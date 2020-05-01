Нацбанк очікує на різке зростання безробіття в найближчі місяці - до 12%

Запроваджені урядом карантинні обмеження на роботу підприємств торгівлі, транспорту і сектора послуг зумовили зниження попиту на робочу силу. Також цьому сприяли зростання невизначеності і погіршення економічних очікувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за квітень.

За оцінкою НБУ, запровадження карантину, що припало на другу половину березня, не матиме значного впливу на рівень безробіття в I кварталі. Проте в II кварталі рівень безробіття зросте до 11,5% або 12,0% в сезонно скоригованому вимірі.

Така оцінка ґрунтується на прогнозі НБУ спаду реального ВВП в II кварталі, а також результати соціологічних опитувань про кількість людей, які раніше працювали, але втратили роботу внаслідок запровадження карантинних заходів.

За даними НБУ, кількість вакансій за період карантину різко знизилася, що може свідчити про корекцію підприємствами, насамперед, планів щодо набору нових співробітників.

Найбільше кількість нових вакансій зменшилася в секторах, які сильніше постраждали від запровадження карантину: у сфері послуг, роздрібній торгівлі. Однак на тлі загального погіршення економічної ситуації і зростання невизначеності попит на робочу силу знизився і в інших секторах. Найменше кількість вакансій знизилася у сфері ІТ, яка найбільше пристосована до роботи в дистанційному режимі (частка віддалено працюючих у цій сфері зросла з 10% до 90%), і в сільському господарстві в зв'язку традиційним підвищенням попиту на робочу силу в період посівної кампанії.

Читайте також: Пандемія призведе до безпрецедентного зростання безробіття, найбільш уразливі неофіційні працівники, - ООН

Підприємства, згідно з опитуваннями НБУ й інформації з відкритих джерел, повідомляли про різні стратегії роботи з персоналом: збереження працівників і оплати праці, скорочення кількості днів роботи на тиждень, переведення на дистанційний режим роботи, надання оплачуваних і неоплачуваних відпусток, звільнення частини персоналу.

"Одночасно зі збільшенням тривалості карантину, підвищенням невизначеності і погіршенням економічних очікувань погіршилися й очікування зміни кількості працівників", - сказано в огляді НБУ.