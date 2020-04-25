Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов
Сергей Верланов считает, что увольнение его с должности председателя Государственной налоговой службы и увольнение председателя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова есть ничем не обоснованным "политическим решением".
Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что это является изменением курса. Решение политическое. Эти решения не имеют никакого основания в отношении эффективности", - сказал Верланов.
Бывший глава налоговой до сих пор не знает, кто именно инициировал его увольнение, а его самого даже не пригласили на заседание Кабмина.
"У меня нет информации, кто инициировал представление, потому что нас не звали (на заседание Кабмина. - Ред.). Думаю, что мы поднимем эти материалы, они будут в прессе завтра-послезавтра", - добавил уволенный глава налоговой.
По его словам также, никаких консультаций по поводу этого решения с ним не проводилось.
"Министр финансов не проводил никаких консультаций со мной как с председателем Государственной налоговой службы, кстати мы участвовали в конкурсе и у нас 5-летний контракт, хотя законодательство было изменено, но чисто по-человечески надо было поговорить с нами. Этого сделано не было", - говорит Верланов.
Бывший глава налоговой утверждает, что смена курса происходила сразу после встречи президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса в феврале.
К причинам увольнения он также относит выполнение плана по сбору налогов впервые за 8 лет, и работа налоговой может не нравиться политическим оппонентам.
"Государственная налоговая служба впервые за 8 лет в 2019 году выполнила план, первые 6 месяцев 2019 - было недовыполнение, вторые 6 месяцев и последние 4 мы выполнили и перевыполнили план. Исполняется впервые за 4 года план по акцизам, по водочным изделиям. Я думаю, что это все не нравится нашим политическим оппонентам", - сообщил Верланов.
Кроме того, Верланов сообщил, что 24 апреля подал в Офис генпрокурора заявление с просьбой зарегистрировать уголовное производство по факту ложного сообщения о преступлении экс-министром финансов Игорем Уманским.
"Вчера мною было подано заявление в Офис генерального прокурора по заявлениям Игоря Уманского относительно ложного сообщения о преступлении. Я думаю, что как раз за 6 месяцев мы поставим в этой ситуации точку", - сказал он.
Напомним, 24 апреля правительство уволило с занимаемых должностей председателя ГТС Максима Нефьодова и руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статье 87 (1) закона о "О государственной службе".
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- Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
- Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам;
- Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуги народа";
- Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа "За жизнь";
- Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;
- Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника +";
- Александр Соколовский, владелец компании "Текстиль-Контакт";
- Сергей Комиссаренко, председатель рабочей группы при НАН Украины
та тебя нихто не знал не знает и знать не хочет...
зеленая система начинает сама себя жрать!
. ПЛАН у фискалов был и есть. Обобрать всех, оттяпать что у кого осталось, даже "будки". Выписать себе премии за интенсивный труд во благо кое-кому, за выслугу Лет не забыть, даже если три дня на кресле." Политическое решение". У всех -ОТМАЗКА, кого увольняют-это чтобы оправдать свою профНепригодность. И всё. В Трудовой Книжке, т.ск., алым пламенем-не справился, непригоден, социальный лифт-ВНИЗ. БОЛЬШЕ никогда... НУ это же фантастика, чтобы за борт таких, и забыть...
Про це повідомляє "Прямий" - https://prm.ua/eksklyuzivne-interv-yu-dashi-schastlivoyi-z-igorem-umanskim-divitsya-na-pryamomu/
короче: подивимось, і оцінимо, бреше, чи щос таки й було...
Хватит сопли распускать!
Но, обратите внимание на слова верланова - изменился курс после встречи зюзи с бизнесменами. Это ключевая фраза!
У зюзи нет никаких принципов и знаний, стало быть, нет своей политики.
Это значит что куда подует ветер, туда будет идти страна, Зеленский как флюгер, подвержен влиянию окружения.
И ещё, раньше говорили об узурпации власти зеленским. Поговорили и забыли. Но обратите внимание, Зеленский избавляется от своих соратников! Ни это ли ещё один признак узурпации?
100% Порох виноват
Коли в Уряді Зеленського звільняють чиновників, які не виконують умови контрактів - вся ********* вазмущьонно шіпіт. )))))))