В Луганской области решили открыть рынки с 1 мая

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что в области с 1 мая открывают продуктовые рынки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОГА.

По его словам, алгоритм открытия рынка предусматривает соблюдение жестких карантинных требований и усиленный контроль.

"Поэтому с 1 мая откроют агропродовольственные рынки, у которых есть все разрешительные документы. При наличии нарушений эти объекты будут закрыты", - отметил Гайдай.

По словам начальника Главного управления Госпотребслужбы в Луганской области Риты Холоденко, смогут открыться рынки с официальной регистрацией, которые обеспечат допуск работников, продавцов и посетителей со средствами индивидуальной защиты, а также температурный скрининг.

Также обязательным требованием является наличие диспенсеров с антисептиком.

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