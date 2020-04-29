МОЗ розробило механізми реформування медицини, почнемо впровадження наступного тижя, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я України розробило механізми реформування системи охорони здоров'я, почне їх впровадження наступного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.
"Ми найближчим часом запропонуємо конкретні механізми, яким чином будемо фінансувати всі медустанови, яким чином будемо реформувати нашу медицину - ми не підемо тим шляхом, який був раніше", - зазначив він.
За словами Степанова, в міністерстві можуть розвивати медицину, побудувати медицину, яка потрібна всім нам.
"Ми вже розробили відповідні механізми, почнемо впровадження наступного тижня", - додав він.
Топ коментарі
+11 Чайка Київ
показати весь коментар29.04.2020 10:23 Відповісти Посилання
+9 Сірий
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+8 Павел Довженко
показати весь коментар29.04.2020 10:03 Відповісти Посилання
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"Якщо за часів Супрун парковка біля будівлі міністерства була порожньою - не було лобістів, то після перших днів роботи нової команди ви бачите тих же самих хлопців, які входять і виходять з міністерства. Ми були дуже вражені успіхом цієї реформи, і зараз ми боїмося, що створена Супрун прозора система опинилася в небезпеці, тому що старі еліти намагаються знову повернутися в міністерство. І це викликає занепокоєння. Що стосується реформи охорони здоров'я, то мені цікаво, чи не занадто довіряє президент Зеленський голові комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради? Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований."
Все это указывает на очередное враньЁ!!
1. Якщо запланована реформа передбачає збільшення бюджетних витрат - то це не реформа, а лайно.
2. Якщо "реформатори" готові на усе, але при цьому категорично незгідні випустити з під контролю грошові потоки, тобто кошти на медицину мають йти через держ.орган (МОЗ), то це не реформа, а лайно.
3. Якщо Реформатори пропонують підвищити якість медицини, не збільшивши, а бажано зменшивши витрати з бюджету і готові заради цього випустити з власних рук контроль на грошовими потоками... тоді це реформа!
Ось тільки медичні чиновники на це не підуть, за жодних обставин! Бо мета їх реформ, це контроль над шаленими грошовими потоками, за будь-яку ціну! Давайте відверто, у них в МОЗі зарплати по 150 і вище тисяч гривень... хто б із вас, погодився на реформу, в наслідок якої ви би залишились безробітним і нікому нах.р не потрібним?
Щодо Супрун, вона теж нічого корисного не зробила і не пропонувала зробити (окрім наведення порядку із закупівлями ліків МОЗом)