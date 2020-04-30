Всі мародери, які обкрадають армію, будуть покарані, - Офіс президента

В Офісі президента України вітають те, що НАБУ повідомило колишнім представникам керівництва Міноборони про підозру в корупції, через яку держава зазнала збитків у 17,44 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Офісу президента в Фейсбуці.

"Після приходу до влади команда президента ліквідувала штучно створені обмеження для роботи НАБУ, серед іншого – політичні. Тепер інституція починає показувати результати. Всіх мародерів, які обкрадали армію, буде покарано", - сказано в повідомленні.

В ОП вказали, що за даними слідства, ексзаступник міністра оборони та директор одного з департаментів у змові з колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони у 2017 році організували закупівлю в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів за цінами, які суттєво перевищували передбачені бюджетом.

Виробником та постачальником цих транспортних засобів виступила компанія, за версією слідства, афілійована з експосадовцем РНБО України.

Раніше в НАБУ заявили, що повідомили про підозру у справі "Оптімумспецдеталі", відомому також як "справа Гладковського", 6 особам, зокрема колишньому заступнику міністра оборони.