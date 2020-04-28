УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5721 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 195 25

"Я категоричний противник того, щоб закупівлі робив безпосередньо МОЗ", - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що нове керівництво Міністерства охорони здоров’я України налаштоване на максимальну публічність своєї роботи.

Про це він сказав під час зустірчі з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

В тому числі це стосується встановлення прозорих процедур у системі медичних закупівель.

"В Україні потрібно створити максимально прозору систему закупівель. Я категоричний противник, щоб закупівлі робило безпосередньо МОЗ. Це має бути окреме підприємство, яке має займатися виключно закупівлями. Щоб все було прозоро і відкрито", - заявив Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, Україна високо цінує допомогу міжнародних партнерів та Великої Британії у сфері охорони здоров’я. При цьому, як додав Максим Степанов, паралельно із боротьбою з коронавірусом, у Міністерстві активно проводять аудит системи охорони здоров’я, після якого будуть зроблені відповідні висновки та рекомендації щодо реформи медицини.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Велика Британія підтримує Україну на шляху впровадження реформ і у разі потреби готова забезпечити відповідну підтримку.

Читайте також: Відтепер закупівлею засобів для боротьби з COVID-19 займатиметься МОЗ, а не ОП, - Зеленський

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) закупівлі (3439) Степанов Максим (2198) Сіммонс Мелінда (114) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Та мы поняли хфирма женушки при теме
показати весь коментар
28.04.2020 17:50 Відповісти
+9
Я не понял жена Максима что зря фирму открывала, кому еще можно доверить такое щекотливое дело.
показати весь коментар
28.04.2020 17:51 Відповісти
+8
правильно!!! нехай багатирьова купить... або ти сам і купи)
показати весь коментар
28.04.2020 17:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
правильно!!! нехай багатирьова купить... або ти сам і купи)
показати весь коментар
28.04.2020 17:45 Відповісти
на крайняк бахтєєва, обидві ці тьотки за нарот!!!
показати весь коментар
28.04.2020 17:46 Відповісти
Хочуть створити корупційну прокладку яка буде приймати корупційні рішення за вказівкою міністра, але сам міністр не хоче брати за це на себе відповідальність! Сьогодні Степанова мають звільнити за саботаж закупівлі медичних засобів!
показати весь коментар
28.04.2020 17:46 Відповісти
Хочет быть чистеньким. Что-то долго настраивается на прозрачность.
показати весь коментар
28.04.2020 19:34 Відповісти
Та мы поняли хфирма женушки при теме
показати весь коментар
28.04.2020 17:50 Відповісти
Пока смешные грызутся , выжившие приобретут иммунитет .
показати весь коментар
28.04.2020 17:46 Відповісти
Я не понял жена Максима что зря фирму открывала, кому еще можно доверить такое щекотливое дело.
показати весь коментар
28.04.2020 17:51 Відповісти
Все через брата Ермака, добавил Степанов...)
показати весь коментар
28.04.2020 17:51 Відповісти
"Это должно быть отдельное предприятие, которое должно заниматься исключительно закупками."

