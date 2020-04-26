Кабмин разрешил назначать главу и замглавы Госналоговой на контрактной основе
Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.
Речь об этом идет в распоряжениях №455 и №458 от 24 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Правительство согласилось с предложением министра финансов Сергея Марченко о необходимости назначения на вакантные должности главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.
Также правительство определило, что собеседования с кандидатами будет проводить первый замминистра финансов Денис Улютин.
Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин "втихаря" огласил конкурс на главу налоговой. Срок подачи документов до завтра, - адвокат Романчук
Кроме того, распоряжением №456 от 24 апреля правительство согласилось с предложением Марченко о необходимости назначения на вакантную должность главы Государственной аудиторской службы также путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Улютин уполномочен на проведение собеседований.
Среди прочего, распоряжением №457 от 24 апреля правительство согласилось с предложением Министра инфраструктуры Владислава Криклия о необходимости назначения на вакантную должность государственного секретаря Мининфраструктуры путем заключения контракта о прохождении госслужбы. На проведение собеседований уполномочен сам Криклий.
Также на Цензор.НЕТ: Мое увольнение - политическое решение. Это изменение курса, - Верланов
Напомним, 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто очевидно,що посада вже продана конкретній особі !
І укладений контракт-лише гарантія того,що особа буде гарантовано грабувати митницю певний строк,і без проблем.