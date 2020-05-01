Нацбанк ожидает резкий рост безработицы в ближайшие месяцы - до 12%

Введенные правительством карантинные ограничения на работу предприятий торговли, транспорта и сектора услуг обусловили снижение спроса на рабочую силу. Также этому способствовали рост неопределенности и ухудшение экономических ожиданий.

По оценке НБУ, введение карантина, которое пришлось на вторую половину марта, не окажет значительного влияния на уровень безработицы в I квартале. Однако во II квартале уровень безработицы вырастет до 11,5% или 12,0% в сезонно скорректированном выражении.

Такая оценка основывается на прогнозе НБУ спада реального ВВП во II квартале, а также результатах социологических опросов о количестве людей, ранее работавшие, но потерявшие работу в результате введения карантинных мер.

По данным НБУ, количество вакансий за период карантина резко снизилось, что может свидетельствовать о коррекции предприятиями, прежде всего, планов по набору новых сотрудников.

Больше всего количество новых вакансий снизилось в секторах, которые сильнее пострадали от введения карантина: в сфере услуг, розничной торговле. Однако на фоне общего ухудшения экономической ситуации и роста неопределенности спрос на рабочую силу снизился и в других секторах. Меньше всего количество вакансий снизилось в сфере ИТ, наиболее приспособленной к работе в дистанционном режиме (доля удаленно работающих в этой сфере выросла с 10% до 90%), и в сельском хозяйстве в связи традиционным повышением спроса на рабочую силу в период посевной кампании.

Предприятия, согласно опросам НБУ и информации из открытых источников, сообщали о различных стратегиях работы с персоналом: сохранение работников и оплаты труда, сокращение количества дней работы в неделю, перевод на дистанционный режим работы, предоставление оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков, увольнение части персонала.

"Одновременно с увеличением продолжительности карантина, повышением неопределенности и ухудшением экономических ожиданий ухудшились и ожидания изменения количества работников", - говорится в обзоре НБУ.