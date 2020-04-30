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Новости Коронавирус и карантин
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В Германии возмущены запретом плановых операций из-за пандемии, — СМИ

В Германии возмущены запретом плановых операций из-за пандемии, — СМИ

В немецких клиниках сложилась парадоксальная ситуация: все плановые операции отменены, количество коек в отделениях интенсивной терапии увеличено, а массового наплыва пациентов с COVID-19 до сих пор нет. В итоге полупустые больницы испытывают финансовые убытки, а врачи и медсестры вынуждены сидеть по домам.

Об этом пишут авторы статьи издания DW.com. По их данным, 40% коек в отделениях интенсивной терапии немецких больниц пустые.

Такая ситуация не приносит пользы ни пациентам, ни самим клиникам. Немецкое объединение больниц DKG требует снизить "коронавирусную готовность" и начать поэтапное возвращение клиник к обычному режиму работы.

"Количество "обычных" пациентов во всех немецких больницах резко сократилась, в некоторых - вдвое. Но пациенты, за лечение которых платят больничные кассы - это экономическая основа всей системы страховой медицины в Германии. Чтобы клиники не обанкротились, правительство ФРГ создал для них специальный фонд помощи и платит за каждое больничную койку, которая простаивает в резерве и поэтому не приносит дохода, по 560 евро в сутки", - пишут авторы статьи.

По данным издания, небольшим больницам этих денег хватает, чтобы сводить концы с концами, но не большим клиникам, оборудованным самой современной дорогостоящей техникой, предоставляющим весь спектр медицинских услуг, - и об этом уже заявил председатель Немецкого объединения больниц (DKG) Геральд Гасс.

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Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан еще в середине апреля говорил, что в мае - при положительном развитии эпидемиологической ситуации - будет возможно шаг за шагом возвращать клиники к нормальному режиму работы.

"Возвращение больниц к нормальному режиму работы важно, поскольку откладывание крайне необходимых хирургических вмешательств, в частности, для удаления опухолей или протезирование тазобедренного сустава, приводит к физическим и душевным страданиям пациентов, которые в них нуждаются", - цитирует издание слова министра здравоохранения ФРГ Шпана.

Как ранее сообщалось, британские врачи и ученые пришли к выводу, что приостановка стандартных анализов, исследований, плановых операций и приемов в клиниках из-за концентрации системы на коронавирусе приводит к ухудшению состояния здоровья британцев. В стране намерены восстановить все приемы и операции, отмененные из-за мер относительно сдерживания распространения COVID-19.

Также смотрите: В Берлине состоялась акция протеста против карантина, более 100 участников задержаны. ФОТОрепортаж

Автор: 

Германия (7082) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
В Германии количество коек в отделениях интенсивной терапии увеличено, а массового наплыва пациентов с COVID-19 до сих пор нет.

