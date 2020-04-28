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Новини Коронавірус і карантин
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Каховку закривають на карантин через спалах COVID-19, - Нацполіція

Каховку закривають на карантин через спалах COVID-19, - Нацполіція

У Херсонській області закривають місто Каховка на карантин через спалах коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

У вівторок, 28 квітня, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про закриття міста Каховка на карантин. У місті виявлено 22 лабораторно підтверджені випадки COVID-19.

"Тому з 29 квітня на території міста проводитимуться тимчасові обмеження і додаткові дезінфікуючі заходи щодо недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби", - сказано в повідомленні.

Так, починаючи з 08:00 29 квітня і до 06:00 4 травня місто Каховка буде закрито на в'їзд-виїзд. При цьому в'їзд дозволяється лише громадянам, зареєстрованим у місті Каховка та автотранспорту спеціальних рейсів, які забезпечують перевезення працівників об'єктів критичної інфраструктури.

"У місті буде встановлено карантинні мобільні блокпости на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС" КТК ") і по вул. Мелітопольська 1а, а також обмежено рух і перекрито дороги бетонними блоками", - сказано в повідомленні.

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карантин (18172) Каховка (125) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Удачи вам ЗЕбилы - работы нет, денег нет, транспорта нет. Зато есть право умереть. Напомните кстати сколько Каховской ваты проголосовало за клоуна??
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28.04.2020 21:55 Відповісти
+7
от й ділема: пом'якшувати карантин треба, бо люди готові вибухнути від нестачи коштів на життя, але не можна, бо після Пасхи та напередодні травневих пікніків все тільки починається
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28.04.2020 22:02 Відповісти
+7
81%
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28.04.2020 22:05 Відповісти
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28.04.2020 21:52 Відповісти
Удачи вам ЗЕбилы - работы нет, денег нет, транспорта нет. Зато есть право умереть. Напомните кстати сколько Каховской ваты проголосовало за клоуна??
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28.04.2020 21:55 Відповісти
81%
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28.04.2020 22:05 Відповісти
Бачу тобі вже номерок видали.
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28.04.2020 23:38 Відповісти
Сколько в Каховке онко больных, спидных, туберкулезников, гриппозных ? Сколько от чего умерло за месяц? Такой кипиш , как будто это мы живём в раю и вот тебе такое!!!!
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28.04.2020 22:02 Відповісти
от й ділема: пом'якшувати карантин треба, бо люди готові вибухнути від нестачи коштів на життя, але не можна, бо після Пасхи та напередодні травневих пікніків все тільки починається
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28.04.2020 22:02 Відповісти
Ситуация ясна: спасайся кто может...
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28.04.2020 22:06 Відповісти
Так это каховские фермеры требовали открыть продрынки? За это их?
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28.04.2020 22:26 Відповісти
А не забагато на себе взяла комісія?Фамілії членів комісії для майбутнього вирока в студію.
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28.04.2020 22:42 Відповісти
Ну, з почином.
Каховку закривають на карантин через спалах COVID-19, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1338
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28.04.2020 22:59 Відповісти
 
 