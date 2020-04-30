У Німеччині обурені забороною планових операцій через пандемію, - ЗМІ
У німецьких клініках склалася парадоксальна ситуація: всі планові операції скасовано, кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії збільшено, а масового напливу пацієнтів із COVID-19 досі немає. У підсумку напівпорожні лікарні зазнають фінансових збитків, а лікарі й медсестри змушені сидіти по домівках.
Про це пишуть автори статті видання DW.com. За їхніми даними, 40% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії німецьких лікарень порожні, передає Цензор.НЕТ.
Така ситуація не приносить користі ні пацієнтам, ні самим клінікам. Німецьке об'єднання лікарень DKG вимагає знизити "Коронавірусние готовність" і почати поетапне повернення клінік до звичайного режиму роботи.
"Кількість "звичайних" пацієнтів у всіх німецьких лікарнях різко скоротилася, в деяких - удвічі. Але ж пацієнти, за лікування яких платять лікарняні каси, - це економічне підґрунтя всієї системи страхової медицини в Німеччині. Аби клініки не збанкротували, уряд ФРН створив для них спеціальний фонд допомоги і платить за кожне лікарняне ліжко, яке простоює в резерві і тому не приносить доходу, по 560 євро на добу", - пишуть автори статті.
За даними видання, невеликим лікарням цих грошей вистачає, щоб зводити кінці з кінцями, чого не можна сказати про великі клініки, обладнані найсучаснішою дорогою технікою, що надають увесь спектр медичних послуг, - про це заявив голова Німецького об'єднання лікарень (DKG) Ґеральд Ґасс.
Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан ще в середині квітня говорив, що у травні - за позитивного розвитку епідеміологічної ситуації - буде допустимо крок за кроком повертати клініки до нормального режиму роботи.
"Повернення лікарень до нормального режиму роботи важливе, оскільки відкладання украй необхідних хірургічних втручань, зокрема, для видалення пухлин або протезування тазостегнового суглоба, призводить до фізичних і душевних страждань пацієнтів, які їх потребують", - цитує видання слова міністра охорони здоров'я ФРН Шпана.
Як раніше повідомлялося, британські лікарі і вчені прийшли до висновку, що припинення стандартних аналізів, досліджень, планових операцій і прийомів у клініках через концентрацію системи на коронавірусі призводить до погіршення стану здоров'я британців. В країні мають намір відновити всі прийоми і операції, скасовані через заходи щодо стримування поширення COVID-19.
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Реальное число случаев заражения коронавирусом в Швеции также может оказаться существенно выше, если страна изменит правила тестирования. В настоящее время тесты делают только людям с симптомами заболевания, которые нуждаются в госпитализации, пациентам из групп риска и тем, кто ухаживает за пожилыми людьми. В отличие от своих соседей, Швеции не удалось снизить и значение индекса репродукции коронавируса R ниже единицы, что означало бы постепенное затухание эпидемии.
И не будет никакого наплыва, потому, что страшная эпидемия всезаражающающего и всеумертвляющего короновируса это фейк.
Странно, что немцы только сейчас это начинают понимать.
Кроме того, эти цифры представляют случаи смерти с коронавирусом и не обязательно от него. Средний возраст умерших в Швеции также превышает 80 лет, около 50% смертей произошли в уязвимых домах престарелых, в то время как влияние на население в целом оставалось минимальным, хотя Швеция имеет https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-012-2627-8 один из самых низких показателей обеспеченности койками интенсивной терапии в Европе.
А это значит, что нет эпидемии, ибо нет массового наплыва больных короновирусом даже в пик заболевания.
В целом, около 75% дополнительных случаев смерти https://www.tagesspiegel.de/wissen/woran-sterben-corona-patienten-wirklich-ein-schweizer-forscher-macht-hoffnung-im-kampf-gegen-covid-19/25750666.html произошло дома, в то время как больницы и отделения интенсивной терапии по-прежнему https://swprs.files.wordpress.com/2020/04/intensivbettenbelegung-schweiz-2020-04-14.png незаполнены , а многочисленные операции были отменены. В Швейцарии также возникает очень серьёзный вопрос о том, могла ли «блокировка» повлечь больше жертв, чем спасла жизней.
А придумал весь этот вирус Билл Гейтс, что бы разрушить мировую экономику и обогатить проклятых фармацевтов.
Ні, тому що в Австрії більше людей загине, коли завершиться закриття. Замикаючи, ви лише перенесли мертвих у майбутнє. Ми повинні говорити про кількість смертей за рік і порівнювати Австрію та Швецію. Тоді число буде приблизно однаковим. Різниця полягає в тому, що економіка Швеції буде відносно кращою.
И второй вопрос, что абсолютно все спецслужбы всех стран мира обосрались? То есть если верить идиотам в шапочках из фольги, типа тебя, то получается, что все эти ЦРУ, ФБР, БНД, Моссад, Naicho, МИ6, AISE и твое ФСБ в том числе, можно закрывать за ненадобностью, потому что их всех отымел Билл Гейтс на которого работали китайцы?
Вы сами можете провести параллели, что Гейтса в области медицинских исследований (согласно публичным выступлениям) интересуют два основных вопроса:
- Популяция человечества;
- Вакцинация от болезней.
Ничего не утверждаю, но удаленная работа на карантине, похоже, стала основным стимулом https://ru.tradingview.com/symbols/NASDAQ-MSFT/ роста акций Microsoft , когда все страны перешли на карантин и удаленку.
Паника с коронавирусом вскрыла влияние активности человека на экологию.
Логика действий Билла Гейтса и многих мировых лидеров порождает много вопросов. И как здесь не вспомнить про "золотой миллиард"?)
В общем, читайте, делайте выводы, делитесь и готовьтесь дальше "офигивать" от происходящего!
И подход правильный: прежде всего лечить заболевших и оказывать мед.помощь на уровне , а карантин только вспомогательная мера