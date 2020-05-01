Уряд Зеленського втрачає контроль над ситуацією в країні, - нардеп "ЄС" Павленко

Уряд втрачає залишки контролю над тим, що відбувається в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко.

"Це не страшилка – це те, до чого треба бути готовим. Це означає, що зараз дуже велика увага має бути прикута до громад. Тому що зараз у місцях, де живуть люди, дуже багато чого залежатиме від того, як місцева влада впорається чи не впорається з таким стихійним виходом з карантину", – переконаний Павленко. Він наголосив, що подвійні стандарти влади руйнують її авторитет серед громадян.

"Після "Велюру", після того, що люди наочно побачили, що одним карантин, а інші можуть собі "штаби" в ресторанах створювати, і в містах, і в селах дуже багато буде такого: раз ви так з нами – то і ми так з вами. Але щоб не вийшло так, що це породить більше проблем", – застерігає Павленко.

"Зараз велика увага має бути на місцеве самоврядування, на те, чи воно буде спроможне впоратися з цим викликом. І якраз уряд мав би зараз звернути увагу на це. Проводити не якісь "лубочні" сеанси зв’язку з мерами, а справді подивитися на ті параметри, до яких місцеві громади мають бути готові. Чи забезпечені вони ресурсами для цього, чи зможуть вони ті ринки відкрити, незважаючи на 1-2 травня. Чи транспортна мережа це здатна витримати. От на це зараз має йти енергія і час цих "штабів" і всього, що там настворювали. Чи це буде? Я думаю, що в найближчі тижні ми бачитимемо "розгул стихії", – прогнозує Павленко.

