РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6332 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
16 478 83

Умер назначенный Москвой "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Королев

Умер назначенный Москвой "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Королев

Заместитель главы российского оккупационного "правительства" захваченного РФ Крыма Павел Королев скончался утром, 1 мая, на 61-ом году жизни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Причина смерти Королева пока не названа.

"Сегодня рано утром (1 мая. - Ред.) умер наш коллега - заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек - системный, приехал из столицы (Москвы. - Ред.), очень много сделал для Крыма", - сказал так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Королева назначили на должность заместителя главы правительства захваченного Крыма в декабре 2016 года. Он был переназначен на эту же должность 7 ноября 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя министра экономического развития России.

Отметим, как пишет "Радио Свобода", в оккупированном Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать российские чиновники. За несколько лет на полуострове погибли четыре и исчезли еще два чиновника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 в оккупированном Севастополе: за 1 день обнаружили столько же заразившихся, сколько за 2 предыдущих месяца

Автор: 

Крым (26470) смерть (9299)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+71
Очень много сделал для Крыма
например, сдох
показать весь комментарий
01.05.2020 13:35 Ответить
+56
Земля ему стекловатой.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:35 Ответить
+48
Они говорили там климат целебный...Но не для кацапа!!
показать весь комментарий
01.05.2020 13:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Земля ему стекловатой.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:35 Ответить
Очень много сделал для Крыма
например, сдох
показать весь комментарий
01.05.2020 13:35 Ответить
Помер призначений Москвою "віцепрем'єр" окупаційного уряду Криму Корольов - Цензор.НЕТ 4352Помер призначений Москвою "віцепрем'єр" окупаційного уряду Криму Корольов - Цензор.НЕТ 5651
показать весь комментарий
01.05.2020 13:54 Ответить
Перепил, скорей всего.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:28 Ответить
НУ! за то, что бы все!!!! телогрейка ему, стекловатой..........
показать весь комментарий
01.05.2020 18:36 Ответить
Они говорили там климат целебный...Но не для кацапа!!
показать весь комментарий
01.05.2020 13:36 Ответить
дай ему бог здоровья
показать весь комментарий
01.05.2020 13:36 Ответить
..воно йому у пеклі знадобиться
показать весь комментарий
01.05.2020 13:40 Ответить
как то стремно Крым кацапики превращают в лепрозорий или зомби парк
показать весь комментарий
01.05.2020 13:40 Ответить
Полоний ему целебный.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:42 Ответить
Какая драка идёт... вот это да... только кости из-под ковра вылетают...
показать весь комментарий
01.05.2020 13:36 Ответить
Каміння з неба...
показать весь комментарий
01.05.2020 13:37 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2020 13:37 Ответить
очень много сделал для Крыма - умер... (больше.. уже сделать просто не возможно)
показать весь комментарий
01.05.2020 13:37 Ответить
Диагноз - ковид чи путен?
показать весь комментарий
01.05.2020 13:38 Ответить
Недолго музыка играла...
показать весь комментарий
01.05.2020 13:39 Ответить
Кацапські покидьки мруть ,як мухи, аксьонову і константинову та ж дорога в пекло.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:08 Ответить
Умер-шмумер, лишь бы был здоров
показать весь комментарий
01.05.2020 13:39 Ответить
сейчас ему хорошо, смола горячая, огонь крики грешников и пестни кабздона.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:40 Ответить
Крики грешников и кагебешников
показать весь комментарий
01.05.2020 14:48 Ответить
Згадалося коротеньке оповідання Стівена Кінга https://mrakopedia.net/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3) "Довгий джонт" (рекомендую, тут хвилин на 10 читання). Там були пекельні борошна навіть страшніші, аніж смола та крики. Причому отримати їх можна було, просто порушивши правило телепортації - тобто телепортуватися без занурення в сон.

Действие рассказа происходит на Земле в будущем, после изобретения телепортации - так называемого джонта. Его изобрел в 1987 году, в США, учёный Виктор Карун (англ. Victor Carune). В своей лаборатории он построил два действующих портала в разных концах помещения, когда Карун закидывал какой-нибудь предмет в один портал, тот появлялся из другого. Но когда Виктор телепортировал мышей, они сразу умирали после этого, а из двух телепортируемых рыбок, одна умерла, вторая же выжила и осталась прежней. Вскрытие так и не показало, отчего скончались животные.
Вскоре изобретение попало к правительству, и те использовали его на полную катушку: все грузы, перевозимые поездами, машинами и пароходами, стали просто джонтироваться, потом стали телепортировать и людей. Вдобавок человечество стало осваивать другие планеты, просто отправляя на них автоматические корабли с джонт-станциями, а затем туда уже телепортировались астронавты. Телепортацией пользовалась даже мафия, посредством обнулённых джонт-станций, избавляясь от своих жертв, ведь без координат другого портала, физическое тело джонтировалось в неизвестность.
Но самой важной особенностью джонта являлось то, что существа с достаточно развитой высшей нервной деятельностью (люди, мыши, в меньшей степени рыбы) не могли совершать джонт в бодрствующем состоянии - такой джонт ведёт к безумию и скорой смерти. Для спящих же людей джонт абсолютно безвреден. Один доброволец, осужденный на казнь преступник по имени Руди Фоггиа (англ. Rudy Foggia), прошел через портал в сознании и вышел оттуда поседевшим и сошедшим с ума, крича, что там вечность, после чего умер от инфаркта. Учёные пришли к выводу о том, что, хотя джонт физически осуществляется почти мгновенно, для сознания телепортация длится очень долгое время, миллиарды миллиардов лет, и если разум при джонтировании не спит, то остаётся в пустоте, без тела и чувств, наедине со своими мыслями практически бесконечно долго.

