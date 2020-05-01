1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19
Кількість військовослужбовців, що заразилися коронавірусом у ЗС РФ, збільшилася до 1099, серед курсантів захворіли 1174 особи.
Про це йдеться в інформаційному бюлетені Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час суцільного тестування в Збройних Силах РФ у період з березня по 1 травня встановлено 1099 військовослужбовців із позитивними результатами, з яких проходять лікування: в госпіталях Міноборони РФ - 339 осіб, в ізоляторах за місцем служби - 282 осіб, в лікувальних установах системи цивільної охорони здоров'я - 10 осіб, ізольовані вдома - 468 осіб, одужало - 137 осіб (за весь період)", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що кількість військових, зокрема курсантів і слухачів, у вищих військових навчальних закладах із позитивними результатами тестування - 1174 особи. З них проходять лікування у госпіталях Міноборони Росії - 425 осіб, в ізоляторах за місцем служби- 618 осіб, у лікувальних установах системи цивільної охорони здоров'я - 13 осіб, ізольовані вдома - 118 осіб і видужало - 2 людини.
У відомстві також повідомили, що 313 осіб захворіли COVID-19 серед цивільного персоналу ЗС РФ. З них 45 осіб лікуються в госпіталях Міноборони, 34 особи - в лікувальних установах системи цивільної охорони здоров'я, 221 людина ізольована на дому, 13 осіб перебувають у будинках відпочинку МО РФ, а видужало 12 осіб за весь період.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Занятная новость. В период самоизоляции отмечен рост продаж хлеба, крепкого алкоголя и люксовых машин. Россияне, те, у кого нет проблем купить Майбах, видать, тоже решили затариться в ожидании будущего непонятно чего. Ну, опять же такая тачка с ростом курса точно дороже станет. И экономия тут может быть нормальная, на несколько ВАЗов хватит. Если вообще границы не закроют и поставки не прекратят. Тогда на чём ездить? Короче, пусть будет, пригодится.
Вообще, в РФ круто вырос спрос на Майбахи, Ролс-Ройсы, Феррари, Ламбы, Мазерати и Астон Мартины. Всего сегмент Luxury пополнился в России на 297 единиц. Хит продаж - Майбах. 129 штук купили. Первый квартал 2020 года показал прирост на 10%. Новых мотоциклов тоже приобрели на 5,1% больше, чем в первом квартале 2019 года.
Опять же импортная недвижимость стала реально недоступна. Договор купли-продажи удаленно не подпишешь. Вот те самые владельцы Мазерати и Феррари наверняка с горя и купили себе тачки. Надо же бабло во что-то превращать. А двушка в Бирюлеве и домик на Рублевке у них и так есть. Короче, берите Майбах, пока не подорожал. Возможно, эти ребята что-то знают.
Наша же недвижка еще до коронавируса вверх поперла. На фоне падения курса рубля народ с накоплениями ломанулся скидывать дешевеющие рубли. Март 2020 к марту 2019 дал пятипроцентный рост. Несмотря на скачок цен, продажи пока не затихли. Правда, аттракцион неслыханной расточительности скоро закончится. Вместе с деньгами. Большинству всё-таки не до квартир.
В интересное время живём.
а у остальных..никто ничего проверять не будет...
в серединке она, ниже эстонии даже.
эстония - тесты проведеня для 4% населения. сша - 2%. германия - 3%. мальта 7.5%
украина - 0.2%