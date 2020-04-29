Антикризисный энергетический штаб заслушал план мероприятий по нормализации работы отрасли

В среду, 29 апреля, состоялось первое заседание Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В заседании штаба приняли участие руководство Минэкоэнерго, НКРЭКП, "Энергоатома", "Укргидроэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", народные депутаты и все ключевые участники рынка. В общем Антикризисный штаб состоит из 32 членов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы был наработан план мероприятий. Вчера на совещании с президентом мы проговорили уже подписанный сегодня энергетический баланс Украины. Он откорректирован. Мы работали совместно с ключевыми предприятиями этой отрасли", - подчеркнул Шмыгаль.

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец представила план оперативных мероприятий по нормализации работы энергетической отрасли Украины.

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Премьер-министр также отметил, что ключевая задача - сбалансировать рынок и обеспечить его стабильность.

"Мы должны сохранить рабочие места, особенно в области угольной промышленности, атомной энергетики. Поэтому важно сегодня работать над этим вместе. И баланс, который мы имеем сегодня, дает нам понимание того, где, какая, чья роль и какие мощности могут быть задействованы. И о чем нам надо договариваться с предприятиями-владельцами возобновляемых источников энергии", - сказал Шмыгаль.

Во время заседания обсуждалась необходимость принятия ряда законодательных и нормативных инициатив, которые будут способствовать стабилизации ситуации на рынке энергетики.

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