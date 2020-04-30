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Новости Силовики
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Все обворовывавшие армию мародеры будут наказаны, - Офис президента

Все обворовывавшие армию мародеры будут наказаны, - Офис президента

В Офисе президента Украины приветствуют то, что НАБУ сообщило бывшим представителям руководства Минобороны о подозрении в коррупции, из-за которой государство понесло убытки в 17,44 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбуке.

"После прихода к власти команда президента ликвидировала искусственно созданные ограничения для работы НАБУ, в том числе – политические. Теперь институция начинает показывать результаты. Все мародеры, которые обворовывали армию, будут наказаны", — сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело Гладковского: НАБУ сообщило о подозрении 6 лицам, в том числе бывшему замминистра обороны

В ОП указали, что по данным следствия, экс-заместитель министра обороны и директор одного из департаментов в сговоре с экс-первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом.

Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, которая, по версии следствия, аффилирована с экс-чиновником СНБО Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Запад понимает, что Зеленский не берет ответственность за своих депутатов, и парламент может нанести удар по НАБУ, - Бутусов о письме МВФ

Ранее в НАБУ заявили, что сообщили о подозрении в деле "Оптимумспецдетали", известном также как "дело Гладковского", 6 лицам, в том числе бывшему замминистра обороны.

Все обворовывавшие армию мародеры будут наказаны, - Офис президента 01

Автор: 

НАБУ (4233) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Гладковский Олег (160) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+53
Найбільшими мародерами,виявились зелені.А ці всі заяви,розраховані на дурників.
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30.04.2020 17:01 Ответить
+52
Все обворовывавшие армию мародеры будут наказаны, - Офис президента - Цензор.НЕТ 5623
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30.04.2020 17:07 Ответить
+43
главный мародер это зе-фр.-фантаст
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30.04.2020 17:01 Ответить
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Страница 2 из 2
За руйнування ракетної програми всі зелені мародери будуть висіти. Ми все пам'ятаємо і всіх знайдемо. Ви у владі не на вічно.
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30.04.2020 17:26 Ответить
Є відчуття, що коли відкриють кордони, будуть втікати навіть ті, хто нікуди не збирався...
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30.04.2020 17:26 Ответить
Народ поверил словам Зеленского и Коломойского: Зеленский: вешать хочется/ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. / На деле всё оказалось иначе. Порошенко казнён?-Нет. Откупился. Подельники Свинарчукгейта казнены? Нет. Откупились. Гримчак казнён? Нет. Откупился. Шереметгйт разваливается.-Откупились.На взятке в 150 тысяч долларов задержана директор департамента ОП Кондзеля.Начинавшая при Порошенко . Казнена?-Нет.Откупилась./Злодеи откупались у МВД и СБУ.Особый гнев трудящихся вызвал владелец диплома университета Соломона прокурор Рябошапка , заявивший Подозрение Порошенко уважающий себя юрист не подписал бы./Власть СН стала продажной и коррупционной.Кадры власти- Зеленского, Баканова, Авакова и пр. назначил Коломойский. Коломойского-казнить. Кадры, Коломойским назначенные, казнить.
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30.04.2020 17:27 Ответить
Сталінщиною тнхе.
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30.04.2020 19:43 Ответить
Сталінщиною тхне. -А также Лениным . Которого желает копировать вор-торгаш Коломойский: Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский. 08.05.19/ Отсюда: Нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Мародёру следует напоминать что требовавшие как он смертных казней Ленин где то Бланк был отравлен, Троцкий убит ледорубом, Свердлова забили камнями.
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30.04.2020 20:08 Ответить
Перезагрузка в 1917 году обошлась нам в десятки миллионов жизней,откинула страну назад.Ты хочешь повторить?Ленина с большевиками не нужно справится Зельонка с зебилами.
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01.05.2020 11:39 Ответить
Сто лет назад УНР удушил кодлан Ленина-Троцкого-Свердлова.Сейчас Украину душит Путин с кодланом Коломойского-Зеленского-Ермака - Шефиров-Менделей./ Перезагрузка в 1917 году обошлась нам в десятки миллионов жизней,откинула страну назад.Ты хочешь повторить?/От Ивана Петровича Сидорова зависят другие люди. Поэтому с начала карантина он не выпил ни грамма.Не будучи трезвенником.Намёк, надеюсь, понятен.
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01.05.2020 12:03 Ответить
Мародер напрягся😂😂😂
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30.04.2020 17:29 Ответить
Алиби алиби алиби./Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии.Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий (в ответ): "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
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30.04.2020 17:42 Ответить
Бубочка сказал, что все вывезенные
маски были просрочены ©
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30.04.2020 22:30 Ответить
Ляксеечу уже некуда седеть , а тут такие новости
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30.04.2020 17:30 Ответить
А все зелёные мародеры, обворовывавшие госрезер и продавшие во время пандемии за кордон защитные маски - будут наказаны?
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30.04.2020 17:31 Ответить
А зачем нам армия. У нас ведь нет врагов. Да Зелики?
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30.04.2020 19:47 Ответить
Все проданные маски были просрочены ©
Наверное, еще и доплатить пришлось из бюджета "за утилизацию".

