Новости
Ситуация позволяет начать смягчение карантина с 11 мая, - Степанов

Минздрав заявляет, что Украине удалось избежать пиковой заболеваемости.

Ситуация с коронавирусом позволяет начать смягчение карантина в Украине с 11 мая. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Степанов отметил, что карантинные меры позволили избежать пиковой заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Мы уже не один раз говорили о том, что карантин введен для безопасности. Мы пошли другим путем, чем европейские страны. Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть, мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчения уже с 11 мая. Все наши смягчения обосновываются на мнении специалистов. 11 мая мы будем делать смягчения, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация. И эти смягчения будут основаны на данных, которые у нас есть. Мы будем уверены, что в будущем наши действия не ухудшат ситуацию", - добавил Степанов.

карантин (16729) Минздрав (4915) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+11
Запамятайте ці слова. Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...І запамятайте, що коли нафта буде падати нижче 30 дол. за барель чекай нової "пандемії". Здавалося б ціни на енергоресурси впали значить економіка світу має запрацювати в рази більше на дешевих енергоносіях, а у звязку з зниженням витрат на енергоносії мають і ціни знизитися на товари. А значить і підвищитись добробут людей. А ні! Х*р вам! Вони вирішили зупинити світову економіку створити штучну світову кризу, щоб створити умови для підняття цін на енергоносії такі як нафта та газ і навпаки погіршити матеріальне становище для більшості людей в усьому світі. І це одна з причин, а ще є причина зупинки економічних світових поцесів для запобігання глобального потепліня, та репетиція перед наступним сценарієм, де ціль буде регулювання кількості населення. Також даний експеримент значно підриває довіру та авторитет релігій серед людей. Що дає можливість нівілювати та дискредитувати їх та стати наступним кроком у переході до нового "Бога". Про те що такими злочинними діями порушуються всі права та свободи людей під "благим" соусом, яким покривають дорогу, що веде ми знаємо куди, то тут для мене теж все зрозуміло.
01.05.2020 11:09 Ответить
+8
Гляжу на наглые депутатские и чиновничьи рожи и вспоминаю слова Марка Твена: "Самые дорогие галстуки носят те, кому достаточно простой верёвки".
01.05.2020 11:14 Ответить
+7
Ситуація говорить про те,або вас підарів зелених порвуть на шмаття,або країна буде працювати в нормальному режимі......
01.05.2020 11:08 Ответить
01.05.2020 11:07 Ответить
Взаимосвязано.
01.05.2020 11:34 Ответить
ні.. просто флудер картинками.
.Я його просто тупо майже на автоматі викидую на..уй у спам...
01.05.2020 11:39 Ответить
01.05.2020 11:08 Ответить
Гляжу на наглые депутатские и чиновничьи рожи и вспоминаю слова Марка Твена: "Самые дорогие галстуки носят те, кому достаточно простой верёвки".
01.05.2020 11:14 Ответить
и они готовы на всё, на любую подлость, лишь бы их жизнь была мармеладной - https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
01.05.2020 11:22 Ответить
ДОЛБАК шоколаный!!
01.05.2020 17:35 Ответить
ПАНАС Викторович!! якого хрена ник кацапский? недопрацюванням підсмердює? Треба було зарегитись ОПАНАС МИКИТОВИЧ!! це б потянуло на яскравого націоналіста за підтриму шоколадної індустріЇ!!!
01.05.2020 17:39 Ответить
ПИТРОВИЧ кацапский муфлопутлер!!!
01.05.2020 17:41 Ответить
01.05.2020 11:09 Ответить
Час покаже вже скоро баран, хто з нас дурак.... Та для таких як ти опаришів все одно в якому гімні жити, бо ділі свого носа вони ніколи дивитися не хочуть і не вміють і звикли жити одним днем по панятіях. Примітивних.
01.05.2020 11:23 Ответить
А в Европе уже начали о многом догадываться. Но не все. Судя по скорости, с которой удаляются из yuotube комментарии серьезных специалистов о так наз. к-вирусе, правда как раз не на стороне правящих элит.
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k&feature=youtu.be Австрийский политик подвел итоги: Факты не подтвердили сценарий ужасов, разработанный правительством
01.05.2020 12:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yMxAVe2wOGE Немецкий учёный: Прежде чем ограничивать гражданские права нужно точно знать насколько вирус опасен! 19.04.2020. Перевод фрагментов из интервью немецкого независимого журналиста Кена ******* с профессором доктором Сушарит Бхакди (Prof. Dr. Sucharit Bhakdi), руководившего с 1991 по 2012 год институтом медицинской микробиологии и гигиену города Майнца.
01.05.2020 12:08 Ответить
Тяжело же людям на карантине.
01.05.2020 11:17 Ответить
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати



Тупо..


1)навіть американська розвідка говорить -вірус не був створений штучно...
2)
Йо...нутим конспірологам.
це США і Китай запланували втрати своєї економіки на сотні мільярдів доларів ?


