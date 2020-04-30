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Новини Коронавірус і карантин
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У Німеччині обурені забороною планових операцій через пандемію, - ЗМІ

У Німеччині обурені забороною планових операцій через пандемію, - ЗМІ

У німецьких клініках склалася парадоксальна ситуація: всі планові операції скасовано, кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії збільшено, а масового напливу пацієнтів із COVID-19 досі немає. У підсумку напівпорожні лікарні зазнають фінансових збитків, а лікарі й медсестри змушені сидіти по домівках.

Про це пишуть автори статті видання DW.com. За їхніми даними, 40% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії німецьких лікарень порожні, передає Цензор.НЕТ.

Така ситуація не приносить користі ні пацієнтам, ні самим клінікам. Німецьке об'єднання лікарень DKG вимагає знизити "Коронавірусние готовність" і почати поетапне повернення клінік до звичайного режиму роботи.

"Кількість "звичайних" пацієнтів у всіх німецьких лікарнях різко скоротилася, в деяких - удвічі. Але ж пацієнти, за лікування яких платять лікарняні каси, - це економічне підґрунтя всієї системи страхової медицини в Німеччині. Аби клініки не збанкротували, уряд ФРН створив для них спеціальний фонд допомоги і платить за кожне лікарняне ліжко, яке простоює в резерві і тому не приносить доходу, по 560 євро на добу", - пишуть автори статті.

За даними видання, невеликим лікарням цих грошей вистачає, щоб зводити кінці з кінцями, чого не можна сказати про великі клініки, обладнані найсучаснішою дорогою технікою, що надають увесь спектр медичних послуг, - про це заявив голова Німецького об'єднання лікарень (DKG) Ґеральд Ґасс.

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Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан ще в середині квітня говорив, що у травні - за позитивного розвитку епідеміологічної ситуації - буде допустимо крок за кроком повертати клініки до нормального режиму роботи.

"Повернення лікарень до нормального режиму роботи важливе, оскільки відкладання украй необхідних хірургічних втручань, зокрема, для видалення пухлин або протезування тазостегнового суглоба, призводить до фізичних і душевних страждань пацієнтів, які їх потребують", - цитує видання слова міністра охорони здоров'я ФРН Шпана.

Як раніше повідомлялося, британські лікарі і вчені прийшли до висновку, що припинення стандартних аналізів, досліджень, планових операцій і прийомів у клініках через концентрацію системи на коронавірусі призводить до погіршення стану здоров'я британців. В країні мають намір відновити всі прийоми і операції, скасовані через заходи щодо стримування поширення COVID-19.

Автор: 

Німеччина (7496) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
В Германии количество коек в отделениях интенсивной терапии увеличено, а массового наплыва пациентов с COVID-19 до сих пор нет.

