Все обворовывавшие армию мародеры будут наказаны, - Офис президента

В Офисе президента Украины приветствуют то, что НАБУ сообщило бывшим представителям руководства Минобороны о подозрении в коррупции, из-за которой государство понесло убытки в 17,44 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбуке.

"После прихода к власти команда президента ликвидировала искусственно созданные ограничения для работы НАБУ, в том числе – политические. Теперь институция начинает показывать результаты. Все мародеры, которые обворовывали армию, будут наказаны", — сказано в сообщении.

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В ОП указали, что по данным следствия, экс-заместитель министра обороны и директор одного из департаментов в сговоре с экс-первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом.

Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, которая, по версии следствия, аффилирована с экс-чиновником СНБО Украины.

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Ранее в НАБУ заявили, что сообщили о подозрении в деле "Оптимумспецдетали", известном также как "дело Гладковского", 6 лицам, в том числе бывшему замминистра обороны.