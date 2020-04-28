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Новости Коронавирус и карантин
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Каховку закрывают на карантин из-за вспышки COVID-19, - Нацполиция

Каховку закрывают на карантин из-за вспышки COVID-19, - Нацполиция

В Херсонской области закрывают город Каховка на карантин из-за вспышки коронавируса.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Во вторник, 28 апреля, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии города Каховка на карантин. В городе обнаружено 22 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.

"Поэтому с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Так, начиная с 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая город Каховка будет закрыт на въезд-выезд. При этом въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе Каховка, и автотранспорту специальных рейсов, которые обеспечивают перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.

"В городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") и по ул. Мелитопольская 1а, а также ограничено движение и перекрытие дороги бетонными блоками", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина с симптомами COVID-19 умер в Каховке, - мэр Дьяченко

Автор: 

карантин (16729) Каховка (95) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Удачи вам ЗЕбилы - работы нет, денег нет, транспорта нет. Зато есть право умереть. Напомните кстати сколько Каховской ваты проголосовало за клоуна??
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28.04.2020 21:55 Ответить
+7
от й ділема: пом'якшувати карантин треба, бо люди готові вибухнути від нестачи коштів на життя, але не можна, бо після Пасхи та напередодні травневих пікніків все тільки починається
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28.04.2020 22:02 Ответить
+7
81%
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28.04.2020 22:05 Ответить
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посыпалось...
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28.04.2020 21:52 Ответить
Удачи вам ЗЕбилы - работы нет, денег нет, транспорта нет. Зато есть право умереть. Напомните кстати сколько Каховской ваты проголосовало за клоуна??
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28.04.2020 21:55 Ответить
81%
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28.04.2020 22:05 Ответить
Бачу тобі вже номерок видали.
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28.04.2020 23:38 Ответить
Сколько в Каховке онко больных, спидных, туберкулезников, гриппозных ? Сколько от чего умерло за месяц? Такой кипиш , как будто это мы живём в раю и вот тебе такое!!!!
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28.04.2020 22:02 Ответить
от й ділема: пом'якшувати карантин треба, бо люди готові вибухнути від нестачи коштів на життя, але не можна, бо після Пасхи та напередодні травневих пікніків все тільки починається
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28.04.2020 22:02 Ответить
Ситуация ясна: спасайся кто может...
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28.04.2020 22:06 Ответить
Так это каховские фермеры требовали открыть продрынки? За это их?
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28.04.2020 22:26 Ответить
А не забагато на себе взяла комісія?Фамілії членів комісії для майбутнього вирока в студію.
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28.04.2020 22:42 Ответить
Ну, з почином.
Каховку закривають на карантин через спалах COVID-19, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1338
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28.04.2020 22:59 Ответить
 
 