Правительство Зеленского теряет контроль над ситуацией в стране, - нардеп "ЕС" Павленко

Правительство теряет остатки контроля над тем, что происходит в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко.

"Это не страшилка - это то, к чему надо быть готовым. Это значит, что сейчас очень большое внимание должно быть приковано к громадам. Потому что сейчас в местах, где живут люди, очень многое будет зависеть от того, как местные власти справятся или нет с таким стихийным выходом из карантина", - убежден Павленко. Он отметил, что двойные стандарты власти разрушают ее авторитет среди граждан.

"После "Велюра", после того, что люди наглядно увидели, что одним карантин, а другие могут себе "штабы" в ресторанах создавать, и в городах, и в селах очень много будет такого: раз вы так с нами - то и мы так с вами. Но чтобы не получилось так, что это породит больше проблем", - предостерегает Павленко.

"Сейчас большое внимание должно быть на местное самоуправление, на то, будет ли оно способно справиться с этим вызовом. И как раз правительство должно сейчас обратить внимание на это. Проводить не какие-то "лубочные" сеансы связи с мерами, а действительно посмотреть на те параметры, к которым местные общины должны быть готовы. Обеспечены ли они ресурсами для этого, смогут ли они те рынки открыть, несмотря на 1-2 мая. Способна ли выдержать транспортная сеть это. Вот на это сейчас должна идти энергия и время этих "штабов" и всего, что там понасоздавали. Будет ли это? Я думаю, что в ближайшие недели мы будем видеть "разгул стихии", - прогнозирует Павленко.

+47
Поверніть Пороха !!!
01.05.2020 12:57 Ответить
+39
Уряд Зеленського втрачає контроль над ситуацією в країні, - нардеп "ЄС" Павленко - Цензор.НЕТ 6770
01.05.2020 12:57 Ответить
+33
Всё было нормально при Порохе. Дороги ремонтировались; ВПК заработал; армию с нуля создали.
01.05.2020 12:57 Ответить
А про членом по роялю знаешь как обидно...
Представил в этой роли Петра... скорбное лицо...
повороты головы туда-сюда...( по ходу гимнастика Шишонина)... с внезапно подскакивающими бровями впереди глаз.... паузы, как будто только что пожрал ... чітко и монументально.
01.05.2020 16:52 Ответить
Все пропало! Бензин по 35, долар по 50, на Хрещатику кацапські танки, кругом голодні бунти ! Все пропало!!! )))
01.05.2020 18:41 Ответить
Пороховата нєгадуєт))) Даколє ето будєт прадалжатся, вєрніть Підра Ліксєіча в зад)))
01.05.2020 20:45 Ответить
Уряд Зеленського втрачає контроль над ситуацією в країні, - нардеп "ЄС" Павленко - Цензор.НЕТ 8285
01.05.2020 22:10 Ответить
Уряд Зеленського втрачає контроль над ситуацією в країні, - нардеп "ЄС" Павленко - Цензор.НЕТ 496
01.05.2020 22:14 Ответить
С такой хернёй в стране действительно уже начнёшь Пэдро поддерживать
02.05.2020 01:07 Ответить
