Діагноз "коронавірусна хвороба" ставлять тільки після ПЛР-тестування, - Степанов

Єдиним затвердженим джерелом виявлення коронавірусної хвороби є ПЛР-тестування.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Згідно зі стандартами, в тому числі тестування, затвердженого Міністерством охорони здоров'я, єдиним джерелом встановлення діагнозу - коронавірусна хвороба - є саме ПЛР-тестування. У нас не введено тестування з експрес-тестів, але це не заборонено. Але єдиним джерелом є ПЛР-тестування, і саме ми йдемо через ПЛР-тести, які встановлені нашими протоколами", - підкреслив він.

Станом на 29 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9866 випадків захворювання на COVID-19, за добу зареєстровано 456 випадків.

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