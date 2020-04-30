Всі мародери, які обкрадають армію, будуть покарані, - Офіс президента
В Офісі президента України вітають те, що НАБУ повідомило колишнім представникам керівництва Міноборони про підозру в корупції, через яку держава зазнала збитків у 17,44 млн гривень.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Офісу президента в Фейсбуці.
"Після приходу до влади команда президента ліквідувала штучно створені обмеження для роботи НАБУ, серед іншого – політичні. Тепер інституція починає показувати результати. Всіх мародерів, які обкрадали армію, буде покарано", - сказано в повідомленні.
В ОП вказали, що за даними слідства, ексзаступник міністра оборони та директор одного з департаментів у змові з колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони у 2017 році організували закупівлю в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів за цінами, які суттєво перевищували передбачені бюджетом.
Виробником та постачальником цих транспортних засобів виступила компанія, за версією слідства, афілійована з експосадовцем РНБО України.
Раніше в НАБУ заявили, що повідомили про підозру у справі "Оптімумспецдеталі", відомому також як "справа Гладковського", 6 особам, зокрема колишньому заступнику міністра оборони.
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маски были просрочены ©
Наверное, еще и доплатить пришлось из бюджета "за утилизацию".
Далі одні матюки.
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С самолётом и Хатико Зеленским ещё не всё.
Как выяснилось, сертификат на эти маски и костюмы, который "Эпицентр" разместил у себя на сайте, поддельный.
По сути, Зеленский под телекамеры встречал контрафакт и контрабанду для реализации в "Эпицентре" Гарег.
Сайт проверки подлинности сертификатов, номер сертификата, выложенный на сайте "Эпицентра", в базе не найден. Сертификат туфта https://cert.icrpolska.com/
Если это так, то где жоппозиция с требованием расследования коррупции?
Может ты ещё наградить его посоветуешь?)))
Не при делах,это когда не при делах,а боевая торпеда и не при делах?)))
Не гони пургу,фраерок))
Эта шныра Ермак,как раз при делах,при полных и отетлять ему вряд-ли дадут.Своя шобла зрелых фуфлыжников его и сдаст,чтоб самим чистыми остаться.Тот же Нелох будет пальцем тыкать и волать что это все Ермак,а он типа ни при чем.
Хочешь прикол?..Сейчас все на дистанционке учатся по школам,знаешь?
Так вот,получаю смску от учителя с домашним заданием для своего дитя нарисовать клоуна.
Сыну сказал..а он мне отвечает:- папа,а мне как Зеленского рисовать?))
Ты понимаешь,раз уж дети(!!!)
понимают Ху из Ху,то шо ж говорить об остальном....
От чесно: вірю!
Свинарчуки, он, сидять. Де сидять? Дідько їх знає. Десь. Мабуть, дома. Але сидять. На дупах.
Складається враження, що росія чимось шантажує президента Володимира Зеленського, оскільки він фактично виконує її вказівки.Таку думку в ефірі "Прямого" висловив політтехнолог Денис Богуш."Кожен день росія відкушує частину акваторії Чорного моря. Якщо ви побачите карту, де вони рахують, що їх моря і всі родовища, які були українськими, навіть навколо Одеси, там вже стоять військові російські кораблі. І наша влада жодним чином про це нічого не говорить. Якщо говорити про цю ганебну історію з блокадою Азовського моря, повної блокади, то тут, ясна річ, влада нічого не робить. І я бачу в цьому деякий план і маю здогадки, що, може, росія має на Зеленського якийсь великий компромат, що він зголосився на те, щоб це все виконувати", - сказав Богуш."Наприклад, я думаю, що в Омані, коли він був, там він зустрічався з якоюсь людиною, і росіяни відзняли на плівку, і зараз шантажують нашого президента цією плівкою. Це припущення. Тому що все, що відбувається, і деякі призначення на посади, і всі ці історії з тим, що звільняють з Нацради Сергія Костинського, який опікувався саме трансляцією українських каналів на окуповані території, на Крим, встановленням тих вишок радіо, які хоч якось доносили українську думку.
І дуже багато таких системних дій відбувається", - звернув увагу політтехнолог.
https://prm.ua/skladayetsya-vrazhennya-shho-rosiya-maye-na-zelenskogo-kompromat-polittehnolog/
Нам треба дострокові і нехай він з росіянами без нас розбирається. Це помилка, а не президент. Не знаю ким треба бути, щоб досі цього ще не зрозуміти.
ти ж топив проти Порошенка весь час. це i твоя помилка.
Навiть бiльше, це злочин проти краiни, злочин тих, хто проголосував за шмарклю та гавкав на Порошенка.
свободу швайнорчукам!
Божі плани нікому не відомі і щоб зрозуміти всю їхню велич і красу, якесь свинство в природі мусить існувати для контрасту.
Ну и не забываем, кто будет расследовать и сажать! Те, у которых у самих не только рыло в пушку, а сами давно уже заслужили быть вываляны в смоле и пушку. Венедиктова будет сажать все, что ей укажут - врагов, картошку, кактусы...
Одна надежда, что судьи таки пошлют Зеленского на юх, из расчета, шо судью за четыре года можно и не успеть снять, а тем более посадить. Хотя судей не нужно менять - нужно менять саму систему судейскую, в том числе и назначение судей. Не должно быть назначения - должны быть выборы судьи! Как в США, а не в древней Персии...
И напоследок про народную мудрость малого народа. Кто спит с собаками, тот всегда с блохами. Это Серега про новi обличчя в старых удостоверениях работников цирка...