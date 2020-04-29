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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін підтримав критерії, що дозволяють продовольчим ринкам відновити свою діяльність, - Шмигаль

Кабмін підтримав критерії, що дозволяють продовольчим ринкам відновити свою діяльність, - Шмигаль

Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні Уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність", - йдеться в повідомленні.

За його словами, основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Держпродспоживслужба матиме право закрити ринок, на якому зафіксує порушення карантинних заходів, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

Кабмін (14160) карантин (18172) ринок (460) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Так это же золотое дно для коррупции!
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29.04.2020 14:26 Відповісти
+2
Тем более, зная, какие огромные расценки у работников Госпродпотребслужбы
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29.04.2020 14:29 Відповісти
+1
У когось пандемія маразму, іншої пандемії не бачу.
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29.04.2020 14:29 Відповісти
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Так это же золотое дно для коррупции!
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29.04.2020 14:26 Відповісти
Тем более, зная, какие огромные расценки у работников Госпродпотребслужбы
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29.04.2020 14:29 Відповісти
Так что же Вы хотите? Где живем-то? А почему не закрывались Эпицентр и Фокстрот? Почему открылись ломбарды и скупки - это что забота о народе - типа, чтобы Вас спасти и чтобы Вы не сдохли быстро, мы готовы скупить у Вас всё за копейки. Почему продолжают работать все супермаркеты, в которых также почти не соблюдаются санитарные нормы? А потому, что эти супермаркеты и дня бы не прожили без иностранных сооучредителей и собственников и ещё без средств олигархов местного разлива, но хранящих бабки за бугром. А рынки им стали конкурентами при снижении покупательной способности населения и поэтому они предприняли соответствующие меры, чтобы рынки снова закрыли через два дня после открытия и торговцы рынков при этом снова потеряли свои деньги на закупке продуктов. Президент может и что-то хочет сделать полезное, но большой бизнес не даст ему это сделать.
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29.04.2020 14:40 Відповісти
Ответ прост и короток. Все это потому, что частный собственник эффективнее государства.
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29.04.2020 16:11 Відповісти
- Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, - сказал он, - вы могли бы отдать благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты... Мне кажется, условия для этого самые что ни на есть благоприятные. Король не отвечал, и Маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь. - Назначаю тебя послом! - поспешно крикнул вдогонку ему король. И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений. (с)
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29.04.2020 14:28 Відповісти
Кабмин поддержал критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3348
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29.04.2020 14:28 Відповісти
В нас були по собівартості на Пасху.
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29.04.2020 14:32 Відповісти
У когось пандемія маразму, іншої пандемії не бачу.
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29.04.2020 14:29 Відповісти
Какие эпидемии и пандемии, у которых признанный в мире порог 5% от заболевшего населения??? В Украине грубо зафиксировано больными всего 10 тыс.чел. при 40 млн.населении - это всего 0,025%??? Какой кретин при таком показателе объявляет карантин по всей стране? На первом месте сегодня по заболеваемости и смертности - кардиология, на втором месте - рак, природа которого так же до конца не изучена и никто не может утверждать, что он тоже не инфекционный. Почему огульно начали раздавать одинаковые условия карантина для всех областей, не зависимо от зафиксированных случаев? Почему Донецкую область с 52 случаями поставили рядом с Черновицкой обл., где тысячи пораженных в связи с тем, что туда возвратились заробитчане? Кто придумал эту уравниловку? Но также просто проще, не нужно детально разбираться, написал одну бумажку и разослал. Тем более, что в Украине разогнали санэпидслужбу, а назначили одного старшего по суматохе - Главного санитарного врача без соответствующей службы и штата работников и он к тому же вместо реальной работы не вылазит из объективов телекамер.
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29.04.2020 14:58 Відповісти
Хм ...як ти заставиш бабульку не мацати продукт !?

.
..Кабмин поддержал критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2485.................
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29.04.2020 14:41 Відповісти
 
 