1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19

Кількість військовослужбовців, що заразилися коронавірусом у ЗС РФ, збільшилася до 1099, серед курсантів захворіли 1174 особи.

Про це йдеться в інформаційному бюлетені Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час суцільного тестування в Збройних Силах РФ у період з березня по 1 травня встановлено 1099 військовослужбовців із позитивними результатами, з яких проходять лікування: в госпіталях Міноборони РФ - 339 осіб, в ізоляторах за місцем служби - 282 осіб, в лікувальних установах системи цивільної охорони здоров'я - 10 осіб, ізольовані вдома - 468 осіб, одужало - 137 осіб (за весь період)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що кількість військових, зокрема курсантів і слухачів, у вищих військових навчальних закладах із позитивними результатами тестування - 1174 особи. З них проходять лікування у госпіталях Міноборони Росії - 425 осіб, в ізоляторах за місцем служби- 618 осіб, у лікувальних установах системи цивільної охорони здоров'я - 13 осіб, ізольовані вдома - 118 осіб і видужало - 2 людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На території тимчасово окупованого Донбасу перебувають понад 2000 кадрових офіцерів РФ, - Командувач ОС Кравченко

У відомстві також повідомили, що 313 осіб захворіли COVID-19 серед цивільного персоналу ЗС РФ. З них 45 осіб лікуються в госпіталях Міноборони, 34 особи - в лікувальних установах системи цивільної охорони здоров'я, 221 людина ізольована на дому, 13 осіб перебувають у будинках відпочинку МО РФ, а видужало 12 осіб за весь період.