..І запамятайте, що коли нафта буде падати нижче 30 дол. за барель чекай нової "пандемії".

Здавалося б ціни на енергоресурси впали значить економіка світу має запрацювати в рази більше на дешевих енергоносіях, а у звязку з зниженням витрат на енергоносії мають і ціни знизитися на товари



Коли придурки плутають причини з наслідками )))))))))))))))
01.05.2020 11:31 Ответить
Я там вище твоєму винторогому колезі відписався, тебе це теж стосується.
01.05.2020 11:34 Ответить
це США і Китай запланували втрати своєї економіки на сотні мільярдів доларів

-
Тобі хіба не зрозуміло, задля яких цілей можна дещо пожертвувати економікою? Хто на десятках мільярдів сидить і править цим світом - їм пох незначне падіння, яке вони швидко компенсують, коли покірне стадо добряче загонять у стойло і воно готове бути працювати за ложку рису в день.
01.05.2020 11:49 Ответить
Ну кто виноват что украинцы не умеют нормально сидеть на карантине - кому надо в церковь, кто гуляет на детских площадках, кому срочно понадобилось поплавать на Гидропарке. Не будет же власть к каждому приставлять милиционера чтобы следил.
Нормально сидели на карантине - будет спад и конец эпидемии. Нарушали - заражения будут продолжаться и дальше.
01.05.2020 11:19 Ответить
Ты сам то веришь в то что написал? Сиди дома (читай в будке), не сиди - вирусокорона никуда не денется.
01.05.2020 11:22 Ответить
Часом не из секты "нужно быстрее переболеть чтобы получить иммунитет"?
01.05.2020 11:25 Ответить
из секты думающих логически, а ты не из секты любителей пятогоанала?
01.05.2020 11:28 Ответить
Упоротий коронавірусник зафіксований.оброблений і відправлений в спам.
01.05.2020 12:54 Ответить
Бред. Вирус , любой вирус передающийся воздушно-капельным путем, неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. Никакие карантины помешать этому не могут.
01.05.2020 11:29 Ответить
і скаржаться на штраф 17 -34 тисяч.. ((
я би ввів альтернативу...

за загрозу життя іншим -50 ударів нагайкою.. (жінкам менше -20).
попам -20 -,але нагайки,посилені стальним проводом... ,звичайно в присутності лікарів -реаніматорів..
01.05.2020 11:42 Ответить
упоротий коронавірусник .зафіксований.оброблений і відправлений в спам.
01.05.2020 12:55 Ответить
Он хоть свою же статистику смотрит? Стали больше заболевших выявлять.
01.05.2020 11:12 Ответить
"Мы пошли другим путем, чем европейские страны." - мы, зекоманда, закрыли страну, заставили закрыться сотни бизнесов, заставили людей потратить последние сбережения и не справились с вирусом. Мы все делаем своим, особым путем, и путь этот ведет через одно место, куда не попадает свет.
01.05.2020 11:16 Ответить
Не таите, скажите, почему именно с 11 мая?
Именно с 11?
Вам что, из запоребрика указивки идут, вы потому с ними синхронно?
01.05.2020 11:26 Ответить
Об указаниях из штаба вирусокороны это для тебя новое? )
01.05.2020 11:30 Ответить
запорєбрік продовжив карантин до 11 пізніше України.

і ,можливо,ще продовжить..
У Білорусі ЖЕ більша жопа. І без карантину ,скоріше навіть Пі..єц.....
Еквадор.Ухань .




https://nv.ua/sport/football/ispanskiy-trener-rasskazal-o-situacii-s-koronavirusom-v-ekvadore-novosti-futbola-50080537.html «Люди умирают на улицах. Умерших так много, что их никто не забирает». Футбольный тренер рассказал о ситуации с коронавирусом в Эквадоре

с начала эпидемии от коронавируса умерли по меньшей мере 900 человек. Но в правительстве признают, что реальное число умерших от COVID-19 намного выше.

Ситуація дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня, - Степанов - Цензор.НЕТ 4173

01.05.2020 11:38 Ответить
Стоит хоть паре сотен людей с детьми выйти например к школам и потребовать прекратить этот маразм и открыть те же школы, как Вирус тут же исчезнет. Большинство украинцев сами добровольно надели на себя намордники как символ покорности и рабства.
01.05.2020 11:31 Ответить
Далой прививки!
01.05.2020 12:07 Ответить
Вы с огнем играете,
01.05.2020 12:07 Ответить
Пандемия закончится, когда переболеет 70% населения и приобретёт иммунитет.
Или привьётся.
01.05.2020 12:07 Ответить
Ситуация с коронавирусом позволяет начать смягчение карантина в Украине с 11 мая. Источник: https://censor.net/n3192852

А успеют ли к 11 мая распродать в Эпицентре маски, очки и защитные костюмы? Боюсь Степанов, что ты погорячился со своим заявлением.
01.05.2020 12:31 Ответить
 
 