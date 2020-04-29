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Антикризовий енергетичний штаб заслухав план заходів щодо нормалізації роботи енергетичної галузі

Антикризовий енергетичний штаб заслухав план заходів щодо нормалізації роботи енергетичної галузі

У середу, 29 квітня, відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

В засіданні штабу взяли участь керівництво Мінекоенерго, НКРЕКП, "Енергоатому", "Укргідроенерго", ДП "Гарантований покупець", народні депутати та всі ключові учасники ринку. Загалом Антикризовий штаб складається з 32 членів.

"Ми зацікавлені в тому, щоб був напрацьований план заходів. Вчора на нараді з Президентом ми проговорили вже підписаний сьогодні енергетичний баланс України. Він відкорегований. Ми працювали спільно з ключовими підприємствами цієї галузі", – підкреслив Шмигаль.

В.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець презентувала план оперативних заходів щодо нормалізації роботи енергетичної галузі України.

Прем’єр-міністр також наголосив, що ключове завдання –  збалансувати ринок та забезпечити його стабільність.

"Ми маємо зберегти робочі місця, особливо в галузі вугільної промисловості, атомної енергетики. Тому важливо сьогодні працювати над цим спільно. І баланс, який ми маємо сьогодні, дає нам розуміння того, де, яка, чия роль і які потужності можуть бути задіяні. І про що нам треба домовлятися з підприємствами-власниками відновлювальних джерел енергії", – зазначив Шмигаль.

Під час засідання було обговорено необхідність ухвалення низки законодавчих та нормативних ініціатив, які сприятимуть стабілізації ситуації на ринку енергетики.

Читайте також: Найбільша енергокриза за 20 років - Буславець повідомила про багатомільярдні борги на ринку

Автор: 

Кабмін (14160) енергетика (2620) Шмигаль Денис (4650)


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Топ коментарі
+3
В среду, 29 апреля, состоялось первое заседание Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.Источник: https://censor.net/n3192506

А чому в енергетиці має бути криза? Може атомні станції розгромлені?
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29.04.2020 21:39 Відповісти
+3
https://censor.net/user/82781 А той,хто продає зелену енергетику задорого,той невинен?
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29.04.2020 21:44 Відповісти
+3
https://censor.net/user/453111 В кінці кінців,це призведе до того,що Україна приповзе до московитів,за допомогою.
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29.04.2020 22:02 Відповісти
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Снизить цену на ликтричество Бене ?
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29.04.2020 21:35 Відповісти
Нє, виплотити рінатику премію.
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29.04.2020 21:38 Відповісти
ещё мифы от 95 квартала будут ?
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29.04.2020 21:39 Відповісти
що ж ти так сходу палишся, мурзілко тарганяче
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29.04.2020 21:47 Відповісти
а ти, падло зебільне, хотів, шоб я з тобою у дискусію поринув ?
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29.04.2020 21:51 Відповісти
Ні, щоб з твоїм поносом імбецильним взагалі тут не з'являлось.
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29.04.2020 21:56 Відповісти
с поносом про то, что твой главній Зебил поставил премьером ахметовского шныря ?
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29.04.2020 22:01 Відповісти
зебіл, главзебіл, абирвалг!
чуваки, які вилизували схему, яка зробила відпускні ціни ТЕС найдорожчими в Європі і "ринок", який мав і далі їх підвищувати тепер щось про шнирів вякають
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30.04.2020 00:13 Відповісти
кто назначил Шмыгаля ?
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30.04.2020 10:33 Відповісти
Це Шмигаль шантажує Україну закриттям шахт, як рік тому шантажував пустими складами ТЕС?
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30.04.2020 12:34 Відповісти
так Шмыгаль - это представитель Ахметова при Зеленском.

Или ты с Луны прилетел и не знаешь этого ?
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30.04.2020 12:57 Відповісти
и бене и рыжему и всем кто понастроил СЭС на арендованных за гроши землях
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29.04.2020 22:10 Відповісти
так откажись от электричества - не обогащай рыжего упыря
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29.04.2020 22:27 Відповісти
https://censor.net/user/469415 - что бы вместо него блазень Азарова с Табачником назначил...?

