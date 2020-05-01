Ситуація дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня, - Степанов
МОЗ заявляє, що Україні вдалося уникнути пікової захворюваності.
Ситуація з коронавірусом дозволяє почати пом'якшення карантину в Україні з 11 травня. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Степанов зазначив, що карантинні заходи дозволили уникнути пікової захворюваності на коронавірус в Україні.
"Ми вже не раз казали про те, що карантин запроваджено для безпеки. Ми пішли іншим шляхом, ніж європейські країни. Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, і я ще раз хочу наголосити, ми щодня аналізуємо ситуацію і готуємо пом'якшення вже з 11 травня. Всі наші пом'якшення ґрунтуються на думці фахівців. 11 травня ми робитимемо пом'якшення, оскільки на сьогодні це дозволяє ситуація. І ці пом'якшення будуть засновані на даних, які у нас є. Ми будемо впевнені, що в майбутньому наші дії не погіршать ситуацію", - додав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.Я його просто тупо майже на автоматі викидую на..уй у спам...
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k&feature=youtu.be Австрийский политик подвел итоги: Факты не подтвердили сценарий ужасов, разработанный правительством
Тупо..
1)навіть американська розвідка говорить -вірус не був створений штучно...
2)
Йо...нутим конспірологам.
це США і Китай запланували втрати своєї економіки на сотні мільярдів доларів ?
..І запамятайте, що коли нафта буде падати нижче 30 дол. за барель чекай нової "пандемії".
Здавалося б ціни на енергоресурси впали значить економіка світу має запрацювати в рази більше на дешевих енергоносіях, а у звязку з зниженням витрат на енергоносії мають і ціни знизитися на товари
Коли придурки плутають причини з наслідками )))))))))))))))
-
Тобі хіба не зрозуміло, задля яких цілей можна дещо пожертвувати економікою? Хто на десятках мільярдів сидить і править цим світом - їм пох незначне падіння, яке вони швидко компенсують, коли покірне стадо добряче загонять у стойло і воно готове бути працювати за ложку рису в день.
Нормально сидели на карантине - будет спад и конец эпидемии. Нарушали - заражения будут продолжаться и дальше.
я би ввів альтернативу...
за загрозу життя іншим -50 ударів нагайкою.. (жінкам менше -20).
попам -20 -,але нагайки,посилені стальним проводом... ,звичайно в присутності лікарів -реаніматорів..
Именно с 11?
Вам что, из запоребрика указивки идут, вы потому с ними синхронно?
і ,можливо,ще продовжить..
У Білорусі ЖЕ більша жопа. І без карантину ,скоріше навіть Пі..єц.....
Еквадор.Ухань .
https://nv.ua/sport/football/ispanskiy-trener-rasskazal-o-situacii-s-koronavirusom-v-ekvadore-novosti-futbola-50080537.html «Люди умирают на улицах. Умерших так много, что их никто не забирает». Футбольный тренер рассказал о ситуации с коронавирусом в Эквадоре
с начала эпидемии от коронавируса умерли по меньшей мере 900 человек. Но в правительстве признают, что реальное число умерших от COVID-19 намного выше.
Или привьётся.
А успеют ли к 11 мая распродать в Эпицентре маски, очки и защитные костюмы? Боюсь Степанов, что ты погорячился со своим заявлением.