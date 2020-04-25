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Новини
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Моє звільнення - політичне рішення. Це зміна курсу, - Верланов

Моє звільнення - політичне рішення. Це зміна курсу, - Верланов

Сергій Верланов вважає, що звільнення його з посади голови Державної податкової служби та звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова є нічим не обґрунтованим "політичним рішенням".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером", передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це є зміною курсу. Рішення політичне. Ці рішення не мають жодної підстави стосовно ефективності", - сказав Верланов.

Колишній очільник податкової досі не знає, хто саме ініціював його звільнення, а його самого навіть не запросили на засідання Кабміну.

"У мене немає інформації, хто ініціював подання, бо нас не кликали (на засідання Кабміну. - Ред.). Думаю, що ми піднімемо ці матеріали, вони будуть у пресі завтра-післязавтра", - додав звільнений глава податкової.

Читайте також: Я подав на Уманського заяву в Офіс генпрокурора, - звільнений глава ДПС Верланов

За його словами, жодних консультацій із приводу цього рішення з ним також не проводилося.

"Міністр фінансів не проводив жодних консультацій зі мною як із головою Державної податкової служби. До речі, ми брали участь у конкурсі, і у нас 5-річний контракт, хоча законодавство було змінено, але суто по-людськи треба було поговорити з нами. Цього зроблено не було", - каже Верланов.

Колишній очільник податкової стверджує, що зміна курсу відбувалась одразу після зустрічі президента Володимира Зеленського із представниками бізнесу у лютому.

Читайте також: Гончарук назвав звільнення Верланова і Нефьодова "зачисткою" антикорупціонерів

Як одну з причин звільнення він також називає виконання плану зі збору податків вперше за 8 років. І робота податкової може не подобатись політичним опонентам.

"Державна податкова служба вперше за 8 років у 2019 році виконала план, перші 6 місяців 2019 року було недовиконання, другі 6 місяців і останні 4 ми виконали та перевиконали план. Виконується вперше за 4 роки план щодо акцизів, щодо горілчаних виробів. Я думаю, що це все не подобається нашим політичним опонентам", - повідомив Верланов.

Окрім того, Верланов повідомив, що 24 квітня подав до Офісу генпрокурора заяву з проханням зареєструвати кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про злочин ексміністром фінансів Ігорем Уманським.

"Вчора мною було подано заяву в Офіс генерального прокурора за заявами Ігоря Уманського щодо помилкового повідомлення про злочин. Я думаю, що якраз за 6 місяців ми поставимо в цій ситуації крапку", - сказав він.

Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив із обійманих посад голову ДМС Максима Нефьодова і керівника ДПС Сергія Верланова згідно зі статтею 87 (1) Закону про "Про державну службу".

Автор: 

податкова (711) звільнення (2690) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+13
Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов - Цензор.НЕТ 3179
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25.04.2020 13:32 Відповісти
+10
Чотирьохпалубний ❌❌❌❌

Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов - Цензор.НЕТ 1414
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25.04.2020 13:59 Відповісти
+7
Заседание кабмина прошло тайно и их сняли за тридцать минут - честные дела так делаются?
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25.04.2020 13:39 Відповісти
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Карлсон вернулся .
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25.04.2020 13:20 Відповісти
Карлсон - це пплан олігархату на захват влади повної , вчорашня сходка у Шустера- подивіться гостей...
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25.04.2020 13:26 Відповісти
Гости ... А сколько Людей ?
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25.04.2020 13:27 Відповісти
По податковій були питання після того як керівник одеської податкової пропонував щомісячний хабар обласному прокурору за кришування. Отже в податковій не вдалось зупинити кримінальні схеми, але на митниці це вдалось і ставити Верланова в один ряд з Нефьодовим неправильно! Звільнення Нефьодова це помилка, страшна помилка, яка гірша за злочин!
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25.04.2020 13:37 Відповісти
Заседание кабмина прошло тайно и их сняли за тридцать минут - честные дела так делаются?
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25.04.2020 13:39 Відповісти
Игорь Л.,только за начислении себе премии в 600% Нефедова надо было гнать сраной метлой.У него ни ума ни фантазии.Таких придурков,которые в открытую грабят бюджет за счет фонда заработной платы, мог найти только Зе и его команда.
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26.04.2020 11:10 Відповісти
А чому керівник митниці не може отримати премію якщо в нього зарплата 1 тис. доларів? 7 тис. доларів це теж невелика зарплата для керівника митниці! Коболєв отримує 1 млн.грн на день - це 40 тис. доларів на день, а Нефьодов отримував 1 тис. доларів на місяць і виписував собі премію ще не 3-6 тис. доларів. Нефьодов абсолютно адекватний в цьому плані. А от Коболєв абсолютно неадекватний? Чому Коболєва досі не вигнали?
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27.04.2020 19:00 Відповісти
Перечень Б...Лю(я)дей - Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);
- Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
- Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам;
- Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуги народа";
- Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа "За жизнь";
- Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;
- Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника +";
- Александр Соколовский, владелец компании "Текстиль-Контакт";
- Сергей Комиссаренко, председатель рабочей группы при НАН Украины
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25.04.2020 13:33 Відповісти
А ещё низкопробный шулер Шустер.
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25.04.2020 14:29 Відповісти
Вночі таємно скидализа 30 хв Нефьодова та Верланова у країні , де головною є влада ПРАРЛАМЕНТУ ... Тієї ж ночі вступив у проава Аваковький штурм
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25.04.2020 13:23 Відповісти
Створення слідчої комісії по розслідуванню схем крадіжок стало результатом скидання.
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25.04.2020 14:00 Відповісти
ангел во плоти
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25.04.2020 13:24 Відповісти
якщо він не ангел - відкриті розбірки у ВР ... Якщо Єрмак бере до себе того, хто розкрив розкрадання за 2 тижня роботи в уряді Шмигаля , а потім вночі за 30 хв таємно скидають тих, кого він розкрив ... ДЕ ЗАКОН? ДЕ ВІДКРИТІСТЬ? ДЕ ВЛАДА? А ВОВКА В ТОЙ ЧАС ДИВИТЬСЯ З СИНОЧКОМ КІНО З С ОБОЮ ?
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25.04.2020 13:29 Відповісти
Злые (но очень осведомлённые) языки говорят, что причина очень простая. При этих зебилах каждый местный прыщ на таможне стал таким себе небольшим царьком, и посылали они этих зебилов кого на три буквы, а кого и в пять. Дурное бабло рекой текло мимо главзебила, чему сейчас будет положен конец.
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25.04.2020 13:27 Відповісти
Я думаю местные прыщи, как вы пишете, и дальше будут вертеть главзебила на детородном органе. Занесут новому начальнику и все будет по старому.
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25.04.2020 13:31 Відповісти
Правильно думаете. Просто сумма "заноса" увеличится на порядок, а с нею и поборы на каждой таможне.
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25.04.2020 13:45 Відповісти
Ось тут і доречний інститут «інвестиційних нянь».
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25.04.2020 13:49 Відповісти
Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов - Цензор.НЕТ 9530
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25.04.2020 13:28 Відповісти
Сьогодні у Єрмаків та ЗЕленських ,радісний та святковий день,їм вдастя вдруге за рік продати одні з найдорожчих посад в державі,яку вони вважають німецькою порноактрисою. І запам'ятайте ЗЕлені антикорупціонери порушують справи не проти хабарників,а проти тих хто їх викрив.
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25.04.2020 13:30 Відповісти
Лерос повинен буде заплатити Ермаку 10% від суми хабарів які він отримав за призначення. Непоганий гешефт вийде.
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25.04.2020 13:33 Відповісти
Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов - Цензор.НЕТ 3179
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25.04.2020 13:32 Відповісти
Еще один "палитический"...
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25.04.2020 13:37 Відповісти
Яке нахєр "політічєскоє рєшеніє". З тебе такий політик як і з тих що тебе кишнули. Ви там що, прошмадовки, на чинушних посадах політикою займаєтесь? Політика натрамбовування власної мошни, хіба що...Ще залишилось пожаліти космополіта Нєфьодова, за те що він довірив дупу зеленим шмарклям. Йому у Петра сажотрусів не вистачало?
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25.04.2020 13:37 Відповісти
30 лет чиновник рассказывает по политические мотивы увольнения ,освободив кресло рассказывает как надо работать и что кому делать ....... старо
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25.04.2020 13:42 Відповісти
Политическое решение,политическое преследование..этот стандартный "кухонный" набор мы уже слышали и от Насирова. Теперь к нему нужно приобрести --клетчатое одеяло и всё начнётся(закончится) как и всегда.
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25.04.2020 13:45 Відповісти
да да - особенно политическое
та тебя нихто не знал не знает и знать не хочет...
зеленая система начинает сама себя жрать!
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25.04.2020 13:46 Відповісти
Измените уплату НДС, и все будет ок. В Германии продукты питания электро транспорт 7 процентов. И кто назначает новых, Ермак?
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25.04.2020 13:49 Відповісти
НДС в Украине 30 лет назад надо было отменить, потому как на махинациях на этом налоге люди уже не одно состояние сделали.
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25.04.2020 15:22 Відповісти
Давно пора менять курс свинарчуков и рыгов. Даже свиноначальников в областях не поменял, все успешно откупились
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25.04.2020 13:49 Відповісти
А какие у вас претензии к достойнейшим "новым литсам" зеко манды свинарчукам.
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25.04.2020 13:52 Відповісти
Розовский район Запорожской области - глава РГА уже при третьем президенте в должности, глава райсовета - при втором! Может опыт развития района пора в масштабах страны внедрять??? Бильмацкий, Бердянский, Токмацкий районы - там старые кадры просто тасуют по соседним районам...
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25.04.2020 13:54 Відповісти
В Черноморске бывший 1-ый секретарь Горкома КПСС больше 30 лет в качестве мэра все партии удовлетворяет.
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25.04.2020 15:19 Відповісти
Серьёжа!!! При тебе налоговая как обдирала малый и средний бизнес, так и дерёт! А большой как не платил налоги, так и не платит! Так что не льсти себе, ты дно....
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25.04.2020 13:50 Відповісти
видели ваш курс, проезжали границу, только кому в киеве заносите?не зеленскому,это или аваков или такая же величина
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25.04.2020 13:53 Відповісти
Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов - Цензор.НЕТ 1047
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25.04.2020 13:58 Відповісти
Министр Юстиции предлагает "пожизненовиков" в правительство брать.
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25.04.2020 15:10 Відповісти
Офігенна логіка!-Зеленський не бере хабарів! Що це може означати !? Я,між іншим, точнісінько таке і про Порошенко чув і що? Якщо Зеленський і не бере (що не факт. Треба спитатися в ЦРУ) але те, що відбувається при ньому доводить, що він абсолютно випадкова людина на такій посаді! Без інтелекту, бачення перспективи, знань, досвіду, патріотизму в кінці кінців! Він без яєць! Болтун.
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25.04.2020 13:59 Відповісти
Вийшов на сцену і по листочку зачитав якесь гівно згенероване на кацапській ботофермі! Ні програми, ні партії, нічого! Мені кажуть «нарід дурконув". Really? Ви настільки тупі?
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25.04.2020 14:01 Відповісти
Чотирьохпалубний ❌❌❌❌

Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов - Цензор.НЕТ 1414
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25.04.2020 13:59 Відповісти
не полный ответ - где Рябошапка , двигатель выборов НЕлоха, 100 процентный его ПРокурор ? Зато сошлись на Венедиктовой НЕлох-Аваков-Беня
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25.04.2020 14:05 Відповісти
Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов - А что у нас курс менялся? Я чего то не заметил? По отзывам моих знакомых на таможне как все было раньше так и осталось и при этой власти.
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25.04.2020 13:59 Відповісти
Верланов-это фискал. Планы у них, фискалов, как были, так и есть, ОБОБРАТЬ. Коронавирус, форс-мажор в стране, бизнес и медицина в ауте, предприниматели и их семьи без денег..
. ПЛАН у фискалов был и есть. Обобрать всех, оттяпать что у кого осталось, даже "будки". Выписать себе премии за интенсивный труд во благо кое-кому, за выслугу Лет не забыть, даже если три дня на кресле." Политическое решение". У всех -ОТМАЗКА, кого увольняют-это чтобы оправдать свою профНепригодность. И всё. В Трудовой Книжке, т.ск., алым пламенем-не справился, непригоден, социальный лифт-ВНИЗ. БОЛЬШЕ никогда... НУ это же фантастика, чтобы за борт таких, и забыть...
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25.04.2020 15:25 Відповісти
Зеленский разыграл как-то классную картинку захвата границы Юлькой и Мишиком работая в 95-ом , тогда еще Мишико ссорился с Беней... А сейчас они все у Курченко - Ахметова на бабках , Бенины дубинские с рестораторами Ермака поддерживают Саакшивли, Юлька опять таки там же... Аваков рулит , как и рулил на переходе Мешиком границы ... ВСЯ МРАЗЬ под полным отсутствием президентского контроля или согласием?
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25.04.2020 14:02 Відповісти
Претензии к старым
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25.04.2020 14:04 Відповісти
25 квітня у суботу, о 17:00 на телеканалі "Прямий", відбудеться показ записаного ексклюзивного інтерв'ю журналістки Даші Счастливої з Ігорем Уманським після призначення радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це повідомляє "Прямий" - https://prm.ua/eksklyuzivne-interv-yu-dashi-schastlivoyi-z-igorem-umanskim-divitsya-na-pryamomu/
короче: подивимось, і оцінимо, бреше, чи щос таки й було...
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25.04.2020 14:04 Відповісти
Ещё не видела ни одного уволенного топ чиновника, который бы не говорил о политическом заказе и смене курса после его увольне6ия.
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25.04.2020 14:08 Відповісти
Пусть кассовые аппараты для фоп свои прихватит.
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25.04.2020 14:14 Відповісти
Когда очередной патужный рифарматар лишается корыта, сразу становится порохоботом
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25.04.2020 14:18 Відповісти
Назначение тоже политическое решение

