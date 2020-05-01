Ситуація дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня, - Степанов

МОЗ заявляє, що Україні вдалося уникнути пікової захворюваності.

Ситуація з коронавірусом дозволяє почати пом'якшення карантину в Україні з 11 травня. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Степанов зазначив, що карантинні заходи дозволили уникнути пікової захворюваності на коронавірус в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу COVID-19 виявили у 37 дітей та 91 медпрацівника, загалом - у 754 дітей та 2154 медиків, - Степанов

"Ми вже не раз казали про те, що карантин запроваджено для безпеки. Ми пішли іншим шляхом, ніж європейські країни. Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, і я ще раз хочу наголосити, ми щодня аналізуємо ситуацію і готуємо пом'якшення вже з 11 травня. Всі наші пом'якшення ґрунтуються на думці фахівців. 11 травня ми робитимемо пом'якшення, оскільки на сьогодні це дозволяє ситуація. І ці пом'якшення будуть засновані на даних, які у нас є. Ми будемо впевнені, що в майбутньому наші дії не погіршать ситуацію", - додав Степанов.