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На должность руководителя Налоговой уже подано 43 заявки, - министр Кабмина Немчинов

На должность руководителя Налоговой уже подано 43 заявки, - министр Кабмина Немчинов

От кандидатов на должность руководителя Государственной налоговой службы, назначение которого произойдет по упрощенной процедуре, уже поступило 43 заявки.

Об этом в вечернем эфире телеканала ICTV сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ, со сссылкой на Укринформ.

"За эти два дня на должность руководителя налоговой уже есть 43 заявки", - отметил Немчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине введут единую систему определения зарплат для госслужащих, премий в 400% не будет, - министр Кабмина Немчинов. ВИДЕО

По его словам, Кабинет министров назначит новых глав налоговой и таможенной служб по упрощенной процедуре, а после окончания карантина проведет конкурсный отбор.

"Невозможно назначить (руководителей – ред.) за один день, как бы министр этого ни хотел. Еще будет собеседование, еще будет, как я уже сказал, предквалификация, то есть должен соответствовать наличию сертификатов - по иностранному языку, опыту и т.д. А после этого, если человек будет не системный, будет еще спецпроверка. Ну невозможно все это сделать в один день на должность государственной службы категории А", - подчеркнул Немчинов, отвергая обвинения в том, что КМУ спешит, чтобы назначить "нужных" людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре: после карантина проведем конкурсный отбор, - глава Минфина Марченко

Автор: 

Госпогранслужба (6585) налоговая (932) Немчинов Олег (171)


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Топ комментарии
+7
и это только из 95 квартала
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28.04.2020 01:00 Ответить
+3
https://censor.net/news/3191971/na_doljnost_rukovoditelya_nalogovoyi_uje_podano_43_zayavki_ministr_kabmina_nemchinov
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28.04.2020 01:51 Ответить
+2
я б продовжив для переконливості: "и єто не наши люди..."
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28.04.2020 00:41 Ответить
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я б продовжив для переконливості: "и єто не наши люди..."
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28.04.2020 00:41 Ответить
и это только из 95 квартала
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28.04.2020 01:00 Ответить
У падлы как власти желают! Требую смертную казнь чиновникам, которые не выполнят свою программу хоть на один пункт! Тогда вас ********* сразу меньше станет!
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28.04.2020 00:54 Ответить
Не то, что Порошенко, в начале агрессии паРаши, волюнтаристски принимал решения, вместо того, чтобы спокойно рассматривать 43 заявления, ведь войны нет благодаря не Порошенко...
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28.04.2020 00:54 Ответить
Ольгінець - в спам!
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28.04.2020 10:13 Ответить
И, что, тебе ещё кто-то верит после того, как и твоими стараниями, в том числе, к власти пришел Зелемойский?
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28.04.2020 10:34 Ответить
Не треба всім доводити, що ти - зедебіл. Всі і так про це знають.
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28.04.2020 10:37 Ответить
насиров - наше фсе! и системный , и кфалификованый по самие яйця и просто душка...
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28.04.2020 00:55 Ответить
Блин. 43 заявки и это на место нищего госслужащего - бессеребренника. Капец. Мазохисты какие-то. То ли дело брусчатку укладывать аж за 6 тыщ в месяц.
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28.04.2020 00:55 Ответить
При Сталине в СССР никто в министры не рвался, там не оправдал доверие -тюрьма, а то и стенка. А тут наделал делов, завалил -уволили а оно ещё и судится
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28.04.2020 01:09 Ответить
- А вот с вамі товаріщь Бєрія поговоріт отдєльно...

На должность руководителя Налоговой уже подано 43 заявки, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 617
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28.04.2020 01:18 Ответить
Вариант - с вами, вами и вами...
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28.04.2020 04:39 Ответить
Йузік у списку є???
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28.04.2020 01:04 Ответить
уже подано 43 заявки... из них 42 заявки от одного и того же человека...
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28.04.2020 01:08 Ответить
Що означає не системна людина?
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28.04.2020 01:09 Ответить
Держслужбовці певного рівня перед вступом на посаду мають проходити спецперевірку в СБУ. Ну, там, чи не шпійон, часом.
Якщо кандидат вже працював на таких посадах, він цю перевірку вже проходив. Саме це й малося на увазі в словах "системна людина".
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28.04.2020 01:24 Ответить
Фамилии - в студию! Мы тоже хотим выбрать!
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28.04.2020 01:39 Ответить
https://censor.net/news/3191971/na_doljnost_rukovoditelya_nalogovoyi_uje_podano_43_zayavki_ministr_kabmina_nemchinov
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28.04.2020 01:51 Ответить
Откуда это маниакальное желание быть начальником?
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28.04.2020 05:40 Ответить
Клетчатое одеяло манит.
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28.04.2020 06:32 Ответить
И не удивительно, что 43 кандидата, "хлебное место". Еще бы, кроме всего прочего это ведь тот конечный кабинет, куда стекаются деньги от поборов на всех таможнях страны.
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28.04.2020 08:46 Ответить
не пойму, с чего все решили, что речь о 43-х людях? там же ясно сказано - 43 заявки! заявки, не человека.
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28.04.2020 08:55 Ответить
аукцицон на когда назначен?
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28.04.2020 08:51 Ответить
Та ну? В цій країні тільки 53 покидька готових красти і з екранів розповідати, що вони святі? Не вірю!
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28.04.2020 09:37 Ответить
 
 