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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышки COVID-19 в военном госпитале Харьковщины нет, - Командование Медсил

Вспышки COVID-19 в военном госпитале Харьковщины нет, - Командование Медсил

Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины отрицает вспышку COVID-19 среди персонала Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя).

Об этом сообщает Командование медсил ВСУ на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что информация о том, что COVID-19 подтвержден у 9 работников госпиталя поступила от Харьковского областного лабораторного центра, но поскольку у одного из медиков на момент прохождения теста не было зафиксировано клинических проявлений болезни, возникли сомнения в правильности результата теста.

Командованием Медицинских сил было принято решение отобрать повторные биологические материалы в указанных лиц. Еще 50 образцов были взяты у персонала госпиталя, который имел контакты с указанными лицами или оказывает помощь раненым. Все биологические материалы были направлены в вирусологическую референс-лабораторию в Киев.

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По результатам контрольного тестирования, 7 военных медиков, у которых ранее был подтвержден COVID-19 получили отрицательные результаты. Результаты контрольного тестирования еще 2 медиков ожидаются в ближайшее время.

Во вторник в соответствии с требованиями у этих 9 человек был проведен второй забор биоматериала, которой также отправили в лабораторию. До поступления результатов по этим тестам 9 медицинских работников с подозрением на коронавирус и еще 9 военных медиков, предположительно контактировавшие с ними, находятся на самоизоляции.

В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестирования указанные лица будут считаться здоровыми.

Напомним, ранее  глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил о вспышке COVID-19 в областном военном госпитале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центральная райбольница в Змиеве перестала принимать пациентов из-за вспышки COVID-19, - ОГА

Автор: 

армия (8504) карантин (16729) Харьковщина (5577) ВСУ (6699) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А остальные 5 человек, видимо раненые на излечении, что с ними? Тоже здоровы?
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28.04.2020 19:52 Ответить
Так шо - користувались фабульними тестами? За чий рахунок куплені? Чросласького чи держбюджету?
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29.04.2020 00:10 Ответить
 
 