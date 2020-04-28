Каховку закривають на карантин через спалах COVID-19, - Нацполіція

У Херсонській області закривають місто Каховка на карантин через спалах коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

У вівторок, 28 квітня, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про закриття міста Каховка на карантин. У місті виявлено 22 лабораторно підтверджені випадки COVID-19.

"Тому з 29 квітня на території міста проводитимуться тимчасові обмеження і додаткові дезінфікуючі заходи щодо недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби", - сказано в повідомленні.

Так, починаючи з 08:00 29 квітня і до 06:00 4 травня місто Каховка буде закрито на в'їзд-виїзд. При цьому в'їзд дозволяється лише громадянам, зареєстрованим у місті Каховка та автотранспорту спеціальних рейсів, які забезпечують перевезення працівників об'єктів критичної інфраструктури.

"У місті буде встановлено карантинні мобільні блокпости на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС" КТК ") і по вул. Мелітопольська 1а, а також обмежено рух і перекрито дороги бетонними блоками", - сказано в повідомленні.

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