РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9982 посетителя онлайн
Новости
10 109 69

Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов

Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов

Сергей Верланов считает, что увольнение его с должности председателя Государственной налоговой службы и увольнение председателя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова есть ничем не обоснованным "политическим решением".

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что это является изменением курса. Решение политическое. Эти решения не имеют никакого основания в отношении эффективности", - сказал Верланов.

Бывший глава налоговой до сих пор не знает, кто именно инициировал его увольнение, а его самого даже не пригласили на заседание Кабмина.

"У меня нет информации, кто инициировал представление, потому что нас не звали (на заседание Кабмина. - Ред.). Думаю, что мы поднимем эти материалы, они будут в прессе завтра-послезавтра", - добавил уволенный глава налоговой.

Читайте также: Я подал на Уманского заявление в Офис генпрокурора, - уволенный глава ГНС Верланов

По его словам также, никаких консультаций по поводу этого решения с ним не проводилось.

"Министр финансов не проводил никаких консультаций со мной как с председателем Государственной налоговой службы, кстати мы участвовали в конкурсе и у нас 5-летний контракт, хотя законодательство было изменено, но чисто по-человечески надо было поговорить с нами. Этого сделано не было", - говорит Верланов.

Бывший глава налоговой утверждает, что смена курса происходила сразу после встречи президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса в феврале.

Читайте также: Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефьодова "зачисткой" антикоррупционеров

К причинам увольнения он также относит выполнение плана по сбору налогов впервые за 8 лет, и работа налоговой может не нравиться политическим оппонентам.

"Государственная налоговая служба впервые за 8 лет в 2019 году выполнила план, первые 6 месяцев 2019 - было недовыполнение, вторые 6 месяцев и последние 4 мы выполнили и перевыполнили план. Исполняется впервые за 4 года план по акцизам, по водочным изделиям. Я думаю, что это все не нравится нашим политическим оппонентам", - сообщил Верланов.

Кроме того, Верланов сообщил, что 24 апреля подал в Офис генпрокурора заявление с просьбой зарегистрировать уголовное производство по факту ложного сообщения о преступлении экс-министром финансов Игорем Уманским.

"Вчера мною было подано заявление в Офис генерального прокурора по заявлениям Игоря Уманского относительно ложного сообщения о преступлении. Я думаю, что как раз за 6 месяцев мы поставим в этой ситуации точку", - сказал он.

Напомним, 24 апреля правительство уволило с занимаемых должностей председателя ГТС Максима Нефьодова и руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статье 87 (1) закона о "О государственной службе".

налоговая (932) увольнение (2685) Верланов Сергей (114)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов - Цензор.НЕТ 3179
показать весь комментарий
25.04.2020 13:32 Ответить
+10
Чотирьохпалубний ❌❌❌❌

Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов - Цензор.НЕТ 1414
показать весь комментарий
25.04.2020 13:59 Ответить
+7
Заседание кабмина прошло тайно и их сняли за тридцать минут - честные дела так делаются?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Карлсон вернулся .
показать весь комментарий
25.04.2020 13:20 Ответить
Карлсон - це пплан олігархату на захват влади повної , вчорашня сходка у Шустера- подивіться гостей...
показать весь комментарий
25.04.2020 13:26 Ответить
Гости ... А сколько Людей ?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:27 Ответить
По податковій були питання після того як керівник одеської податкової пропонував щомісячний хабар обласному прокурору за кришування. Отже в податковій не вдалось зупинити кримінальні схеми, але на митниці це вдалось і ставити Верланова в один ряд з Нефьодовим неправильно! Звільнення Нефьодова це помилка, страшна помилка, яка гірша за злочин!
показать весь комментарий
25.04.2020 13:37 Ответить
Заседание кабмина прошло тайно и их сняли за тридцать минут - честные дела так делаются?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:39 Ответить
Игорь Л.,только за начислении себе премии в 600% Нефедова надо было гнать сраной метлой.У него ни ума ни фантазии.Таких придурков,которые в открытую грабят бюджет за счет фонда заработной платы, мог найти только Зе и его команда.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:10 Ответить
А чому керівник митниці не може отримати премію якщо в нього зарплата 1 тис. доларів? 7 тис. доларів це теж невелика зарплата для керівника митниці! Коболєв отримує 1 млн.грн на день - це 40 тис. доларів на день, а Нефьодов отримував 1 тис. доларів на місяць і виписував собі премію ще не 3-6 тис. доларів. Нефьодов абсолютно адекватний в цьому плані. А от Коболєв абсолютно неадекватний? Чому Коболєва досі не вигнали?
показать весь комментарий
27.04.2020 19:00 Ответить
Перечень Б...Лю(я)дей - Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);
- Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
- Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам;
- Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуги народа";
- Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа "За жизнь";
- Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;
- Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника +";
- Александр Соколовский, владелец компании "Текстиль-Контакт";
- Сергей Комиссаренко, председатель рабочей группы при НАН Украины
показать весь комментарий
25.04.2020 13:33 Ответить
А ещё низкопробный шулер Шустер.
показать весь комментарий
25.04.2020 14:29 Ответить
Вночі таємно скидализа 30 хв Нефьодова та Верланова у країні , де головною є влада ПРАРЛАМЕНТУ ... Тієї ж ночі вступив у проава Аваковький штурм
показать весь комментарий
25.04.2020 13:23 Ответить
Створення слідчої комісії по розслідуванню схем крадіжок стало результатом скидання.
показать весь комментарий
25.04.2020 14:00 Ответить
ангел во плоти
показать весь комментарий
25.04.2020 13:24 Ответить
якщо він не ангел - відкриті розбірки у ВР ... Якщо Єрмак бере до себе того, хто розкрив розкрадання за 2 тижня роботи в уряді Шмигаля , а потім вночі за 30 хв таємно скидають тих, кого він розкрив ... ДЕ ЗАКОН? ДЕ ВІДКРИТІСТЬ? ДЕ ВЛАДА? А ВОВКА В ТОЙ ЧАС ДИВИТЬСЯ З СИНОЧКОМ КІНО З С ОБОЮ ?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:29 Ответить
Злые (но очень осведомлённые) языки говорят, что причина очень простая. При этих зебилах каждый местный прыщ на таможне стал таким себе небольшим царьком, и посылали они этих зебилов кого на три буквы, а кого и в пять. Дурное бабло рекой текло мимо главзебила, чему сейчас будет положен конец.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:27 Ответить
Я думаю местные прыщи, как вы пишете, и дальше будут вертеть главзебила на детородном органе. Занесут новому начальнику и все будет по старому.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:31 Ответить
Правильно думаете. Просто сумма "заноса" увеличится на порядок, а с нею и поборы на каждой таможне.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:45 Ответить
Ось тут і доречний інститут «інвестиційних нянь».
показать весь комментарий
25.04.2020 13:49 Ответить
Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов - Цензор.НЕТ 9530
показать весь комментарий
25.04.2020 13:28 Ответить
Сьогодні у Єрмаків та ЗЕленських ,радісний та святковий день,їм вдастя вдруге за рік продати одні з найдорожчих посад в державі,яку вони вважають німецькою порноактрисою. І запам'ятайте ЗЕлені антикорупціонери порушують справи не проти хабарників,а проти тих хто їх викрив.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:30 Ответить
Лерос повинен буде заплатити Ермаку 10% від суми хабарів які він отримав за призначення. Непоганий гешефт вийде.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:33 Ответить
Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов - Цензор.НЕТ 3179
показать весь комментарий
25.04.2020 13:32 Ответить
Еще один "палитический"...
показать весь комментарий
25.04.2020 13:37 Ответить
Яке нахєр "політічєскоє рєшеніє". З тебе такий політик як і з тих що тебе кишнули. Ви там що, прошмадовки, на чинушних посадах політикою займаєтесь? Політика натрамбовування власної мошни, хіба що...Ще залишилось пожаліти космополіта Нєфьодова, за те що він довірив дупу зеленим шмарклям. Йому у Петра сажотрусів не вистачало?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:37 Ответить
30 лет чиновник рассказывает по политические мотивы увольнения ,освободив кресло рассказывает как надо работать и что кому делать ....... старо
показать весь комментарий
25.04.2020 13:42 Ответить
Политическое решение,политическое преследование..этот стандартный "кухонный" набор мы уже слышали и от Насирова. Теперь к нему нужно приобрести --клетчатое одеяло и всё начнётся(закончится) как и всегда.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:45 Ответить
да да - особенно политическое
та тебя нихто не знал не знает и знать не хочет...
зеленая система начинает сама себя жрать!
показать весь комментарий
25.04.2020 13:46 Ответить
Измените уплату НДС, и все будет ок. В Германии продукты питания электро транспорт 7 процентов. И кто назначает новых, Ермак?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:49 Ответить
НДС в Украине 30 лет назад надо было отменить, потому как на махинациях на этом налоге люди уже не одно состояние сделали.
показать весь комментарий
25.04.2020 15:22 Ответить
Давно пора менять курс свинарчуков и рыгов. Даже свиноначальников в областях не поменял, все успешно откупились
показать весь комментарий
25.04.2020 13:49 Ответить
А какие у вас претензии к достойнейшим "новым литсам" зеко манды свинарчукам.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:52 Ответить
Розовский район Запорожской области - глава РГА уже при третьем президенте в должности, глава райсовета - при втором! Может опыт развития района пора в масштабах страны внедрять??? Бильмацкий, Бердянский, Токмацкий районы - там старые кадры просто тасуют по соседним районам...
показать весь комментарий
25.04.2020 13:54 Ответить
В Черноморске бывший 1-ый секретарь Горкома КПСС больше 30 лет в качестве мэра все партии удовлетворяет.
показать весь комментарий
25.04.2020 15:19 Ответить
Серьёжа!!! При тебе налоговая как обдирала малый и средний бизнес, так и дерёт! А большой как не платил налоги, так и не платит! Так что не льсти себе, ты дно....
показать весь комментарий
25.04.2020 13:50 Ответить
видели ваш курс, проезжали границу, только кому в киеве заносите?не зеленскому,это или аваков или такая же величина
показать весь комментарий
25.04.2020 13:53 Ответить
Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов - Цензор.НЕТ 1047
показать весь комментарий
25.04.2020 13:58 Ответить
Министр Юстиции предлагает "пожизненовиков" в правительство брать.
показать весь комментарий
25.04.2020 15:10 Ответить
Офігенна логіка!-Зеленський не бере хабарів! Що це може означати !? Я,між іншим, точнісінько таке і про Порошенко чув і що? Якщо Зеленський і не бере (що не факт. Треба спитатися в ЦРУ) але те, що відбувається при ньому доводить, що він абсолютно випадкова людина на такій посаді! Без інтелекту, бачення перспективи, знань, досвіду, патріотизму в кінці кінців! Він без яєць! Болтун.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:59 Ответить
Вийшов на сцену і по листочку зачитав якесь гівно згенероване на кацапській ботофермі! Ні програми, ні партії, нічого! Мені кажуть «нарід дурконув". Really? Ви настільки тупі?
показать весь комментарий
25.04.2020 14:01 Ответить
Чотирьохпалубний ❌❌❌❌

Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов - Цензор.НЕТ 1414
показать весь комментарий
25.04.2020 13:59 Ответить
не полный ответ - где Рябошапка , двигатель выборов НЕлоха, 100 процентный его ПРокурор ? Зато сошлись на Венедиктовой НЕлох-Аваков-Беня
показать весь комментарий
25.04.2020 14:05 Ответить
Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов - А что у нас курс менялся? Я чего то не заметил? По отзывам моих знакомых на таможне как все было раньше так и осталось и при этой власти.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:59 Ответить
Верланов-это фискал. Планы у них, фискалов, как были, так и есть, ОБОБРАТЬ. Коронавирус, форс-мажор в стране, бизнес и медицина в ауте, предприниматели и их семьи без денег..
. ПЛАН у фискалов был и есть. Обобрать всех, оттяпать что у кого осталось, даже "будки". Выписать себе премии за интенсивный труд во благо кое-кому, за выслугу Лет не забыть, даже если три дня на кресле." Политическое решение". У всех -ОТМАЗКА, кого увольняют-это чтобы оправдать свою профНепригодность. И всё. В Трудовой Книжке, т.ск., алым пламенем-не справился, непригоден, социальный лифт-ВНИЗ. БОЛЬШЕ никогда... НУ это же фантастика, чтобы за борт таких, и забыть...
показать весь комментарий
25.04.2020 15:25 Ответить
Зеленский разыграл как-то классную картинку захвата границы Юлькой и Мишиком работая в 95-ом , тогда еще Мишико ссорился с Беней... А сейчас они все у Курченко - Ахметова на бабках , Бенины дубинские с рестораторами Ермака поддерживают Саакшивли, Юлька опять таки там же... Аваков рулит , как и рулил на переходе Мешиком границы ... ВСЯ МРАЗЬ под полным отсутствием президентского контроля или согласием?
показать весь комментарий
25.04.2020 14:02 Ответить
Претензии к старым
показать весь комментарий
25.04.2020 14:04 Ответить
25 квітня у суботу, о 17:00 на телеканалі "Прямий", відбудеться показ записаного ексклюзивного інтерв'ю журналістки Даші Счастливої з Ігорем Уманським після призначення радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це повідомляє "Прямий" - https://prm.ua/eksklyuzivne-interv-yu-dashi-schastlivoyi-z-igorem-umanskim-divitsya-na-pryamomu/
короче: подивимось, і оцінимо, бреше, чи щос таки й було...
показать весь комментарий
25.04.2020 14:04 Ответить
Ещё не видела ни одного уволенного топ чиновника, который бы не говорил о политическом заказе и смене курса после его увольне6ия.
показать весь комментарий
25.04.2020 14:08 Ответить
Пусть кассовые аппараты для фоп свои прихватит.
показать весь комментарий
25.04.2020 14:14 Ответить
Когда очередной патужный рифарматар лишается корыта, сразу становится порохоботом
показать весь комментарий
25.04.2020 14:18 Ответить
Назначение тоже политическое решение