да ну нах...
мы же знаем что каждое следующее назначение Зе-осла хуже предыдущего...
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29.04.2020 21:41 Відповісти
До вас контрацептиви зелені все було добре.
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29.04.2020 21:37 Відповісти
В среду, 29 апреля, состоялось первое заседание Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.Источник: https://censor.net/n3192506

А чому в енергетиці має бути криза? Може атомні станції розгромлені?
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29.04.2020 21:39 Відповісти
може кто-то хитрожопый покупает электричество для своих ферросплавных комбинатов дешевле себестоимости её производства ?
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29.04.2020 21:41 Відповісти
https://censor.net/user/82781 А той,хто продає зелену енергетику задорого,той невинен?
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29.04.2020 21:44 Відповісти
Зобов'язання України щодо зеленої енергетики, підписане більше 10 років тому, зумовлене прагненням України бути серед цивілізованих країн.

Те, шо зараз зелена енергетика оплачується не ЦИвілізовано, а ЗЕлізовано - то провина не зеленої стратегії, а зебілізму зебілів.

А от продаж Бені електрики за копійки - це вже не цивілізаційний вибір, а тупо грабунок країни.
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29.04.2020 21:50 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Зелена енергетика,це світове лівацьке обдурування.Щоб замінити одну атомну станцію,потрібно багато десятків соняшних станцій.І щоб соняшна станція максимально виробляла електрику,потрібна завжди соняшна погода.Потім ще потрібна утилізація.Це все обійдеться країні набагато більше.
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29.04.2020 21:54 Відповісти
я не настільки досконало знаю процес видобутку енергії з соняшнику
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29.04.2020 22:03 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Навіщо все переводити на прикол? Ви ж зрозуміли,що я написав.Зелену енергетику просувають ліваки.Щоб країни не були енергетично незалежні.Ніякі нещасні батарейки не замінять атомну енергію.
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29.04.2020 22:11 Відповісти
Ну ліваки чи не ліваки, але з ********* Рейну можна ловити І ЇСТИ рибу, а в берлінських будинках можна пити воду з крану,

а можна жити, як в Маріуполі.

І зелена енергетика протиставиться не атомній або гідро, а саме тепловій, шоб зменшити викиди від спалювання мазутів та вугілля.
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29.04.2020 22:24 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Теплова дійсно застаріла.Але в світі ліваки влаштовують акції саме проти атомної енергетики.І вимагають закривати АЕС.Атомна енергетика,це був технологічно-енергетичний прорив людства.Її може замінити,хіба що термоядерна енергетика.Але невідомо,чи взагалі вона колись буде.Також можна добудовувати енергоблоки нового типу.В світі є такі плани.Тоді АЕС будуть ще в декілька разів ефективніші.Без АЕС,ми будемо змушені приповзти на колінах,до московитів.
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29.04.2020 22:46 Відповісти
у нас атомні призупиняються зовсім з інших причин
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29.04.2020 23:15 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Все одно їх би планували зупиняти.Вже давно були такі плани.А зараз якраз підвернувся підходящий випадок.
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29.04.2020 23:25 Відповісти
Антикризисный энергетический штаб заслушал план

Тада, героически преодолеваем созаные самим себе трудности! Мир театр!
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29.04.2020 21:39 Відповісти
А в чем кризис? В том что у нас полно дешовой атомной енергии и жаба давит снизить цену для народа а натоместь наоборот кода в мире полно бесплатной енергии у нас олигофрены придумывают план как поднять цены на воздух? Ето только в Украине и на Рашке в правительстве сидят фашисты которые лучше сожгут но не дадут людям
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29.04.2020 21:39 Відповісти
а апельсины и помидоры в Европе тоже фашисты уничтожают ?
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29.04.2020 21:42 Відповісти
они как пионеры - с начало созжадут проблемы - потом ее решают - но не факт шо успешно))
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29.04.2020 21:40 Відповісти
На Рашке кризис сжигают нефть чтобы не дать людям, у нас сжигают електроенергию чтобы не дать людям. Может нужно всем собираться и сжигать ету фашистскую власть?
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29.04.2020 21:43 Відповісти
Поверніть самокатника.
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29.04.2020 21:45 Відповісти
Антикризовий енергетичний штаб заслухав план заходів щодо нормалізації роботи енергетичної галузі - Цензор.НЕТ 4362