И не будет никакого наплыва, потому, что страшная эпидемия всезаражающающего и всеумертвляющего короновируса это фейк.
Странно, что немцы только сейчас это начинают понимать.
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30.04.2020 18:24 Відповісти
+3
Так вон откуда мы всё тупо списываем..
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30.04.2020 18:24 Відповісти
+3
читай новость - в Германии нет массового наплыва пациентов с COVID-19 в больницы.
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30.04.2020 18:27 Відповісти
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Так вон откуда мы всё тупо списываем..
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30.04.2020 18:24 Відповісти
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3Ih6LbKIXnpz6jDJkfaxc3H7eAh5AL_9bKqxblDj_ZNyqT5x_TFuBV5w4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 По данным Университета Джонса Хопкинса на 29 апреля, число зарегистрированных случаев заражения в Швеции превысило 20,3 тысячи, погибли 2 462 человека. В соседних Дании, Норвегии и Финляндии, выбравших для борьбы с пандемией более жесткие ограничительные меры, общее число зараженных составляет 9,2 тысячи, 7,6 тысячи и 4,9 тысячи соответственно. Число умерших от COVID-19 в соседних странах тоже значительно ниже: в Дании погибли 443 человека, в Норвегии - 38, в Финляндии - 36 человек.
Реальное число случаев заражения коронавирусом в Швеции также может оказаться существенно выше, если страна изменит правила тестирования. В настоящее время тесты делают только людям с симптомами заболевания, которые нуждаются в госпитализации, пациентам из групп риска и тем, кто ухаживает за пожилыми людьми. В отличие от своих соседей, Швеции не удалось снизить и значение индекса репродукции коронавируса R ниже единицы, что означало бы постепенное затухание эпидемии.
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30.04.2020 18:25 Відповісти
Так в начале прошлой недели главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что они вообще не знают что происходит в стране. Шведский институт Каролинска недавно отозвал исследование, которое должно было предоставить информацию о степени распространения инфекции в стране. Согласно этому исследованию получилось, что количество переболевших и получивших иммунитет превышает уже население страны. «Мы использовали не ту переменную», - смущенно признался Тегнелл.
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30.04.2020 20:37 Відповісти
В Германии количество коек в отделениях интенсивной терапии увеличено, а массового наплыва пациентов с COVID-19 до сих пор нет.

И не будет никакого наплыва, потому, что страшная эпидемия всезаражающающего и всеумертвляющего короновируса это фейк.
Странно, что немцы только сейчас это начинают понимать.
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30.04.2020 18:24 Відповісти
читай новость - в Германии нет массового наплыва пациентов с COVID-19 в больницы.
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30.04.2020 18:27 Відповісти
в Швеции превысило 20,3 тысячи, погибли 2 462 человека. В соседних Дании, Норвегии и Финляндии, выбравших для борьбы с пандемией более жесткие ограничительные меры, общее число зараженных составляет 9,2 тысячи, 7,6 тысячи и 4,9 тысячи соответственно. Число умерших от COVID-19 в соседних странах тоже значительно ниже: в Дании погибли 443 человека, в Норвегии - 38, в Финляндии - 36 человек
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30.04.2020 18:29 Відповісти
короновирус - фейк, нет никакой эпидемии, что и подтверждают немецкие врачи в этой новости
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30.04.2020 18:31 Відповісти
до тебя еще просто не доехали сбу - хватит распространять лож и фейки в угоду цапам - на этом с тобой все
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30.04.2020 18:33 Відповісти
именно, так же сейчас кацапы ведут компанию фейков против Беларуси. Им не нравится, что Беларусы без карантина
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30.04.2020 18:49 Відповісти
Шведские власти всегда подчеркивают, что не все новые зарегистрированные случаи умерли в течение последних 24 часов, но многие СМИ игнорируют это. Хотя последние шведские данные могут все же несколько увеличиться, как и во всех странах, это не меняет общей тенденции к снижению.
Кроме того, эти цифры представляют случаи смерти с коронавирусом и не обязательно от него. Средний возраст умерших в Швеции также превышает 80 лет, около 50% смертей произошли в уязвимых домах престарелых, в то время как влияние на население в целом оставалось минимальным, хотя Швеция имеет https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-012-2627-8 один из самых низких показателей обеспеченности койками интенсивной терапии в Европе.
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30.04.2020 18:57 Відповісти
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан еще в середине апреля говорил, что в мае - при положительном развитии эпидемиологической ситуации - будет возможно шаг за шагом возвращать клиники к нормальному режиму работы.Источник: https://censor.net/n3192769
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30.04.2020 18:32 Відповісти
40% коек в отделениях интенсивной терапии немецких больниц пустые. Источник:https://censor.net/n3192769

