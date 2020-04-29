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Новини Бюджет-2020
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МОЗ спрямує у регіони 241,8 млн грн на дофінансування медустанов, - Степанов

МОЗ спрямує у регіони 241,8 млн грн на дофінансування медустанов, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я направить на дофінансування медустанов у регіонах 241,8 млн грн.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"З метою врегулювання ситуації з критичним недофінансуванням медичних закладів, яке гостро відчули з 1 квітня, МОЗ спільно з Мінфіном розглянув питання отримання фінансування в квітні коштів субвенції, передбаченої для регіонів на жовтень-грудень, в розмірі 241,8 млн грн. Ці кошти перерозподілять регіонах вже сьогодні-завтра", - сказав він.

Також дивіться: Працюємо над тим, щоб психлікарні не закрилися після другого етапу медреформи, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

держбюджет (2413) медицина (2136) МОЗ (5401) фінансування (3153) Степанов Максим (2198) медреформа (129)


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Великий распил бабла по зЕленому
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29.04.2020 09:48 Відповісти
Полтора месяца карантина, медики на передовой...Опомнились? А этого хватит?
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29.04.2020 09:48 Відповісти
ну так по 6 гривень на душу населения.

как их может не хватить ?
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29.04.2020 10:58 Відповісти
 
 