Лещенко зазначив, що державі такі рішення складають мільярди гривень збитків, а «Енергоатом» стане фактично банкрутом. Екс-нардеп вважає: щоб його врятувати парламентарії можуть проголосувати за спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги «Енергоатому» у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу.
Таким чином «Енергоатом» рятує ахметовський «ДТЕК», а держава вже рятує «Енергоатом». «ДТЕК» отримує допомогу від держави, але його не націоналізують, як раніше «https://inforesist.org/tag/privatbank/ ПриватБанк ».
За інформацією Лещенка, зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня. Виступаючи з такими ініціативами, Буславець втратила шанс бути затвердженою у Верховній Раді. До того ж проти масштабної зупинки АЕС виступає голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус.
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29.04.2020 21:50 Відповісти
https://censor.net/user/453111 В кінці кінців,це призведе до того,що Україна приповзе до московитів,за допомогою.
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29.04.2020 22:02 Відповісти
не хотілось би, але є в нас гандон та його слуги.
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29.04.2020 22:04 Відповісти
https://censor.net/user/453111 Ну якщо енергетику відправити на дно.То стовідсотково буде те,що я вище написав.
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29.04.2020 22:07 Відповісти
Вспомнился мультик про Чебурашку: - Слушай, Гена, давай я понесу чемоданы, а ты понесёшь меня… - Это ты здорово придумал, Чебурашка! , - это очередная попытка повесить убыточное содержание убитых и разграбленных ахметовым за его хозяйствование линий електропередач на бюджет государства т.е. на весь народ Украины, так у него уже прошло с Киевэнерго когда дырявую,разграбленную тепло сеть после того как ее убили в ж@пу вернули обратно на городской бюджет т.е. ремонтировать ее будут за деньги народа кто платит деньги, с ДТЕКом он хочет сейчас провернуть тоже самое, єто просто крокодильи слезы ахметова - прибыль себе в офшоры, а его убытки пусть оплачивают налогоплательщики.
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29.04.2020 23:08 Відповісти
https://twitter.com/in4king
https://twitter.com/in4king
https://twitter.com/in4king
infoking25ter

@in4king


Досить вже платити усіляким Сірожам Лещенкам по 332 тис.грн.(!) зарплати, тоді як залізничники сидять без грошей на карантині. Що те окулярно-бородате непорозуміння наробило на ті 332тис? Ще й під час карантину.
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29.04.2020 22:00 Відповісти
незарах, ботику, не в тему скопіпастив
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30.04.2020 00:17 Відповісти
Забирайте все Облэнерго украденные у народа олигарохами обратно в государство, снижайте тарифы на электроэнергию и начнёте подъём экономики. Всё остальное это продолжение ограблеения государства!
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29.04.2020 22:31 Відповісти
Ну че Вова? Как там министры от бени и гудка и прокурор от черта? Лучше чем твои?
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29.04.2020 22:38 Відповісти
Поднимайте для всех тарифы до 10 грн. за киловатт иначе Ахметов не сможет себе новый замок за 200 млн. евро купить))) ну а если без приколов, ни один инвестор сюда на придет что либо производить узнав, что электричество для предприятий стоит 0,14$ за кВт, есть страны где дешевая рабочая сила и электричество для предприятий по 0,06$ нахер нужен этот украинский гандурас в котором инвестор должен сделать богатым украинского олигарха который генерирует электричество...
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29.04.2020 23:10 Відповісти
шо вы тащитесь... всем слугам в тускавецких отелях рассказывали в какую сторону текёть ток, а в какую деньжища, между прочим -у всех стурбо- дипломы имеютси...
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29.04.2020 23:30 Відповісти
 
 