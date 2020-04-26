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Кабмин разрешил назначать главу и замглавы Госналоговой на контрактной основе

Кабмин разрешил назначать главу и замглавы Госналоговой на контрактной основе

Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Речь об этом идет в распоряжениях №455 и №458 от 24 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Правительство согласилось с предложением министра финансов Сергея Марченко о необходимости назначения на вакантные должности главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Также правительство определило, что собеседования с кандидатами будет проводить первый замминистра финансов Денис Улютин.

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Кроме того, распоряжением №456 от 24 апреля правительство согласилось с предложением Марченко о необходимости назначения на вакантную должность главы Государственной аудиторской службы также путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Улютин уполномочен на проведение собеседований.

Среди прочего, распоряжением №457 от 24 апреля правительство согласилось с предложением Министра инфраструктуры Владислава Криклия о необходимости назначения на вакантную должность государственного секретаря Мининфраструктуры путем заключения контракта о прохождении госслужбы. На проведение собеседований уполномочен сам Криклий.

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Напомним, 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

Автор: 

Кабмин (14034) контракт (434) налоговая (932)


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Топ комментарии
+6
Кабмін дозволив призначати главу і заступника голови Держподаткової на контрактній основі - Цензор.НЕТ 5369
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26.04.2020 16:25 Ответить
+4
Кабмин разрешил назначать главу и замглавы Госналоговой на контрактной основе - Цензор.НЕТ 1008
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26.04.2020 15:53 Ответить
+3
Прошу вибачення, я дещо додам + доповню....

Кабмін дозволив призначати главу і заступника голови Держподаткової на контрактній основі - Цензор.НЕТ 9954
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26.04.2020 16:29 Ответить
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Кабмин разрешил назначать главу и замглавы Госналоговой на контрактной основе - Цензор.НЕТ 1008
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26.04.2020 15:53 Ответить
Прошу вибачення, я дещо додам + доповню....

Кабмін дозволив призначати главу і заступника голови Держподаткової на контрактній основі - Цензор.НЕТ 9954
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26.04.2020 16:29 Ответить
Принятие по контракту это одно из двух - или чтоб уволить потом не так просто было, или чтобы прописать в контракте огромную зарплату, не оправдываясь. Время показало, что все, с чем соприкасается Зеля, становится токсичным.
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26.04.2020 15:58 Ответить
Это называется принуждение к сотрудничеству, то есть, к коррупции. Заключат контракт на год, если будешь себя плохо вести, досвидос, если нет, то соответсвенно...
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26.04.2020 16:13 Ответить
боюсь что вы совсем не верно трактуете,этим заявлением(толи принятием закона)убивают одним выстрелом двух зайцев:первым выводят братушек ермаков с под удара(за торговлю должностями) а вторым узаконивают то что братушки ермаки по факту давно и успешно уже делают далеко не первый день и месяц. (то есть торгуют должностями)
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26.04.2020 17:23 Ответить
Возможно Вы правы.
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26.04.2020 17:26 Ответить
Я не готов
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26.04.2020 16:07 Ответить
Кабмін дозволив призначати главу і заступника голови Держподаткової на контрактній основі - Цензор.НЕТ 5369
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26.04.2020 16:25 Ответить
Чи має значення ця новина після тієї,що строк подачі документів на конкурс-1 день ?
Тобто очевидно,що посада вже продана конкретній особі !
І укладений контракт-лише гарантія того,що особа буде гарантовано грабувати митницю певний строк,і без проблем.
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26.04.2020 16:26 Ответить
Іпать-калатіть як вони вас зробили! Просто каганат якийсь! Ані вєрнулісь!
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26.04.2020 17:12 Ответить
какие вернулись?? окстись!!в ближлежащих кабаках и странах немного передохнули и вновь к ,,трудам праведным"с новыми силами для ,,блага народа"трудиться приступили!!
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26.04.2020 17:28 Ответить
Мало нафтогаза , укрпочты и укрзализныци ? И ещё кучи наблюдательных советов . Пир во время чумы , никак не нажрётесь ?
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26.04.2020 22:03 Ответить
 
 