А это значит, что нет эпидемии, ибо нет массового наплыва больных короновирусом даже в пик заболевания.
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30.04.2020 18:35 Відповісти
Немецкая газета DIE ZEIT https://www.zeit.de/2020/18/kliniken-coronavirus-intensivbetten-patienten-behandlung-notaufnahme акцентирует внимание на высоком уровне пустующих коек в немецких больницах, который в некоторых отделениях достигает 70%. Даже некритичные онкологические обследования и пересадки органов были отменены, чтобы освободить место для пациентов с COVID-19 , но до сих пор они в основном отсутствовали.
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30.04.2020 19:01 Відповісти
https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/bund-fast-alle-zahlen-ohne-gewaehr/ Ktipp : «В первые 14 недель в возрасте младше 65 лет умерло меньше людей, чем в тот же период последних пяти лет. Среди людей старше 65 лет это число также было относительно низким».
В целом, около 75% дополнительных случаев смерти https://www.tagesspiegel.de/wissen/woran-sterben-corona-patienten-wirklich-ein-schweizer-forscher-macht-hoffnung-im-kampf-gegen-covid-19/25750666.html произошло дома, в то время как больницы и отделения интенсивной терапии по-прежнему https://swprs.files.wordpress.com/2020/04/intensivbettenbelegung-schweiz-2020-04-14.png незаполнены , а многочисленные операции были отменены. В Швейцарии также возникает очень серьёзный вопрос о том, могла ли «блокировка» повлечь больше жертв, чем спасла жизней.
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30.04.2020 19:00 Відповісти
Ну и хорошо, что нет. Принцип - готовится к худшему в такой ситуации , это правильно. достаточно пересмотреть видео с колонной грузовиков вывозящих трупы из Ломбардии или братские могилы в Нью-Йорке,что бы понять, что это правильно. К тому же - ещё не вечер, в каждой пандемии, есть вторая волна и она намного хуже первой. А пустые койки сейчас активно заполняются французскими и итальянскими пациентами
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30.04.2020 19:00 Відповісти
Это была постановка для того, что бы загнать стадо овец по домам
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30.04.2020 19:02 Відповісти
Ага конечно. И трупы были такие такие постановочные-постановочные.
А придумал весь этот вирус Билл Гейтс, что бы разрушить мировую экономику и обогатить проклятых фармацевтов.
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30.04.2020 19:22 Відповісти
https://youtu.be/_Pyxy2VUmX8?t=93 Билл Гейтс радостно улыбается, когда журналист говорит, что экономике нужно много времени для відновлення Ця мразь сміється з кожного хто постраждав від його конторки ВОЗ
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30.04.2020 19:31 Відповісти
ну что-то я не вижу грузовиков с трупами в Швеции без карантина! в Беларуси нет грузовиков! кто заинтересован в картинке тот создает картинку для зрителя! неужели у тебя такие маленькие мозги?
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30.04.2020 19:37 Відповісти
По человечески мне понятно желание "найти того самого во всем виноватого. И это не плохо и не хорошо, в мире всегда полно людей предпочитающих верить в самые безумные теории заговора. Но вирусу на них по фиг, он точно так же встраивается в их ДНК и убивает. Посмотрим, что будет в Белоруссии и Швеции через пару недель. Динамика там уже стремительно ухудшается
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30.04.2020 19:59 Відповісти
Это не теория заговора это реальность.
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30.04.2020 20:04 Відповісти
Я очень хотел бы, что бы именно ты был в этом прав.
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30.04.2020 20:11 Відповісти
Теперь свежая новость. Билл Гейтс выделяет миллиарды долларов https://www.businessinsider.com/bill-gates-factories-7-different-vaccines-to-fight-coronavirus-2020-4?fbclid=IwAR0jyfNZZFV9aAmv7okzk1LCbESwiONTRdanAk0LEqM7vSH5_2itej1Hqpc на строительство заводов для производства вакцин
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30.04.2020 20:17 Відповісти
