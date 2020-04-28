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Новини
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На посаду керівника податкової вже подано 43 заявки, - міністр Кабміну Немчінов

На посаду керівника податкової вже подано 43 заявки, - міністр Кабміну Немчінов

Від кандидатів на посаду керівника Державної податкової служби, призначення якого відбудеться за спрощеною процедурою, вже надійшло 43 заявки.

Про це у вечірньому ефірі телеканалу ICTV повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"За ці два дні на посаду керівника податкової вже є 43 заявки", - зазначив Немчінов.

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За його словами, Кабінет міністрів призначить нових голів податкової та митної служб за спрощеною процедурою, а після закінчення карантину проведе конкурсний відбір.

"Неможливо призначити (керівників. – Ред.) за один день, хоч як би міністр цього хотів. Ще буде співбесіда, ще буде, як я вже сказав, передкваліфікація, тобто має відповідати наявності сертифікатів - з іноземної мови, досвіду тощо. А після цього, якщо людина буде не системна, буде ще спецперевірка. Ну неможливо все це зробити в один день на посаду державної служби категорії А", - наголосив Немчінов, відкидаючи звинувачення в тому, що КМУ поспішає, аби призначити "потрібних" людей.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) податкова (711) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+7
и это только из 95 квартала
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28.04.2020 01:00 Відповісти
+3
https://censor.net/news/3191971/na_doljnost_rukovoditelya_nalogovoyi_uje_podano_43_zayavki_ministr_kabmina_nemchinov
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28.04.2020 01:51 Відповісти
+2
я б продовжив для переконливості: "и єто не наши люди..."
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28.04.2020 00:41 Відповісти
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я б продовжив для переконливості: "и єто не наши люди..."
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28.04.2020 00:41 Відповісти
и это только из 95 квартала
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28.04.2020 01:00 Відповісти
У падлы как власти желают! Требую смертную казнь чиновникам, которые не выполнят свою программу хоть на один пункт! Тогда вас ********* сразу меньше станет!
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28.04.2020 00:54 Відповісти
Не то, что Порошенко, в начале агрессии паРаши, волюнтаристски принимал решения, вместо того, чтобы спокойно рассматривать 43 заявления, ведь войны нет благодаря не Порошенко...
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28.04.2020 00:54 Відповісти
Ольгінець - в спам!
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28.04.2020 10:13 Відповісти
И, что, тебе ещё кто-то верит после того, как и твоими стараниями, в том числе, к власти пришел Зелемойский?
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28.04.2020 10:34 Відповісти
Не треба всім доводити, що ти - зедебіл. Всі і так про це знають.
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28.04.2020 10:37 Відповісти
насиров - наше фсе! и системный , и кфалификованый по самие яйця и просто душка...
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28.04.2020 00:55 Відповісти
Блин. 43 заявки и это на место нищего госслужащего - бессеребренника. Капец. Мазохисты какие-то. То ли дело брусчатку укладывать аж за 6 тыщ в месяц.
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28.04.2020 00:55 Відповісти
При Сталине в СССР никто в министры не рвался, там не оправдал доверие -тюрьма, а то и стенка. А тут наделал делов, завалил -уволили а оно ещё и судится
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28.04.2020 01:09 Відповісти
- А вот с вамі товаріщь Бєрія поговоріт отдєльно...

На должность руководителя Налоговой уже подано 43 заявки, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 617
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28.04.2020 01:18 Відповісти
Вариант - с вами, вами и вами...
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28.04.2020 04:39 Відповісти
Йузік у списку є???
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28.04.2020 01:04 Відповісти
уже подано 43 заявки... из них 42 заявки от одного и того же человека...
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28.04.2020 01:08 Відповісти
Що означає не системна людина?
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28.04.2020 01:09 Відповісти
Держслужбовці певного рівня перед вступом на посаду мають проходити спецперевірку в СБУ. Ну, там, чи не шпійон, часом.
Якщо кандидат вже працював на таких посадах, він цю перевірку вже проходив. Саме це й малося на увазі в словах "системна людина".
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28.04.2020 01:24 Відповісти
Фамилии - в студию! Мы тоже хотим выбрать!
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28.04.2020 01:39 Відповісти
https://censor.net/news/3191971/na_doljnost_rukovoditelya_nalogovoyi_uje_podano_43_zayavki_ministr_kabmina_nemchinov
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28.04.2020 01:51 Відповісти
Откуда это маниакальное желание быть начальником?
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28.04.2020 05:40 Відповісти
Клетчатое одеяло манит.
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28.04.2020 06:32 Відповісти
И не удивительно, что 43 кандидата, "хлебное место". Еще бы, кроме всего прочего это ведь тот конечный кабинет, куда стекаются деньги от поборов на всех таможнях страны.
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28.04.2020 08:46 Відповісти
не пойму, с чего все решили, что речь о 43-х людях? там же ясно сказано - 43 заявки! заявки, не человека.
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28.04.2020 08:55 Відповісти
аукцицон на когда назначен?
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28.04.2020 08:51 Відповісти
Та ну? В цій країні тільки 53 покидька готових красти і з екранів розповідати, що вони святі? Не вірю!
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28.04.2020 09:37 Відповісти
 
 