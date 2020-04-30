В Луганской области решили открыть рынки с 1 мая
Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что в области с 1 мая открывают продуктовые рынки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОГА.
По его словам, алгоритм открытия рынка предусматривает соблюдение жестких карантинных требований и усиленный контроль.
"Поэтому с 1 мая откроют агропродовольственные рынки, у которых есть все разрешительные документы. При наличии нарушений эти объекты будут закрыты", - отметил Гайдай.
По словам начальника Главного управления Госпотребслужбы в Луганской области Риты Холоденко, смогут открыться рынки с официальной регистрацией, которые обеспечат допуск работников, продавцов и посетителей со средствами индивидуальной защиты, а также температурный скрининг.
Также обязательным требованием является наличие диспенсеров с антисептиком.
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