И возглавлять его должен мой кум!
показати весь коментар
28.04.2020 17:52 Відповісти
Там уже жена возглавляет...
показати весь коментар
28.04.2020 18:47 Відповісти
Какя жена? Сам степанов и возглавляет. Просто фирму свою на жену записал. Мог бы на бабушку, но не срослось.
показати весь коментар
28.04.2020 21:16 Відповісти
на закупочном потоке никогда не может быть все прозрачно и честно...
это бизнес (чей-то...) купить дешевле - продать дороже... отдать предпочтение какому-то производителю, проигнорировав его конкурентов.... скупить аналоги дорогих медпрепаратов, изготовленных из менее дорогих компонентов, но цену оставить "правильную".... закупить массу нужных, но с минимальным сроком использования.... посадить на голодный паек несговорчивых.... распределять не по потребностям и заказам, а по наличию в закупочном списке... и прочее (о чем я и не догадываюсь))))
показати весь коментар
28.04.2020 17:54 Відповісти
Похоже я идиет, если понимаю,что эта с№№№№а плодит посредников.
показати весь коментар
28.04.2020 17:55 Відповісти
просто рекбус какой-та
показати весь коментар
28.04.2020 17:59 Відповісти
Ну так недарма ж жінка Стєпанова фірму зареєструвала.
показати весь коментар
28.04.2020 18:02 Відповісти
А чье предприятие? Супруги? Чьей?
показати весь коментар
28.04.2020 18:03 Відповісти
ТАК ОН ПРОТИВ СОКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ МИНЗДРАВОМ ИЛИ ОН ПРОКЛАДКА !?)
показати весь коментар
28.04.2020 18:16 Відповісти
Тільки через прокладки. Тільки.
показати весь коментар
28.04.2020 18:18 Відповісти
Костюми купив сам тепер скандал, треба воровать умнеє,тільки через прокладку ,тільки не сам, в випадку шухера невіноватая я я я я
показати весь коментар
28.04.2020 18:45 Відповісти
А вот это уже реально смешно , Степанов боится искушения украсть деньги с закупок ? )
показати весь коментар
28.04.2020 18:50 Відповісти
Пускай покупает главврач! Страшно сказать, даже не гор, обл - здравый! Сегодня в век интернета, почему нет? А контролировать такие закупки местная громада сможет запросто. Но все тридцать лет, во всех отраслях бюрократ кость и, чтобы этого не допустить!
показати весь коментар
28.04.2020 18:57 Відповісти
Пару дней назад замглавы мирздрава публично заявила, надо разблокировать сделать прознзчной закупки лекарств, но она не учла, что степанов отдал закупки своей жене в одессе, и степанову пришлось заявить, что для прозрачности надо отдать закупки постороней конторе, т.е. его жене, я понял, что всю надо ставить к стенке и через одного отстреливать.
показати весь коментар
28.04.2020 19:34 Відповісти
Пока в мире наблюдается стремление зарубежных фармацевтических компаний пролоббировать внесение дополнительных ненужных (и зачастую опасных для здоровья) вакцин в национальный календарь прививок, сделать их обязательными, самая благополучная страна мира не позволяет наживаться на себе производителям вакцин и не собирается делать из своих граждан подопытных кроликов.
Швеция запретила обязательную вакцинацию, ссылаясь на "серьезные проблемы со здоровьем" и тот факт, что они нарушают конституционные права гражданина выбирать себе лечение по своему усмотрению.
Шведский Риксдаг (парламент) в 2017 г. отклонил семь ходатайств, которые закрепили бы законодательную норму о принудительной вакцинации, заявив, что "это будет нарушением нашей Конституции, если мы введём обязательную, либо принудительную вакцинацию."
https://ecology.md/page/peticija-protiv-objazatelnoj-vakcinacii-dlja-devochek-v-moldove "Я категоричний противник того, щоб закупівлі робив безпосередньо МОЗ", - Степанов - Цензор.НЕТ 8562
https://ecology.md/page/peticija-protiv-objazatelnoj-vakcinacii-dlja-devochek-v-moldove Петиция против обязательной вакцинации для девочек в Молдове
Кроме того, законодатели отметили, что наблюдается "массовое сопротивление (шведами) всем формам принуждения в отношении прививок". Также Риксдаг сослался на "частые серьезные побочные реакции" у детей, которые были провакцинированы.
Вот перевод на русский язык некоторых утверждений, нашедших своё отражение в шведском докладе:
«НФЗ (Национальная Федерация Здоровья, - прим. ред.) Швеции направила письмо в Комитет и объяснила, что закон будет нарушать нашу Конституцию, если мы введём принудительную вакцинацию, либо обязательные прививки, как утверждают представители движения Софии Аркелстен (Sofia Arkelsten - шведский политик, член Риксдага и секретарь Партии умеренных, - прим. ред.). Также [помимо НФЗ] многие другие шведы отправили письма в парламент и призвали политиков отклонить ходатайства. В парламенте, безусловно, заметили, что в обществе наблюдается огромное сопротивление всем формам принуждения в отношении прививок».
