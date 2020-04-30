У Німеччині обурені забороною планових операцій через пандемію, - ЗМІ

У німецьких клініках склалася парадоксальна ситуація: всі планові операції скасовано, кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії збільшено, а масового напливу пацієнтів із COVID-19 досі немає. У підсумку напівпорожні лікарні зазнають фінансових збитків, а лікарі й медсестри змушені сидіти по домівках.

Про це пишуть автори статті видання DW.com. За їхніми даними, 40% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії німецьких лікарень порожні, передає Цензор.НЕТ.

Така ситуація не приносить користі ні пацієнтам, ні самим клінікам. Німецьке об'єднання лікарень DKG вимагає знизити "Коронавірусние готовність" і почати поетапне повернення клінік до звичайного режиму роботи.

"Кількість "звичайних" пацієнтів у всіх німецьких лікарнях різко скоротилася, в деяких - удвічі. Але ж пацієнти, за лікування яких платять лікарняні каси, - це економічне підґрунтя всієї системи страхової медицини в Німеччині. Аби клініки не збанкротували, уряд ФРН створив для них спеціальний фонд допомоги і платить за кожне лікарняне ліжко, яке простоює в резерві і тому не приносить доходу, по 560 євро на добу", - пишуть автори статті.

За даними видання, невеликим лікарням цих грошей вистачає, щоб зводити кінці з кінцями, чого не можна сказати про великі клініки, обладнані найсучаснішою дорогою технікою, що надають увесь спектр медичних послуг, - про це заявив голова Німецького об'єднання лікарень (DKG) Ґеральд Ґасс.

Дивіться також: У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали. ФОТОрепортаж

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан ще в середині квітня говорив, що у травні - за позитивного розвитку епідеміологічної ситуації - буде допустимо крок за кроком повертати клініки до нормального режиму роботи.

"Повернення лікарень до нормального режиму роботи важливе, оскільки відкладання украй необхідних хірургічних втручань, зокрема, для видалення пухлин або протезування тазостегнового суглоба, призводить до фізичних і душевних страждань пацієнтів, які їх потребують", - цитує видання слова міністра охорони здоров'я ФРН Шпана.

Як раніше повідомлялося, британські лікарі і вчені прийшли до висновку, що припинення стандартних аналізів, досліджень, планових операцій і прийомів у клініках через концентрацію системи на коронавірусі призводить до погіршення стану здоров'я британців. В країні мають намір відновити всі прийоми і операції, скасовані через заходи щодо стримування поширення COVID-19.