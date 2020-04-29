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МОЗ розробило механізми реформування медицини, почнемо впровадження наступного тижя, - Степанов

МОЗ розробило механізми реформування медицини, почнемо впровадження наступного тижя, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України розробило механізми реформування системи охорони здоров'я, почне їх впровадження наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"Ми найближчим часом запропонуємо конкретні механізми, яким чином будемо фінансувати всі медустанови, яким чином будемо реформувати нашу медицину - ми не підемо тим шляхом, який був раніше", - зазначив він.

За словами Степанова, в міністерстві можуть розвивати медицину, побудувати медицину, яка потрібна всім нам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ спрямує у регіони 241,8 млн грн на дофінансування медустанов, - Степанов

"Ми вже розробили відповідні механізми, почнемо впровадження наступного тижня", - додав він.

Автор: 

медицина (2136) МОЗ (5401) реформи (3211) Степанов Максим (2198)


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Топ коментарі
+11
Депутатка Європарламенту та віце-президентка Комітету Асоціації «Україна - ЄС» Віола фон Крамон-Таубадель

"Якщо за часів Супрун парковка біля будівлі міністерства була порожньою - не було лобістів, то після перших днів роботи нової команди ви бачите тих же самих хлопців, які входять і виходять з міністерства. Ми були дуже вражені успіхом цієї реформи, і зараз ми боїмося, що створена Супрун прозора система опинилася в небезпеці, тому що старі еліти намагаються знову повернутися в міністерство. І це викликає занепокоєння. Що стосується реформи охорони здоров'я, то мені цікаво, чи не занадто довіряє президент Зеленський голові комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради? Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований."
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29.04.2020 10:23 Відповісти
+9
Зелений рехворматор, а це не абищо. У нього трускавецька дипльома.
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29.04.2020 10:07 Відповісти
+8
Еще один реформатор нарисовался, народ уже тошнит от от реформ.
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29.04.2020 10:03 Відповісти
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Еще один реформатор нарисовался, народ уже тошнит от от реформ.
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29.04.2020 10:03 Відповісти
Зелений рехворматор, а це не абищо. У нього трускавецька дипльома.
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29.04.2020 10:07 Відповісти
бери выше.. то ще шоколядний рехформатор.. як і пєтя куди вітер дує, тому і служить
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29.04.2020 10:38 Відповісти
О, что-то новенькое в горячечном бреду нарисовалось.
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29.04.2020 10:40 Відповісти
"... народ, на всякий случай, переоделся в чистое..."
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29.04.2020 11:10 Відповісти
ну теперь наверное один фельшер на 20 сел
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29.04.2020 10:09 Відповісти
уже ...настораживает...
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29.04.2020 10:10 Відповісти
Для проведения реформ нужны деньги. Реформы по бубочкину -- отобрать и разделить. Они кастрировали вариант Супрун по "самое нихочу", лишили денег и продолжают это называть реформой.
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29.04.2020 10:45 Відповісти
Во имя Отца и Сына...Меня тоже давно пугает слово **реформы**
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29.04.2020 10:30 Відповісти
зебил за все берется смело (с)
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29.04.2020 10:10 Відповісти
Я так і не зрозумів, що сказав міністр. Якийсь набір слів - нагадує виступ брєжнєва на 25-му з"зді КПРС.
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29.04.2020 10:11 Відповісти
теперь пойдут дальше- один ветеринар на 20 сел и для людей и для зверей
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29.04.2020 10:11 Відповісти
и будут стоять в очереди, коровы, люди, козлы, бараны
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29.04.2020 10:13 Відповісти
У мене тільки одне питання до Степанова - чому серед заражених кожний 4 - медик і хто це зараження організував?
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29.04.2020 10:12 Відповісти
*Мы не пойдем путем какой был раньше*- Когда раньше !!!!Можешь выражаться ясно !! В школу ходил или...
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29.04.2020 10:16 Відповісти
Депутатка Європарламенту та віце-президентка Комітету Асоціації «Україна - ЄС» Віола фон Крамон-Таубадель

