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"Газпром" знизив ціну для Польщі після рішення арбітражу, - PGNiG

Державна нафтогазова компанія Польщі (PGNiG) добилася зниження ціни на газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт PGNiG.

"Газпром" заявив, що коригуватиме рахунки, виставлені за поставки газу в березні і квітні 2020 року. Заява "Газпрому" відповідає очікуванням PGNiG щодо повного і негайного виконання рішення Арбітражного суду", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 30 березня польська газова компанія PGNiG заявила, що виграла у "Газпрому" арбітраж на $1,5 млрд.

PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти ПАТ "Газпром" і "Газпром експорту" в 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що поставляється до Польщі за контрактом від 25 вересня 1996 року. Він передбачав поставку близько 10 млрд куб. м газу на рік, мінімальна річна контрактна кількість - 8,7 млрд куб. м на рік. Договір діє до 2022 року.

28 квітня уряд Польщі повідомив, що має намір заарештувати активи "Газпрому" в Європі як компенсацію, присуджену Стокгольмським арбітражем енергетичному концерну PGNiG.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща має намір заарештувати активи "Газпрому" в "Північному потоці-2"

Автор: 

Газпром (3395) Польща (8636) PGNiG (48)


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Топ коментарі
+40
"Газпром" знизив ціну для Польщі після рішення арбітражу, - PGNiG - Цензор.НЕТ 6636
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29.04.2020 22:42 Відповісти
+24
ГАСПРОМ ныне обидеть может каждый
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29.04.2020 22:44 Відповісти
+19
гаспрем посадили на бутылку
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29.04.2020 22:34 Відповісти
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29.04.2020 22:33 Відповісти
гаспрем посадили на бутылку
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29.04.2020 22:34 Відповісти
"Газпром" знизив ціну для Польщі після рішення арбітражу, - PGNiG - Цензор.НЕТ 6636
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29.04.2020 22:42 Відповісти
так она это, омериканскии сжиженный домой тянет.
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29.04.2020 22:52 Відповісти
Лучше в зажигалках пусть возят.
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29.04.2020 23:21 Відповісти
Навскидку : середня полоса мокшандії. На Кунгур Пермської обл. не тягне. Там газ в 89році був, бо 20км. було до газогону Уренгой-Помари.
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29.04.2020 23:31 Відповісти
А как діьшал)))
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29.04.2020 22:43 Відповісти
ГАСПРОМ ныне обидеть может каждый
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29.04.2020 22:44 Відповісти
ПЕРДЁЖПРОМ он такой))) принимает и спереди и с заду, а как всё начиналось, вяликая расея.
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30.04.2020 10:27 Відповісти
плосто в ласеи узе всем кусать хоцца...
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29.04.2020 22:45 Відповісти
ГАСПРОМ обидеть может каждый
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29.04.2020 22:46 Відповісти
У Газпрёма и так тяжелые времена, а тут еще и эти поляки нож в спину вставляют и русофобию затевают
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29.04.2020 22:50 Відповісти
Братья - славяне! Давите угро-финских "дидов"! Да поможет вам и нам Бог!
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29.04.2020 22:59 Відповісти
Хм . . Интересно , и на сколько же гаспрём влетел .? Цена газа на бирже и так сейчас " ниже плинтуса " ,по слухам временами падает аж до 70 долл . А летом прогнозируют и вовсе 50 ..
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29.04.2020 22:59 Відповісти
А если еще и нефть добавить)))))

Поставки российского сорта Urals, напротив, рухнули на 41%, до 935 тысяч тонн. Польша практически полностью отказалась от морских поставок сырья из России. Лишь одна партия размером 66,5 млн тонн прибыла в порт Гданьска в апреле, что почти в 6 раз ниже мартовских закупок (377 тысяч тонн).
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29.04.2020 23:04 Відповісти
Да , я в курсе ,, читал на "Нефтянке " . Теперь уже не кацапы , а шейхи контролируют львиную долю еврорынка . Та же картина кстати , намечается и на азиатском рынке . Арабы кацапов жмут со всех сторон . .
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29.04.2020 23:14 Відповісти
66,5 тыс тонн

В первоисточниках бывают описки
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30.04.2020 00:25 Відповісти
московиты зассали ))
https://www.youtube.com/watch?v=q5Nz6AEuM7s
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29.04.2020 23:07 Відповісти
московиты круты, когда толпой да на того, да на того, кто послабее... пока им в тамбуре по пиндаку не стукнут и не заставят кричать " чечня- круто ! "
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29.04.2020 23:18 Відповісти
Вот что угроза конфискации трубы делает.
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29.04.2020 23:34 Відповісти
"Газпром" знизив ціну для Польщі після рішення арбітражу, - PGNiG - Цензор.НЕТ 653
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29.04.2020 23:35 Відповісти
представляете шо у киселёва в Лондоне может быть...
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29.04.2020 23:57 Відповісти
полякам-"респект"...!!! а СН-на заметку...хватит кацабам потакать...!!!
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29.04.2020 23:56 Відповісти
по чём уже акции газпрома?
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30.04.2020 00:10 Відповісти
Козлорылофобия какая-то.Даже короновиRusа не боятся ни поляки,ни румуны,ни австрийцы.Вот-бы и украинцам границы наглухо задраить путлерасам-оккупантам.
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30.04.2020 00:19 Відповісти
Еще и денег Польше выплатят, как и Украине, за то, что мухлевали с ценами на газ.
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30.04.2020 07:40 Відповісти
Прикольно. Польша заявляла, что будет использовать только американский газ, а оказывается, берут российский. Главное, так тихо информация просачивается, ЧТО прям представляется, буд-то Россия платит Польше за газ.

"Газпром" заявил, что будет корректировать счета, выставленные за поставки газа в марте и апреле 2020 года. Заявление "Газпрома" соответствует ожиданиям PGNiG в отношении полного и немедленного исполнения решения Арбитражного суда", - отмечается в сообщении. Источник: https://censor.net/n3192513
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30.04.2020 10:37 Відповісти
25 сентября 1996 года Польша заколючила Газпромом Ямальский контракт на поставку газа в течении 25 лет. В 2021 контракт заканчивается и Польша отказалась от заключения ка4их либо договоров в дальнейшем. Сейчас они связаны контрактом но добирают газ у других поставщиков.
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30.04.2020 10:51 Відповісти
 
 