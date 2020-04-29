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Кабмін підтримав критерії, що дозволяють продовольчим ринкам відновити свою діяльність, - Шмигаль
Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні Уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність", - йдеться в повідомленні.
За його словами, основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.
Топ коментарі
+5 Viktor Turchanikov
показати весь коментар29.04.2020 14:26 Відповісти Посилання
+2 Светлана Науменко
показати весь коментар29.04.2020 14:29 Відповісти Посилання
+1 Ольга Княжицкая
показати весь коментар29.04.2020 14:29 Відповісти Посилання
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