Ситуація дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня, - Степанов

МОЗ заявляє, що Україні вдалося уникнути пікової захворюваності.

Ситуація з коронавірусом дозволяє почати пом'якшення карантину в Україні з 11 травня. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Степанов зазначив, що карантинні заходи дозволили уникнути пікової захворюваності на коронавірус в Україні.

"Ми вже не раз казали про те, що карантин запроваджено для безпеки. Ми пішли іншим шляхом, ніж європейські країни. Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, і я ще раз хочу наголосити, ми щодня аналізуємо ситуацію і готуємо пом'якшення вже з 11 травня. Всі наші пом'якшення ґрунтуються на думці фахівців. 11 травня ми робитимемо пом'якшення, оскільки на сьогодні це дозволяє ситуація. І ці пом'якшення будуть засновані на даних, які у нас є. Ми будемо впевнені, що в майбутньому наші дії не погіршать ситуацію", - додав Степанов.

Запамятайте ці слова. Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...І запамятайте, що коли нафта буде падати нижче 30 дол. за барель чекай нової "пандемії". Здавалося б ціни на енергоресурси впали значить економіка світу має запрацювати в рази більше на дешевих енергоносіях, а у звязку з зниженням витрат на енергоносії мають і ціни знизитися на товари. А значить і підвищитись добробут людей. А ні! Х*р вам! Вони вирішили зупинити світову економіку створити штучну світову кризу, щоб створити умови для підняття цін на енергоносії такі як нафта та газ і навпаки погіршити матеріальне становище для більшості людей в усьому світі. І це одна з причин, а ще є причина зупинки економічних світових поцесів для запобігання глобального потепліня, та репетиція перед наступним сценарієм, де ціль буде регулювання кількості населення. Також даний експеримент значно підриває довіру та авторитет релігій серед людей. Що дає можливість нівілювати та дискредитувати їх та стати наступним кроком у переході до нового "Бога". Про те що такими злочинними діями порушуються всі права та свободи людей під "благим" соусом, яким покривають дорогу, що веде ми знаємо куди, то тут для мене теж все зрозуміло.
01.05.2020 11:09 Відповісти
Гляжу на наглые депутатские и чиновничьи рожи и вспоминаю слова Марка Твена: "Самые дорогие галстуки носят те, кому достаточно простой верёвки".
01.05.2020 11:14 Відповісти
Ситуація говорить про те,або вас підарів зелених порвуть на шмаття,або країна буде працювати в нормальному режимі......
01.05.2020 11:08 Відповісти
Взаимосвязано.
ні.. просто флудер картинками.
.Я його просто тупо майже на автоматі викидую на..уй у спам...
и они готовы на всё, на любую подлость, лишь бы их жизнь была мармеладной - https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
ДОЛБАК шоколаный!!
ПАНАС Викторович!! якого хрена ник кацапский? недопрацюванням підсмердює? Треба було зарегитись ОПАНАС МИКИТОВИЧ!! це б потянуло на яскравого націоналіста за підтриму шоколадної індустріЇ!!!
ПИТРОВИЧ кацапский муфлопутлер!!!
Час покаже вже скоро баран, хто з нас дурак.... Та для таких як ти опаришів все одно в якому гімні жити, бо ділі свого носа вони ніколи дивитися не хочуть і не вміють і звикли жити одним днем по панятіях. Примітивних.
А в Европе уже начали о многом догадываться. Но не все. Судя по скорости, с которой удаляются из yuotube комментарии серьезных специалистов о так наз. к-вирусе, правда как раз не на стороне правящих элит.
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k&feature=youtu.be Австрийский политик подвел итоги: Факты не подтвердили сценарий ужасов, разработанный правительством
https://www.youtube.com/watch?v=yMxAVe2wOGE Немецкий учёный: Прежде чем ограничивать гражданские права нужно точно знать насколько вирус опасен! 19.04.2020. Перевод фрагментов из интервью немецкого независимого журналиста Кена ******* с профессором доктором Сушарит Бхакди (Prof. Dr. Sucharit Bhakdi), руководившего с 1991 по 2012 год институтом медицинской микробиологии и гигиену города Майнца.
Тяжело же людям на карантине.
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати



Тупо..


