Спалаху COVID-19 у військовому госпіталі Харківщини немає, - Командування Медсил

Командування медичних сил Збройних сил України заперечує спалах COVID-19 серед персоналу Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харківського військового госпіталю).

Про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інформація про те, що COVID-19 підтверджено у 9 працівників госпіталю, надійшла від Харківського обласного лабораторного центру, але оскільки в одного з медиків на момент проходження тесту не було зафіксовано клінічних проявів хвороби, виникли сумніви в правильності результату тесту.

Командування Медичних сил прийняло рішення відібрати повторні біологічні матеріали в згаданих осіб. Ще 50 зразків були взяті у персоналу госпіталю, який мав контакти з зазначеними особами або надає допомогу пораненим. Всі біологічні матеріали були направлені у вірусологічну референс-лабораторію Києва.

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За результатами контрольного тестування, 7 військових медиків, у яких раніше був підтверджений COVID-19 отримали негативні результати. Результати контрольного тестування ще 2 медиків очікуються найближчим часом.

У вівторок згідно з вимогами у цих 9 осіб було проведено другий забір біоматеріалу, якій також відправили в лабораторію. До надходження результатів щодо цих тестів 9 медичних працівників з підозрою на коронавірус і ще 9 військових медиків, які ймовірно контактували з ними, перебувають на самоізоляції.

У разі отримання двох негативних результатів ПЛР-тестування згадані особи вважатимуться здоровими.

Нагадаємо, раніше глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер повідомив про спалах COVID-19 в обласному військовому госпіталі.