"...мы попросту не представляем себе, что такое чистый разум, без тела... Разум может быть лучшим другом, может позабавить человека, когда, скажем, нечего читать и нечем заняться. Но когда он не получает новых данных слишком долго, он обращается против человека, то есть против себя, начинает рвать и мучать сам себя и, может быть, пожирает сам себя в непредставимом акте самоканнибализма. Как долго это тянется в годах? Для тела джонт занимает 0,000.000.000.067 секунды, но как долго для неделимого сознания? Сто лет? Тысяча? Миллион? Миллиард? Сколько лет наедине со своими мыслями в бесконечном поле времени? И вдруг, когда проходит миллиард вечностей - резкое возвращение к свету, форме, телу. Кто в состоянии выдержать такое?"
показать весь комментарий
01.05.2020 16:37 Ответить
Спасибо за хороший рассказ.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:28 Ответить
лучшее, шо он сделал для крыма, это то, шо умер. худшее, шо он для него сделал, - умер так поздно.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:40 Ответить
Та какая разница! Умер-шмумер, лишь бы был здоров!
показать весь комментарий
01.05.2020 13:41 Ответить
Мирної землі йому над головою.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:42 Ответить
ну что, ублюдок, помог тебе "твой" крымнаш?
может это вирус зажмурил упырька? Слово Яхве шо наслал вирус!
показать весь комментарий
01.05.2020 13:42 Ответить
Перші висновки, щодо пандемії коронавірусу.
Обидві добрі.
Короновірус не чіпає маленьких діточок і їх батьків. Слава Господу.
Коронавірус знищує старпьоров, рождьонних в СССР. Слава Господу.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:45 Ответить
Ну знищить вірус твоїх папку і мамку - будеш ще не так кричати шо слово і Коспоту.

я за то шоб совки здихали(але тільки злі, ну, ватники), але он, навіть Боря Джонсон мало не преставився - його то за шо Яхве вразив?
щось тебе не туди понесло - 'мо забагато поклонів побивав на "славу" Яхве(проти Яхве Сралін - мікроб)
показать весь комментарий
01.05.2020 14:02 Ответить
Рождьонниє в СССР, брехливі уплютки, що розказували, які вони атеїсти, а потай бухали на Паску.

Члєнов Партіі, на момєнт ліквідації СССР, бьіло 19 МІЛЛІОНОВ !!!!
І не один атеїст не став груддю, на защіту.
Атеїсти -каммммуністи, здриснули у різні боки , як пацюки.
Вспомні, Казлов.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:11 Ответить
А подумати шо члєни були нємного поп.рошарєннєй, га?
Захищати купу лайна, коли знаєш шо в норм. країні навіть тьоть Клава прибиралка - собі машину купує спокійно, хату, а хавка..... ммм, любому совку "гідність" падає в район дупла.

В пн. Кореї - інакше - вона не рипається бути лідером світу, тож морячки не привозять ништяків, або навіть тупо каталоги з супермаркетів, бо раби можуть померти від дисонансу когнітивно-чучхеїстського))
показать весь комментарий
01.05.2020 14:21 Ответить
Чувак, ці потвори були: «Ум, чєсть, і совєсть епохі !»
Чувак, ти теж був члєном Партіі.
100%.
Колісь.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:29 Ответить
«тьоть Клава прибиралка - собі машину купує спокійно»:
Мамкін чувак, у прибиралки в СССР зарплата була 75 рублів максимум.
Погуглі, скільки коштував «Запорожець», без «очєрєді»
показать весь комментарий
01.05.2020 14:32 Ответить
бакін чувак, я за Захід казав. а совкова тьоть Клава могла тільки пососать пітушка на палочкє.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:48 Ответить
Так. Бо Захід, це Християнська цивілізація.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:54 Ответить
христоїдство відкинуло цивілізацію взад на 10 століть.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:57 Ответить
Творець математичного аналізу і класичної фізики Ньютон, був Доктором Богословія.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:01 Ответить
Что обосрался, сокодрочер вонючий?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:50 Ответить
мне то что? пойди в ванную и помойся, не надо тут сообщать об этом то.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:55 Ответить
Вас рюзьких свиней хер отмоешь, да и нафіг надо, в гомне ви гармоничней смотритесь!
показать весь комментарий
03.05.2020 15:11 Ответить
Умер назначенный Москвой "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Королев - Цензор.НЕТ 5067
показать весь комментарий
01.05.2020 13:43 Ответить
Я так зрозумів, що тільки його смерть є поважною причиною писати про нього🤪
показать весь комментарий
01.05.2020 13:44 Ответить
Ни он, ни новость про него - не интересует.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:47 Ответить
Раніше про нього ніхто не чув, а тепер він помер. Як казав Зе: неправда, що ви нічого не можете зробити🐸
показать весь комментарий
01.05.2020 13:53 Ответить
"Причина смерти Королева пока не названа." - COVID-19.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:46 Ответить
Умер назначенный Москвой "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Королев - Цензор.НЕТ 8023
показать весь комментарий
01.05.2020 13:48 Ответить
Где ещё можно почитать новости из параши, как не на цензоре.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:49 Ответить
Сльозы мишают мне гаварить...
показать весь комментарий
01.05.2020 14:04 Ответить
Крепись...
показать весь комментарий
01.05.2020 15:38 Ответить
какое то неудачное слово выбрал редактор...сдох?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:05 Ответить
Треба зазначити, що за цією класифікацією він солідно й потужно дав дуба (бо з начальства). Окей, дуба так дуба. Головне, що пішов послухати хір Алєксандрова...

