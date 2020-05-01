Умер назначенный Москвой "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Королев

Заместитель главы российского оккупационного "правительства" захваченного РФ Крыма Павел Королев скончался утром, 1 мая, на 61-ом году жизни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Причина смерти Королева пока не названа.

"Сегодня рано утром (1 мая. - Ред.) умер наш коллега - заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек - системный, приехал из столицы (Москвы. - Ред.), очень много сделал для Крыма", - сказал так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Королева назначили на должность заместителя главы правительства захваченного Крыма в декабре 2016 года. Он был переназначен на эту же должность 7 ноября 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя министра экономического развития России.

Отметим, как пишет "Радио Свобода", в оккупированном Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать российские чиновники. За несколько лет на полуострове погибли четыре и исчезли еще два чиновника.

