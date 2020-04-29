Антикризовий енергетичний штаб заслухав план заходів щодо нормалізації роботи енергетичної галузі
У середу, 29 квітня, відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
В засіданні штабу взяли участь керівництво Мінекоенерго, НКРЕКП, "Енергоатому", "Укргідроенерго", ДП "Гарантований покупець", народні депутати та всі ключові учасники ринку. Загалом Антикризовий штаб складається з 32 членів.
"Ми зацікавлені в тому, щоб був напрацьований план заходів. Вчора на нараді з Президентом ми проговорили вже підписаний сьогодні енергетичний баланс України. Він відкорегований. Ми працювали спільно з ключовими підприємствами цієї галузі", – підкреслив Шмигаль.
В.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець презентувала план оперативних заходів щодо нормалізації роботи енергетичної галузі України.
Прем’єр-міністр також наголосив, що ключове завдання – збалансувати ринок та забезпечити його стабільність.
"Ми маємо зберегти робочі місця, особливо в галузі вугільної промисловості, атомної енергетики. Тому важливо сьогодні працювати над цим спільно. І баланс, який ми маємо сьогодні, дає нам розуміння того, де, яка, чия роль і які потужності можуть бути задіяні. І про що нам треба домовлятися з підприємствами-власниками відновлювальних джерел енергії", – зазначив Шмигаль.
Під час засідання було обговорено необхідність ухвалення низки законодавчих та нормативних ініціатив, які сприятимуть стабілізації ситуації на ринку енергетики.
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чуваки, які вилизували схему, яка зробила відпускні ціни ТЕС найдорожчими в Європі і "ринок", який мав і далі їх підвищувати тепер щось про шнирів вякають
Или ты с Луны прилетел и не знаешь этого ?
да ну нах...
мы же знаем что каждое следующее назначение Зе-осла хуже предыдущего...
А чому в енергетиці має бути криза? Може атомні станції розгромлені?
Те, шо зараз зелена енергетика оплачується не ЦИвілізовано, а ЗЕлізовано - то провина не зеленої стратегії, а зебілізму зебілів.
А от продаж Бені електрики за копійки - це вже не цивілізаційний вибір, а тупо грабунок країни.
а можна жити, як в Маріуполі.
І зелена енергетика протиставиться не атомній або гідро, а саме тепловій, шоб зменшити викиди від спалювання мазутів та вугілля.
Тада, героически преодолеваем созаные самим себе трудности! Мир театр!
Лещенко зазначив, що державі такі рішення складають мільярди гривень збитків, а «Енергоатом» стане фактично банкрутом. Екс-нардеп вважає: щоб його врятувати парламентарії можуть проголосувати за спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги «Енергоатому» у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу.
Таким чином «Енергоатом» рятує ахметовський «ДТЕК», а держава вже рятує «Енергоатом». «ДТЕК» отримує допомогу від держави, але його не націоналізують, як раніше «https://inforesist.org/tag/privatbank/ ПриватБанк ».
За інформацією Лещенка, зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня. Виступаючи з такими ініціативами, Буславець втратила шанс бути затвердженою у Верховній Раді. До того ж проти масштабної зупинки АЕС виступає голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус.
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infoking25ter
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Досить вже платити усіляким Сірожам Лещенкам по 332 тис.грн.(!) зарплати, тоді як залізничники сидять без грошей на карантині. Що те окулярно-бородате непорозуміння наробило на ті 332тис? Ще й під час карантину.