- Ну, царствие небесное, - согласился Безенчук. - Преставилась, значит, старушка… Старушки, они всегда преставляются… Или богу душу отдают, - это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, - значит преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее - та, считается, богу душу отдаёт…
- То есть как это считается? У кого это считается?
- У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считается, ежели, не дай бог, помрёте, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: "А наш-то, слышали, дуба дал".
Потрясённый этой классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
- Ну, а когда ты помрёшь, как про тебя мастера скажут?
- Я - человек маленький, скажут: "гигнулся Безенчук". А больше ничего не скажут.
И строго добавил:
- Мне дуба дать или сыграть в ящик - невозможно: у меня комплекция мелкая…
показать весь комментарий
01.05.2020 14:15 Ответить
ваше цитирование про ЛЮДЕЙ.)))
показать весь комментарий
01.05.2020 14:34 Ответить
Коли здихає російсько-фашистський окупант - це завжди добре 😁👍
показать весь комментарий
01.05.2020 14:12 Ответить
ФСБ зачищає агентуру в Криму. Путіна запхнули в бункер. В Кремлі насувається великий шухер.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:14 Ответить
прем'єр міністра Мішустіна з коронавірусом помістили у бокс....
показать весь комментарий
01.05.2020 14:26 Ответить
В деревянный макинтош
показать весь комментарий
01.05.2020 14:28 Ответить
Добрая советская традиция - первый секретарь - из местных, второй - обязательно из Москвы.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:18 Ответить
Это постсралинская традиция. В Украине первый местный руководитель появился в 1953 году - Кириченко. На 31 году существования Совка.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:30 Ответить
Впервые согласен с путиным:" Крым-сакральное место для россиян". Отправляются в Крым чтобы умереть. Всероссийская Валгала какая то.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:35 Ответить
Помер призначений Москвою "віцепрем'єр" окупаційного уряду Криму Корольов - Цензор.НЕТ 808
показать весь комментарий
01.05.2020 14:38 Ответить
КРЫМ ПОКА У ХУ#ЙЛА ОТНИМАТЬ НЕ БУДЕМ, ПУСКАЮ СОЗРЕВАЕТ К РЕШЕНИЮ.
показать весь комментарий
01.05.2020 14:44 Ответить
Чомусь не заздрю я Аксёнову...
показать весь комментарий
01.05.2020 14:53 Ответить
скончался, окочурился. склеил ласты. загнул лыжи. неважно. лишь бы был здоров... сабака-королёв
показать весь комментарий
01.05.2020 15:02 Ответить
Так буде з усіма "переїхавшими" !! А також з аксьоновим!
показать весь комментарий
01.05.2020 15:27 Ответить
Кримское солнце не всем полезно.
показать весь комментарий
01.05.2020 15:47 Ответить
Хто в Україну зі злом прийде той землею накриється !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
01.05.2020 16:38 Ответить
земля мудаку *************** щебенкой.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:40 Ответить
Для кацапов наш Крым - гиблое место.
показать весь комментарий
01.05.2020 16:42 Ответить
Несколько дней назад зам. министра Масквабада по культуре который решил перекантоваться на время изоляции от "короны" в Крыму, был упокоен на блочке с проститутками. Местная братва невзирая на перепетии с оккупацией и всяческими негораздами, потихоньку зачищает свои владения от чужаков мокшан.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:28 Ответить
Долгих лет жизни и попутный йух под воротник склеившему ласты. Жене и детям веселых поминок!
показать весь комментарий
01.05.2020 17:53 Ответить
Він тепер шо, на парад не прийде?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:19 Ответить
Смерть кацапским оккупантам!
показать весь комментарий
01.05.2020 22:02 Ответить
 
 