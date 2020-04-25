Моє звільнення - політичне рішення. Це зміна курсу, - Верланов

Сергій Верланов вважає, що звільнення його з посади голови Державної податкової служби та звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова є нічим не обґрунтованим "політичним рішенням".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером", передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це є зміною курсу. Рішення політичне. Ці рішення не мають жодної підстави стосовно ефективності", - сказав Верланов.

Колишній очільник податкової досі не знає, хто саме ініціював його звільнення, а його самого навіть не запросили на засідання Кабміну.

"У мене немає інформації, хто ініціював подання, бо нас не кликали (на засідання Кабміну. - Ред.). Думаю, що ми піднімемо ці матеріали, вони будуть у пресі завтра-післязавтра", - додав звільнений глава податкової.

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За його словами, жодних консультацій із приводу цього рішення з ним також не проводилося.

"Міністр фінансів не проводив жодних консультацій зі мною як із головою Державної податкової служби. До речі, ми брали участь у конкурсі, і у нас 5-річний контракт, хоча законодавство було змінено, але суто по-людськи треба було поговорити з нами. Цього зроблено не було", - каже Верланов.

Колишній очільник податкової стверджує, що зміна курсу відбувалась одразу після зустрічі президента Володимира Зеленського із представниками бізнесу у лютому.

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Як одну з причин звільнення він також називає виконання плану зі збору податків вперше за 8 років. І робота податкової може не подобатись політичним опонентам.

"Державна податкова служба вперше за 8 років у 2019 році виконала план, перші 6 місяців 2019 року було недовиконання, другі 6 місяців і останні 4 ми виконали та перевиконали план. Виконується вперше за 4 роки план щодо акцизів, щодо горілчаних виробів. Я думаю, що це все не подобається нашим політичним опонентам", - повідомив Верланов.

Окрім того, Верланов повідомив, що 24 квітня подав до Офісу генпрокурора заяву з проханням зареєструвати кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про злочин ексміністром фінансів Ігорем Уманським.

"Вчора мною було подано заяву в Офіс генерального прокурора за заявами Ігоря Уманського щодо помилкового повідомлення про злочин. Я думаю, що якраз за 6 місяців ми поставимо в цій ситуації крапку", - сказав він.

Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив із обійманих посад голову ДМС Максима Нефьодова і керівника ДПС Сергія Верланова згідно зі статтею 87 (1) Закону про "Про державну службу".