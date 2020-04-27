Установим четкие правила для рынков и давайте разрешим открыть их, - Зеленский

Кабинет Министров Украины отрабатывает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте разрешим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

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