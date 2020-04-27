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"Всеукраїнська школа онлайн": від завтра стартує трансляція уроків для молодших класів

У вівторок, 28 квітня, Всеукраїнська школа онлайн починає трансляцію уроків для школярів 1-4 класів. Уроки будуть транслюватися на YouTube МОН та ще 4-х телеканалах. Програма розрахована на 5 тижнів і складається з чотирьох предметів: української мови, математики, науки і мистецтва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Кожен урок буде тривати 15 хвилин, що є оптимальним для занять дітей цієї вікової категорії в форматі теле- і онлайн-лекцій. Крім онлайн-версії уроків на YouTube Міносвіти, заняття можна буде дивитися і на телеканалах: 1 клас - Піксель, 2 клас - UA: Перший, 3 клас - UA: Культура і 4 клас - Плюсплюс. Уроки будуть транслюватися у вівторок і четвер з 9:00 до 10:00.

"Загалом для дітей початкової школи найкращим є безпосередній контакт і навчання зі своїм учителем, тому ми не планували робити онлайн-уроки для дітей цього віку. Однак багато батьків і педагоги звертаються до нас з проханням організувати уроки і для початкової школи", - заявила в.о. глави Міносвіти Любомира Мандзій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про те, як відбуватиметься набір до перших класів, ухвалюють органи місцевої влади, але інформація має бути публічною, - Міносвіти

Автор: 

Міносвіти (1421) навчання (592) Мандзій Любомир (54)


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Топ коментарі
+5
якісь зелені вчителі уроки проводять
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27.04.2020 16:36 Відповісти
+4
Буде ще веселіше?

"Всеукраинская школа онлайн": с завтрашнего дня стартует трансляция уроков для младших классов - Цензор.НЕТ 2334
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27.04.2020 16:32 Відповісти
+3
"Всеукраїнська школа онлайн": від завтра стартує трансляція уроків для молодших класів - Цензор.НЕТ 5885
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27.04.2020 16:43 Відповісти
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Буде ще веселіше?

"Всеукраинская школа онлайн": с завтрашнего дня стартует трансляция уроков для младших классов - Цензор.НЕТ 2334
показати весь коментар
27.04.2020 16:32 Відповісти
якісь зелені вчителі уроки проводять
показати весь коментар
27.04.2020 16:36 Відповісти
А разве лучше коричневые?
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27.04.2020 16:51 Відповісти
"Всеукраїнська школа онлайн": від завтра стартує трансляція уроків для молодших класів - Цензор.НЕТ 5885
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27.04.2020 16:43 Відповісти
Хотелось бы, чтобы ОП организовал показ по ТВ уроков игры на фортепиано по методу Зеленского. Для мальчиков старших классов.Сами понимаете почему...
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27.04.2020 16:59 Відповісти
Думаете, мальчикам, в основной их массе, это будет интересно?
Тут уж скорее будет любопытно разок взглянуть старшекласницам.
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27.04.2020 17:17 Відповісти
Не пойму, как сельские дети учатся, где проводного интернета нет, и мобильный - никакой. Городские и оценки получают, и самостоятельные пишут. А сельским только и остается зебильных псевдоучителей по телеку смотреть?
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27.04.2020 17:10 Відповісти
"Всеукраїнська школа онлайн": від завтра стартує трансляція уроків для молодших класів - Цензор.НЕТ 8488
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27.04.2020 17:29 Відповісти
Сегодня слушала англ для шестиклассников, произношение, конечно, не очень. Оглушала все окончания , что допустимо для любителей, но не когда ты- учитель. Например, говорила не энд , а энт. -муравей. И тд. Резало слух.
В общем, такое.
Для тв можно было б и носителя пригласить. Или того, кто учился в Англии или Штатах.
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27.04.2020 17:37 Відповісти
Можно обычные школы закрывать!
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27.04.2020 17:58 Відповісти
 
 