Формат самоізоляції після поїздок за кордон поки працюватиме, - Криклій

Навіть після відкриття міжнародного пасажирського сполучення в Україні деякий час буде зберігатися "формат самоізоляції".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Ліга.Бізнес" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, на цей момент європейці обмежують в'їзд іноземних громадян.

"Я просто не розумію, куди ми в'їдемо. Проблем глобально не бачу. Єдине - поки у нас буде працювати формат самоізоляції. Ви виїхали, наприклад, до Польщі. Повернулися - треба буде провести 14 днів у самоізоляції", - зазначив Криклій.

Водночас міністр сумнівається, що всім буде комфортно жити в такому режимі.

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