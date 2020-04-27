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Новости Коронавирус и карантин
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Установим четкие правила для рынков и давайте разрешим открыть их, - Зеленский

Установим четкие правила для рынков и давайте разрешим открыть их, - Зеленский

Кабинет Министров Украины отрабатывает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте разрешим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

Читайте также: В Черновцах предприниматели пикетируют ОГА с требованием открыть рынки. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) карантин (16729) рынок (534) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+29
Организм играет роль хорошего царя
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27.04.2020 13:15 Ответить
+26
Очко не железное?
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27.04.2020 13:11 Ответить
+19
Дак ты не аваковский троль, работающий на зарплату?
Ой вей!
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27.04.2020 13:16 Ответить
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Страница 3 из 3
Историю третьего рейха изучал?
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27.04.2020 14:13 Ответить
КТО придерживается дистанции во всех работающих супермаркетах!?, НО они продолжают работать, А ЧЕМ отличаются фермеры и предприниматели ОТ НИХ!? ПОЧЕМУ У НИХ ДОЛЖНЫ ПРОПАДАТЬ ВЫРАЩЕННЫЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ, А ВЫ знаете, что супермаркеты закупают овощи И фрукты У выше указанных ЗА копейки, А потом продают в десятки раз дороже - РАЗВЕ ЭТО СПРАВЕДЛИВО???..
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27.04.2020 13:35 Ответить
ну за умови дотримання дистанції та масочного режиму ринки, маленькі магазини та парихмахерські можна було б відчинити, але як там дотримуватись дистанції?
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27.04.2020 13:38 Ответить
Ашто у нас киоски позакрывали? А гдеэто я симку позавчера новую прикупил, не в ганделе ли площадью с десяток метров? С обменниками што опять жеж?
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27.04.2020 13:41 Ответить
продаж через вікна на вулицю здається дозволений як і купівля через інтернет магазини
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27.04.2020 13:46 Ответить
Какие окна? Обычный ларёк.
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27.04.2020 13:49 Ответить
А намордник на здоровых зачем одевать? Даже ВОЗ пишет об их бесполезности для здорового населения..
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27.04.2020 13:48 Ответить
А ты точно знаешь кто здоровый?
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28.04.2020 13:54 Ответить
ещё один чоткий паца...третьего дня был конкретный Филатов...
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27.04.2020 13:36 Ответить
в масці перед дисплеєм - а то вдрух ще і комп'ютерний вірус підхопить!
Хто ж буде знімати для нас відосікі?
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27.04.2020 13:37 Ответить
Адміністрації ринків зобов"язати забезпечити функціонування ринків відповідним персоналом, який буде контролювати за дотриманням карантинних норм як продавцями так і покупцями.
Крім того, самі продавці і покупці мають буи відповідальними при дотриманні усіх необхідним карантинних норм.
Взагалі вірне рішення президента Володимира Зеленського, адже в супермаркети завозять овочі з Європи (Нідерландів, Німеччини і т.д.), а наші виробники сільсппродукції змушені викидувати свої товари на смітник.
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27.04.2020 13:38 Ответить
Просто цікаво.Яке відношення має Зєлєнскій до відкриття-закриття ринків ?
Чи це поганці прем'єр з санлікарем ринки закрили,а добрий Вова дозволив відкрити ?
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27.04.2020 13:55 Ответить
А он просто не знает 43 статью Конституции, гарантом выполнения которой он является согласно своих главных обязанностей.
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27.04.2020 14:12 Ответить
Ну объявили карантин до 11 так уж и соблюдали бы... Опять семь пятниц на неделе. Уже бы после и ослабляли... А потом все опять закроют и продолжат карантин в жесткой форме.. Кидание из стороны в сторону это худшее что можно придумать.. ( пусть попробуют на рынках обеспечить все карантинные требования, Там возле каждого продавца и покупателя нужно будет держать по полицейскому ( и то если он не в доле) ,болваны.. ей богу
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27.04.2020 13:39 Ответить
Заранее не угадаешь. Ослабление предполагается когда стечение 10 дней не будет всплесков. Сегодня уже четвертый день.
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27.04.2020 13:46 Ответить
здається тільки третій (по Києву)
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27.04.2020 13:47 Ответить
значит Киев пойдет в воскресенье.
