Моє звільнення - політичне рішення. Це зміна курсу, - Верланов
Сергій Верланов вважає, що звільнення його з посади голови Державної податкової служби та звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова є нічим не обґрунтованим "політичним рішенням".
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером", передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що це є зміною курсу. Рішення політичне. Ці рішення не мають жодної підстави стосовно ефективності", - сказав Верланов.
Колишній очільник податкової досі не знає, хто саме ініціював його звільнення, а його самого навіть не запросили на засідання Кабміну.
"У мене немає інформації, хто ініціював подання, бо нас не кликали (на засідання Кабміну. - Ред.). Думаю, що ми піднімемо ці матеріали, вони будуть у пресі завтра-післязавтра", - додав звільнений глава податкової.
За його словами, жодних консультацій із приводу цього рішення з ним також не проводилося.
"Міністр фінансів не проводив жодних консультацій зі мною як із головою Державної податкової служби. До речі, ми брали участь у конкурсі, і у нас 5-річний контракт, хоча законодавство було змінено, але суто по-людськи треба було поговорити з нами. Цього зроблено не було", - каже Верланов.
Колишній очільник податкової стверджує, що зміна курсу відбувалась одразу після зустрічі президента Володимира Зеленського із представниками бізнесу у лютому.
Як одну з причин звільнення він також називає виконання плану зі збору податків вперше за 8 років. І робота податкової може не подобатись політичним опонентам.
"Державна податкова служба вперше за 8 років у 2019 році виконала план, перші 6 місяців 2019 року було недовиконання, другі 6 місяців і останні 4 ми виконали та перевиконали план. Виконується вперше за 4 роки план щодо акцизів, щодо горілчаних виробів. Я думаю, що це все не подобається нашим політичним опонентам", - повідомив Верланов.
Окрім того, Верланов повідомив, що 24 квітня подав до Офісу генпрокурора заяву з проханням зареєструвати кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про злочин ексміністром фінансів Ігорем Уманським.
"Вчора мною було подано заяву в Офіс генерального прокурора за заявами Ігоря Уманського щодо помилкового повідомлення про злочин. Я думаю, що якраз за 6 місяців ми поставимо в цій ситуації крапку", - сказав він.
Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив із обійманих посад голову ДМС Максима Нефьодова і керівника ДПС Сергія Верланова згідно зі статтею 87 (1) Закону про "Про державну службу".
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- Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
- Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам;
- Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуги народа";
- Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
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- Александр Соколовский, владелец компании "Текстиль-Контакт";
- Сергей Комиссаренко, председатель рабочей группы при НАН Украины
та тебя нихто не знал не знает и знать не хочет...
зеленая система начинает сама себя жрать!
. ПЛАН у фискалов был и есть. Обобрать всех, оттяпать что у кого осталось, даже "будки". Выписать себе премии за интенсивный труд во благо кое-кому, за выслугу Лет не забыть, даже если три дня на кресле." Политическое решение". У всех -ОТМАЗКА, кого увольняют-это чтобы оправдать свою профНепригодность. И всё. В Трудовой Книжке, т.ск., алым пламенем-не справился, непригоден, социальный лифт-ВНИЗ. БОЛЬШЕ никогда... НУ это же фантастика, чтобы за борт таких, и забыть...
Про це повідомляє "Прямий" - https://prm.ua/eksklyuzivne-interv-yu-dashi-schastlivoyi-z-igorem-umanskim-divitsya-na-pryamomu/
короче: подивимось, і оцінимо, бреше, чи щос таки й було...
Хватит сопли распускать!
Но, обратите внимание на слова верланова - изменился курс после встречи зюзи с бизнесменами. Это ключевая фраза!
У зюзи нет никаких принципов и знаний, стало быть, нет своей политики.
Это значит что куда подует ветер, туда будет идти страна, Зеленский как флюгер, подвержен влиянию окружения.
И ещё, раньше говорили об узурпации власти зеленским. Поговорили и забыли. Но обратите внимание, Зеленский избавляется от своих соратников! Ни это ли ещё один признак узурпации?
100% Порох виноват
Коли в Уряді Зеленського звільняють чиновників, які не виконують умови контрактів - вся ********* вазмущьонно шіпіт. )))))))