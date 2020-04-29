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"Газпром" снизил цену для Польши после решения арбитража, - PGNiG

Государственная нефтегазовая компания Польши (PGNiG) добилась снижения цены на газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт PGNiG.

"Газпром" заявил, что будет корректировать счета, выставленные за поставки газа в марте и апреле 2020 года. Заявление "Газпрома" соответствует ожиданиям PGNiG в отношении полного и немедленного исполнения решения Арбитражного суда", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 марта польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор ГТС предлагает "Газпрому" хранить газ в Украине: "Нужно просто подписать стандартный договор"

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

28 апреля правительство Польши сообщило, что намерено арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG.

Автор: 

Газпром (3185) Польша (8518) PGNiG (4)


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Топ комментарии
+40
"Газпром" знизив ціну для Польщі після рішення арбітражу, - PGNiG - Цензор.НЕТ 6636
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29.04.2020 22:42 Ответить
+24
ГАСПРОМ ныне обидеть может каждый
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29.04.2020 22:44 Ответить
+19
гаспрем посадили на бутылку
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29.04.2020 22:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Здорово)))
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29.04.2020 22:33 Ответить
гаспрем посадили на бутылку
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29.04.2020 22:34 Ответить
"Газпром" знизив ціну для Польщі після рішення арбітражу, - PGNiG - Цензор.НЕТ 6636
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29.04.2020 22:42 Ответить
так она это, омериканскии сжиженный домой тянет.
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29.04.2020 22:52 Ответить
Лучше в зажигалках пусть возят.
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29.04.2020 23:21 Ответить
Навскидку : середня полоса мокшандії. На Кунгур Пермської обл. не тягне. Там газ в 89році був, бо 20км. було до газогону Уренгой-Помари.
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29.04.2020 23:31 Ответить
А как діьшал)))
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29.04.2020 22:43 Ответить
ГАСПРОМ ныне обидеть может каждый
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29.04.2020 22:44 Ответить
ПЕРДЁЖПРОМ он такой))) принимает и спереди и с заду, а как всё начиналось, вяликая расея.
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30.04.2020 10:27 Ответить
плосто в ласеи узе всем кусать хоцца...
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29.04.2020 22:45 Ответить
ГАСПРОМ обидеть может каждый
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29.04.2020 22:46 Ответить
У Газпрёма и так тяжелые времена, а тут еще и эти поляки нож в спину вставляют и русофобию затевают
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29.04.2020 22:50 Ответить
Братья - славяне! Давите угро-финских "дидов"! Да поможет вам и нам Бог!
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29.04.2020 22:59 Ответить
Хм . . Интересно , и на сколько же гаспрём влетел .? Цена газа на бирже и так сейчас " ниже плинтуса " ,по слухам временами падает аж до 70 долл . А летом прогнозируют и вовсе 50 ..
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29.04.2020 22:59 Ответить
А если еще и нефть добавить)))))

Поставки российского сорта Urals, напротив, рухнули на 41%, до 935 тысяч тонн. Польша практически полностью отказалась от морских поставок сырья из России. Лишь одна партия размером 66,5 млн тонн прибыла в порт Гданьска в апреле, что почти в 6 раз ниже мартовских закупок (377 тысяч тонн).
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29.04.2020 23:04 Ответить
Да , я в курсе ,, читал на "Нефтянке " . Теперь уже не кацапы , а шейхи контролируют львиную долю еврорынка . Та же картина кстати , намечается и на азиатском рынке . Арабы кацапов жмут со всех сторон . .
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29.04.2020 23:14 Ответить
66,5 тыс тонн

В первоисточниках бывают описки
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30.04.2020 00:25 Ответить
московиты зассали ))
https://www.youtube.com/watch?v=q5Nz6AEuM7s
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29.04.2020 23:07 Ответить
московиты круты, когда толпой да на того, да на того, кто послабее... пока им в тамбуре по пиндаку не стукнут и не заставят кричать " чечня- круто ! "
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29.04.2020 23:18 Ответить
Вот что угроза конфискации трубы делает.
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29.04.2020 23:34 Ответить
"Газпром" знизив ціну для Польщі після рішення арбітражу, - PGNiG - Цензор.НЕТ 653
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29.04.2020 23:35 Ответить
представляете шо у киселёва в Лондоне может быть...
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29.04.2020 23:57 Ответить
полякам-"респект"...!!! а СН-на заметку...хватит кацабам потакать...!!!
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29.04.2020 23:56 Ответить
по чём уже акции газпрома?
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30.04.2020 00:10 Ответить
Козлорылофобия какая-то.Даже короновиRusа не боятся ни поляки,ни румуны,ни австрийцы.Вот-бы и украинцам границы наглухо задраить путлерасам-оккупантам.
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30.04.2020 00:19 Ответить
Еще и денег Польше выплатят, как и Украине, за то, что мухлевали с ценами на газ.
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30.04.2020 07:40 Ответить
Прикольно. Польша заявляла, что будет использовать только американский газ, а оказывается, берут российский. Главное, так тихо информация просачивается, ЧТО прям представляется, буд-то Россия платит Польше за газ.

"Газпром" заявил, что будет корректировать счета, выставленные за поставки газа в марте и апреле 2020 года. Заявление "Газпрома" соответствует ожиданиям PGNiG в отношении полного и немедленного исполнения решения Арбитражного суда", - отмечается в сообщении. Источник: https://censor.net/n3192513
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30.04.2020 10:37 Ответить
25 сентября 1996 года Польша заколючила Газпромом Ямальский контракт на поставку газа в течении 25 лет. В 2021 контракт заканчивается и Польша отказалась от заключения ка4их либо договоров в дальнейшем. Сейчас они связаны контрактом но добирают газ у других поставщиков.
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30.04.2020 10:51 Ответить
 
 