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Кабмін дозволив призначати главу і заступника голови Держподаткової на контрактній основі

Кабмін дозволив призначати главу і заступника голови Держподаткової на контрактній основі

Кабінет міністрів України дозволив призначення глави і заступника глави Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Про це йдеться в розпорядженнях №455 і №458 від 24 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кабінет Міністрів України дозволив призначення голови та заступника голови Державної податкової служби (ДПА) шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Згідно з розпорядженнями № 455 і 458 від 24 квітня, уряд погодився з пропозицією міністра фінансів Сергія Марченка про необхідність призначення на вакантні посади голови та заступника голови Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Також уряд визначив першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

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Крім того, розпорядженням №456 від 24 квітня уряд погодився з пропозицією Марченка про необхідність призначення на вакантну посаду голови Державної аудиторської служби також шляхом укладання контракту про проходження державної служби. Улютін уповноважений на проведення співбесід.

Серед іншого, розпорядженням №457 від 24 квітня уряд погодився з пропозицією міністра інфраструктури Владислава Криклія про необхідність призначення на вакантну посаду державного секретаря Мінінфраструктури шляхом укладення контракту про проходження Держслужби. На проведення співбесід уповноважений сам Криклій.

Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Кабмін (14153) контракт (412) податкова (711)


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Топ коментарі
+6
Кабмін дозволив призначати главу і заступника голови Держподаткової на контрактній основі - Цензор.НЕТ 5369
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26.04.2020 16:25 Відповісти
+4
Кабмин разрешил назначать главу и замглавы Госналоговой на контрактной основе - Цензор.НЕТ 1008
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26.04.2020 15:53 Відповісти
+3
Прошу вибачення, я дещо додам + доповню....

Кабмін дозволив призначати главу і заступника голови Держподаткової на контрактній основі - Цензор.НЕТ 9954
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26.04.2020 16:29 Відповісти
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Кабмин разрешил назначать главу и замглавы Госналоговой на контрактной основе - Цензор.НЕТ 1008
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26.04.2020 15:53 Відповісти
Прошу вибачення, я дещо додам + доповню....

Кабмін дозволив призначати главу і заступника голови Держподаткової на контрактній основі - Цензор.НЕТ 9954
показати весь коментар
26.04.2020 16:29 Відповісти
Принятие по контракту это одно из двух - или чтоб уволить потом не так просто было, или чтобы прописать в контракте огромную зарплату, не оправдываясь. Время показало, что все, с чем соприкасается Зеля, становится токсичным.
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26.04.2020 15:58 Відповісти
Это называется принуждение к сотрудничеству, то есть, к коррупции. Заключат контракт на год, если будешь себя плохо вести, досвидос, если нет, то соответсвенно...
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26.04.2020 16:13 Відповісти
боюсь что вы совсем не верно трактуете,этим заявлением(толи принятием закона)убивают одним выстрелом двух зайцев:первым выводят братушек ермаков с под удара(за торговлю должностями) а вторым узаконивают то что братушки ермаки по факту давно и успешно уже делают далеко не первый день и месяц. (то есть торгуют должностями)
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26.04.2020 17:23 Відповісти
Возможно Вы правы.
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26.04.2020 17:26 Відповісти
Я не готов
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26.04.2020 16:07 Відповісти
Кабмін дозволив призначати главу і заступника голови Держподаткової на контрактній основі - Цензор.НЕТ 5369
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26.04.2020 16:25 Відповісти
Чи має значення ця новина після тієї,що строк подачі документів на конкурс-1 день ?
Тобто очевидно,що посада вже продана конкретній особі !
І укладений контракт-лише гарантія того,що особа буде гарантовано грабувати митницю певний строк,і без проблем.
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26.04.2020 16:26 Відповісти
Іпать-калатіть як вони вас зробили! Просто каганат якийсь! Ані вєрнулісь!
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26.04.2020 17:12 Відповісти
какие вернулись?? окстись!!в ближлежащих кабаках и странах немного передохнули и вновь к ,,трудам праведным"с новыми силами для ,,блага народа"трудиться приступили!!
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26.04.2020 17:28 Відповісти
Мало нафтогаза , укрпочты и укрзализныци ? И ещё кучи наблюдательных советов . Пир во время чумы , никак не нажрётесь ?
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26.04.2020 22:03 Відповісти
 
 