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27.04.2020 13:52 Ответить
я б почекав до 15 травня що найменше або навіть до червня.
Але поступово знімав би обмеження стосовно парикмахерських, магазинів одягу/взуття, господарчих та будівельних, транспорту за умов дотримання дистанції, провітрювання та масочного режиму.
Ну тобто запускав би почергово на 10-25% бізнеси та слідкував би за дотриманням карантину та кількістю хворих
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27.04.2020 14:03 Ответить
А чего за туберкулезниками не следишь? По твоей теории, у нас из-за их заразности должен быть вечный карантин.
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27.04.2020 14:09 Ответить
Всплесков чего? Результатов увеличивающегося количества тестируемых?
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27.04.2020 13:54 Ответить
Закрили ринки, потім на початку квітня відкрили... Потім знову закрили, тепер от знову хочуть відкрити!

Тому, що послідовні!

Послідовні, як Дубінський, який пару років тому поливав Саакашвілі брудом і казав, що за нього можуть бути лише довбо@оби, а зараз активно топить за назначення Міші віце-прем'єром))
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27.04.2020 13:39 Ответить
Удивительно по чему до сих пор не подсуетились такие гиганты антивирусов как Касперский и доктор Веб.
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27.04.2020 13:42 Ответить
Идиоты, вы хоть представляете сколько одна торговка за день заразит человек? Куда вы всех закапывать будете? Посмотрите как в США фермеры организовали торговлю. Складывают продуктовые наборы в пакеты или коробки и ети закрытые коробки ложат покупателю в багажник автомобиля, а тот в приоткрытое окно дает деньги без здачи. Тоесть покупатель не ходит по базару и не перелапывает своими сопливыми руками весь товар как у нас любят. К тому же у нас до сих пор в некоторых магазинах даже хлеб продают не упакованный и продавщица одной и той же рукой сопли вытирает и хлеб дает
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27.04.2020 13:42 Ответить
страшилки про "страшный, смертельный, всеубивающий короновирус" уже не актуальны
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27.04.2020 13:45 Ответить
Да я не против, если ты хочешь полежать недельку в коме или выкашлять легкие через уши вперед. Только соберитесь всей компанией единомышленников и сдыхайте где то у себя в подвали или на сотрове. У меня нет желания ето пробовать.И я за истинную демократию, тоесть за разрешение отстреливать тех кто будет угрожать моему здоровью. Все должны иметь одинаковые права когда пересекутся посреди улицы
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27.04.2020 13:56 Ответить
повторяю, твои страшилки про короновирус ни на кого тут не производят впечатления... даже не старайся
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27.04.2020 14:00 Ответить
хліб дійсно може передавати вірус - його не помиєш і не піддаш температурній обробці
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27.04.2020 13:50 Ответить
Прекрати есть хлеб и другие продукты ... тогда точно не заразишься короновирусом
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27.04.2020 13:59 Ответить
Обжарь над газовой плитой батон хлеба. Он гораздо вкуснее становится.
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27.04.2020 14:06 Ответить
Кладёшь хлеб в пакет, герметично закрываешь и обливаешь горячей водой из крана -- самой горячей. Или, если пакет годится для микроволновки, на 1 минуту -- 100% мощности. ...и твоя 🍞 пайка стерильна...*)
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27.04.2020 14:08 Ответить
https://censor.net/user/461407 - страшно? Дома сиди
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27.04.2020 13:50 Ответить
нє страшно? Тоді не розраховуй на ШВЛ раптом що
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27.04.2020 13:52 Ответить
сиди дома и не высовывайся... а нормальные люди в это время будут жить полноценной жизнью - будут ходить, гулять по паркам и улицам, посещать рынки, магазины, итд.
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27.04.2020 13:56 Ответить
Мнительным и запуганным лохам вообще противопаказано выходить из дома. Им пора уже собирать бабки для покупки себе ШВЛ.
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27.04.2020 14:06 Ответить
Я и так дома сижу. Только ты верни мне мои налоги, которые государстоотняло у меня и моих родных и из которых государство закупило для таких паразитов дебильных как ты тысячи аппаратов ИВЛ и медикаментов. А так же за твой счет заплати компенсации и лечение сотням врачей которые заболели и умерли по твоей вине.