Всі мародери, які обкрадають армію, будуть покарані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 6138
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30.04.2020 22:18 Ответить
Зато привезли контробас Епицентру.
Всі мародери, які обкрадають армію, будуть покарані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7709
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30.04.2020 22:20 Ответить
Гарна наша пісня й нова так почнемо її знову. Невже мудрий нарід настільки немудрий, що йому можна впіхувати ********** до нескінченності?
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30.04.2020 17:38 Ответить
Зробимо мародерів ще раз - крикнув Зеленський...Або зробимося мародерами - вже тихіше додав він...
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30.04.2020 17:41 Ответить
Слабенька спроба підняти рейтинг зелених.
Далі одні матюки.
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30.04.2020 17:44 Ответить
+++
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30.04.2020 22:31 Ответить
Всі мародери, які обкрадають армію, будуть покарані...- лапша рассчитанная на зебилов)))
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30.04.2020 17:47 Ответить
https://www.rbc.ua/ukr/news/eshche-chetverym-uchastnikam-shem-gladkovskogo-1588257109.html Справа Гладковського - ще чотирьом учасникам схем повідомили про підозру | РБК-Україна
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30.04.2020 17:51 Ответить
Самі себе накажуть
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30.04.2020 17:51 Ответить
подонок и мародерина зеЛя.будет наказан это точно.его уже народ на части готов порвать!
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30.04.2020 17:54 Ответить
Всі мародери, які обкрадають армію, будуть покарані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4176
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30.04.2020 17:58 Ответить
Всі мародери, які обкрадають армію, будуть покарані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 161
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30.04.2020 18:04 Ответить
Всі мародери сядуть... наступної весни
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30.04.2020 18:04 Ответить
С обворовывавшими все понятно. А как быть с обворовывающими?
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30.04.2020 18:06 Ответить
Всі мародери, які обкрадають армію, будуть покарані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5525
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30.04.2020 18:07 Ответить
трепло охметова
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30.04.2020 18:11 Ответить
https://twitter.com/BauldganBabukan
https://twitter.com/BauldganBabukan

25Mr.Zorg

@BauldganBabukan


С самолётом и Хатико Зеленским ещё не всё.
Как выяснилось, сертификат на эти маски и костюмы, который "Эпицентр" разместил у себя на сайте, поддельный.
По сути, Зеленский под телекамеры встречал контрафакт и контрабанду для реализации в "Эпицентре" Гарег.

