"Я категоричний противник того, щоб закупівлі робив безпосередньо МОЗ", - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що нове керівництво Міністерства охорони здоров’я України налаштоване на максимальну публічність своєї роботи.

Про це він сказав під час зустірчі з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

В тому числі це стосується встановлення прозорих процедур у системі медичних закупівель.

"В Україні потрібно створити максимально прозору систему закупівель. Я категоричний противник, щоб закупівлі робило безпосередньо МОЗ. Це має бути окреме підприємство, яке має займатися виключно закупівлями. Щоб все було прозоро і відкрито", - заявив Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, Україна високо цінує допомогу міжнародних партнерів та Великої Британії у сфері охорони здоров’я. При цьому, як додав Максим Степанов, паралельно із боротьбою з коронавірусом, у Міністерстві активно проводять аудит системи охорони здоров’я, після якого будуть зроблені відповідні висновки та рекомендації щодо реформи медицини.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Велика Британія підтримує Україну на шляху впровадження реформ і у разі потреби готова забезпечити відповідну підтримку.

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