"Якщо за часів Супрун парковка біля будівлі міністерства була порожньою - не було лобістів, то після перших днів роботи нової команди ви бачите тих же самих хлопців, які входять і виходять з міністерства. Ми були дуже вражені успіхом цієї реформи, і зараз ми боїмося, що створена Супрун прозора система опинилася в небезпеці, тому що старі еліти намагаються знову повернутися в міністерство. І це викликає занепокоєння. Що стосується реформи охорони здоров'я, то мені цікаво, чи не занадто довіряє президент Зеленський голові комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради? Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований."
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29.04.2020 10:23 Відповісти
система прозора но почему то денег стало меньше! если система прозора и перестали воровать почему денег стало меньше?!! ПОМОЕМУ КТО ТО ВРЕТ!!!
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29.04.2020 10:37 Відповісти
Когда денег меньше стало? Когда ты зебила выбрал?
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29.04.2020 12:59 Відповісти
денег меньше стало сразу как супрун начала реформу! еще при ПЕТЕ!! они для этого ее и начинали и они этого не скрывали!!
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29.04.2020 13:09 Відповісти
зеленые трускавецкие реформаторы будут потужно реформировать медицину. теперь пациенты не только будут покупать себе лекарства, платить зарплаты врачам и медперсаналу, но и делать в палатах ремонт за свой счет, а также платить комунальные услуги больниц. браво зе, браво великий реформатор.
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29.04.2020 10:27 Відповісти
Звиздец медицине😁
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29.04.2020 10:31 Відповісти
Ей уже давно звиздец. В больницу даже со своим шприцем, ватой и спиртом нужно идти, чтобы тебе кровь с вены взяли на анализ - уже давным-давно. Про операции я вообще молчу, потому как там надо для энтого дела продавать дом, квартиру или дачу.
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29.04.2020 11:21 Відповісти
Они уже разработали но это тайна! если разработали почему тайна? почему неззя показать то что вы разработали?!!

