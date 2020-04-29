Антикризисный энергетический штаб заслушал план мероприятий по нормализации работы отрасли
В среду, 29 апреля, состоялось первое заседание Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
В заседании штаба приняли участие руководство Минэкоэнерго, НКРЭКП, "Энергоатома", "Укргидроэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", народные депутаты и все ключевые участники рынка. В общем Антикризисный штаб состоит из 32 членов.
"Мы заинтересованы в том, чтобы был наработан план мероприятий. Вчера на совещании с президентом мы проговорили уже подписанный сегодня энергетический баланс Украины. Он откорректирован. Мы работали совместно с ключевыми предприятиями этой отрасли", - подчеркнул Шмыгаль.
И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец представила план оперативных мероприятий по нормализации работы энергетической отрасли Украины.
Премьер-министр также отметил, что ключевая задача - сбалансировать рынок и обеспечить его стабильность.
"Мы должны сохранить рабочие места, особенно в области угольной промышленности, атомной энергетики. Поэтому важно сегодня работать над этим вместе. И баланс, который мы имеем сегодня, дает нам понимание того, где, какая, чья роль и какие мощности могут быть задействованы. И о чем нам надо договариваться с предприятиями-владельцами возобновляемых источников энергии", - сказал Шмыгаль.
Во время заседания обсуждалась необходимость принятия ряда законодательных и нормативных инициатив, которые будут способствовать стабилизации ситуации на рынке энергетики.
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чуваки, які вилизували схему, яка зробила відпускні ціни ТЕС найдорожчими в Європі і "ринок", який мав і далі їх підвищувати тепер щось про шнирів вякають
Или ты с Луны прилетел и не знаешь этого ?
да ну нах...
мы же знаем что каждое следующее назначение Зе-осла хуже предыдущего...
А чому в енергетиці має бути криза? Може атомні станції розгромлені?
Те, шо зараз зелена енергетика оплачується не ЦИвілізовано, а ЗЕлізовано - то провина не зеленої стратегії, а зебілізму зебілів.
А от продаж Бені електрики за копійки - це вже не цивілізаційний вибір, а тупо грабунок країни.
а можна жити, як в Маріуполі.
І зелена енергетика протиставиться не атомній або гідро, а саме тепловій, шоб зменшити викиди від спалювання мазутів та вугілля.
Тада, героически преодолеваем созаные самим себе трудности! Мир театр!
Лещенко зазначив, що державі такі рішення складають мільярди гривень збитків, а «Енергоатом» стане фактично банкрутом. Екс-нардеп вважає: щоб його врятувати парламентарії можуть проголосувати за спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги «Енергоатому» у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу.
Таким чином «Енергоатом» рятує ахметовський «ДТЕК», а держава вже рятує «Енергоатом». «ДТЕК» отримує допомогу від держави, але його не націоналізують, як раніше «https://inforesist.org/tag/privatbank/ ПриватБанк ».
За інформацією Лещенка, зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня. Виступаючи з такими ініціативами, Буславець втратила шанс бути затвердженою у Верховній Раді. До того ж проти масштабної зупинки АЕС виступає голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус.
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infoking25ter
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Досить вже платити усіляким Сірожам Лещенкам по 332 тис.грн.(!) зарплати, тоді як залізничники сидять без грошей на карантині. Що те окулярно-бородате непорозуміння наробило на ті 332тис? Ще й під час карантину.