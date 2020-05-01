Ситуация позволяет начать смягчение карантина с 11 мая, - Степанов

Минздрав заявляет, что Украине удалось избежать пиковой заболеваемости.

Ситуация с коронавирусом позволяет начать смягчение карантина в Украине с 11 мая. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Степанов отметил, что карантинные меры позволили избежать пиковой заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Мы уже не один раз говорили о том, что карантин введен для безопасности. Мы пошли другим путем, чем европейские страны. Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть, мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчения уже с 11 мая. Все наши смягчения обосновываются на мнении специалистов. 11 мая мы будем делать смягчения, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация. И эти смягчения будут основаны на данных, которые у нас есть. Мы будем уверены, что в будущем наши действия не ухудшат ситуацию", - добавил Степанов.