Встановимо чіткі правила для ринків і дозвольмо відкрити їх, - Зеленський
Кабінет Міністрів України відпрацьовує можливість відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки під час епідемії COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Розгляд цього питання на найближчому засіданні уряду схвалив Президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під його головуванням.
"Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. COVID втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановімо чіткі правила й давайте дозволимо їх відкрити. Треба вчитися жити й працювати у нових умовах", – наголосив Володимир Зеленський.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль погодився, що питання відкриття ринків, механізму їхнього безпечного функціонування та чітких санкцій за недотримання правил потрібно розглянути вже в середу, щоб почати відкривати ринки до кінця цього тижня.
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Хто ж буде знімати для нас відосікі?
Крім того, самі продавці і покупці мають буи відповідальними при дотриманні усіх необхідним карантинних норм.
Взагалі вірне рішення президента Володимира Зеленського, адже в супермаркети завозять овочі з Європи (Нідерландів, Німеччини і т.д.), а наші виробники сільсппродукції змушені викидувати свої товари на смітник.
Чи це поганці прем'єр з санлікарем ринки закрили,а добрий Вова дозволив відкрити ?
Але поступово знімав би обмеження стосовно парикмахерських, магазинів одягу/взуття, господарчих та будівельних, транспорту за умов дотримання дистанції, провітрювання та масочного режиму.
Ну тобто запускав би почергово на 10-25% бізнеси та слідкував би за дотриманням карантину та кількістю хворих
Тому, що послідовні!
Послідовні, як Дубінський, який пару років тому поливав Саакашвілі брудом і казав, що за нього можуть бути лише довбо@оби, а зараз активно топить за назначення Міші віце-прем'єром))
Боишься вирусакороны - дома сиди
На ринках теж все це буде?
Чи продавці порозвозять заразу між своїми селами та містечками та Києвом?
Ви бачите, що нема ані протоколів стосовно що кому робити у разі проблем, ані резервів на складах на подібні випадки.
Лікарі голі-босі, ніяких герметичних боксів, респіраторів, ніякої самодисциплини та свідомості у населення
А кто не верит в короновирус, послушайте на Ютюбе людей которым можно поверить. И вы поймете что этот вирус есть.А бороться с ним нужно, но не за счет падения экономики. В Китае с января по март экономические показатели упали на 15- 25%. Что же будет с Украиной.
Але тут потрібна самодисципліна та свідомість.
Чи здатен наш наріт на таке - я не впевнений
но только товаром собственного производства
вырастит селянин свинью
думаете дадут перекупщики продать на --рынке /зась/
продуктовые палатки нужно давно уже убрать
многие покупают оптовых магазина и перепродуют
/купил спираль на электроплитку --проверил тестером /
на третий день сгорела
пришёл к продавцу с чеком --- вы ее включали
начал говорить сбежалось человек пять -- думал побьют
на рынок не хожу. с той поры
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?