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27.04.2020 13:59 Ответить
Когда кончаются аргументы, начинаются оскорбления ) Что ж вы тут такие злобные то? Ты мне налоги платил? Ты бы поменьше ящик смотрел, поменьше пятыханалов - тебе бы проще было.
Боишься вирусакороны - дома сиди
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27.04.2020 14:03 Ответить
А в супермаркетах одна торговка ничего не перелапывает и никого не заразит? В супермаркетах у одной торговки по десять рук?!
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27.04.2020 13:55 Ответить
в супермаркетах їм замірюють температуру, змушують надягати маски, рукавички, міряють температуру відвідувачам на вході, пропонують санітайзер та одноразові рукавички.
На ринках теж все це буде?
Чи продавці порозвозять заразу між своїми селами та містечками та Києвом?
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27.04.2020 13:58 Ответить
Измерение температуры как раз и демонстрирует дремучесть тех, кто это ввел. Единственное, что разумно - это обработка рук санитайзерами на входе.
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27.04.2020 14:03 Ответить
Как не крути , а коронавирус, не сам именно, а движняк вокруг его очень помог нашему зеленорылому правительству. В оправдание своих безмозглых действий по руководству страны. Если бы вируса не было, то его стоило бы придумать.
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27.04.2020 13:46 Ответить
Кому хочеться послабляти карантин,коли мільярдики виділені під нього,не освоєні ?
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27.04.2020 13:50 Ответить
навіть якщо пересторога виявиться надмірною - то все одно подібне тестування Громадської Оборони та готовності влади до надзвичайних подій варто було протестувати.
Ви бачите, що нема ані протоколів стосовно що кому робити у разі проблем, ані резервів на складах на подібні випадки.
Лікарі голі-босі, ніяких герметичних боксів, респіраторів, ніякої самодисциплини та свідомості у населення
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27.04.2020 13:56 Ответить
Это хорошее решение, ведь на рынке можно выбрать продукцию подешевле, для людей с невысокими доходами, но как пропускать на рынки, там ведь люди не захотят держать дистанцию, Надо бы как-то открыть и магазины хотя бы с обувью, с вещами может можно и подождать, а без обуви ходить не будешь.
А кто не верит в короновирус, послушайте на Ютюбе людей которым можно поверить. И вы поймете что этот вирус есть.А бороться с ним нужно, но не за счет падения экономики. В Китае с января по март экономические показатели упали на 15- 25%. Что же будет с Украиной.
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27.04.2020 13:48 Ответить
Тогда мы ждем от вас практических решений как и бороться и повышать ВВП.
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27.04.2020 13:49 Ответить
Для этого интеллект, профессиональные знания и практический опыт нужнны. Но этого во всех наших ветвях власти даже не просматривается. Отсюда и пике страны по всем вопросам.
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27.04.2020 13:58 Ответить
ну можна було б пускати по кілька людей в приміщення магазину і працювати хоча б на 10%.
Але тут потрібна самодисципліна та свідомість.
Чи здатен наш наріт на таке - я не впевнений
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27.04.2020 13:51 Ответить
Это решение дебила и для дебилов . Продукты есть в магазинах . Те же вещи и обувь не нужно ни обнюхивать , ни облизывать , и заходить не обязательно толпой . А барыги-перекупщики не сильно обеднеют за пару месяцев . Только идиоты хотят во время эпидемии находиться в толпе . Мне они безразличны - проблема в том , что они заражают других . Это кто-нибудь мог объяснить тупому зе ?
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27.04.2020 16:28 Ответить
А производители продукции? Редисочка там, лучок, зелень, и все то, что так необходимо весной для поднятия иммунитета и преодоления авитаминоза?
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27.04.2020 16:47 Ответить
А тітка на базарі не на тій же базі , що й магазин чи супермаркет закупає редіску , цибулю , чи петрушку ? Ви дійсно ще не знаєте де вони це "вирощують"? Десь на стихійному базарчику , дійсно , є бабусі , які кормляться з свого городу , але ті базари вони самі закривають та відкривають . А на великих ринках постійні місця займають одні й ті ж перекупщики роками .