И не будет никакого наплыва, потому, что страшная эпидемия всезаражающающего и всеумертвляющего короновируса это фейк.
Странно, что немцы только сейчас это начинают понимать.
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30.04.2020 18:24 Ответить
+3
Так вон откуда мы всё тупо списываем..
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30.04.2020 18:24 Ответить
+3
читай новость - в Германии нет массового наплыва пациентов с COVID-19 в больницы.
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30.04.2020 18:27 Ответить
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Так вон откуда мы всё тупо списываем..
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30.04.2020 18:24 Ответить
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3Ih6LbKIXnpz6jDJkfaxc3H7eAh5AL_9bKqxblDj_ZNyqT5x_TFuBV5w4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 По данным Университета Джонса Хопкинса на 29 апреля, число зарегистрированных случаев заражения в Швеции превысило 20,3 тысячи, погибли 2 462 человека. В соседних Дании, Норвегии и Финляндии, выбравших для борьбы с пандемией более жесткие ограничительные меры, общее число зараженных составляет 9,2 тысячи, 7,6 тысячи и 4,9 тысячи соответственно. Число умерших от COVID-19 в соседних странах тоже значительно ниже: в Дании погибли 443 человека, в Норвегии - 38, в Финляндии - 36 человек.
Реальное число случаев заражения коронавирусом в Швеции также может оказаться существенно выше, если страна изменит правила тестирования. В настоящее время тесты делают только людям с симптомами заболевания, которые нуждаются в госпитализации, пациентам из групп риска и тем, кто ухаживает за пожилыми людьми. В отличие от своих соседей, Швеции не удалось снизить и значение индекса репродукции коронавируса R ниже единицы, что означало бы постепенное затухание эпидемии.
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30.04.2020 18:25 Ответить
Так в начале прошлой недели главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что они вообще не знают что происходит в стране. Шведский институт Каролинска недавно отозвал исследование, которое должно было предоставить информацию о степени распространения инфекции в стране. Согласно этому исследованию получилось, что количество переболевших и получивших иммунитет превышает уже население страны. «Мы использовали не ту переменную», - смущенно признался Тегнелл.
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30.04.2020 20:37 Ответить
В Германии количество коек в отделениях интенсивной терапии увеличено, а массового наплыва пациентов с COVID-19 до сих пор нет.

И не будет никакого наплыва, потому, что страшная эпидемия всезаражающающего и всеумертвляющего короновируса это фейк.
Странно, что немцы только сейчас это начинают понимать.
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30.04.2020 18:24 Ответить
читай новость - в Германии нет массового наплыва пациентов с COVID-19 в больницы.
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30.04.2020 18:27 Ответить
в Швеции превысило 20,3 тысячи, погибли 2 462 человека. В соседних Дании, Норвегии и Финляндии, выбравших для борьбы с пандемией более жесткие ограничительные меры, общее число зараженных составляет 9,2 тысячи, 7,6 тысячи и 4,9 тысячи соответственно. Число умерших от COVID-19 в соседних странах тоже значительно ниже: в Дании погибли 443 человека, в Норвегии - 38, в Финляндии - 36 человек
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30.04.2020 18:29 Ответить
короновирус - фейк, нет никакой эпидемии, что и подтверждают немецкие врачи в этой новости
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30.04.2020 18:31 Ответить
до тебя еще просто не доехали сбу - хватит распространять лож и фейки в угоду цапам - на этом с тобой все
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30.04.2020 18:33 Ответить
именно, так же сейчас кацапы ведут компанию фейков против Беларуси. Им не нравится, что Беларусы без карантина
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30.04.2020 18:49 Ответить
Шведские власти всегда подчеркивают, что не все новые зарегистрированные случаи умерли в течение последних 24 часов, но многие СМИ игнорируют это. Хотя последние шведские данные могут все же несколько увеличиться, как и во всех странах, это не меняет общей тенденции к снижению.
Кроме того, эти цифры представляют случаи смерти с коронавирусом и не обязательно от него. Средний возраст умерших в Швеции также превышает 80 лет, около 50% смертей произошли в уязвимых домах престарелых, в то время как влияние на население в целом оставалось минимальным, хотя Швеция имеет https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-012-2627-8 один из самых низких показателей обеспеченности койками интенсивной терапии в Европе.
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30.04.2020 18:57 Ответить
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан еще в середине апреля говорил, что в мае - при положительном развитии эпидемиологической ситуации - будет возможно шаг за шагом возвращать клиники к нормальному режиму работы.Источник: https://censor.net/n3192769
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30.04.2020 18:32 Ответить
40% коек в отделениях интенсивной терапии немецких больниц пустые. Источник:https://censor.net/n3192769

