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Новости Коронавирус и карантин
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Диагноз "коронавирусная болезнь" ставят только после ПЦР-тестирования, - Степанов

Диагноз

Единственным утвержденным источником выявления коронавирусной болезни является ПЦР-тестирование.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Согласно стандартам, в том числе тестирования, утвержденным Минздравом, единственным источником установления диагноза - коронавирусной болезни - является именно ПЦР-тестирование. У нас не введено тестирование по экспресс-тестам, но это не запрещено. Но единственным источником является ПЦР-тестирование, и именно мы идем через ПЦР-тесты, которые установлены нашими протоколами", - подчеркнул он.

Читайте также: На 28 апреля проведено 98,7 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в 46 государственных и приватных лабораториях, - ЦОЗ

По состоянию на 29 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9866 случаев заболевания COVID-19, за сутки зарегистрировано 456 случаев.

карантин (16729) тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
«Сначала у меня зудело в печенеги, потом появилась чесотка в брюшном половце, а теперь, у меня воспалилась спарта» - В.В.Путин (из истории болезни)Диагноз "коронавирусная болезнь" ставят только после ПЦР-тестирования, - Степанов - Цензор.НЕТ 5071
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29.04.2020 10:20 Ответить
+1
Тем, кто умер от респираторно-легочных болезней и кто не был тестирован ранее на коронавирус, делают посмертный тест ПЦР.
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29.04.2020 10:34 Ответить
+1
А по сколько у нас один из самых низких показателей тестов на человека у нас и один из самых низких процент заболевших в мире. Вуаля профит. Всем здоровья)))
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29.04.2020 10:37 Ответить
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ясный пень...
а до этого 2-5 дней это считается обычной пневмонией или ОРЗ и лечиться без соблюдения всех мер предосторожности?
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29.04.2020 10:14 Ответить
«Сначала у меня зудело в печенеги, потом появилась чесотка в брюшном половце, а теперь, у меня воспалилась спарта» - В.В.Путин (из истории болезни)Диагноз "коронавирусная болезнь" ставят только после ПЦР-тестирования, - Степанов - Цензор.НЕТ 5071
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29.04.2020 10:20 Ответить
Ні, під підозрою. Так МОЗ вигадав.
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29.04.2020 10:43 Ответить
А умершим? Поголовно всем ставят диагноз ?
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29.04.2020 10:15 Ответить
Тем, кто умер от респираторно-легочных болезней и кто не был тестирован ранее на коронавирус, делают посмертный тест ПЦР.
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29.04.2020 10:34 Ответить
в основном в тех больницах где есть больные короновирусом и есть тесты
а это очень мало , много больниц не принимают больных с температурой а отправляют домой
и только в тяжелом случае скорая потом забирает из дома
у нас очень мало делают тестов больным и умершим
думаю реальные цифры на порядок выше
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29.04.2020 10:48 Ответить
От пневмоний и гриппа смертность в Украине порядка 600-800 чел в месяц. За все время в Украине сделано порядка 90-100 тыс ПЦР тестов. Вполне достаточно, чтобы проверить умерших.
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29.04.2020 11:04 Ответить
Хорошо, если делают тест. А то есть подозрения, что всем поголовно ставят этот диагноз посмертно. Для получения дополнительного финансирования и раскручивания истерики с пандемией
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29.04.2020 10:50 Ответить
Это легко выкупается статистическим анализом. Если в такой стране будет подобная практика, то там будет аномально высокая смертность от ковид-19., которая возросла скачком с началом введения такой методики и без корреляции с числом заболевших.
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29.04.2020 11:01 Ответить
Тестов у нас мало делается, поэтому компенсируют списанием смертей на коронавирус.
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29.04.2020 11:04 Ответить
Глупость. Если спишут смерть на коронавирус, то обязаны всем, кто контактировал с умершим сделать ПЦР тест. Обман быстро вскроется. Какой смысл экономить один тест, чтоб потом делать пару десятков?
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29.04.2020 11:07 Ответить
Глупость не глупость. А есть реалии.
Цифрами манипулируют как хотят. Возьмите никалаевскую область . Где не было никакого коронавируса пока проверки не стали делать, и шум не подняли.
Сначала скрывали, чтоб через порты с/х продукцию вывозить. Теперь нагнетают, чтобы дополнительное финансирование пилить
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29.04.2020 11:11 Ответить
Ну, задним числом можно придумать все, что угодно. Морской порт Николаев не пассажирский. А с грузами по морю вирус не передается. Да и заробитчан среди работников порта скорей всего почти нет. Так что миграционные и пассажирские потоки там слабые.
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29.04.2020 11:18 Ответить
Из никалаева пишите?
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29.04.2020 11:20 Ответить
Из ника.
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29.04.2020 11:32 Ответить
Если николаевский, то знаете, как все происходит
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29.04.2020 11:37 Ответить
Нет, я пишу из Киева. То была невинная шутка по грамматике.
Но не обязательно писать из Сахары, чтобы знать, что там жарко.
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29.04.2020 11:39 Ответить
Так и я шутила. НикАлаев очень специфический город. Вам нарисуют, что угодно. Не одна "эпидемия" была раскручена и распилена. И холера и зпп и тд. Ситуация в городе жуткая по всем показателям
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29.04.2020 11:56 Ответить
Да, я знаю, там бывает, что на словах тишь и гладь, а потом бац - и город закрыли, как с Каховкой. Кстати, в Каховке когда-то иодин из 3-х первых в СССР случаев СПИДа зафиксировали.
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29.04.2020 12:00 Ответить
А по сколько у нас один из самых низких показателей тестов на человека у нас и один из самых низких процент заболевших в мире. Вуаля профит. Всем здоровья)))
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29.04.2020 10:37 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3099699.html "Страшный вирус", "горы трупов"... ой, нет?

В селе Козацком Сумской области, где было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области, все больные излечились.
Об этом на https://www.facebook.com/1438029333168005/videos/1406716469532457/?__xts__%5b0%5d=68.ARCRA806AJjNgZB0vt5hUBTXWKudhgpeJb8c36ygx_DjRIipscIRBZS3uvUZzvXaRtndRXzL7B2TZoxqVzSvgoK6Wj-**********************************************-40Ii6l_hdQaUb180BZr_cOFZjpgNJfMjDNePFXgzsz5J06udyjqkkPWKP-bXeKuBpSiI98Nw3382hvmhPZR9d3wcFLPunaNGX1toIhsuwVGWVju0izLiXJOJuiMVAkv-6GqDdpMZ_6zj3tGFtgQqGJXjIWjHO5MBVNVYrZF0MC4id8st9m5C0WQcpn6gtR6IA12IqBzz4ATfjhd5_PSpJmccjNng&__tn__=-R брифинге сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
Ранее в селе Козацком было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области - 19.
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29.04.2020 10:39 Ответить
этот вирус не так страшен как страшно высокое количество заболевших
у большинства лечится как обычный грипп но когда много заболевших врачи не справляются
и кто слабый умирает
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29.04.2020 10:53 Ответить
от осложнений
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29.04.2020 10:55 Ответить
 
 