6 096 54

1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19

Кількість військовослужбовців, що заразилися коронавірусом у ЗС РФ, збільшилася до 1099, серед курсантів захворіли 1174 особи.

Про це йдеться в інформаційному бюлетені Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час суцільного тестування в Збройних Силах РФ у період з березня по 1 травня встановлено 1099 військовослужбовців із позитивними результатами, з яких проходять лікування: в госпіталях Міноборони РФ - 339 осіб, в ізоляторах за місцем служби - 282 осіб, в лікувальних установах системи цивільної охорони здоров'я - 10 осіб, ізольовані вдома - 468 осіб, одужало - 137 осіб (за весь період)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що кількість військових, зокрема курсантів і слухачів, у вищих військових навчальних закладах із позитивними результатами тестування - 1174 особи. З них проходять лікування у госпіталях Міноборони Росії - 425 осіб, в ізоляторах за місцем служби- 618 осіб, у лікувальних установах системи цивільної охорони здоров'я - 13 осіб, ізольовані вдома - 118 осіб і видужало - 2 людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На території тимчасово окупованого Донбасу перебувають понад 2000 кадрових офіцерів РФ, - Командувач ОС Кравченко

У відомстві також повідомили, що 313 осіб захворіли COVID-19 серед цивільного персоналу ЗС РФ. З них 45 осіб лікуються в госпіталях Міноборони, 34 особи - в лікувальних установах системи цивільної охорони здоров'я, 221 людина ізольована на дому, 13 осіб перебувають у будинках відпочинку МО РФ, а видужало 12 осіб за весь період.

