На должность руководителя Налоговой уже подано 43 заявки, - министр Кабмина Немчинов

От кандидатов на должность руководителя Государственной налоговой службы, назначение которого произойдет по упрощенной процедуре, уже поступило 43 заявки.

Об этом в вечернем эфире телеканала ICTV сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ, со сссылкой на Укринформ.

"За эти два дня на должность руководителя налоговой уже есть 43 заявки", - отметил Немчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине введут единую систему определения зарплат для госслужащих, премий в 400% не будет, - министр Кабмина Немчинов. ВИДЕО

По его словам, Кабинет министров назначит новых глав налоговой и таможенной служб по упрощенной процедуре, а после окончания карантина проведет конкурсный отбор.

"Невозможно назначить (руководителей – ред.) за один день, как бы министр этого ни хотел. Еще будет собеседование, еще будет, как я уже сказал, предквалификация, то есть должен соответствовать наличию сертификатов - по иностранному языку, опыту и т.д. А после этого, если человек будет не системный, будет еще спецпроверка. Ну невозможно все это сделать в один день на должность государственной службы категории А", - подчеркнул Немчинов, отвергая обвинения в том, что КМУ спешит, чтобы назначить "нужных" людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре: после карантина проведем конкурсный отбор, - глава Минфина Марченко