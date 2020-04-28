На посаду керівника податкової вже подано 43 заявки, - міністр Кабміну Немчінов

Від кандидатів на посаду керівника Державної податкової служби, призначення якого відбудеться за спрощеною процедурою, вже надійшло 43 заявки.

Про це у вечірньому ефірі телеканалу ICTV повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"За ці два дні на посаду керівника податкової вже є 43 заявки", - зазначив Немчінов.

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За його словами, Кабінет міністрів призначить нових голів податкової та митної служб за спрощеною процедурою, а після закінчення карантину проведе конкурсний відбір.

"Неможливо призначити (керівників. – Ред.) за один день, хоч як би міністр цього хотів. Ще буде співбесіда, ще буде, як я вже сказав, передкваліфікація, тобто має відповідати наявності сертифікатів - з іноземної мови, досвіду тощо. А після цього, якщо людина буде не системна, буде ще спецперевірка. Ну неможливо все це зробити в один день на посаду державної служби категорії А", - наголосив Немчінов, відкидаючи звинувачення в тому, що КМУ поспішає, аби призначити "потрібних" людей.

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