Нацбанк очікує на різке зростання безробіття в найближчі місяці - до 12%

Запроваджені урядом карантинні обмеження на роботу підприємств торгівлі, транспорту і сектора послуг зумовили зниження попиту на робочу силу. Також цьому сприяли зростання невизначеності і погіршення економічних очікувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за квітень.

За оцінкою НБУ, запровадження карантину, що припало на другу половину березня, не матиме значного впливу на рівень безробіття в I кварталі. Проте в II кварталі рівень безробіття зросте до 11,5% або 12,0% в сезонно скоригованому вимірі.

Нацбанк очікує на різке зростання безробіття в найближчі місяці - до 12% 01

Така оцінка ґрунтується на прогнозі НБУ спаду реального ВВП в II кварталі, а також результати соціологічних опитувань про кількість людей, які раніше працювали, але втратили роботу внаслідок запровадження карантинних заходів.

За даними НБУ, кількість вакансій за період карантину різко знизилася, що може свідчити про корекцію підприємствами, насамперед, планів щодо набору нових співробітників.

Найбільше кількість нових вакансій зменшилася в секторах, які сильніше постраждали від запровадження карантину: у сфері послуг, роздрібній торгівлі. Однак на тлі загального погіршення економічної ситуації і зростання невизначеності попит на робочу силу знизився і в інших секторах. Найменше кількість вакансій знизилася у сфері ІТ, яка найбільше пристосована до роботи в дистанційному режимі (частка віддалено працюючих у цій сфері зросла з 10% до 90%), і в сільському господарстві в зв'язку традиційним підвищенням попиту на робочу силу в період посівної кампанії.

Читайте також: Пандемія призведе до безпрецедентного зростання безробіття, найбільш уразливі неофіційні працівники, - ООН

Підприємства, згідно з опитуваннями НБУ й інформації з відкритих джерел, повідомляли про різні стратегії роботи з персоналом: збереження працівників і оплати праці, скорочення кількості днів роботи на тиждень, переведення на дистанційний режим роботи, надання оплачуваних і неоплачуваних відпусток, звільнення частини персоналу.

"Одночасно зі збільшенням тривалості карантину, підвищенням невизначеності і погіршенням економічних очікувань погіршилися й очікування зміни кількості працівників", - сказано в огляді НБУ.

Нацбанк очікує на різке зростання безробіття в найближчі місяці - до 12% 02

безробіття (578) НБУ (10682)
Управлять Карантином и самоизоляцией с помощью видосиков это тяжкий тьруд....
01.05.2020 17:35 Відповісти
Не знаю чего они там ожидают. Она уже выросла по самое нихочу. По оценкам премьера за время карантина добавилось более 2 млн.человек, а по оценкам ТПП более 3 млн.человек. Главный трэш начнется после окончания карантина -- людям просто некуда будет выходить. А бубочка все в бирюльки с видосиками играется. Доиграется.
01.05.2020 17:42 Відповісти
В офисы далеко не все вернутся, это очевидно. Сделайте переоценку профессий, которые не вымрут, и начинайте учить народ обслуживать самих себя исходя из этой оценки. Приведите налогообложение в порядок. И т.д. Делайте хоть что-то, чтобы сориентировать народ на новые условия. Многим придется переучиваться и заняться каким-либо своим делом в этих условиях. На а для начала сварганьте какой-нибудь видосик. Бесплатно. Нарид будет благодарен.
01.05.2020 17:47 Відповісти
У Нацбанку
01.05.2020 17:30 Відповісти
Не знаю чего они там ожидают. Она уже выросла по самое нихочу. По оценкам премьера за время карантина добавилось более 2 млн.человек, а по оценкам ТПП более 3 млн.человек. Главный трэш начнется после окончания карантина -- людям просто некуда будет выходить. А бубочка все в бирюльки с видосиками играется. Доиграется.
01.05.2020 17:42 Відповісти
Ми,ще,небачимо реальних наслідків, зміни картини світової економіки....Й поготів сумарної зміни структури української...Реальні шанси прогодуватися матимуть,ті,в кого - своя їжа...Кагби
01.05.2020 17:47 Відповісти
Снова у массы народа популярными станут дачи и огороды. Натуральное хозяйство. Дежавю 90х.
01.05.2020 17:57 Відповісти
Нацбанк Капітан Очевидність

