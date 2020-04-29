Диагноз "коронавирусная болезнь" ставят только после ПЦР-тестирования, - Степанов

Единственным утвержденным источником выявления коронавирусной болезни является ПЦР-тестирование.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Согласно стандартам, в том числе тестирования, утвержденным Минздравом, единственным источником установления диагноза - коронавирусной болезни - является именно ПЦР-тестирование. У нас не введено тестирование по экспресс-тестам, но это не запрещено. Но единственным источником является ПЦР-тестирование, и именно мы идем через ПЦР-тесты, которые установлены нашими протоколами", - подчеркнул он.

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По состоянию на 29 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9866 случаев заболевания COVID-19, за сутки зарегистрировано 456 случаев.