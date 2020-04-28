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Новости Правосудие
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Конкурс на главу Госналогслужбы пытаются отменить через суд

Конкурс на главу Госналогслужбы пытаются отменить через суд

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету министров и Государственной налоговой службе. Истец просит отменить решение правительства и ГНС Украины об объявлении конкурса на вакантные должности Председателя и заместителя Председателя ГНС Украины. Среди других требований иска - отменить условия этого конкурса, опубликованные 25 апреля на едином портале вакансий Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

 Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает "Цензор.НЕТ".

В сообщении говорится, что по мнению истца, конкурсный отбор на должности главы ГНС Украины и его заместителя объявлено с нарушением требований действующего законодательства Украины, а условия и форма не соответствуют формальным критериям и нарушают его права и права других потенциальных участников.

Вместе с иском было подано заявление о его обеспечении, в которой истец просит суд до вступления в законную силу решения по делу запретить ГНС Украины и Минфину совершать действия по отбору на указанные вакантные должности, а именно - проводить собеседования, вносить представление субъекту назначения и заключать контракт.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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Как сообщалось, правительство на внеочередном заседании 24 апреля уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Правительство объявило конкурс на нового председателя Государственной налоговой службы, отметив, что документы будут приниматься до понедельника, 27 апреля. Кроме того, Кабинет министров Украины разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта. 27 апреля министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что от кандидатов на должность руководителя Государственной налоговой службы, назначение которого состоится по упрощенной процедуре, поступили 43 заявки.

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Автор: 

Госпогранслужба (6585) иск (640) конкурс (1144) отмена (160) суд (25145) юстиция (758)


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Топ комментарии
+4
а фамилию ябедника, не пишет афтор
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28.04.2020 14:01 Ответить
+2
https://www.youtube.com/watch?v=*********** А виноват Порошенко
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28.04.2020 13:57 Ответить
+2
кто же этот озабоченный незнакомец?
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28.04.2020 14:13 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=*********** А виноват Порошенко
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28.04.2020 13:57 Ответить
Левые деньги в Кумовской Украине делают чудо
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28.04.2020 14:01 Ответить
а фамилию ябедника, не пишет афтор
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28.04.2020 14:01 Ответить
В Окружной админсуд Киева подали иск об отмене конкурса на должность главы налоговой - Цензор.НЕТ 9388
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28.04.2020 14:06 Ответить
"Перший законопроект, який він планує ініціювати, - про народовладдя.
«У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії», - йдеться в програмі." Ну шо, ви всі прІзІденти?
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28.04.2020 14:06 Ответить
кто же этот озабоченный незнакомец?
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28.04.2020 14:13 Ответить
а это нужно у Ермаков спрашивать....
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28.04.2020 14:24 Ответить
Имя, сестра, имя!
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28.04.2020 14:21 Ответить
Когда уже перестанет Цензор публиковать эти дебильные иски без истцов!!??
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28.04.2020 14:23 Ответить
Бородата бабуля?
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28.04.2020 14:35 Ответить
Вимога має бути основна 5 років служби в ЗСУ і .................
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28.04.2020 15:05 Ответить
 
 