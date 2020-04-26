Кабмин разрешил назначать главу и замглавы Госналоговой на контрактной основе

Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Речь об этом идет в распоряжениях №455 и №458 от 24 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Правительство согласилось с предложением министра финансов Сергея Марченко о необходимости назначения на вакантные должности главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Также правительство определило, что собеседования с кандидатами будет проводить первый замминистра финансов Денис Улютин.

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Кроме того, распоряжением №456 от 24 апреля правительство согласилось с предложением Марченко о необходимости назначения на вакантную должность главы Государственной аудиторской службы также путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Улютин уполномочен на проведение собеседований.

Среди прочего, распоряжением №457 от 24 апреля правительство согласилось с предложением Министра инфраструктуры Владислава Криклия о необходимости назначения на вакантную должность государственного секретаря Мининфраструктуры путем заключения контракта о прохождении госслужбы. На проведение собеседований уполномочен сам Криклий.

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Напомним, 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.