МОЗ розробило механізми реформування медицини, почнемо впровадження наступного тижя, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України розробило механізми реформування системи охорони здоров'я, почне їх впровадження наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"Ми найближчим часом запропонуємо конкретні механізми, яким чином будемо фінансувати всі медустанови, яким чином будемо реформувати нашу медицину - ми не підемо тим шляхом, який був раніше", - зазначив він.

За словами Степанова, в міністерстві можуть розвивати медицину, побудувати медицину, яка потрібна всім нам.

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"Ми вже розробили відповідні механізми, почнемо впровадження наступного тижня", - додав він.