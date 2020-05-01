У другому кварталі 2020 року ВВП України знизиться на 11%, - НБУ
Обмежувальні заходи у зв'язку з карантином і скорочення глобального попиту призведуть до падіння валового внутрішнього продукту України у другому кварталі цього року на 11%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.
"Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання і зайнятість населення. Скорочення глобального попиту також обмежує можливості експорту країни. Вплив цих чинників на економіку відчутно позначиться упродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р)", - прогнозують у НБУ.
"Однак після зняття основних обмежень як в Україні, так і у світі, що очікується наприкінці другого кварталу, економіка почне відновлюватися V-образно", - йдеться у звіті.
На думку регулятора, швидкому відновленню економіки сприятиме також м'яка фіскальна і монетарна політика.
"Збільшення урядом бюджетних витрат на подолання кризи і заходи НБУ з підтримки позичальників і кредитування бізнесу дозволять зменшити негативний вплив пандемії на економіку", - зазначає НБУ.
Загалом у результаті карантину для подолання пандемії і глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% в наступні роки, прогнозують у Нацбанку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нє, ну, я не проти, щоб ще разом з Сенєю-кроликом...
МІНУС 11%.
Він дуже президентом мріяв стати
показував талант на сцені і в кіно
для своїх друзів він зробив багато
а все що нам, смердить і схоже на говно
Та паприколу схажу прагаласую
Главное скинуть марадёра, тада заживем
Зеленский это наш последний шанс
А я почему-то верю Зе, он ниабманет
Ну хоть паржОм
Это была выборка из книги "1000 Цитат тупорылого украинского избирателя"
Наверно с момента переизбрания, после развешивания подарков в виде слуг.
Далі буде.
Допустим, владелец кофейни закрытой не заработал. Но не заработанные им деньги всё равно остались в наличии у тех, кто туда не пошёл!
нет у них нихрена в наличии у потенциальных у клиентов...их в отпуска без содержания отправили.
ЗеШобла довела страну до цугундера.
импорт больше экспорта.
раньше заробитчане пересылали, счас им под зад ногой и домой отправили.
Опять ни слова о роли денег гастрарбайтеров, а они дали в 2019 16 млд долл из 140 млд долл ВВП, по чистому притоку валюты - на первом месте. Прогнозы разные, оптимистично - денег от гастов в 2020 будет в два раза меньше.
"Однако после снятия основных ограничений как в Украине, так и в мире, что ожидается в конце второго квартала, экономика начнет восстанавливаться V-образно", - говорится в отчете.
Во первых - врядли. Во вторых, ни спрос и цены на сырье, ни допуск укр гастарбайтеров в ЕС, ни ЗП гастарбайтеров не будут расти с конца 2 кв, так что скорее всего экономика Украины будет падать весь год. Дальше - видно будет.