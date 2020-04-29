Антикризовий енергетичний штаб заслухав план заходів щодо нормалізації роботи енергетичної галузі

У середу, 29 квітня, відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

В засіданні штабу взяли участь керівництво Мінекоенерго, НКРЕКП, "Енергоатому", "Укргідроенерго", ДП "Гарантований покупець", народні депутати та всі ключові учасники ринку. Загалом Антикризовий штаб складається з 32 членів.

"Ми зацікавлені в тому, щоб був напрацьований план заходів. Вчора на нараді з Президентом ми проговорили вже підписаний сьогодні енергетичний баланс України. Він відкорегований. Ми працювали спільно з ключовими підприємствами цієї галузі", – підкреслив Шмигаль.

В.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець презентувала план оперативних заходів щодо нормалізації роботи енергетичної галузі України.

Прем’єр-міністр також наголосив, що ключове завдання – збалансувати ринок та забезпечити його стабільність.

"Ми маємо зберегти робочі місця, особливо в галузі вугільної промисловості, атомної енергетики. Тому важливо сьогодні працювати над цим спільно. І баланс, який ми маємо сьогодні, дає нам розуміння того, де, яка, чия роль і які потужності можуть бути задіяні. І про що нам треба домовлятися з підприємствами-власниками відновлювальних джерел енергії", – зазначив Шмигаль.

Під час засідання було обговорено необхідність ухвалення низки законодавчих та нормативних ініціатив, які сприятимуть стабілізації ситуації на ринку енергетики.

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