А это значит, что нет эпидемии, ибо нет массового наплыва больных короновирусом даже в пик заболевания.
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30.04.2020 18:35 Ответить
Немецкая газета DIE ZEIT https://www.zeit.de/2020/18/kliniken-coronavirus-intensivbetten-patienten-behandlung-notaufnahme акцентирует внимание на высоком уровне пустующих коек в немецких больницах, который в некоторых отделениях достигает 70%. Даже некритичные онкологические обследования и пересадки органов были отменены, чтобы освободить место для пациентов с COVID-19 , но до сих пор они в основном отсутствовали.
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30.04.2020 19:01 Ответить
https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/bund-fast-alle-zahlen-ohne-gewaehr/ Ktipp : «В первые 14 недель в возрасте младше 65 лет умерло меньше людей, чем в тот же период последних пяти лет. Среди людей старше 65 лет это число также было относительно низким».
В целом, около 75% дополнительных случаев смерти https://www.tagesspiegel.de/wissen/woran-sterben-corona-patienten-wirklich-ein-schweizer-forscher-macht-hoffnung-im-kampf-gegen-covid-19/25750666.html произошло дома, в то время как больницы и отделения интенсивной терапии по-прежнему https://swprs.files.wordpress.com/2020/04/intensivbettenbelegung-schweiz-2020-04-14.png незаполнены , а многочисленные операции были отменены. В Швейцарии также возникает очень серьёзный вопрос о том, могла ли «блокировка» повлечь больше жертв, чем спасла жизней.
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30.04.2020 19:00 Ответить
Ну и хорошо, что нет. Принцип - готовится к худшему в такой ситуации , это правильно. достаточно пересмотреть видео с колонной грузовиков вывозящих трупы из Ломбардии или братские могилы в Нью-Йорке,что бы понять, что это правильно. К тому же - ещё не вечер, в каждой пандемии, есть вторая волна и она намного хуже первой. А пустые койки сейчас активно заполняются французскими и итальянскими пациентами
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30.04.2020 19:00 Ответить
Это была постановка для того, что бы загнать стадо овец по домам
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30.04.2020 19:02 Ответить
Ага конечно. И трупы были такие такие постановочные-постановочные.
А придумал весь этот вирус Билл Гейтс, что бы разрушить мировую экономику и обогатить проклятых фармацевтов.
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30.04.2020 19:22 Ответить
https://youtu.be/_Pyxy2VUmX8?t=93 Билл Гейтс радостно улыбается, когда журналист говорит, что экономике нужно много времени для відновлення Ця мразь сміється з кожного хто постраждав від його конторки ВОЗ
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30.04.2020 19:31 Ответить
ну что-то я не вижу грузовиков с трупами в Швеции без карантина! в Беларуси нет грузовиков! кто заинтересован в картинке тот создает картинку для зрителя! неужели у тебя такие маленькие мозги?
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30.04.2020 19:37 Ответить
По человечески мне понятно желание "найти того самого во всем виноватого. И это не плохо и не хорошо, в мире всегда полно людей предпочитающих верить в самые безумные теории заговора. Но вирусу на них по фиг, он точно так же встраивается в их ДНК и убивает. Посмотрим, что будет в Белоруссии и Швеции через пару недель. Динамика там уже стремительно ухудшается
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30.04.2020 19:59 Ответить
Это не теория заговора это реальность.
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30.04.2020 20:04 Ответить
Я очень хотел бы, что бы именно ты был в этом прав.
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30.04.2020 20:11 Ответить
Теперь свежая новость. Билл Гейтс выделяет миллиарды долларов https://www.businessinsider.com/bill-gates-factories-7-different-vaccines-to-fight-coronavirus-2020-4?fbclid=IwAR0jyfNZZFV9aAmv7okzk1LCbESwiONTRdanAk0LEqM7vSH5_2itej1Hqpc на строительство заводов для производства вакцин
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30.04.2020 20:17 Ответить