Кількість смертей від корони у Швеції на 100 000 осіб більш ніж утричі більша, ніж у Австрії. І це майже вп'ятеро ніж Норвегії. Це не свідчить про те, що Швеція стоїть на неправильному шляху?
Ні, тому що в Австрії більше людей загине, коли завершиться закриття. Замикаючи, ви лише перенесли мертвих у майбутнє. Ми повинні говорити про кількість смертей за рік і порівнювати Австрію та Швецію. Тоді число буде приблизно однаковим. Різниця полягає в тому, що економіка Швеції буде відносно кращою.
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30.04.2020 20:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nIXPbLMCNi8&t=59s Ну манекены они используют в своих видео. тому не здивуюсь вже ні чому
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30.04.2020 19:42 Відповісти
Італія - від коронавірусу померло 27 967, щомісячно помирає 54 тис.(за 4 міс. приблизно 215 тис.). З похованням 215 тис. мерців впорались нормально, а 28 тис.(померлих від коронавірусу) вже труни повсюди лежати почали, колони вантажівок і таке інше, розраховане на залякування стада
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30.04.2020 23:23 Відповісти
Один простой вопрос, а с какой целью надо было "загнать стадо овец по домам"? Кому это выгодно "в мировом масштабе"?
И второй вопрос, что абсолютно все спецслужбы всех стран мира обосрались? То есть если верить идиотам в шапочках из фольги, типа тебя, то получается, что все эти ЦРУ, ФБР, БНД, Моссад, Naicho, МИ6, AISE и твое ФСБ в том числе, можно закрывать за ненадобностью, потому что их всех отымел Билл Гейтс на которого работали китайцы?
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30.04.2020 20:15 Відповісти
Параллельно с темой вакцинации Билл активно продолжает https://www.weforum.org/agenda/2018/09/africas-rapid-population-growth-puts-poverty-progress-at-risk-says-gates/ интересоваться вопросом слишком быстрого роста населения некоторых бедных стран. Причем активно работает именно https://www.forbes.com/sites/matthewherper/2011/11/02/the-second-coming-of-bill-gates/#1ac906713fd5 с самыми бедными странами .
Вы сами можете провести параллели, что Гейтса в области медицинских исследований (согласно публичным выступлениям) интересуют два основных вопроса:
- Популяция человечества;
- Вакцинация от болезней.
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30.04.2020 20:18 Відповісти
Именно Билл Гейтс выступил одним из инициаторов карантина в СШАhttps://news.yahoo.com/bill-gates-says-nationwide-shutdown-174816873.html?ncid=facebook_yahoonewsf_akfmevaatca . Он предложил его сделать 10-недельным.
Ничего не утверждаю, но удаленная работа на карантине, похоже, стала основным стимулом https://ru.tradingview.com/symbols/NASDAQ-MSFT/ роста акций Microsoft , когда все страны перешли на карантин и удаленку.
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30.04.2020 20:20 Відповісти
Правительства многих стран воспользовались вирусом для повышения своей власти и контроля граждан.
Паника с коронавирусом вскрыла влияние активности человека на экологию.
Логика действий Билла Гейтса и многих мировых лидеров порождает много вопросов. И как здесь не вспомнить про "золотой миллиард"?)
В общем, читайте, делайте выводы, делитесь и готовьтесь дальше "офигивать" от происходящего!
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30.04.2020 20:22 Відповісти
Так я не понял, а почему злой Билл Гейтс еще не в буцигарне? Куда смотрит Доня с белкой на голове?
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30.04.2020 20:42 Відповісти
И да, ответь на два моих простых вопроса, а потом обсудим тот бред который ты тут накидал.
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30.04.2020 20:44 Відповісти
нету смысла общаться с коронапсихозником. чешишь мне про какие-то цру, фсб, моссады как будто они независимые структуры. смешной ты. тем более зачем им отчитываться перед тобой например
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30.04.2020 20:48 Відповісти
Карочи, самая хорошая медицина в Германдии.
И подход правильный: прежде всего лечить заболевших и оказывать мед.помощь на уровне , а карантин только вспомогательная мера
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30.04.2020 18:56 Відповісти
 
 