1)навіть американська розвідка говорить -вірус не був створений штучно...
2)
Йо...нутим конспірологам.
це США і Китай запланували втрати своєї економіки на сотні мільярдів доларів ?


..І запамятайте, що коли нафта буде падати нижче 30 дол. за барель чекай нової "пандемії".

Здавалося б ціни на енергоресурси впали значить економіка світу має запрацювати в рази більше на дешевих енергоносіях, а у звязку з зниженням витрат на енергоносії мають і ціни знизитися на товари



Коли придурки плутають причини з наслідками )))))))))))))))
Я там вище твоєму винторогому колезі відписався, тебе це теж стосується.
це США і Китай запланували втрати своєї економіки на сотні мільярдів доларів

-
Тобі хіба не зрозуміло, задля яких цілей можна дещо пожертвувати економікою? Хто на десятках мільярдів сидить і править цим світом - їм пох незначне падіння, яке вони швидко компенсують, коли покірне стадо добряче загонять у стойло і воно готове бути працювати за ложку рису в день.
Ну кто виноват что украинцы не умеют нормально сидеть на карантине - кому надо в церковь, кто гуляет на детских площадках, кому срочно понадобилось поплавать на Гидропарке. Не будет же власть к каждому приставлять милиционера чтобы следил.
Нормально сидели на карантине - будет спад и конец эпидемии. Нарушали - заражения будут продолжаться и дальше.
Ты сам то веришь в то что написал? Сиди дома (читай в будке), не сиди - вирусокорона никуда не денется.
Часом не из секты "нужно быстрее переболеть чтобы получить иммунитет"?
из секты думающих логически, а ты не из секты любителей пятогоанала?
Упоротий коронавірусник зафіксований.оброблений і відправлений в спам.
Бред. Вирус , любой вирус передающийся воздушно-капельным путем, неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. Никакие карантины помешать этому не могут.
і скаржаться на штраф 17 -34 тисяч.. ((
я би ввів альтернативу...

за загрозу життя іншим -50 ударів нагайкою.. (жінкам менше -20).
попам -20 -,але нагайки,посилені стальним проводом... ,звичайно в присутності лікарів -реаніматорів..
упоротий коронавірусник .зафіксований.оброблений і відправлений в спам.
Он хоть свою же статистику смотрит? Стали больше заболевших выявлять.
"Мы пошли другим путем, чем европейские страны." - мы, зекоманда, закрыли страну, заставили закрыться сотни бизнесов, заставили людей потратить последние сбережения и не справились с вирусом. Мы все делаем своим, особым путем, и путь этот ведет через одно место, куда не попадает свет.
Не таите, скажите, почему именно с 11 мая?
Именно с 11?
Вам что, из запоребрика указивки идут, вы потому с ними синхронно?
Об указаниях из штаба вирусокороны это для тебя новое? )
запорєбрік продовжив карантин до 11 пізніше України.

і ,можливо,ще продовжить..
У Білорусі ЖЕ більша жопа. І без карантину ,скоріше навіть Пі..єц.....
Еквадор.Ухань .




https://nv.ua/sport/football/ispanskiy-trener-rasskazal-o-situacii-s-koronavirusom-v-ekvadore-novosti-futbola-50080537.html «Люди умирают на улицах. Умерших так много, что их никто не забирает». Футбольный тренер рассказал о ситуации с коронавирусом в Эквадоре

с начала эпидемии от коронавируса умерли по меньшей мере 900 человек. Но в правительстве признают, что реальное число умерших от COVID-19 намного выше.

Ситуація дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня, - Степанов - Цензор.НЕТ 4173

Стоит хоть паре сотен людей с детьми выйти например к школам и потребовать прекратить этот маразм и открыть те же школы, как Вирус тут же исчезнет. Большинство украинцев сами добровольно надели на себя намордники как символ покорности и рабства.
Далой прививки!
Вы с огнем играете,
Пандемия закончится, когда переболеет 70% населения и приобретёт иммунитет.
Или привьётся.
Ситуация с коронавирусом позволяет начать смягчение карантина в Украине с 11 мая. Источник: https://censor.net/n3192852

А успеют ли к 11 мая распродать в Эпицентре маски, очки и защитные костюмы? Боюсь Степанов, что ты погорячился со своим заявлением.
