РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8291 посетитель онлайн
Новости
3 084 31

Нацбанк ожидает резкий рост безработицы в ближайшие месяцы - до 12%

Введенные правительством карантинные ограничения на работу предприятий торговли, транспорта и сектора услуг обусловили снижение спроса на рабочую силу. Также этому способствовали рост неопределенности и ухудшение экономических ожиданий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за апрель.

По оценке НБУ, введение карантина, которое пришлось на вторую половину марта, не окажет значительного влияния на уровень безработицы в I квартале. Однако во II квартале уровень безработицы вырастет до 11,5% или 12,0% в сезонно скорректированном выражении.

Нацбанк ожидает резкий рост безработицы в ближайшие месяцы - до 12% 01

Такая оценка основывается на прогнозе НБУ спада реального ВВП во II квартале, а также результатах социологических опросов о количестве людей, ранее работавшие, но потерявшие работу в результате введения карантинных мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН

По данным НБУ, количество вакансий за период карантина резко снизилось, что может свидетельствовать о коррекции предприятиями, прежде всего, планов по набору новых сотрудников.

Больше всего количество новых вакансий снизилось в секторах, которые сильнее пострадали от введения карантина: в сфере услуг, розничной торговле. Однако на фоне общего ухудшения экономической ситуации и роста неопределенности спрос на рабочую силу снизился и в других секторах. Меньше всего количество вакансий снизилось в сфере ИТ, наиболее приспособленной к работе в дистанционном режиме (доля удаленно работающих в этой сфере выросла с 10% до 90%), и в сельском хозяйстве в связи традиционным повышением спроса на рабочую силу в период посевной кампании.

Предприятия, согласно опросам НБУ и информации из открытых источников, сообщали о различных стратегиях работы с персоналом: сохранение работников и оплаты труда, сокращение количества дней работы в неделю, перевод на дистанционный режим работы, предоставление оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков, увольнение части персонала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество безработных в Украине выросло на 26 тыс. за неделю, - Госслужба занятости

"Одновременно с увеличением продолжительности карантина, повышением неопределенности и ухудшением экономических ожиданий ухудшились и ожидания изменения количества работников", - говорится в обзоре НБУ.

Нацбанк ожидает резкий рост безработицы в ближайшие месяцы - до 12% 02

Автор: 

безработица (451) НБУ (4846)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Управлять Карантином и самоизоляцией с помощью видосиков это тяжкий тьруд....
показать весь комментарий
01.05.2020 17:35 Ответить
+9
Не знаю чего они там ожидают. Она уже выросла по самое нихочу. По оценкам премьера за время карантина добавилось более 2 млн.человек, а по оценкам ТПП более 3 млн.человек. Главный трэш начнется после окончания карантина -- людям просто некуда будет выходить. А бубочка все в бирюльки с видосиками играется. Доиграется.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:42 Ответить
+7
В офисы далеко не все вернутся, это очевидно. Сделайте переоценку профессий, которые не вымрут, и начинайте учить народ обслуживать самих себя исходя из этой оценки. Приведите налогообложение в порядок. И т.д. Делайте хоть что-то, чтобы сориентировать народ на новые условия. Многим придется переучиваться и заняться каким-либо своим делом в этих условиях. На а для начала сварганьте какой-нибудь видосик. Бесплатно. Нарид будет благодарен.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Нацбанку
показать весь комментарий
01.05.2020 17:30 Ответить
Не знаю чего они там ожидают. Она уже выросла по самое нихочу. По оценкам премьера за время карантина добавилось более 2 млн.человек, а по оценкам ТПП более 3 млн.человек. Главный трэш начнется после окончания карантина -- людям просто некуда будет выходить. А бубочка все в бирюльки с видосиками играется. Доиграется.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:42 Ответить
Ми,ще,небачимо реальних наслідків, зміни картини світової економіки....Й поготів сумарної зміни структури української...Реальні шанси прогодуватися матимуть,ті,в кого - своя їжа...Кагби
показать весь комментарий
01.05.2020 17:47 Ответить
Снова у массы народа популярными станут дачи и огороды. Натуральное хозяйство. Дежавю 90х.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:57 Ответить
Нацбанк Капітан Очевидність