Все это указывает на очередное враньЁ!!
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29.04.2020 10:36 Відповісти
Слово "реформа", в нашей стране, должно быть забыто и проклято. Реформа может идти от пары месяцев до пары лет, максимум. Проводиться должна быстро, эффективно и качественно. Под словом "реформы" в Украине происходит самое мерзкое и наглое воровство и развал всего, что хоть как-то работает. Я работал, с 1991 г. по 2009 г., в одной организации. Там "реформы" шли все эти годы и идут сейчас, когда я уже там не работаю. За время этих "реформ", организация была уничтожена напрочь и все, кто хотел работать и умел, были вынуждены уйти. Не могут реформы идти десятилетиями. за это время они превращаются в развал и распад.
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29.04.2020 10:38 Відповісти
Є дуже прості маркери:
1. Якщо запланована реформа передбачає збільшення бюджетних витрат - то це не реформа, а лайно.
2. Якщо "реформатори" готові на усе, але при цьому категорично незгідні випустити з під контролю грошові потоки, тобто кошти на медицину мають йти через держ.орган (МОЗ), то це не реформа, а лайно.
3. Якщо Реформатори пропонують підвищити якість медицини, не збільшивши, а бажано зменшивши витрати з бюджету і готові заради цього випустити з власних рук контроль на грошовими потоками... тоді це реформа!
Ось тільки медичні чиновники на це не підуть, за жодних обставин! Бо мета їх реформ, це контроль над шаленими грошовими потоками, за будь-яку ціну! Давайте відверто, у них в МОЗі зарплати по 150 і вище тисяч гривень... хто б із вас, погодився на реформу, в наслідок якої ви би залишились безробітним і нікому нах.р не потрібним?
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29.04.2020 10:51 Відповісти
Одесская и Сумская области станут первыми регионами страны, население которых подвергнут ИФА-тестированию на наличие антител к COVID-19. Так бывший губернатор одесской обл. мстит ее жителям, устраивая мед. принудиловку тестами. ПНХ Степашка.
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29.04.2020 11:01 Відповісти
"похоронное реформаторское "зеленое" бюро" будет заниматся похоронами медреформы в Украине
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29.04.2020 11:05 Відповісти
Те що реформі медицини гаплик, було зрозуміло ще до виборів коли Зеленський почав називати Супрун доктор смерть і кепкувати з неї. Мені як пацієнту звісно прикро що все залишиться без змін і якість послуг не покращиться. Єдине що заспокоює це те, що всі ті профільні лікарі які проголосували за малороса залишаться зі своїми старими зарплатами по 300 баксів і будуть надалі заробляти стільки ж як і касир з Сільпо.
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29.04.2020 11:33 Відповісти
Ви не найдете лікаря, який реально живе на 300 баксів. Брехло, яке буде розповідати про те, що живе на таку зарплату, знайдете, а реально - ні.
Щодо Супрун, вона теж нічого корисного не зробила і не пропонувала зробити (окрім наведення порядку із закупівлями ліків МОЗом)
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29.04.2020 12:23 Відповісти
https://censor.net/ua/user/83156 по-перше Супрун встигла провести лише перший етап медреформи, який стосувався лікарів першої ланки - сімейні лікарі. І завдяки цій реформі усі колишні терапевти почали складати контракти завдяки яким з кожного пацієнта йшли нарахування, і зарплати у таких лікарів стали по 15-16 тисяч. Крім підвищення зп лікарям цей етап медреформи також передбачував можливість пацієнту обирати лікаря за бажання а не бути прикутим до районної полікліники чи лікарні. І це лише перший етап. по-друге другий етап який мав розпочатись лише цього року передбачував зміну у профільних лікарів та розподіл коштів у лікарні, мали з'явитись адміністратори лікарень, і вони мали перебрати частину обов'язків головних лікарів які зараз панують у лікарнях і вирішують усі питання включно з зп лікарів. це все мало бути розведено та змінено систему нарахування коштів не по кількості ліжок які закріплені за лікарнею а по кількості пацієнтів які звернулись вже до профільних лікарів. все це передбачало більш ефективний розподіл коштів та збільшення фінансування. ну і останнє те що лікарі не живуть на 300 баксів можливо. можливо хтось бере хабарі. можливо хтось не бере. головне що зміни не відбудуться і у нас залишиться ця огидна радянська система якій вже наче 80 років. і за ці 80 років, враховуючи наші 30 років незалежності, медична система деградувала і скотилась у повне лайно. і я вам не бажаю стикнутись з проблемами зі здоров'ям, щоб ви ходили по лікарям і з захом розуміли, що більшість з них непридатні до роботи і їм абсолютно байдужі ваші проблеми
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29.04.2020 14:08 Відповісти
выбирать за желанием говоришь!! вот я пожелал выбрать врача феофании ну и что расказать кого интересует мое желание!!
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29.04.2020 14:38 Відповісти
ты умник ответь на простой вопрос! реформа делается для чего с какой целью?!! вот когда ответишь вот тогда и поймешь! но мне почему то кажется что с твоими мозгами это гаплык!! слишком сложно для тебя!!
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29.04.2020 13:11 Відповісти
https://censor.net/user/286034 пішов ***** кацап
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29.04.2020 14:09 Відповісти
класный аргумент! отвечу тем же САМ ДУРАК!!
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29.04.2020 14:39 Відповісти
Б-ля не трогайте ничего своими руками из ж-пы! Особенно сейчас,вообще все остановится,выполните для начала ,то что запланировано.У вас нет мозгов,только недаделанные эксперименты.
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29.04.2020 11:37 Відповісти
О да, представляю себе эти "механизмы" - сократить, закрыть и лечитесь онлайн.
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29.04.2020 12:03 Відповісти
Самое интересное, что ничего лучше они придумать не смогут. Основная идея была - привнести конкуренцию в гос.медицину. Денег попилят, это да. Ждем полное отсутствие всего в больницах, как в старые добрые времена.
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29.04.2020 14:42 Відповісти
Нова реформа - це взагалі всі лікарні позакривають чи як?
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29.04.2020 17:17 Відповісти
 
 