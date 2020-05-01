УКР
У другому кварталі 2020 року ВВП України знизиться на 11%, - НБУ

Обмежувальні заходи у зв'язку з карантином і скорочення глобального попиту призведуть до падіння валового внутрішнього продукту України у другому кварталі цього року на 11%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.

"Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання і зайнятість населення. Скорочення глобального попиту також обмежує можливості експорту країни. Вплив цих чинників на економіку відчутно позначиться упродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р)", - прогнозують у НБУ.

"Однак після зняття основних обмежень як в Україні, так і у світі, що очікується наприкінці другого кварталу, економіка почне відновлюватися V-образно", - йдеться у звіті.

На думку регулятора, швидкому відновленню економіки сприятиме також м'яка фіскальна і монетарна політика.

"Збільшення урядом бюджетних витрат на подолання кризи і заходи НБУ з підтримки позичальників і кредитування бізнесу дозволять зменшити негативний вплив пандемії на економіку", - зазначає НБУ.

Загалом у результаті карантину для подолання пандемії і глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% в наступні роки, прогнозують у Нацбанку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Економіка України працює, найближчим часом будуть створені додаткові робочі місця, - Шмигаль. ВIДЕО

+17
А как же 40%? Ты же обещаль, зе! И где 4 000 евро учителям?
01.05.2020 13:18
+10
Так а кокой мог быть результат, когда во главе страны Квартал 95))
01.05.2020 13:18
+9
Браво зебіли, браво!
01.05.2020 13:34
Так а кокой мог быть результат, когда во главе страны Квартал 95))
01.05.2020 13:18
Не V-образно, а Х-образно восстанавливаться!
01.05.2020 15:22
А как же 40%? Ты же обещаль, зе! И где 4 000 евро учителям?
01.05.2020 13:18
Так они не врали 40%... Только со знаком " минус"
01.05.2020 13:23
Ой! Не надо! Верните Кровавого Барыгу, гады!
01.05.2020 13:25
хотів сказати Кривавого Пастора? Чи, може, обох?
Нє, ну, я не проти, щоб ще разом з Сенєю-кроликом...
01.05.2020 14:27
нехай будуть усі троє. не заперечую
01.05.2020 14:30
В этом 11% и еа протяжении зебильной власти по -11% все -55% наберется хD это эконрмический прорыв о котором ЗЕ лепетало.
01.05.2020 13:25
Браво зебіли, браво!
01.05.2020 13:34
Вологі мрії набу...
01.05.2020 13:34
Перемога!
01.05.2020 13:47
з мене поет як з ЗЕ президент але...... вірш називається

МІНУС 11%.
Він дуже президентом мріяв стати
показував талант на сцені і в кіно
для своїх друзів він зробив багато
а все що нам, смердить і схоже на говно
01.05.2020 13:51
много.
01.05.2020 13:53
Та хуже не будет

Та паприколу схажу прагаласую
Главное скинуть марадёра, тада заживем
Зеленский это наш последний шанс
А я почему-то верю Зе, он ниабманет
Ну хоть паржОм
Это была выборка из книги "1000 Цитат тупорылого украинского избирателя"
01.05.2020 13:53
А скакого момента "хуже не будет"?
Наверно с момента переизбрания, после развешивания подарков в виде слуг.
01.05.2020 14:02
Ззелені докерувалися....
Далі буде.
Далі буде.
01.05.2020 13:57
Короче , повна жопа ще триватиме і триватиме .
01.05.2020 14:22
В 2015 упал на 15% . Мы все помним , как упала гривна , и взлетели цены .
01.05.2020 14:23
верните 2015, хотя бы жратва была по нормальной цене, не то что сейчас дороже чем в ЕС!
01.05.2020 15:35
Да я к тому , что 11% это очень серьёзно
01.05.2020 17:03
А вот у меня вопрос - где деньги?
Допустим, владелец кофейни закрытой не заработал. Но не заработанные им деньги всё равно остались в наличии у тех, кто туда не пошёл!
01.05.2020 14:23
не вiрно рахуєте...
нет у них нихрена в наличии у потенциальных у клиентов...их в отпуска без содержания отправили.
ЗеШобла довела страну до цугундера.
01.05.2020 15:00
Ну значит те деньги, которые им не заплатили, остались у работодателей, но всё равно они в наличии!
01.05.2020 15:25
бензин, нефть, газ откуда? туда деньги и утекли.
импорт больше экспорта.
раньше заробитчане пересылали, счас им под зад ногой и домой отправили.
01.05.2020 17:03
Дайош повышение социальных выплат!
01.05.2020 20:02
Элитная братва, объясните мне за счёт чего, украинская экономика с 2014 года должна расти, рабов на ягодах не учитываем.
01.05.2020 14:36
а як же +40 % ???

У другому кварталі 2020 року ВВП України знизиться на 11%, - НБУ - Цензор.НЕТ 1985
01.05.2020 14:57
Ми зробили це разом.
01.05.2020 15:23
те нелюди, что сейчас управляют Украиной не просто хотят обокрасть народ и сами обогатиться, как Янукович, при власти в Украине откровенные враги и диверсанты, поставленные для уничтожения Украины и геноцида населения.
01.05.2020 15:37
"Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г)", - прогнозируют в НБУ .

Опять ни слова о роли денег гастрарбайтеров, а они дали в 2019 16 млд долл из 140 млд долл ВВП, по чистому притоку валюты - на первом месте. Прогнозы разные, оптимистично - денег от гастов в 2020 будет в два раза меньше.

"Однако после снятия основных ограничений как в Украине, так и в мире, что ожидается в конце второго квартала, экономика начнет восстанавливаться V-образно", - говорится в отчете.

Во первых - врядли. Во вторых, ни спрос и цены на сырье, ни допуск укр гастарбайтеров в ЕС, ни ЗП гастарбайтеров не будут расти с конца 2 кв, так что скорее всего экономика Украины будет падать весь год. Дальше - видно будет.
01.05.2020 17:22
вони хоч епоху бідностиі спроможні повернути?
01.05.2020 17:26
 
 