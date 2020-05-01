Помер призначений Москвою "віцепрем'єр" окупаційного уряду Криму Корольов

Заступник глави російського окупаційного "уряду" захопленого РФ Криму Павло Корольов помер вранці, 1 травня, на 61-му році життя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

Причину смерті Корольова поки не названо.

"Сьогодні рано-вранці (1 травня. – Ред.) помер наш колега – заступник голови Ради міністрів Корольов Павло Едуардович. Людина – системна, приїхав зі столиці (Москви. – Ред.), дуже багато зробив для Криму", – сказав так званий глава Криму Аксьонов.

Корольова призначили на посаду заступника голови уряду захопленого Криму в грудні 2016 року. Він був перепризначений на цю ж посаду 7 листопада 2019 року. Раніше він обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку Росії.

Зазначимо, як пише "Радіо Свобода", в окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути російські чиновники. За кілька років на півострові загинули чотири і зникли ще два чиновники.

