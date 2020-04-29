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Антикризисный энергетический штаб заслушал план мероприятий по нормализации работы отрасли

Антикризисный энергетический штаб заслушал план мероприятий по нормализации работы отрасли

В среду, 29 апреля, состоялось первое заседание Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В заседании штаба приняли участие руководство Минэкоэнерго, НКРЭКП, "Энергоатома", "Укргидроэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", народные депутаты и все ключевые участники рынка. В общем Антикризисный штаб состоит из 32 членов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы был наработан план мероприятий. Вчера на совещании с президентом мы проговорили уже подписанный сегодня энергетический баланс Украины. Он откорректирован. Мы работали совместно с ключевыми предприятиями этой отрасли", - подчеркнул Шмыгаль.

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец представила план оперативных мероприятий по нормализации работы энергетической отрасли Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке

Премьер-министр также отметил, что ключевая задача - сбалансировать рынок и обеспечить его стабильность.

"Мы должны сохранить рабочие места, особенно в области угольной промышленности, атомной энергетики. Поэтому важно сегодня работать над этим вместе. И баланс, который мы имеем сегодня, дает нам понимание того, где, какая, чья роль и какие мощности могут быть задействованы. И о чем нам надо договариваться с предприятиями-владельцами возобновляемых источников энергии", - сказал Шмыгаль.

Во время заседания обсуждалась необходимость принятия ряда законодательных и нормативных инициатив, которые будут способствовать стабилизации ситуации на рынке энергетики.

Читайте: Минэкоэнерго предусматривает снижение для ТЭС, ГЭС и АЭС новым энергобалансом

Автор: 

Кабмин (14036) энергетика (2569) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+3
В среду, 29 апреля, состоялось первое заседание Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.Источник: https://censor.net/n3192506

А чому в енергетиці має бути криза? Може атомні станції розгромлені?
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29.04.2020 21:39 Ответить
+3
https://censor.net/user/82781 А той,хто продає зелену енергетику задорого,той невинен?
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29.04.2020 21:44 Ответить
+3
https://censor.net/user/453111 В кінці кінців,це призведе до того,що Україна приповзе до московитів,за допомогою.
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29.04.2020 22:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Снизить цену на ликтричество Бене ?
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29.04.2020 21:35 Ответить
Нє, виплотити рінатику премію.
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29.04.2020 21:38 Ответить
ещё мифы от 95 квартала будут ?
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29.04.2020 21:39 Ответить
що ж ти так сходу палишся, мурзілко тарганяче
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29.04.2020 21:47 Ответить
а ти, падло зебільне, хотів, шоб я з тобою у дискусію поринув ?
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29.04.2020 21:51 Ответить
Ні, щоб з твоїм поносом імбецильним взагалі тут не з'являлось.
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29.04.2020 21:56 Ответить
с поносом про то, что твой главній Зебил поставил премьером ахметовского шныря ?
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29.04.2020 22:01 Ответить
зебіл, главзебіл, абирвалг!
чуваки, які вилизували схему, яка зробила відпускні ціни ТЕС найдорожчими в Європі і "ринок", який мав і далі їх підвищувати тепер щось про шнирів вякають
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30.04.2020 00:13 Ответить
кто назначил Шмыгаля ?
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30.04.2020 10:33 Ответить
Це Шмигаль шантажує Україну закриттям шахт, як рік тому шантажував пустими складами ТЕС?
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30.04.2020 12:34 Ответить
так Шмыгаль - это представитель Ахметова при Зеленском.

Или ты с Луны прилетел и не знаешь этого ?
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30.04.2020 12:57 Ответить
и бене и рыжему и всем кто понастроил СЭС на арендованных за гроши землях
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29.04.2020 22:10 Ответить
так откажись от электричества - не обогащай рыжего упыря
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29.04.2020 22:27 Ответить
https://censor.net/user/469415 - что бы вместо него блазень Азарова с Табачником назначил...?