Сайт проверки подлинности сертификатов, номер сертификата, выложенный на сайте "Эпицентра", в базе не найден. Сертификат туфта https://cert.icrpolska.com/
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30.04.2020 18:12 Ответить
отсюда следует, что Зеленский использовал служебное положение для обеспечения контрабанды?..
Если это так, то где жоппозиция с требованием расследования коррупции?
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30.04.2020 18:26 Ответить
Всі мародери, які обкрадають армію, будуть покарані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3139
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30.04.2020 22:25 Ответить
https://www.unian.ua/society/v-ukrajinskih-sizo-z-yavlyatsya-platni-kameri-z-pokrashchenimi-umovami-novini-ukrajini-10980089.html В українських СІЗО з'являться платні камери з покращеними умовами - новини України - УНІАН
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30.04.2020 18:12 Ответить
дурдом. Это еще не все. https://hromadske.ua/posts/********-gotova-do-pripinennya-tranzitu-rosijskogo-gazu-ta-proponuye-gazpromu-svoyi-shovisha-operator-gts Нафтогаз предложил наши хранилища Газпрому .
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30.04.2020 18:46 Ответить
Буде зайвий привід рашкованам окупувати Західну, щоб захистити свою власність.
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30.04.2020 20:10 Ответить
Ага, верим ... Год назад уже слышали этот треп. То соевый пять лет только обещал, но ничего не делал, теперь этот.
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30.04.2020 18:14 Ответить
Посадив (нет, не в тюрьму) Петрика на осиновый член накажите ВСЕХ мародеров
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30.04.2020 18:56 Ответить
А Ермак?
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30.04.2020 18:56 Ответить
Дерьмак не при делах,оно лицо приближенное к ампиратору.
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30.04.2020 19:14 Ответить
Та ты шо)))
Может ты ещё наградить его посоветуешь?)))
Не при делах,это когда не при делах,а боевая торпеда и не при делах?)))
Не гони пургу,фраерок))
Эта шныра Ермак,как раз при делах,при полных и отетлять ему вряд-ли дадут.Своя шобла зрелых фуфлыжников его и сдаст,чтоб самим чистыми остаться.Тот же Нелох будет пальцем тыкать и волать что это все Ермак,а он типа ни при чем.
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30.04.2020 20:51 Ответить
Сарказму не зрозум1в? За фраера дякую,краще фрайер,чим лох.
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01.05.2020 11:33 Ответить
Ты знаешь,ты прав.фраер круче чем лошок.
Хочешь прикол?..Сейчас все на дистанционке учатся по школам,знаешь?
Так вот,получаю смску от учителя с домашним заданием для своего дитя нарисовать клоуна.
Сыну сказал..а он мне отвечает:- папа,а мне как Зеленского рисовать?))
Ты понимаешь,раз уж дети(!!!)
понимают Ху из Ху,то шо ж говорить об остальном....
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02.05.2020 00:59 Ответить
Неплохо,но маленькая сумма,там,говорят таможня и фискалы на десятки миллиардов страну нагрели.Или это свои,зеленые?
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30.04.2020 19:13 Ответить
А мародеры, обокравшие страну ? Когда сядет Беня ?
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30.04.2020 19:24 Ответить
Що, геть усіх мародерів закриють?!
От чесно: вірю!
Свинарчуки, он, сидять. Де сидять? Дідько їх знає. Десь. Мабуть, дома. Але сидять. На дупах.
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30.04.2020 19:29 Ответить
единственный производитель ракетного топлива для всех отечественных ракет был закрыт при зеленском, а персонал уволен.
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30.04.2020 19:38 Ответить
Треба чимосъ порадувати зелень.
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30.04.2020 19:45 Ответить
Первым должен быть Гриценко.
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30.04.2020 19:55 Ответить
+++
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30.04.2020 22:33 Ответить
Ігор Л Вам очі заплює.
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01.05.2020 05:46 Ответить
Вовочка отдает себе отчёт, что с первой "неправильной" посадкой ему президентскую булаву засунут в гудок. В Украине сегодня власть принадлежит не народу в лице президента, а олигархическим кланам. Именно они принимают в стране все решения, извлекая из этого максимальную выгоду для себя.
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30.04.2020 20:16 Ответить
СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ, ЩО рОСІЯ МАЄ НА ЗЕЛЕНСЬКОГО КОМПРОМАТ -



Складається враження, що росія чимось шантажує президента Володимира Зеленського, оскільки він фактично виконує її вказівки.Таку думку в ефірі "Прямого" висловив політтехнолог Денис Богуш."Кожен день росія відкушує частину акваторії Чорного моря. Якщо ви побачите карту, де вони рахують, що їх моря і всі родовища, які були українськими, навіть навколо Одеси, там вже стоять військові російські кораблі. І наша влада жодним чином про це нічого не говорить. Якщо говорити про цю ганебну історію з блокадою Азовського моря, повної блокади, то тут, ясна річ, влада нічого не робить. І я бачу в цьому деякий план і маю здогадки, що, може, росія має на Зеленського якийсь великий компромат, що він зголосився на те, щоб це все виконувати", - сказав Богуш."Наприклад, я думаю, що в Омані, коли він був, там він зустрічався з якоюсь людиною, і росіяни відзняли на плівку, і зараз шантажують нашого президента цією плівкою. Це припущення. Тому що все, що відбувається, і деякі призначення на посади, і всі ці історії з тим, що звільняють з Нацради Сергія Костинського, який опікувався саме трансляцією українських каналів на окуповані території, на Крим, встановленням тих вишок радіо, які хоч якось доносили українську думку.
І дуже багато таких системних дій відбувається", - звернув увагу політтехнолог.
https://prm.ua/skladayetsya-vrazhennya-shho-rosiya-maye-na-zelenskogo-kompromat-polittehnolog/

Всі мародери, які обкрадають армію, будуть покарані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2455
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30.04.2020 20:31 Ответить
Зєля жив до війни фактично у Москві. А потім різко почав знімати свій фактично передвиборчий серіал, як президентську компанію. Може росіяни і підаказали йому це? А може і сценарій написали? І гроші дали? Бо мали якісь аргументи впливу на Вовіка?
Нам треба дострокові і нехай він з росіянами без нас розбирається. Це помилка, а не президент. Не знаю ким треба бути, щоб досі цього ще не зрозуміти.
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30.04.2020 20:50 Ответить
"Це помилка, а не президент."