https://ecology.md/page/profilaktika-smerti-video "Я категоричний противник того, щоб закупівлі робив безпосередньо МОЗ", - Степанов - Цензор.НЕТ 8562
https://ecology.md/page/profilaktika-smerti-video Профилактика смерти (Видео)
«НФЗ Швеции также отмечает, насколько часты серьезные побочные реакции в соответствии с частотой, которую FASS (ассоциация крупных фармацевтический компаний, - прим. ред.) указывает в в листе-вкладыше вакцины MMR (MMR-вакцина комбинирует три аттенуированных живых вируса - кори, паротита и краснухи, - прим. ред.), когда вы вакцинируете группу весь год. Кроме того, необходимо принимать во внимание, что каждая возрастная группа будет получать вакцину MMR в два этапа, так что побочные эффекты удваиваются. Мы не должны забывать, что, кроме того, подобные побочные реакции характерны также и для других вакцин».
«В письме, мы даже указали обширный перечень добавок, найденный в вакцинах - веществ, которые опасны для здоровья и, конечно, противопоказаны младенцам или детям. Мы также ознакомили законодателей со списком сложнейших исследований, демонстрирующих, что вакцинация является плохой идеей».
Это разумное решение шведского Риксдага по сравнению с тем, что происходит в США и в других западных странах прямо сейчас. Фарминдустрия сделала законодателям удушающий захват, диктуя политику с помощью продажных СМИ, чтобы заставить замолчать несогласных.
https://ecology.md/page/italjancy-massovo-protestujut-protiv-zakona-ob-objazatelnoj-vakcinacii-video "Я категоричний противник того, щоб закупівлі робив безпосередньо МОЗ", - Степанов - Цензор.НЕТ 8562
https://ecology.md/page/italjancy-massovo-protestujut-protiv-zakona-ob-objazatelnoj-vakcinacii-video Итальянцы массово протестуют против закона об обязательной вакцинации (+Видео)
Роберт Ф. Кеннеди-младший недавно появился на шоу Такера Карлсона (Tucker Carlson) и смело разоблачил "беззаконное мафиозное государство", т.е. сговор крупнейших фармкомпаний и их "крайне прибыльную" аферу с вакцинами.
«Фармацевтическая индустрия очень могущественная», - объяснил Роберт Ф. Кеннеди-младший. «Они дают 5,4 миллиарда долларов в год средствам массовой информации. Они действительно были способны контролировать дискуссии вокруг проблемы вакцинирования и заткнуть рты людям вроде меня».
На вопрос о том, как эти страшные вещи могли произойти, Роберт Ф. Кеннеди-младший пояснил, что в 1989 году Конгресс предоставил гигантам фарминдустрии "полный правовойhttp://ecology.md/tag/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 иммунитет ", когда дело доходит до вакцин.
https://ecology.md/page/privivka-ot-grippa-komu-ona-nuzhna-a-ko "Я категоричний противник того, щоб закупівлі робив безпосередньо МОЗ", - Степанов - Цензор.НЕТ 8562
https://ecology.md/page/privivka-ot-grippa-komu-ona-nuzhna-a-ko Прививка от гриппа: кому она нужна, а кому вредна?
Фармкомпании стали сами себе законом. Они могут добавить токсичные ингредиенты в вакцины, которые могут серьезно травмировать вашего ребенка, но вы не можете подать на них в суд.
«Что вы должны понять, что режим вакцинирования изменился примерно в 1989. Эти изменения произошли потому, что Конгресс, за деньги фармацевтической промышленности, сделал то, что они никогда не делали для любой другой отрасли - они дали полный правовой иммунитет всем компаниям, производящим вакцины».
«Так что, независимо от того, какие корявые исследования были проведены, независимо от того, как осуществлялся контроль качества, независимо от того, как токсичные ингредиенты содержат вакцины, или какой вопиющий вред нанесен вашему ребенку, Вы не можете судиться с ними».
«Поэтому нет никаких свидетельских показаний, громких слушаний, нет исков вообще против фармацевтических компаний. Внезапно производство вакцин стало чрезвычайно прибыльным делом».
Огромные прибыли в нерегулируемой отрасли привело к тому, что крупные фармацевтические компании наперегонки бросились производить новые и ненужные вакцины, закачивая их в новорожденных детей - часто в десятки раз больше прежнего.
«Настала эпоха золотой лихорадки для фармацевтической промышленности".
показати весь коментар
28.04.2020 19:37 Відповісти
Только фирма БАРИС закупит за бюджетные деньги правильно!
Далой прививки!
показати весь коментар
28.04.2020 19:56 Відповісти
Все в один карман...Но вдруг если где то что то ,Минздрав кристально чист
показати весь коментар
29.04.2020 00:09 Відповісти
 
 