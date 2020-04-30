РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5298 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 265 4

В Луганской области решили открыть рынки с 1 мая

В Луганской области решили открыть рынки с 1 мая

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что в области с 1 мая открывают продуктовые рынки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОГА.

По его словам, алгоритм открытия рынка предусматривает соблюдение жестких карантинных требований и усиленный контроль.

"Поэтому с 1 мая откроют агропродовольственные рынки, у которых есть все разрешительные документы. При наличии нарушений эти объекты будут закрыты", - отметил Гайдай.

По словам начальника Главного управления Госпотребслужбы в Луганской области Риты Холоденко, смогут открыться рынки с официальной регистрацией, которые обеспечат допуск работников, продавцов и посетителей со средствами индивидуальной защиты, а также температурный скрининг.

Также обязательным требованием является наличие диспенсеров с антисептиком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы вовремя зашли в карантин, будет обидно, если мы быстрее, чем нужно выйдем из него, - главный санврач Ляшко

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Луганская область (6512)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отлично
показать весь комментарий
30.04.2020 13:37 Ответить
А лікувати відвідувачів базарів де збираються? І за чий кошт?
показать весь комментарий
30.04.2020 13:38 Ответить
А посетителей АТБ и других супермаркетов где и за чей счет
показать весь комментарий
30.04.2020 14:12 Ответить
 
 