ти ж топив проти Порошенка весь час. це i твоя помилка.

Навiть бiльше, це злочин проти краiни, злочин тих, хто проголосував за шмарклю та гавкав на Порошенка.
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30.04.2020 20:55 Ответить
От скажи "дострокові", платний Пєцябот. А не скажеш. Бо Пєця не дозволяє. А я ні у кого дозволу не питаю, щоб щось вимагати, або міняти свою думку що до політиків. Тому, що я - вільна людина і совістю не торгую. От цим я від пана заробітчанина і відрізняюсь
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30.04.2020 21:12 Ответить
вільна людина не завжди розумна.
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01.05.2020 00:14 Ответить
ванюша вільний від здорового глузду.
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01.05.2020 05:48 Ответить
Вільна людина не завжди розумна, але вона завжди вільна і справжня. А з продажним нема навіть сенсу спілкуватись, нема сенсу в чомусь переконувати, агітувати. Продажний подібний радіоприймачу. Як можна в чомусь переконати радіоприймач?
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01.05.2020 07:51 Ответить
А Пєця і Зєля - одна і та шобла російських шпигунів. Нема в них протистояння, воно удаване. Пєця як був олігархом, так і залишивсь. Як заробляв на ротердам+ разом з Ахметкою, так і заробляє. Злочинець твій хозяїн. Злочинець
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30.04.2020 21:15 Ответить
ВІН І Є ПЕТЯ !)
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01.05.2020 01:53 Ответить
ПЕТЯ ВЕРНИСЬ )))
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01.05.2020 01:52 Ответить
это политические репрессии!
свободу швайнорчукам!
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30.04.2020 20:58 Ответить
Всього лише шість помилок за три десятиліття. Це зовсім не багато. Хоча, звичайно, помилкою є не сама маріонетка, а охлос, яким вона помикає, є помилкою природи.
Божі плани нікому не відомі і щоб зрозуміти всю їхню велич і красу, якесь свинство в природі мусить існувати для контрасту.
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30.04.2020 21:12 Ответить
Десь ми вже це чули https://www.youtube.com/watch?v=GPAyMHILXLo
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30.04.2020 21:26 Ответить
Вы уже предали, тех кто за вас голосовал, так что можете уже не врать.
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30.04.2020 21:53 Ответить
Когда собаке нечего делать, она красит будку.
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30.04.2020 21:57 Ответить
Всі мародери, які обкрадають армію, будуть покарані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 6696
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30.04.2020 22:20 Ответить
Невже вони самі себе покарають?
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30.04.2020 23:01 Ответить
А Зе оманські Зе єрмаки Зе мародери коли будуть..???
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30.04.2020 23:10 Ответить
За версією зелені всі хто відбудовував армію мародери.
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01.05.2020 00:11 Ответить
Руки геть вiд Пэтра. Вн Святий.
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01.05.2020 00:33 Ответить
А ПУТИН ХЙЛО С ЧЕРТОМ ЯНУКОВИЧЕМ !!!???
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01.05.2020 01:02 Ответить
ЗА ЭТО НЕОБХОДИМО УБИВАТЬ ВСЕХ ПРОРОССИЙСКИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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01.05.2020 01:57 Ответить
Было бы не плохо шоб посадили, а еще лучше - шоб тех, кого нужно! Вернее тех, кто заслужил, потому что Зеленскому сейчас НУЖНО посадить тех, кто мешает ему играть в главнокомандующего.
Ну и не забываем, кто будет расследовать и сажать! Те, у которых у самих не только рыло в пушку, а сами давно уже заслужили быть вываляны в смоле и пушку. Венедиктова будет сажать все, что ей укажут - врагов, картошку, кактусы...
Одна надежда, что судьи таки пошлют Зеленского на юх, из расчета, шо судью за четыре года можно и не успеть снять, а тем более посадить. Хотя судей не нужно менять - нужно менять саму систему судейскую, в том числе и назначение судей. Не должно быть назначения - должны быть выборы судьи! Как в США, а не в древней Персии...
И напоследок про народную мудрость малого народа. Кто спит с собаками, тот всегда с блохами. Это Серега про новi обличчя в старых удостоверениях работников цирка...
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01.05.2020 06:56 Ответить
А все обворовавшие народ Украины во время пандеммии на что рассчитывают? Армия поднялась из пепла правдами и не правдами. А нелох в 42 пиарится о закупке 24тон масок дороже в два раза перед этим продав как минимум 680тон. Это что? Нас спасёт только Майдан. Эти мрази уже корни пустили не малые и уже вырвать этот сорняк предоставит очень много хлопот, а дальше будет ещё хуже это очевидно.
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01.05.2020 10:05 Ответить
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