Нацбанк ожидает резкий рост безработицы в ближайшие месяцы - до 12% - Цензор.НЕТ 6027
01.05.2020 17:31 Відповісти
Авакян, что ты думаешь об этом?!
01.05.2020 17:34 Відповісти
Ему Некогда думать,денежку от Эпицентра подсчитывает
01.05.2020 17:48 Відповісти
01.05.2020 17:35 Відповісти
До 22%. Так вернее будет.
01.05.2020 17:35 Відповісти
Шел 54-й день Карантина.... Еще 200 дней и Ыканомика Ыкать начнеть...ЫЫЫЫЫ
01.05.2020 17:37 Відповісти
И когда уже цунами безработицы докатится до чиновьих рядов?...
01.05.2020 17:46 Відповісти
Самое время запретить выезд из страны на заработки
01.05.2020 17:47 Відповісти
Что же наши правители такие тупые?? Ну, выехали бы скажем, 100--200 тысяч потенциальных вирусоносителей... поработали, за это время или вирус заглох бы сам по себе, или лекарство нашли бы... Так нет --- все закрыть, и запретить!!
И куда ни кинься --- во всем заробитчаны виноваты... евробляхеры уже не в теме?
01.05.2020 17:59 Відповісти
Да хотя бы сказали, - едьте куда хотите, но если возвращаетесь до окончания карантина, обязуетесь пройти по приезду 2 недели изоляции за свой счет.
01.05.2020 18:07 Відповісти
01.05.2020 17:47 Відповісти
Да. Один из выходов для страны -- свести налоги для самозанятых к минимуму. Отменить идиотские законы, принятые Зелей и его моновластью. Пусть ФОПы не принесут в бюджет много денег, но они хотя-бы не сядут на шею к государству. Но для этого Бубочке и Ко нужно иметь мозги.
01.05.2020 18:09 Відповісти
И теперь Шмыга запрещает людям выезжать на работу за границу. Молодца!
01.05.2020 17:48 Відповісти
Я во сне увидел Отца-Мудреца и говоррит он мне,Что ты спишь?Жизнь и так коротка...пробудись ибо сон есть подобие Смерти,отлежать и в могиле успеешь БОКА....,Памяти Деда Сенатора ппривел цитату=притчу...
01.05.2020 17:55 Відповісти
якщо наша влада дозволить їхати в Польщу.
01.05.2020 18:13 Відповісти
В Бундесе уже 7 миллионов безработных, не считая тех, кто получает пособие не оформляясь безработным. До болячки было ок. миллиона, даже меньше и это тоже было нехорошо -- некому работать.
Падение ВВП, предполагается на 6 - 7 % Не критично, в общем-то...
01.05.2020 18:12 Відповісти
Та вы шо ??? Такованимодитбыть ??? Особисто серед лікарів та медперсоналу, яким обіцяли потрійну заробітну платню. ПутЄрмаЗе рулить по усіх фронтах в Україні. Боже спаси нашу Україну від кацапської навали на Україну Кацапії з 95 квартєтом а особисто від засланого гебешніка полкаша, зараз мабудь вже генерала Жидкова у 95 квартєт.
01.05.2020 18:14 Відповісти
Не верю!! Зелебобики обещали 1 млн рабочих мест!!!
01.05.2020 19:27 Відповісти
Обещаного три года ждут
Зебобики кловунофилам вообще много чего обещали. Работа у них такая.
01.05.2020 20:04 Відповісти
92% будет безработица, как пить дать.
01.05.2020 20:56 Відповісти
Вот соберутся эти миллионы и кому то пендаля волшебного дадут, кто не знает чем людей занять при падающей экономике.
01.05.2020 21:47 Відповісти
 
 