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27.04.2020 17:22 Ответить
Откаты от сетей супермаркетов уже заофшорили? Теперь можно и лохов на рынки пускать.
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27.04.2020 13:48 Ответить
Так це буде вирішувати великий керманич-чучхе для підняття рейтингу, чи кабмін,виходячи з соціально-економічної доцільності ????
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27.04.2020 13:48 Ответить
Обдолбленая шайка дегенератов у власти. Одни шуты и клоуны.
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27.04.2020 14:31 Ответить
А шо такое? Супермаркети значить можуть "занести", щоби їм дозволили працювати, а ринки ні? Куди усі ці власники 7-х километрів, Барабашово і т.п. дивляться? Весна прийшла, продається усе, в т.ч. зняття карантину!
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27.04.2020 14:31 Ответить
Для транспорта тоже установили четкие правила - в трамвае 80 человек и половина без масок, на базарах будет по другомуу?
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27.04.2020 14:46 Ответить
Только когда народ выйдет и начнет бунты, Зеленский и его банда снимет карантин и даст людям работать. Очередной майдан не за горами, такого геноцида не один президент со своим народом не устраивал, работают только корпорации, полное уничтожение малого бизнеса.
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27.04.2020 14:48 Ответить
Наконец здравая мысль. Ну на хрена столько народу лишать заработка, покупок??? Что с молочниками??? Страшно представить - куда девать молоко??? Ну... давайте, открывайте.
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27.04.2020 14:49 Ответить
Встановимо чіткі правила для ринків і дозвольмо відкрити їх, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7413
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27.04.2020 14:49 Ответить
рынок хорошо
но только товаром собственного производства
вырастит селянин свинью
думаете дадут перекупщики продать на --рынке /зась/
продуктовые палатки нужно давно уже убрать
многие покупают оптовых магазина и перепродуют
/купил спираль на электроплитку --проверил тестером /
на третий день сгорела
пришёл к продавцу с чеком --- вы ее включали
начал говорить сбежалось человек пять -- думал побьют
на рынок не хожу. с той поры
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27.04.2020 15:02 Ответить
мне никакие рынки не нужны! мне бы подстричься! )
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27.04.2020 15:10 Ответить
Точно. Но что б парикмахеры кварцевали салон каждый час, хотя бы.
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27.04.2020 16:25 Ответить
Нема проблем. Наголо.
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28.04.2020 04:07 Ответить
какие же твари зеленые, дауны полные, прошло 1,5 месяца неужели нельзя было включить мозги и организовать работу рынков, учесть нюансы безопастности! но нет, надо было дать заработать супермаркам
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27.04.2020 15:18 Ответить
какие же дауны соевые! не могли за 5 лет организовать охрану военных складов. ну ладно один склад потеряли. допустим, диверсия. но как после этого не организовать усиленную охрану остальных складов? страна воюет, а мы потеряли 70 % своих боеприпасов! армия на коленях! а ты о каких-то рынках и супермаркетах
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27.04.2020 15:30 Ответить
Не знаю о каких коленях ты говоришь, но вернули 2/3 территорий Донецкой и Луганской областей. И да, это война. Там бывают диверсии и прочие потери. Так всегда было и будет. Это ведь не по клавиатуре бацать. Тут думать надо, принимать решения, иногда неправильные, иногда единственно возможные в контексте той или иной ситуации. В реальности все сложнее, чем на этой форуме.
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27.04.2020 15:47 Ответить
когда и кем вернули? последние освобожденные города в июле 2014! когда Пеця еще не дотянулся своими грязными жирными пальцами до армии! как только дотянулся, начались котлы, взрывы складов, увязли в окопах и никакого продвижения за 5 лет! а теперь, после потери всего боекомплекта армии ни о какой победе речи быть не может. сейчас бы выйти из этой войны по какому-то позорному договору... скажи спасибо своему главсвину!
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27.04.2020 17:19 Ответить
Ты думаешь, что этот склад что-то бы решил в войне против России? Ты Россию на глобусе видел? Там таких складов - больше чем людей. Военным путем Россию не победить. Усвой это. Историю почитай на крайний случай.
