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Новини Коронавірус і карантин
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Формат самоізоляції після поїздок за кордон поки працюватиме, - Криклій

Формат самоізоляції після поїздок за кордон поки працюватиме, - Криклій

Навіть після відкриття міжнародного пасажирського сполучення в Україні деякий час буде зберігатися "формат самоізоляції".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Ліга.Бізнес" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, на цей момент європейці обмежують в'їзд іноземних громадян.

"Я просто не розумію, куди ми в'їдемо. Проблем глобально не бачу. Єдине - поки у нас буде працювати формат самоізоляції. Ви виїхали, наприклад, до Польщі. Повернулися - треба буде провести 14 днів у самоізоляції", - зазначив Криклій.

Водночас міністр сумнівається, що всім буде комфортно жити в такому режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосунок "Дія" полегшить проходження самоізоляції українців, які приїхали з-за кордону, - Зеленський

Автор: 

карантин (18172) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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т.е. слово - обсервация - лишнее в этом сезоне
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27.04.2020 13:02 Відповісти
осталось узнать, кто и как это будет проверять?
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27.04.2020 13:05 Відповісти
Як і зараз. Правда, вибірково. Скачуєш додаток, який типу відслідковує геодані телефону ( правда, по базовим станціям це доволі неточно). Якщо ви вийшли за межу зони самоізоляції, приходить СМС з проханням терміново відправити селфі, де ви є. А поліція зрівнює фото з раніше завантаженим, де ви точно вдома. Якщо не прислали, приїжджають оформлювати адмін. порушення
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27.04.2020 13:09 Відповісти
Так там треба підв'язатися під якийсь український банк . А польських банків нема в "Дії" 😡
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27.04.2020 14:27 Відповісти
Грошей не дам ні копійки !
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27.04.2020 13:05 Відповісти
Карантин никогда не относился к здоровым людям. Карантин всегда ограничивал лишь больных людей или, реже, малую территорию с подтвержденным очагом заражения. Есть симптомы? Тест показал + результат (и желательно тест пару раз повторить, так как его точность сомнительна)? Сиди дома, при необходимости обращайся за медицинской помощью. Но здоровые люди должны работать: для развития экономики страны и поддержания собственных штанов.
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27.04.2020 13:09 Відповісти
Ага отпуск взял на неделю это отпуск и 2 за свой счет
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27.04.2020 13:11 Відповісти
ЕС волнуется
кто будет полякам собирать клубнику
итальянцам ухаживать за родителями
и прочее
попробуй найти дело дома /буде целая. семья /
дед с бабушкой дома на клубнике 70 лет
за сезон в 70 года зарабатывали на Жигули
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27.04.2020 13:49 Відповісти
27 апреля 2020, 10:49
В Черновицкой области чрезвычайная ситуация с распространением коронавируса: мест в больнице и реанимации не хватает, что вынуждает врачей идти на крайние меры. При этом доктора связывают вспышку заболевания напрямую с празднованием православных праздников Пасхи и Вербного воскресенья, когда люди массово пошли в церковь.
Медики сообщают о тяжелейшей ситуации с коронавирусом в Черновицкой области, где по состоянию на утро понедельника 1375 случаев заболевания.
Журналисты смогли выяснить подробности происходящего в области: реанимация районной больницы забита пациентами, а из-за нехватки мест в инфекционном отделении пришлось идти на радикальный шаг и перепрофилировать для лечения заболевших другие отделения. Об этом сообщает издание "Украинская правда", публикуя материал о ситуации в западном украинском регионе.
На данный момент в местной больнице находится 145 заболевших, при этом в рассчитанной на 15 больных реанимации заняты все места. Ввиду острой необходимости руководство больницы решило разместить здесь еще 8 больничных коек, в инфекционном блоке мест для заболевших не хватает. Врачи сообщают, что другие отделения больницы массово перепрофилируются для размещения больных коронавирусной инфекцией.
"В инфекционном отделении у нас только 60 коек. Мы перепрофилировали пульмонологическое отделение, добавили 45 коек, часть ЛОР-центра, 30, мы перепрофилировали еще 30 коек урологического отделения", - рассказывают местные врачи. Исполняющий обязанности главы Черновицкой областной клинической больницы Сергей Цынтаро прямо заявил, что врачи связывают вспышку инфекции с религиозными пристрастиями жителей в области, которые ослушались и нарушили карантин на Пасху и Вербное воскресенье и массового пошли в церковь. Теперь эти люди заражены вирусом.
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27.04.2020 13:53 Відповісти
 
 