой области чрезвычайная ситуация с распространением коронавируса: мест в больнице и реанимации не хватает, что вынуждает врачей идти на крайние меры. При этом доктора связывают вспышку заболевания напрямую с празднованием православных праздников Пасхи и Вербного воскресенья, когда люди массово пошли в церковь.
Медики сообщают о тяжелейшей ситуации с коронавирусом в Черновицкой области, где по состоянию на утро понедельника 1375 случаев заболевания.
Журналисты смогли выяснить подробности происходящего в области: реанимация районной больницы забита пациентами, а из-за нехватки мест в инфекционном отделении пришлось идти на радикальный шаг и перепрофилировать для лечения заболевших другие отделения. Об этом сообщает издание "Украинская правда", публикуя материал о ситуации в западном украинском регионе.
На данный момент в местной больнице находится 145 заболевших, при этом в рассчитанной на 15 больных реанимации заняты все места. Ввиду острой необходимости руководство больницы решило разместить здесь еще 8 больничных коек, в инфекционном блоке мест для заболевших не хватает. Врачи сообщают, что другие отделения больницы массово перепрофилируются для размещения больных коронавирусной инфекцией.
"В инфекционном отделении у нас только 60 коек. Мы перепрофилировали пульмонологическое отделение, добавили 45 коек, часть ЛОР-центра, 30, мы перепрофилировали еще 30 коек урологического отделения", - рассказывают местные врачи. Исполняющий обязанности главы Черновицкой областной клинической больницы Сергей Цынтаро прямо заявил, что врачи связывают вспышку инфекции с религиозными пристрастиями жителей в области, которые ослушались и нарушили карантин на Пасху и Вербное воскресенье и массового пошли в церковь. Теперь эти люди заражены вирусом.