Кількість смертей від корони у Швеції на 100 000 осіб більш ніж утричі більша, ніж у Австрії. І це майже вп'ятеро ніж Норвегії. Це не свідчить про те, що Швеція стоїть на неправильному шляху?
Ні, тому що в Австрії більше людей загине, коли завершиться закриття. Замикаючи, ви лише перенесли мертвих у майбутнє. Ми повинні говорити про кількість смертей за рік і порівнювати Австрію та Швецію. Тоді число буде приблизно однаковим. Різниця полягає в тому, що економіка Швеції буде відносно кращою.
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30.04.2020 20:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nIXPbLMCNi8&t=59s Ну манекены они используют в своих видео. тому не здивуюсь вже ні чому
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30.04.2020 19:42 Ответить
Італія - від коронавірусу померло 27 967, щомісячно помирає 54 тис.(за 4 міс. приблизно 215 тис.). З похованням 215 тис. мерців впорались нормально, а 28 тис.(померлих від коронавірусу) вже труни повсюди лежати почали, колони вантажівок і таке інше, розраховане на залякування стада
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30.04.2020 23:23 Ответить
Один простой вопрос, а с какой целью надо было "загнать стадо овец по домам"? Кому это выгодно "в мировом масштабе"?
И второй вопрос, что абсолютно все спецслужбы всех стран мира обосрались? То есть если верить идиотам в шапочках из фольги, типа тебя, то получается, что все эти ЦРУ, ФБР, БНД, Моссад, Naicho, МИ6, AISE и твое ФСБ в том числе, можно закрывать за ненадобностью, потому что их всех отымел Билл Гейтс на которого работали китайцы?
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30.04.2020 20:15 Ответить
Параллельно с темой вакцинации Билл активно продолжает https://www.weforum.org/agenda/2018/09/africas-rapid-population-growth-puts-poverty-progress-at-risk-says-gates/ интересоваться вопросом слишком быстрого роста населения некоторых бедных стран. Причем активно работает именно https://www.forbes.com/sites/matthewherper/2011/11/02/the-second-coming-of-bill-gates/#1ac906713fd5 с самыми бедными странами .
Вы сами можете провести параллели, что Гейтса в области медицинских исследований (согласно публичным выступлениям) интересуют два основных вопроса:
- Популяция человечества;
- Вакцинация от болезней.
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30.04.2020 20:18 Ответить
Именно Билл Гейтс выступил одним из инициаторов карантина в СШАhttps://news.yahoo.com/bill-gates-says-nationwide-shutdown-174816873.html?ncid=facebook_yahoonewsf_akfmevaatca . Он предложил его сделать 10-недельным.
Ничего не утверждаю, но удаленная работа на карантине, похоже, стала основным стимулом https://ru.tradingview.com/symbols/NASDAQ-MSFT/ роста акций Microsoft , когда все страны перешли на карантин и удаленку.
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30.04.2020 20:20 Ответить
Правительства многих стран воспользовались вирусом для повышения своей власти и контроля граждан.
Паника с коронавирусом вскрыла влияние активности человека на экологию.
Логика действий Билла Гейтса и многих мировых лидеров порождает много вопросов. И как здесь не вспомнить про "золотой миллиард"?)
В общем, читайте, делайте выводы, делитесь и готовьтесь дальше "офигивать" от происходящего!
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30.04.2020 20:22 Ответить
Так я не понял, а почему злой Билл Гейтс еще не в буцигарне? Куда смотрит Доня с белкой на голове?
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30.04.2020 20:42 Ответить
И да, ответь на два моих простых вопроса, а потом обсудим тот бред который ты тут накидал.
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30.04.2020 20:44 Ответить
нету смысла общаться с коронапсихозником. чешишь мне про какие-то цру, фсб, моссады как будто они независимые структуры. смешной ты. тем более зачем им отчитываться перед тобой например
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30.04.2020 20:48 Ответить
Карочи, самая хорошая медицина в Германдии.
И подход правильный: прежде всего лечить заболевших и оказывать мед.помощь на уровне , а карантин только вспомогательная мера
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30.04.2020 18:56 Ответить
 
 