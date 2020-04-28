Конкурс на главу Державної податкової служби намагаються скасувати через суд

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов на Кабінет міністрів і Державну податкову службу. Позивач просить скасувати рішення уряду і ДПС України про оголошення конкурсу на вакантні посади Голови та заступника Голови ДПС України. Серед інших вимог позову - скасувати умови цього конкурсу, опубліковані 25 квітня на єдиному порталі вакансій Національного агентства України з питань державної служби.

Про це інформує пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що на думку позивача, конкурсний відбір на посади голови ДПС України та його заступника оголошено з порушенням вимог чинного законодавства України, а умови і форма не відповідають формальним критеріям і порушують його права і права інших потенційних учасників.

Разом із позовом було подано заяву про його забезпечення, в якій позивач просить суд до набрання законної сили рішенням у справі заборонити ДПС України та Мінфіну здійснювати дії з відбору на зазначені вакантні посади, а саме - проводити співбесіди, вносити подання суб'єкту призначення й укладати контракт.

Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, уряд на позачерговому засіданні 24 квітня звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова і голову Державної митної служби Максима Нефьодова. Уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, зазначивши, що документи прийматимуться до понеділка, 27 квітня. Крім того, Кабінет міністрів України дозволив призначити голову і заступника голови Державної податкової служби в результаті укладення контракту. 27 квітня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що від кандидатів на посаду керівника Державної податкової служби, призначення якого відбудеться за спрощеною процедурою, надійшли 43 заявки.

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