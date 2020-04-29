Диагноз "коронавирусная болезнь" ставят только после ПЦР-тестирования, - Степанов
Единственным утвержденным источником выявления коронавирусной болезни является ПЦР-тестирование.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Согласно стандартам, в том числе тестирования, утвержденным Минздравом, единственным источником установления диагноза - коронавирусной болезни - является именно ПЦР-тестирование. У нас не введено тестирование по экспресс-тестам, но это не запрещено. Но единственным источником является ПЦР-тестирование, и именно мы идем через ПЦР-тесты, которые установлены нашими протоколами", - подчеркнул он.
По состоянию на 29 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9866 случаев заболевания COVID-19, за сутки зарегистрировано 456 случаев.
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а до этого 2-5 дней это считается обычной пневмонией или ОРЗ и лечиться без соблюдения всех мер предосторожности?
а это очень мало , много больниц не принимают больных с температурой а отправляют домой
и только в тяжелом случае скорая потом забирает из дома
у нас очень мало делают тестов больным и умершим
думаю реальные цифры на порядок выше
Цифрами манипулируют как хотят. Возьмите никалаевскую область . Где не было никакого коронавируса пока проверки не стали делать, и шум не подняли.
Сначала скрывали, чтоб через порты с/х продукцию вывозить. Теперь нагнетают, чтобы дополнительное финансирование пилить
Но не обязательно писать из Сахары, чтобы знать, что там жарко.
В селе Козацком Сумской области, где было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области, все больные излечились.
Об этом на https://www.facebook.com/1438029333168005/videos/1406716469532457/?__xts__%5b0%5d=68.ARCRA806AJjNgZB0vt5hUBTXWKudhgpeJb8c36ygx_DjRIipscIRBZS3uvUZzvXaRtndRXzL7B2TZoxqVzSvgoK6Wj-**********************************************-40Ii6l_hdQaUb180BZr_cOFZjpgNJfMjDNePFXgzsz5J06udyjqkkPWKP-bXeKuBpSiI98Nw3382hvmhPZR9d3wcFLPunaNGX1toIhsuwVGWVju0izLiXJOJuiMVAkv-6GqDdpMZ_6zj3tGFtgQqGJXjIWjHO5MBVNVYrZF0MC4id8st9m5C0WQcpn6gtR6IA12IqBzz4ATfjhd5_PSpJmccjNng&__tn__=-R брифинге сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
Ранее в селе Козацком было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области - 19.
у большинства лечится как обычный грипп но когда много заболевших врачи не справляются
и кто слабый умирает