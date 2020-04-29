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МОЗ спрямує у регіони 241,8 млн грн на дофінансування медустанов, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я направить на дофінансування медустанов у регіонах 241,8 млн грн.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"З метою врегулювання ситуації з критичним недофінансуванням медичних закладів, яке гостро відчули з 1 квітня, МОЗ спільно з Мінфіном розглянув питання отримання фінансування в квітні коштів субвенції, передбаченої для регіонів на жовтень-грудень, в розмірі 241,8 млн грн. Ці кошти перерозподілять регіонах вже сьогодні-завтра", - сказав він.
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как их может не хватить ?