да ну нах...
мы же знаем что каждое следующее назначение Зе-осла хуже предыдущего...
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29.04.2020 21:41 Ответить
До вас контрацептиви зелені все було добре.
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29.04.2020 21:37 Ответить
В среду, 29 апреля, состоялось первое заседание Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.Источник: https://censor.net/n3192506

А чому в енергетиці має бути криза? Може атомні станції розгромлені?
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29.04.2020 21:39 Ответить
може кто-то хитрожопый покупает электричество для своих ферросплавных комбинатов дешевле себестоимости её производства ?
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29.04.2020 21:41 Ответить
https://censor.net/user/82781 А той,хто продає зелену енергетику задорого,той невинен?
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29.04.2020 21:44 Ответить
Зобов'язання України щодо зеленої енергетики, підписане більше 10 років тому, зумовлене прагненням України бути серед цивілізованих країн.

Те, шо зараз зелена енергетика оплачується не ЦИвілізовано, а ЗЕлізовано - то провина не зеленої стратегії, а зебілізму зебілів.

А от продаж Бені електрики за копійки - це вже не цивілізаційний вибір, а тупо грабунок країни.
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29.04.2020 21:50 Ответить
https://censor.net/user/82781 Зелена енергетика,це світове лівацьке обдурування.Щоб замінити одну атомну станцію,потрібно багато десятків соняшних станцій.І щоб соняшна станція максимально виробляла електрику,потрібна завжди соняшна погода.Потім ще потрібна утилізація.Це все обійдеться країні набагато більше.
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29.04.2020 21:54 Ответить
я не настільки досконало знаю процес видобутку енергії з соняшнику
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29.04.2020 22:03 Ответить
https://censor.net/user/82781 Навіщо все переводити на прикол? Ви ж зрозуміли,що я написав.Зелену енергетику просувають ліваки.Щоб країни не були енергетично незалежні.Ніякі нещасні батарейки не замінять атомну енергію.
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29.04.2020 22:11 Ответить
Ну ліваки чи не ліваки, але з ********* Рейну можна ловити І ЇСТИ рибу, а в берлінських будинках можна пити воду з крану,

а можна жити, як в Маріуполі.

І зелена енергетика протиставиться не атомній або гідро, а саме тепловій, шоб зменшити викиди від спалювання мазутів та вугілля.
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29.04.2020 22:24 Ответить
https://censor.net/user/82781 Теплова дійсно застаріла.Але в світі ліваки влаштовують акції саме проти атомної енергетики.І вимагають закривати АЕС.Атомна енергетика,це був технологічно-енергетичний прорив людства.Її може замінити,хіба що термоядерна енергетика.Але невідомо,чи взагалі вона колись буде.Також можна добудовувати енергоблоки нового типу.В світі є такі плани.Тоді АЕС будуть ще в декілька разів ефективніші.Без АЕС,ми будемо змушені приповзти на колінах,до московитів.
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29.04.2020 22:46 Ответить
у нас атомні призупиняються зовсім з інших причин
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29.04.2020 23:15 Ответить
https://censor.net/user/82781 Все одно їх би планували зупиняти.Вже давно були такі плани.А зараз якраз підвернувся підходящий випадок.
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29.04.2020 23:25 Ответить
Антикризисный энергетический штаб заслушал план

Тада, героически преодолеваем созаные самим себе трудности! Мир театр!
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29.04.2020 21:39 Ответить
А в чем кризис? В том что у нас полно дешовой атомной енергии и жаба давит снизить цену для народа а натоместь наоборот кода в мире полно бесплатной енергии у нас олигофрены придумывают план как поднять цены на воздух? Ето только в Украине и на Рашке в правительстве сидят фашисты которые лучше сожгут но не дадут людям
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29.04.2020 21:39 Ответить
а апельсины и помидоры в Европе тоже фашисты уничтожают ?
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29.04.2020 21:42 Ответить
они как пионеры - с начало созжадут проблемы - потом ее решают - но не факт шо успешно))
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29.04.2020 21:40 Ответить
На Рашке кризис сжигают нефть чтобы не дать людям, у нас сжигают електроенергию чтобы не дать людям. Может нужно всем собираться и сжигать ету фашистскую власть?
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29.04.2020 21:43 Ответить
Поверніть самокатника.
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29.04.2020 21:45 Ответить
Антикризовий енергетичний штаб заслухав план заходів щодо нормалізації роботи енергетичної галузі - Цензор.НЕТ 4362

