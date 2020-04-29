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Новини Коронавірус і карантин
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Діагноз "коронавірусна хвороба" ставлять тільки після ПЛР-тестування, - Степанов

Діагноз

Єдиним затвердженим джерелом виявлення коронавірусної хвороби є ПЛР-тестування.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Згідно зі стандартами, в тому числі тестування, затвердженого Міністерством охорони здоров'я, єдиним джерелом встановлення діагнозу - коронавірусна хвороба - є саме ПЛР-тестування. У нас не введено тестування з експрес-тестів, але це не заборонено. Але єдиним джерелом є ПЛР-тестування, і саме ми йдемо через ПЛР-тести, які встановлені нашими протоколами", - підкреслив він.

Станом на 29 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9866 випадків захворювання на COVID-19, за добу зареєстровано 456 випадків.

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Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
«Сначала у меня зудело в печенеги, потом появилась чесотка в брюшном половце, а теперь, у меня воспалилась спарта» - В.В.Путин (из истории болезни)Диагноз "коронавирусная болезнь" ставят только после ПЦР-тестирования, - Степанов - Цензор.НЕТ 5071
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29.04.2020 10:20 Відповісти
+1
Тем, кто умер от респираторно-легочных болезней и кто не был тестирован ранее на коронавирус, делают посмертный тест ПЦР.
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29.04.2020 10:34 Відповісти
+1
А по сколько у нас один из самых низких показателей тестов на человека у нас и один из самых низких процент заболевших в мире. Вуаля профит. Всем здоровья)))
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29.04.2020 10:37 Відповісти
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ясный пень...
а до этого 2-5 дней это считается обычной пневмонией или ОРЗ и лечиться без соблюдения всех мер предосторожности?
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29.04.2020 10:14 Відповісти
«Сначала у меня зудело в печенеги, потом появилась чесотка в брюшном половце, а теперь, у меня воспалилась спарта» - В.В.Путин (из истории болезни)Диагноз "коронавирусная болезнь" ставят только после ПЦР-тестирования, - Степанов - Цензор.НЕТ 5071
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29.04.2020 10:20 Відповісти
Ні, під підозрою. Так МОЗ вигадав.
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29.04.2020 10:43 Відповісти
А умершим? Поголовно всем ставят диагноз ?
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29.04.2020 10:15 Відповісти
Тем, кто умер от респираторно-легочных болезней и кто не был тестирован ранее на коронавирус, делают посмертный тест ПЦР.
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29.04.2020 10:34 Відповісти
в основном в тех больницах где есть больные короновирусом и есть тесты
а это очень мало , много больниц не принимают больных с температурой а отправляют домой
и только в тяжелом случае скорая потом забирает из дома
у нас очень мало делают тестов больным и умершим
думаю реальные цифры на порядок выше
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29.04.2020 10:48 Відповісти
От пневмоний и гриппа смертность в Украине порядка 600-800 чел в месяц. За все время в Украине сделано порядка 90-100 тыс ПЦР тестов. Вполне достаточно, чтобы проверить умерших.
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29.04.2020 11:04 Відповісти
Хорошо, если делают тест. А то есть подозрения, что всем поголовно ставят этот диагноз посмертно. Для получения дополнительного финансирования и раскручивания истерики с пандемией
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29.04.2020 10:50 Відповісти
Это легко выкупается статистическим анализом. Если в такой стране будет подобная практика, то там будет аномально высокая смертность от ковид-19., которая возросла скачком с началом введения такой методики и без корреляции с числом заболевших.
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29.04.2020 11:01 Відповісти
Тестов у нас мало делается, поэтому компенсируют списанием смертей на коронавирус.
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29.04.2020 11:04 Відповісти
Глупость. Если спишут смерть на коронавирус, то обязаны всем, кто контактировал с умершим сделать ПЦР тест. Обман быстро вскроется. Какой смысл экономить один тест, чтоб потом делать пару десятков?
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29.04.2020 11:07 Відповісти
Глупость не глупость. А есть реалии.
Цифрами манипулируют как хотят. Возьмите никалаевскую область . Где не было никакого коронавируса пока проверки не стали делать, и шум не подняли.
Сначала скрывали, чтоб через порты с/х продукцию вывозить. Теперь нагнетают, чтобы дополнительное финансирование пилить
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29.04.2020 11:11 Відповісти
Ну, задним числом можно придумать все, что угодно. Морской порт Николаев не пассажирский. А с грузами по морю вирус не передается. Да и заробитчан среди работников порта скорей всего почти нет. Так что миграционные и пассажирские потоки там слабые.
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29.04.2020 11:18 Відповісти
Из никалаева пишите?
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29.04.2020 11:20 Відповісти
Из ника.
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29.04.2020 11:32 Відповісти
Если николаевский, то знаете, как все происходит
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29.04.2020 11:37 Відповісти
Нет, я пишу из Киева. То была невинная шутка по грамматике.
Но не обязательно писать из Сахары, чтобы знать, что там жарко.
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29.04.2020 11:39 Відповісти
Так и я шутила. НикАлаев очень специфический город. Вам нарисуют, что угодно. Не одна "эпидемия" была раскручена и распилена. И холера и зпп и тд. Ситуация в городе жуткая по всем показателям
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29.04.2020 11:56 Відповісти
Да, я знаю, там бывает, что на словах тишь и гладь, а потом бац - и город закрыли, как с Каховкой. Кстати, в Каховке когда-то иодин из 3-х первых в СССР случаев СПИДа зафиксировали.
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29.04.2020 12:00 Відповісти
А по сколько у нас один из самых низких показателей тестов на человека у нас и один из самых низких процент заболевших в мире. Вуаля профит. Всем здоровья)))
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29.04.2020 10:37 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3099699.html "Страшный вирус", "горы трупов"... ой, нет?

В селе Козацком Сумской области, где было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области, все больные излечились.
Об этом на https://www.facebook.com/1438029333168005/videos/1406716469532457/?__xts__%5b0%5d=68.ARCRA806AJjNgZB0vt5hUBTXWKudhgpeJb8c36ygx_DjRIipscIRBZS3uvUZzvXaRtndRXzL7B2TZoxqVzSvgoK6Wj-**********************************************-40Ii6l_hdQaUb180BZr_cOFZjpgNJfMjDNePFXgzsz5J06udyjqkkPWKP-bXeKuBpSiI98Nw3382hvmhPZR9d3wcFLPunaNGX1toIhsuwVGWVju0izLiXJOJuiMVAkv-6GqDdpMZ_6zj3tGFtgQqGJXjIWjHO5MBVNVYrZF0MC4id8st9m5C0WQcpn6gtR6IA12IqBzz4ATfjhd5_PSpJmccjNng&__tn__=-R брифинге сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
Ранее в селе Козацком было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области - 19.
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29.04.2020 10:39 Відповісти
этот вирус не так страшен как страшно высокое количество заболевших
у большинства лечится как обычный грипп но когда много заболевших врачи не справляются
и кто слабый умирает
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29.04.2020 10:53 Відповісти
от осложнений
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29.04.2020 10:55 Відповісти
 
 