Хватит сопли распускать!
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25.04.2020 14:31 Відповісти
Верланов, идите в сад
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25.04.2020 14:39 Відповісти
У «дрім тім» щось пішло не так. Щось пішло не так... Чи усьо па плану та па пріколу?
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25.04.2020 14:41 Відповісти
Тусовка происходит между новыми лицами, которые себя еще никак не проявили, в том числе паяц, который еще не убедил украинцев в своей проукраинской политике, потому не уверен кто прав.
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25.04.2020 14:50 Відповісти
Где берут таких идиотов как Верланов? Там ещё таких много? А если шмаркля продолжит разрабатывать именно эту жилу?
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25.04.2020 15:07 Відповісти
Пауки в банке это хорошо, даже замечательно.
Но, обратите внимание на слова верланова - изменился курс после встречи зюзи с бизнесменами. Это ключевая фраза!
У зюзи нет никаких принципов и знаний, стало быть, нет своей политики.
Это значит что куда подует ветер, туда будет идти страна, Зеленский как флюгер, подвержен влиянию окружения.
И ещё, раньше говорили об узурпации власти зеленским. Поговорили и забыли. Но обратите внимание, Зеленский избавляется от своих соратников! Ни это ли ещё один признак узурпации?
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25.04.2020 15:11 Відповісти
Товарищ Верланов - тебе не раз писали - перестань втихаря заносить ежемесячно 1 гринов Маркаровй, ты не послушался совета.
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25.04.2020 15:19 Відповісти
Вова посливал всех своих, Гончарука, Рябогапку, Нефедова, поставил людей олигархов. Теперь все вернется как при пеце, только в другие руки
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25.04.2020 15:29 Відповісти
Верлашка,мать твою,курс давно пора менять,малый бизнес задыхается от твоих налогов,а мафиози под видом крупного бизнеса вкладывают сотни миллионов во французские виллы,иди нах аферюга.
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25.04.2020 15:43 Відповісти
Причина відсторонення-коронавірус закрив кордон і помінялись грошові потоки які проявили певні схеми.Тому вирішили зменшити кількість тих хто буде ділити ці лишки.Тактика бути добрим до всіх при цьому трішки перевиконуючи план не спрацювала.Саме образливе для себе бачить що з ним не поговорили що саме треба підкоректувати і чию лінію гнути.На рівні недоведених пліток робили з нього спільника обнальщика Костюка але силовики не розкрутили цю історію як і не довели участь в мутках з пдв.Можливо щоб не тикали носом Зе що наплодив своїх свинарчуків.Формально може судитись за посаду честь і гідність.Зеленський плодить ворогів на рівному місці.Скоро буде готова партія-ЗВІЛЬНЕНІ І ОБРАЖЕНІ СЛУГИ.
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25.04.2020 16:16 Відповісти
При керуванні Варламова таких низьких надходжень в бюджет від податкової не було ні в кого.Тепер обшуки і незалежне слідство.
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25.04.2020 17:37 Відповісти
Я думаю, что это все не нравится нашим политическим оппонентам", - сообщил Верланов.



100% Порох виноват
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25.04.2020 20:56 Відповісти
Не сци, звернися до брата Єрмака. Лиш бабки не жалій - і будеш третім "самим ліпшим прем'єром в історії України".
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26.04.2020 08:29 Відповісти
Верланов , с таким лицом тебе не поверят .
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26.04.2020 11:14 Відповісти
Коли порох*йло випихало з України порядного і чесного Саакашвілі - мародерівці аж захльобувались від радості.
Коли в Уряді Зеленського звільняють чиновників, які не виконують умови контрактів - вся ********* вазмущьонно шіпіт. )))))))
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26.04.2020 12:18 Відповісти
 
 