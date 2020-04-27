"Всеукраїнська школа онлайн": від завтра стартує трансляція уроків для молодших класів

У вівторок, 28 квітня, Всеукраїнська школа онлайн починає трансляцію уроків для школярів 1-4 класів. Уроки будуть транслюватися на YouTube МОН та ще 4-х телеканалах. Програма розрахована на 5 тижнів і складається з чотирьох предметів: української мови, математики, науки і мистецтва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Кожен урок буде тривати 15 хвилин, що є оптимальним для занять дітей цієї вікової категорії в форматі теле- і онлайн-лекцій. Крім онлайн-версії уроків на YouTube Міносвіти, заняття можна буде дивитися і на телеканалах: 1 клас - Піксель, 2 клас - UA: Перший, 3 клас - UA: Культура і 4 клас - Плюсплюс. Уроки будуть транслюватися у вівторок і четвер з 9:00 до 10:00.

"Загалом для дітей початкової школи найкращим є безпосередній контакт і навчання зі своїм учителем, тому ми не планували робити онлайн-уроки для дітей цього віку. Однак багато батьків і педагоги звертаються до нас з проханням організувати уроки і для початкової школи", - заявила в.о. глави Міносвіти Любомира Мандзій.

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