Нацбанк ожидает резкий рост безработицы в ближайшие месяцы - до 12% - Цензор.НЕТ 6027
показать весь комментарий
01.05.2020 17:31 Ответить
Авакян, что ты думаешь об этом?!
показать весь комментарий
01.05.2020 17:34 Ответить
Ему Некогда думать,денежку от Эпицентра подсчитывает
показать весь комментарий
01.05.2020 17:48 Ответить
Управлять Карантином и самоизоляцией с помощью видосиков это тяжкий тьруд....
показать весь комментарий
01.05.2020 17:35 Ответить
До 22%. Так вернее будет.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:35 Ответить
Шел 54-й день Карантина.... Еще 200 дней и Ыканомика Ыкать начнеть...ЫЫЫЫЫ
показать весь комментарий
01.05.2020 17:37 Ответить
И когда уже цунами безработицы докатится до чиновьих рядов?...
показать весь комментарий
01.05.2020 17:46 Ответить
Самое время запретить выезд из страны на заработки
показать весь комментарий
01.05.2020 17:47 Ответить
Что же наши правители такие тупые?? Ну, выехали бы скажем, 100--200 тысяч потенциальных вирусоносителей... поработали, за это время или вирус заглох бы сам по себе, или лекарство нашли бы... Так нет --- все закрыть, и запретить!!
И куда ни кинься --- во всем заробитчаны виноваты... евробляхеры уже не в теме?
показать весь комментарий
01.05.2020 17:59 Ответить
Да хотя бы сказали, - едьте куда хотите, но если возвращаетесь до окончания карантина, обязуетесь пройти по приезду 2 недели изоляции за свой счет.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:07 Ответить
В офисы далеко не все вернутся, это очевидно. Сделайте переоценку профессий, которые не вымрут, и начинайте учить народ обслуживать самих себя исходя из этой оценки. Приведите налогообложение в порядок. И т.д. Делайте хоть что-то, чтобы сориентировать народ на новые условия. Многим придется переучиваться и заняться каким-либо своим делом в этих условиях. На а для начала сварганьте какой-нибудь видосик. Бесплатно. Нарид будет благодарен.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:47 Ответить
Да. Один из выходов для страны -- свести налоги для самозанятых к минимуму. Отменить идиотские законы, принятые Зелей и его моновластью. Пусть ФОПы не принесут в бюджет много денег, но они хотя-бы не сядут на шею к государству. Но для этого Бубочке и Ко нужно иметь мозги.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:09 Ответить
И теперь Шмыга запрещает людям выезжать на работу за границу. Молодца!
показать весь комментарий
01.05.2020 17:48 Ответить
Я во сне увидел Отца-Мудреца и говоррит он мне,Что ты спишь?Жизнь и так коротка...пробудись ибо сон есть подобие Смерти,отлежать и в могиле успеешь БОКА....,Памяти Деда Сенатора ппривел цитату=притчу...
показать весь комментарий
01.05.2020 17:55 Ответить
якщо наша влада дозволить їхати в Польщу.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:13 Ответить
В Бундесе уже 7 миллионов безработных, не считая тех, кто получает пособие не оформляясь безработным. До болячки было ок. миллиона, даже меньше и это тоже было нехорошо -- некому работать.
Падение ВВП, предполагается на 6 - 7 % Не критично, в общем-то...
показать весь комментарий
01.05.2020 18:12 Ответить
Та вы шо ??? Такованимодитбыть ??? Особисто серед лікарів та медперсоналу, яким обіцяли потрійну заробітну платню. ПутЄрмаЗе рулить по усіх фронтах в Україні. Боже спаси нашу Україну від кацапської навали на Україну Кацапії з 95 квартєтом а особисто від засланого гебешніка полкаша, зараз мабудь вже генерала Жидкова у 95 квартєт.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:14 Ответить
Не верю!! Зелебобики обещали 1 млн рабочих мест!!!
показать весь комментарий
01.05.2020 19:27 Ответить
Обещаного три года ждут
Зебобики кловунофилам вообще много чего обещали. Работа у них такая.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:04 Ответить
92% будет безработица, как пить дать.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:56 Ответить
Вот соберутся эти миллионы и кому то пендаля волшебного дадут, кто не знает чем людей занять при падающей экономике.
показать весь комментарий
01.05.2020 21:47 Ответить
 
 