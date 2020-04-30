У Луганській області вирішили відкрити ринки з 1 травня
Глава Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що в області з 1 травня відкривають продуктові ринки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОДА.
За його словами, алгоритм відкриття ринку передбачає дотримання жорстких карантинних вимог і посилений контроль.
"Тому з 1 травня відкриють агропродовольчі ринки, у яких є всі дозвільні документи. За наявності порушень ці об'єкти будуть закриті", - зазначив Гайдай.
За словами начальника Головного управління Держспоживслужби в Луганській області Ріти Холоденко, зможуть відкритися ринки з офіційною реєстрацією, які забезпечать допуск працівників, продавців і відвідувачів із засобами індивідуального захисту, а також температурний скринінг.
Також обов'язковою вимогою є наявність диспенсерів з антисептиком.
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