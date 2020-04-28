Конкурс на главу Госналогслужбы пытаются отменить через суд

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету министров и Государственной налоговой службе. Истец просит отменить решение правительства и ГНС Украины об объявлении конкурса на вакантные должности Председателя и заместителя Председателя ГНС Украины. Среди других требований иска - отменить условия этого конкурса, опубликованные 25 апреля на едином портале вакансий Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает "Цензор.НЕТ".

В сообщении говорится, что по мнению истца, конкурсный отбор на должности главы ГНС Украины и его заместителя объявлено с нарушением требований действующего законодательства Украины, а условия и форма не соответствуют формальным критериям и нарушают его права и права других потенциальных участников.

Вместе с иском было подано заявление о его обеспечении, в которой истец просит суд до вступления в законную силу решения по делу запретить ГНС Украины и Минфину совершать действия по отбору на указанные вакантные должности, а именно - проводить собеседования, вносить представление субъекту назначения и заключать контракт.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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Как сообщалось, правительство на внеочередном заседании 24 апреля уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Правительство объявило конкурс на нового председателя Государственной налоговой службы, отметив, что документы будут приниматься до понедельника, 27 апреля. Кроме того, Кабинет министров Украины разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта. 27 апреля министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что от кандидатов на должность руководителя Государственной налоговой службы, назначение которого состоится по упрощенной процедуре, поступили 43 заявки.

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