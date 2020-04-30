В Германии возмущены запретом плановых операций из-за пандемии, — СМИ
В немецких клиниках сложилась парадоксальная ситуация: все плановые операции отменены, количество коек в отделениях интенсивной терапии увеличено, а массового наплыва пациентов с COVID-19 до сих пор нет. В итоге полупустые больницы испытывают финансовые убытки, а врачи и медсестры вынуждены сидеть по домам.
Об этом пишут авторы статьи издания DW.com. По их данным, 40% коек в отделениях интенсивной терапии немецких больниц пустые.
Такая ситуация не приносит пользы ни пациентам, ни самим клиникам. Немецкое объединение больниц DKG требует снизить "коронавирусную готовность" и начать поэтапное возвращение клиник к обычному режиму работы.
"Количество "обычных" пациентов во всех немецких больницах резко сократилась, в некоторых - вдвое. Но пациенты, за лечение которых платят больничные кассы - это экономическая основа всей системы страховой медицины в Германии. Чтобы клиники не обанкротились, правительство ФРГ создал для них специальный фонд помощи и платит за каждое больничную койку, которая простаивает в резерве и поэтому не приносит дохода, по 560 евро в сутки", - пишут авторы статьи.
По данным издания, небольшим больницам этих денег хватает, чтобы сводить концы с концами, но не большим клиникам, оборудованным самой современной дорогостоящей техникой, предоставляющим весь спектр медицинских услуг, - и об этом уже заявил председатель Немецкого объединения больниц (DKG) Геральд Гасс.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан еще в середине апреля говорил, что в мае - при положительном развитии эпидемиологической ситуации - будет возможно шаг за шагом возвращать клиники к нормальному режиму работы.
"Возвращение больниц к нормальному режиму работы важно, поскольку откладывание крайне необходимых хирургических вмешательств, в частности, для удаления опухолей или протезирование тазобедренного сустава, приводит к физическим и душевным страданиям пациентов, которые в них нуждаются", - цитирует издание слова министра здравоохранения ФРГ Шпана.
Как ранее сообщалось, британские врачи и ученые пришли к выводу, что приостановка стандартных анализов, исследований, плановых операций и приемов в клиниках из-за концентрации системы на коронавирусе приводит к ухудшению состояния здоровья британцев. В стране намерены восстановить все приемы и операции, отмененные из-за мер относительно сдерживания распространения COVID-19.
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Реальное число случаев заражения коронавирусом в Швеции также может оказаться существенно выше, если страна изменит правила тестирования. В настоящее время тесты делают только людям с симптомами заболевания, которые нуждаются в госпитализации, пациентам из групп риска и тем, кто ухаживает за пожилыми людьми. В отличие от своих соседей, Швеции не удалось снизить и значение индекса репродукции коронавируса R ниже единицы, что означало бы постепенное затухание эпидемии.
И не будет никакого наплыва, потому, что страшная эпидемия всезаражающающего и всеумертвляющего короновируса это фейк.
Странно, что немцы только сейчас это начинают понимать.
Кроме того, эти цифры представляют случаи смерти с коронавирусом и не обязательно от него. Средний возраст умерших в Швеции также превышает 80 лет, около 50% смертей произошли в уязвимых домах престарелых, в то время как влияние на население в целом оставалось минимальным, хотя Швеция имеет https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-012-2627-8 один из самых низких показателей обеспеченности койками интенсивной терапии в Европе.
А это значит, что нет эпидемии, ибо нет массового наплыва больных короновирусом даже в пик заболевания.
В целом, около 75% дополнительных случаев смерти https://www.tagesspiegel.de/wissen/woran-sterben-corona-patienten-wirklich-ein-schweizer-forscher-macht-hoffnung-im-kampf-gegen-covid-19/25750666.html произошло дома, в то время как больницы и отделения интенсивной терапии по-прежнему https://swprs.files.wordpress.com/2020/04/intensivbettenbelegung-schweiz-2020-04-14.png незаполнены , а многочисленные операции были отменены. В Швейцарии также возникает очень серьёзный вопрос о том, могла ли «блокировка» повлечь больше жертв, чем спасла жизней.
А придумал весь этот вирус Билл Гейтс, что бы разрушить мировую экономику и обогатить проклятых фармацевтов.
Ні, тому що в Австрії більше людей загине, коли завершиться закриття. Замикаючи, ви лише перенесли мертвих у майбутнє. Ми повинні говорити про кількість смертей за рік і порівнювати Австрію та Швецію. Тоді число буде приблизно однаковим. Різниця полягає в тому, що економіка Швеції буде відносно кращою.
И второй вопрос, что абсолютно все спецслужбы всех стран мира обосрались? То есть если верить идиотам в шапочках из фольги, типа тебя, то получается, что все эти ЦРУ, ФБР, БНД, Моссад, Naicho, МИ6, AISE и твое ФСБ в том числе, можно закрывать за ненадобностью, потому что их всех отымел Билл Гейтс на которого работали китайцы?
Вы сами можете провести параллели, что Гейтса в области медицинских исследований (согласно публичным выступлениям) интересуют два основных вопроса:
- Популяция человечества;
- Вакцинация от болезней.
Ничего не утверждаю, но удаленная работа на карантине, похоже, стала основным стимулом https://ru.tradingview.com/symbols/NASDAQ-MSFT/ роста акций Microsoft , когда все страны перешли на карантин и удаленку.
Паника с коронавирусом вскрыла влияние активности человека на экологию.
Логика действий Билла Гейтса и многих мировых лидеров порождает много вопросов. И как здесь не вспомнить про "золотой миллиард"?)
В общем, читайте, делайте выводы, делитесь и готовьтесь дальше "офигивать" от происходящего!
И подход правильный: прежде всего лечить заболевших и оказывать мед.помощь на уровне , а карантин только вспомогательная мера