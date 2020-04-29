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Новости Бюджет-2020
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Минздрав направит в регионы 241,8 млн грн на дофинансирование медучреждений, - Степанов

Минздрав направит в регионы 241,8 млн грн на дофинансирование медучреждений, - Степанов

Министерство здравоохранения направит на дофинансирование медучреждений в регионах 241,8 млн грн.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием медучреждений, которое остро ощутили с 1 апреля, Минздрав совместно с Минфином рассмотрел вопрос получения финансирования в апреле средств субвенции, предусмотренной для регионов на октябрь-декабрь, в размере 241,8 млн грн. Эти средства перераспределят регионам уже сегодня-завтра",- сказал он.

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Автор: 

госбюджет (1187) медицина (2527) Минздрав (4903) финансирование (1809) Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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Великий распил бабла по зЕленому
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29.04.2020 09:48 Ответить
Полтора месяца карантина, медики на передовой...Опомнились? А этого хватит?
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29.04.2020 09:48 Ответить
ну так по 6 гривень на душу населения.

как их может не хватить ?
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29.04.2020 10:58 Ответить
 
 