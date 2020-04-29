"Газпром" снизил цену для Польши после решения арбитража, - PGNiG

Государственная нефтегазовая компания Польши (PGNiG) добилась снижения цены на газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт PGNiG.

"Газпром" заявил, что будет корректировать счета, выставленные за поставки газа в марте и апреле 2020 года. Заявление "Газпрома" соответствует ожиданиям PGNiG в отношении полного и немедленного исполнения решения Арбитражного суда", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 марта польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд.

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PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

28 апреля правительство Польши сообщило, что намерено арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG.