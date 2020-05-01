У другому кварталі 2020 року ВВП України знизиться на 11%, - НБУ

Обмежувальні заходи у зв'язку з карантином і скорочення глобального попиту призведуть до падіння валового внутрішнього продукту України у другому кварталі цього року на 11%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.

"Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання і зайнятість населення. Скорочення глобального попиту також обмежує можливості експорту країни. Вплив цих чинників на економіку відчутно позначиться упродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р)", - прогнозують у НБУ.

"Однак після зняття основних обмежень як в Україні, так і у світі, що очікується наприкінці другого кварталу, економіка почне відновлюватися V-образно", - йдеться у звіті.

На думку регулятора, швидкому відновленню економіки сприятиме також м'яка фіскальна і монетарна політика.

"Збільшення урядом бюджетних витрат на подолання кризи і заходи НБУ з підтримки позичальників і кредитування бізнесу дозволять зменшити негативний вплив пандемії на економіку", - зазначає НБУ.

Загалом у результаті карантину для подолання пандемії і глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% в наступні роки, прогнозують у Нацбанку.

