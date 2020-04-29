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Діагноз "коронавірусна хвороба" ставлять тільки після ПЛР-тестування, - Степанов
Єдиним затвердженим джерелом виявлення коронавірусної хвороби є ПЛР-тестування.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Згідно зі стандартами, в тому числі тестування, затвердженого Міністерством охорони здоров'я, єдиним джерелом встановлення діагнозу - коронавірусна хвороба - є саме ПЛР-тестування. У нас не введено тестування з експрес-тестів, але це не заборонено. Але єдиним джерелом є ПЛР-тестування, і саме ми йдемо через ПЛР-тести, які встановлені нашими протоколами", - підкреслив він.
Станом на 29 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9866 випадків захворювання на COVID-19, за добу зареєстровано 456 випадків.
Топ коментарі
+1 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар29.04.2020 10:20 Відповісти Посилання
+1 Антип61
показати весь коментар29.04.2020 10:34 Відповісти Посилання
+1 Romk@
показати весь коментар29.04.2020 10:37 Відповісти Посилання
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а до этого 2-5 дней это считается обычной пневмонией или ОРЗ и лечиться без соблюдения всех мер предосторожности?
а это очень мало , много больниц не принимают больных с температурой а отправляют домой
и только в тяжелом случае скорая потом забирает из дома
у нас очень мало делают тестов больным и умершим
думаю реальные цифры на порядок выше
Цифрами манипулируют как хотят. Возьмите никалаевскую область . Где не было никакого коронавируса пока проверки не стали делать, и шум не подняли.
Сначала скрывали, чтоб через порты с/х продукцию вывозить. Теперь нагнетают, чтобы дополнительное финансирование пилить
Но не обязательно писать из Сахары, чтобы знать, что там жарко.
В селе Козацком Сумской области, где было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области, все больные излечились.
Об этом на https://www.facebook.com/1438029333168005/videos/1406716469532457/?__xts__%5b0%5d=68.ARCRA806AJjNgZB0vt5hUBTXWKudhgpeJb8c36ygx_DjRIipscIRBZS3uvUZzvXaRtndRXzL7B2TZoxqVzSvgoK6Wj-**********************************************-40Ii6l_hdQaUb180BZr_cOFZjpgNJfMjDNePFXgzsz5J06udyjqkkPWKP-bXeKuBpSiI98Nw3382hvmhPZR9d3wcFLPunaNGX1toIhsuwVGWVju0izLiXJOJuiMVAkv-6GqDdpMZ_6zj3tGFtgQqGJXjIWjHO5MBVNVYrZF0MC4id8st9m5C0WQcpn6gtR6IA12IqBzz4ATfjhd5_PSpJmccjNng&__tn__=-R брифинге сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
Ранее в селе Козацком было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области - 19.
у большинства лечится как обычный грипп но когда много заболевших врачи не справляются
и кто слабый умирает