Хватит сопли распускать!
показать весь комментарий
25.04.2020 14:31 Ответить
Верланов, идите в сад
показать весь комментарий
25.04.2020 14:39 Ответить
У «дрім тім» щось пішло не так. Щось пішло не так... Чи усьо па плану та па пріколу?
показать весь комментарий
25.04.2020 14:41 Ответить
Тусовка происходит между новыми лицами, которые себя еще никак не проявили, в том числе паяц, который еще не убедил украинцев в своей проукраинской политике, потому не уверен кто прав.
показать весь комментарий
25.04.2020 14:50 Ответить
Где берут таких идиотов как Верланов? Там ещё таких много? А если шмаркля продолжит разрабатывать именно эту жилу?
показать весь комментарий
25.04.2020 15:07 Ответить
Пауки в банке это хорошо, даже замечательно.
Но, обратите внимание на слова верланова - изменился курс после встречи зюзи с бизнесменами. Это ключевая фраза!
У зюзи нет никаких принципов и знаний, стало быть, нет своей политики.
Это значит что куда подует ветер, туда будет идти страна, Зеленский как флюгер, подвержен влиянию окружения.
И ещё, раньше говорили об узурпации власти зеленским. Поговорили и забыли. Но обратите внимание, Зеленский избавляется от своих соратников! Ни это ли ещё один признак узурпации?
показать весь комментарий
25.04.2020 15:11 Ответить
Товарищ Верланов - тебе не раз писали - перестань втихаря заносить ежемесячно 1 гринов Маркаровй, ты не послушался совета.
показать весь комментарий
25.04.2020 15:19 Ответить
Вова посливал всех своих, Гончарука, Рябогапку, Нефедова, поставил людей олигархов. Теперь все вернется как при пеце, только в другие руки
показать весь комментарий
25.04.2020 15:29 Ответить
Верлашка,мать твою,курс давно пора менять,малый бизнес задыхается от твоих налогов,а мафиози под видом крупного бизнеса вкладывают сотни миллионов во французские виллы,иди нах аферюга.
показать весь комментарий
25.04.2020 15:43 Ответить
Причина відсторонення-коронавірус закрив кордон і помінялись грошові потоки які проявили певні схеми.Тому вирішили зменшити кількість тих хто буде ділити ці лишки.Тактика бути добрим до всіх при цьому трішки перевиконуючи план не спрацювала.Саме образливе для себе бачить що з ним не поговорили що саме треба підкоректувати і чию лінію гнути.На рівні недоведених пліток робили з нього спільника обнальщика Костюка але силовики не розкрутили цю історію як і не довели участь в мутках з пдв.Можливо щоб не тикали носом Зе що наплодив своїх свинарчуків.Формально може судитись за посаду честь і гідність.Зеленський плодить ворогів на рівному місці.Скоро буде готова партія-ЗВІЛЬНЕНІ І ОБРАЖЕНІ СЛУГИ.
показать весь комментарий
25.04.2020 16:16 Ответить
При керуванні Варламова таких низьких надходжень в бюджет від податкової не було ні в кого.Тепер обшуки і незалежне слідство.
показать весь комментарий
25.04.2020 17:37 Ответить
Я думаю, что это все не нравится нашим политическим оппонентам", - сообщил Верланов.



100% Порох виноват
показать весь комментарий
25.04.2020 20:56 Ответить
Не сци, звернися до брата Єрмака. Лиш бабки не жалій - і будеш третім "самим ліпшим прем'єром в історії України".
показать весь комментарий
26.04.2020 08:29 Ответить
Верланов , с таким лицом тебе не поверят .
показать весь комментарий
26.04.2020 11:14 Ответить
Коли порох*йло випихало з України порядного і чесного Саакашвілі - мародерівці аж захльобувались від радості.
Коли в Уряді Зеленського звільняють чиновників, які не виконують умови контрактів - вся ********* вазмущьонно шіпіт. )))))))
показать весь комментарий
26.04.2020 12:18 Ответить
 
 