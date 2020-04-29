Минздрав направит в регионы 241,8 млн грн на дофинансирование медучреждений, - Степанов

Министерство здравоохранения направит на дофинансирование медучреждений в регионах 241,8 млн грн.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием медучреждений, которое остро ощутили с 1 апреля, Минздрав совместно с Минфином рассмотрел вопрос получения финансирования в апреле средств субвенции, предусмотренной для регионов на октябрь-декабрь, в размере 241,8 млн грн. Эти средства перераспределят регионам уже сегодня-завтра",- сказал он.

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