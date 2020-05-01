Умер назначенный Москвой "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Королев
Заместитель главы российского оккупационного "правительства" захваченного РФ Крыма Павел Королев скончался утром, 1 мая, на 61-ом году жизни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Крым.Реалии".
Причина смерти Королева пока не названа.
"Сегодня рано утром (1 мая. - Ред.) умер наш коллега - заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек - системный, приехал из столицы (Москвы. - Ред.), очень много сделал для Крыма", - сказал так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.
Королева назначили на должность заместителя главы правительства захваченного Крыма в декабре 2016 года. Он был переназначен на эту же должность 7 ноября 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя министра экономического развития России.
Отметим, как пишет "Радио Свобода", в оккупированном Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать российские чиновники. За несколько лет на полуострове погибли четыре и исчезли еще два чиновника.
например, сдох
Действие рассказа происходит на Земле в будущем, после изобретения телепортации - так называемого джонта. Его изобрел в 1987 году, в США, учёный Виктор Карун (англ. Victor Carune). В своей лаборатории он построил два действующих портала в разных концах помещения, когда Карун закидывал какой-нибудь предмет в один портал, тот появлялся из другого. Но когда Виктор телепортировал мышей, они сразу умирали после этого, а из двух телепортируемых рыбок, одна умерла, вторая же выжила и осталась прежней. Вскрытие так и не показало, отчего скончались животные.
Вскоре изобретение попало к правительству, и те использовали его на полную катушку: все грузы, перевозимые поездами, машинами и пароходами, стали просто джонтироваться, потом стали телепортировать и людей. Вдобавок человечество стало осваивать другие планеты, просто отправляя на них автоматические корабли с джонт-станциями, а затем туда уже телепортировались астронавты. Телепортацией пользовалась даже мафия, посредством обнулённых джонт-станций, избавляясь от своих жертв, ведь без координат другого портала, физическое тело джонтировалось в неизвестность.
Но самой важной особенностью джонта являлось то, что существа с достаточно развитой высшей нервной деятельностью (люди, мыши, в меньшей степени рыбы) не могли совершать джонт в бодрствующем состоянии - такой джонт ведёт к безумию и скорой смерти. Для спящих же людей джонт абсолютно безвреден. Один доброволец, осужденный на казнь преступник по имени Руди Фоггиа (англ. Rudy Foggia), прошел через портал в сознании и вышел оттуда поседевшим и сошедшим с ума, крича, что там вечность, после чего умер от инфаркта. Учёные пришли к выводу о том, что, хотя джонт физически осуществляется почти мгновенно, для сознания телепортация длится очень долгое время, миллиарды миллиардов лет, и если разум при джонтировании не спит, то остаётся в пустоте, без тела и чувств, наедине со своими мыслями практически бесконечно долго.
"...мы попросту не представляем себе, что такое чистый разум, без тела... Разум может быть лучшим другом, может позабавить человека, когда, скажем, нечего читать и нечем заняться. Но когда он не получает новых данных слишком долго, он обращается против человека, то есть против себя, начинает рвать и мучать сам себя и, может быть, пожирает сам себя в непредставимом акте самоканнибализма. Как долго это тянется в годах? Для тела джонт занимает 0,000.000.000.067 секунды, но как долго для неделимого сознания? Сто лет? Тысяча? Миллион? Миллиард? Сколько лет наедине со своими мыслями в бесконечном поле времени? И вдруг, когда проходит миллиард вечностей - резкое возвращение к свету, форме, телу. Кто в состоянии выдержать такое?"
может это вирус зажмурил упырька? Слово Яхве шо наслал вирус!
Обидві добрі.
Короновірус не чіпає маленьких діточок і їх батьків. Слава Господу.
Коронавірус знищує старпьоров, рождьонних в СССР. Слава Господу.
я за то шоб совки здихали(але тільки злі, ну, ватники), але он, навіть Боря Джонсон мало не преставився - його то за шо Яхве вразив?
щось тебе не туди понесло - 'мо забагато поклонів побивав на "славу" Яхве(проти Яхве Сралін - мікроб)
Члєнов Партіі, на момєнт ліквідації СССР, бьіло 19 МІЛЛІОНОВ !!!!
І не один атеїст не став груддю, на защіту.
Атеїсти -каммммуністи, здриснули у різні боки , як пацюки.
Вспомні, Казлов.
Захищати купу лайна, коли знаєш шо в норм. країні навіть тьоть Клава прибиралка - собі машину купує спокійно, хату, а хавка..... ммм, любому совку "гідність" падає в район дупла.
В пн. Кореї - інакше - вона не рипається бути лідером світу, тож морячки не привозять ништяків, або навіть тупо каталоги з супермаркетів, бо раби можуть померти від дисонансу когнітивно-чучхеїстського))
Чувак, ти теж був члєном Партіі.
100%.
Колісь.
Мамкін чувак, у прибиралки в СССР зарплата була 75 рублів максимум.
Погуглі, скільки коштував «Запорожець», без «очєрєді»
- Ну, царствие небесное, - согласился Безенчук. - Преставилась, значит, старушка… Старушки, они всегда преставляются… Или богу душу отдают, - это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, - значит преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее - та, считается, богу душу отдаёт…
- То есть как это считается? У кого это считается?
- У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считается, ежели, не дай бог, помрёте, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: "А наш-то, слышали, дуба дал".
Потрясённый этой классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
- Ну, а когда ты помрёшь, как про тебя мастера скажут?
- Я - человек маленький, скажут: "гигнулся Безенчук". А больше ничего не скажут.
И строго добавил:
- Мне дуба дать или сыграть в ящик - невозможно: у меня комплекция мелкая…