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27.04.2020 17:27 Ответить
вопрос не в том, чтобы россию победить! а хотя бы сдержать продвижение активных частей оккупанта! и при возможности вернуть утраченную территорию! это я считал победой! естественно, я не рассчитываю на штурм кремля, как некоторые тут упоротые "патриоты"...
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27.04.2020 17:30 Ответить
И сдержали. А теперь теперь в результате выборов ермаки торгуют должностями, портновы уже в открытую рулят ГПУ, коломойские выбивают из страны десятки миллиардов гривен, а ахметовы поднимают зеленые тарифы.
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27.04.2020 17:36 Ответить
чем дальше сдерживать собираешься? если боеприпасов хватит на год-два? вилами и твоими обдрыстаными штанами наперевес? )))
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27.04.2020 17:38 Ответить
Ты глуп. И это проблема...
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27.04.2020 17:40 Ответить
начали бастовать, перекрывать дороги - и эти зе-падлы зашевелились
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27.04.2020 15:28 Ответить
Поняли шо будут бить ..)))))))
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27.04.2020 15:42 Ответить
Как только увижу или услышу Зеленского, сразу возникает желание узнать правду про его визит в Оман потому, что оманские инвестиции и торговля с Оманом оказались брехнёй.
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27.04.2020 15:43 Ответить
Как только увижу или услышу зе , сразу возникает желание никогда больше не видеть и не слышать . И так было всегда .
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27.04.2020 15:53 Ответить
Всего два рынка, и такой откат. Как же это зеленое брехло давит на путина с Европой, если так перепугался шума нескольких сот злых торговцев?
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27.04.2020 15:45 Ответить
и так не так и эдак не подойдет! ))) какие же вы жалкие! да что бы не делал политик, если у вас к нему личная неприязнь, вы будете гундеть и сопли по своим пятачкам размазывать )))
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27.04.2020 17:27 Ответить
200 торговцев напугали "одного из гениальнейших лидеров современности"? Так кто жалок, вот в чем вопрос. Ответ очевиден. И личная неприязнь здесь на таком заднем плане, что о ней можно и не вспоминать. Есть вполне реальная реальность, которая очень ярко и однозначно ставит всех на свои места. Зеленского в том числе. И эта реальность дает ответ на вопрос, кто есть кто.
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27.04.2020 17:33 Ответить
а если бы отдал приказ, направить нацгвардию и отмудохать этих 200 чудаков? ты бы сказал, что какой он сильный, какой смелый! точно путина победит! так? )) вы ж, клоуны, сами себе противоречите ))
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27.04.2020 17:40 Ответить
Напишу то же, что и в другой ветке: ты глуп, и это проблема...
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27.04.2020 17:41 Ответить
По чьом відкриття ринку?
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27.04.2020 15:52 Ответить
Ну шо хлопец испугался 300 человек. Когда их 3 мульона будет сразу в Ростов?
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27.04.2020 16:12 Ответить
Зараз бидлота повдягає маски на бороду і побіжить на базари
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27.04.2020 16:22 Ответить
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
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27.04.2020 16:29 Ответить
Ну, раз встановлення чітких правил, на відміну від забезпечення їх дотримання, є для наших вуханів достатнім протиепідемічним фактором...
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27.04.2020 16:36 Ответить
Пошла Зеленка на попятную.
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27.04.2020 17:47 Ответить
https://censor.net/user/211975 Дядя вы дурак или Трроль
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27.04.2020 17:50 Ответить
За полтора месяца жуткой пандемии умерло меньше чем от гриппа. Давайте в сезон гриппа тоже карантин на пол-года вводить.
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27.04.2020 18:01 Ответить
Никто реально не знает о смертности, а дебилы-математики не понимают что из тех даже кто заражен в любом случае за 2 месяца кто-то умер бы и без ковида и пытаются все валить только на ковид. Штаты недавно сказали что с учетом того что многие уже переболели (что показывают их тесты на антитела) показатель смертности по короне может быть существенно пересмотрен и составлять 0,3-0,5 процента что будет в пределах обычного гриппа.
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27.04.2020 19:43 Ответить
Зелений чмирьок зрозумів, що заборона ринків його на ринку і поховає. Прозорливий чмирьок...
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28.04.2020 07:25 Ответить
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