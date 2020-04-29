"Газпром" знизив ціну для Польщі після рішення арбітражу, - PGNiG

Державна нафтогазова компанія Польщі (PGNiG) добилася зниження ціни на газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт PGNiG.

"Газпром" заявив, що коригуватиме рахунки, виставлені за поставки газу в березні і квітні 2020 року. Заява "Газпрому" відповідає очікуванням PGNiG щодо повного і негайного виконання рішення Арбітражного суду", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 30 березня польська газова компанія PGNiG заявила, що виграла у "Газпрому" арбітраж на $1,5 млрд.

PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти ПАТ "Газпром" і "Газпром експорту" в 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що поставляється до Польщі за контрактом від 25 вересня 1996 року. Він передбачав поставку близько 10 млрд куб. м газу на рік, мінімальна річна контрактна кількість - 8,7 млрд куб. м на рік. Договір діє до 2022 року.

28 квітня уряд Польщі повідомив, що має намір заарештувати активи "Газпрому" в Європі як компенсацію, присуджену Стокгольмським арбітражем енергетичному концерну PGNiG.

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