армія рф (18761) росія (67841) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+37
Мало!
01.05.2020 21:36 Відповісти
+25
1099 российских военнослужащих заболели COVID-19 - Цензор.НЕТ 3926
01.05.2020 21:42 Відповісти
+24
Яка нам різниця, скільки їх захворіло, краще повідомляйте, скільки їх здохло.
01.05.2020 21:44 Відповісти
Мало!
01.05.2020 21:36 Відповісти
Яка нам різниця, скільки їх захворіло, краще повідомляйте, скільки їх здохло.
01.05.2020 21:44 Відповісти
Це ж не грип, щоб здихали.
01.05.2020 22:10 Відповісти
Согласен. Крайне мало....
01.05.2020 22:10 Відповісти
За поребріком діє "закон о засекречивании потерь в мирное время".
01.05.2020 22:12 Відповісти
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5213
01.05.2020 22:13 Відповісти
ЕЧООО НАДО
01.05.2020 23:59 Відповісти
Дуже мало!!!
02.05.2020 12:12 Відповісти
Мало.вато будет, однако))
01.05.2020 21:36 Відповісти
Це добре...
01.05.2020 21:39 Відповісти
Та шо з ними станеться? Подохнуть і всьо.
01.05.2020 21:40 Відповісти
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2261
01.05.2020 22:00 Відповісти
Хоть какая-то польза от этой заразы , в остальном же нужно готовиться к другой жизни по другим правилам .Точно , как конец света -Мировой Армагедон
01.05.2020 21:41 Відповісти
Майбахов в России стало больше!
Занятная новость. В период самоизоляции отмечен рост продаж хлеба, крепкого алкоголя и люксовых машин. Россияне, те, у кого нет проблем купить Майбах, видать, тоже решили затариться в ожидании будущего непонятно чего. Ну, опять же такая тачка с ростом курса точно дороже станет. И экономия тут может быть нормальная, на несколько ВАЗов хватит. Если вообще границы не закроют и поставки не прекратят. Тогда на чём ездить? Короче, пусть будет, пригодится.
Вообще, в РФ круто вырос спрос на Майбахи, Ролс-Ройсы, Феррари, Ламбы, Мазерати и Астон Мартины. Всего сегмент Luxury пополнился в России на 297 единиц. Хит продаж - Майбах. 129 штук купили. Первый квартал 2020 года показал прирост на 10%. Новых мотоциклов тоже приобрели на 5,1% больше, чем в первом квартале 2019 года.
Опять же импортная недвижимость стала реально недоступна. Договор купли-продажи удаленно не подпишешь. Вот те самые владельцы Мазерати и Феррари наверняка с горя и купили себе тачки. Надо же бабло во что-то превращать. А двушка в Бирюлеве и домик на Рублевке у них и так есть. Короче, берите Майбах, пока не подорожал. Возможно, эти ребята что-то знают.
Наша же недвижка еще до коронавируса вверх поперла. На фоне падения курса рубля народ с накоплениями ломанулся скидывать дешевеющие рубли. Март 2020 к марту 2019 дал пятипроцентный рост. Несмотря на скачок цен, продажи пока не затихли. Правда, аттракцион неслыханной расточительности скоро закончится. Вместе с деньгами. Большинству всё-таки не до квартир.
В интересное время живём.
01.05.2020 22:03 Відповісти
Тільки б ті з ізоляторів по мєсту служби і на дому не опинились на бамбасі.
01.05.2020 21:41 Відповісти
Пох ..
01.05.2020 21:41 Відповісти
1099 российских военнослужащих заболели COVID-19 - Цензор.НЕТ 3926
01.05.2020 21:42 Відповісти
малоВатно будет!!
01.05.2020 21:42 Відповісти
Шо за картинку цензор поставил? Вот такую нужно
1099 российских военнослужащих заболели COVID-19 - Цензор.НЕТ 3937
01.05.2020 21:52 Відповісти
Это случайно не Ким Чен Ын после выздоровления на совместных учениях с кацапией ?
01.05.2020 22:51 Відповісти
Не, это он на встрече с хором Александрова.
01.05.2020 23:44 Відповісти
это те, которые к параду готовились - их массово протестировали...
а у остальных..никто ничего проверять не будет...
01.05.2020 21:53 Відповісти
Дуже схоже...
01.05.2020 22:13 Відповісти
То ж половим путьом...
01.05.2020 21:56 Відповісти
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7494
01.05.2020 21:59 Відповісти
Май, труд, мор.
01.05.2020 22:20 Відповісти
Чпокаются они друг с другом)
01.05.2020 22:03 Відповісти
Да хоть сто тысяч. Ничто для великой страны. Рожают тем более
01.05.2020 22:07 Відповісти
Очень жаль что не простым гриппом. От него больше бы умерло.
01.05.2020 22:09 Відповісти
Идет борьба за первое место с США и с Францией за первое место в категории "Зараженные военнослужащие"
01.05.2020 22:10 Відповісти
В Америке больше всего тестов делают, на расее больше всего скрывают.
01.05.2020 23:46 Відповісти
с чего это в америке больше?
в серединке она, ниже эстонии даже.
эстония - тесты проведеня для 4% населения. сша - 2%. германия - 3%. мальта 7.5%
02.05.2020 10:17 Відповісти
Эт понятно, что в других странах не красной диктатуры больше тестов делают и выявляют, в этом суть.
02.05.2020 10:23 Відповісти
россия - 2.5%
украина - 0.2%
02.05.2020 10:26 Відповісти
На расее как и севкорее данные рисуют-веры нет, Украина потужно стремится присоединиться к оным, благодаря такой власти.
02.05.2020 10:33 Відповісти
***** ©
01.05.2020 22:10 Відповісти
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6962
показати весь коментар
01.05.2020 22:12 Відповісти
01.05.2020 22:15 Відповісти
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 673
01.05.2020 22:17 Відповісти
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2087
01.05.2020 22:19 Відповісти
Ещё никто здоровый не умер от этого "ужасного" вируса
01.05.2020 22:23 Відповісти
любые потери зелёных ихтамнетов, внешние и внутренние, даже в мирное время, рашей давно официально засекреченны. так шо все тамошние сообщения и по поводу цифири заболеваемости и подобного, просто нужно всерьёз не принимать. здесь они в логическом противоречии сами с собой. ))))
01.05.2020 22:23 Відповісти
Мало...для воеенослужащих рашки хотелось бы что бы это было неизлечимое желудочно-кишечное с острым расстройством передающееся в первую очередь воздушно-капельным путем...с последующей борьбой в виде заливания всех туалетов лизолом, принудительным и ежедневным отбором посева из жопы, и как положено общим выводом всех срать по команде на газету, и пока все не посрут (и медработник не осмотрит вид испражнений) никто не имеет права встать...
01.05.2020 22:27 Відповісти
1 мая 1941 года, Маршал Тимошенко приветствует нацискую делегацию на красной площади
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5037
01.05.2020 22:37 Відповісти
Файна новина . Смерть російським окупантам
01.05.2020 23:00 Відповісти
ниипьот. всех на парад!
02.05.2020 00:11 Відповісти
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 902
02.05.2020 00:19 Відповісти
О, теперь есть возможность списания пачками ихтамнетов.Пандемия спишет всех.
02.05.2020 00:19 Відповісти
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5146
02.05.2020 00:23 Відповісти
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 667
02.05.2020 02:44 Відповісти
Хай здохнуть всі.
02.05.2020 03:48 Відповісти
Чем больше сдадим - тем лучше ! (с)
03.05.2020 07:04 Відповісти
 
 