Лещенко зазначив, що державі такі рішення складають мільярди гривень збитків, а «Енергоатом» стане фактично банкрутом. Екс-нардеп вважає: щоб його врятувати парламентарії можуть проголосувати за спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги «Енергоатому» у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу.
Таким чином «Енергоатом» рятує ахметовський «ДТЕК», а держава вже рятує «Енергоатом». «ДТЕК» отримує допомогу від держави, але його не націоналізують, як раніше «https://inforesist.org/tag/privatbank/ ПриватБанк ».
За інформацією Лещенка, зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня. Виступаючи з такими ініціативами, Буславець втратила шанс бути затвердженою у Верховній Раді. До того ж проти масштабної зупинки АЕС виступає голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус.
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29.04.2020 21:50 Ответить
https://censor.net/user/453111 В кінці кінців,це призведе до того,що Україна приповзе до московитів,за допомогою.
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29.04.2020 22:02 Ответить
не хотілось би, але є в нас гандон та його слуги.
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29.04.2020 22:04 Ответить
https://censor.net/user/453111 Ну якщо енергетику відправити на дно.То стовідсотково буде те,що я вище написав.
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29.04.2020 22:07 Ответить
Вспомнился мультик про Чебурашку: - Слушай, Гена, давай я понесу чемоданы, а ты понесёшь меня… - Это ты здорово придумал, Чебурашка! , - это очередная попытка повесить убыточное содержание убитых и разграбленных ахметовым за его хозяйствование линий електропередач на бюджет государства т.е. на весь народ Украины, так у него уже прошло с Киевэнерго когда дырявую,разграбленную тепло сеть после того как ее убили в ж@пу вернули обратно на городской бюджет т.е. ремонтировать ее будут за деньги народа кто платит деньги, с ДТЕКом он хочет сейчас провернуть тоже самое, єто просто крокодильи слезы ахметова - прибыль себе в офшоры, а его убытки пусть оплачивают налогоплательщики.
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29.04.2020 23:08 Ответить
https://twitter.com/in4king
https://twitter.com/in4king
https://twitter.com/in4king
infoking25ter

@in4king


Досить вже платити усіляким Сірожам Лещенкам по 332 тис.грн.(!) зарплати, тоді як залізничники сидять без грошей на карантині. Що те окулярно-бородате непорозуміння наробило на ті 332тис? Ще й під час карантину.
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29.04.2020 22:00 Ответить
незарах, ботику, не в тему скопіпастив
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30.04.2020 00:17 Ответить
Забирайте все Облэнерго украденные у народа олигарохами обратно в государство, снижайте тарифы на электроэнергию и начнёте подъём экономики. Всё остальное это продолжение ограблеения государства!
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29.04.2020 22:31 Ответить
Ну че Вова? Как там министры от бени и гудка и прокурор от черта? Лучше чем твои?
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29.04.2020 22:38 Ответить
Поднимайте для всех тарифы до 10 грн. за киловатт иначе Ахметов не сможет себе новый замок за 200 млн. евро купить))) ну а если без приколов, ни один инвестор сюда на придет что либо производить узнав, что электричество для предприятий стоит 0,14$ за кВт, есть страны где дешевая рабочая сила и электричество для предприятий по 0,06$ нахер нужен этот украинский гандурас в котором инвестор должен сделать богатым украинского олигарха который генерирует электричество...
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29.04.2020 23:10 Ответить
шо вы тащитесь... всем слугам в тускавецких отелях рассказывали в какую сторону текёть ток, а в какую деньжища, между прочим -у всех стурбо- дипломы имеютси...
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29.04.2020 23:30 Ответить
 
 